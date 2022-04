Parlando ai giornalisti scorsa settimana, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha descritto il futuro che vede per il suo Paese in termini insoliti: come “un grande Israele“.

Sono finite, ha detto, le speranze per uno Stato “assolutamente liberale”, sostituito dalla probabile realtà delle forze armate di difesa che pattugliano cinema e supermercati. “Sono fiducioso che la nostra sicurezza sarà il problema numero uno nei prossimi dieci anni”, ha aggiunto Zelenskyy.

Con le forze russe che si sono ritirate da Kiev, suggerendo che l’Ucraina ha respinto con successo la prima fase dell’invasione del Cremlino, è il momento giusto per Zelenskyy di pensare a come prepararsi per la prossima, e potenzialmente molto più lunga, fase di questo conflitto.

Ma cosa intende con “un grande Israele”? Con una popolazione più di quattro volte più piccola e un territorio di gran lunga inferiore, lo Stato ebraico potrebbe non sembrare il confronto più appropriato. Tuttavia, considerate le minacce alla sicurezza regionale che deve affrontare, così come la sua popolazione altamente mobilitata: i due Paesi in conflitto condividono più di quanto potresti pensare.

Quindi, se Zelenskyy ha davvero in mente Israele come modello per l’Ucraina, ecco alcune delle caratteristiche chiave che potrebbe prendere in considerazione per l’adozione (alcune delle quali sono già applicabili oggi):

La sicurezza prima di tutto : ogni governo israeliano promette, prima di tutto, che fornirà sicurezza e sa che sarà giudicato in base a questo impegno. I cittadini comuni, non solo i politici, prestano molta attenzione alle minacce alla sicurezza, sia da oltre confine che da fonti interne, e gran parte del pubblico sceglie chi eleggere solo in base a quella metrica.

: ogni governo israeliano promette, prima di tutto, che fornirà sicurezza e sa che sarà giudicato in base a questo impegno. I cittadini comuni, non solo i politici, prestano molta attenzione alle minacce alla sicurezza, sia da oltre confine che da fonti interne, e gran parte del pubblico sceglie chi eleggere solo in base a quella metrica. L’intera popolazione gioca un ruolo : il modello israeliano va oltre la visione di Zelenskyy dei servizi di sicurezza schierati negli spazi civili: la maggior parte dei giovani adulti israeliani presta servizio nell’esercito e molti sono impiegati in professioni legate alla sicurezza dopo il loro servizio. Uno scopo comune unisce i cittadini, rendendoli pronti a sopportare il sacrificio condiviso. I civili riconoscono la loro responsabilità di seguire i protocolli di sicurezza e contribuire alla causa. Alcuni addirittura si armano (sebbene sotto stretta sorveglianza) per farlo. La mobilitazione diffusa della società ucraina nella difesa collettiva suggerisce che il paese ha questo potenziale. Nei suoi commenti, Zelenskyy rifletteva questa realtà quando affermava che la sicurezza sarebbe “proveniente dalla forza di ogni casa, di ogni edificio, di ogni persona”.

: il modello israeliano va oltre la visione di Zelenskyy dei servizi di sicurezza schierati negli spazi civili: la maggior parte dei giovani adulti israeliani presta servizio nell’esercito e molti sono impiegati in professioni legate alla sicurezza dopo il loro servizio. Uno scopo comune unisce i cittadini, rendendoli pronti a sopportare il sacrificio condiviso. I civili riconoscono la loro responsabilità di seguire i protocolli di sicurezza e contribuire alla causa. Alcuni addirittura si armano (sebbene sotto stretta sorveglianza) per farlo. La mobilitazione diffusa della società ucraina nella difesa collettiva suggerisce che il paese ha questo potenziale. Nei suoi commenti, Zelenskyy rifletteva questa realtà quando affermava che la sicurezza sarebbe “proveniente dalla forza di ogni casa, di ogni edificio, di ogni persona”. L’autodifesa è l’unico modo : se c’è un singolo principio che anima la dottrina della sicurezza di Israele, è che Israele si difenderà da solo e non farà affidamento su nessun altro paese per combattere le sue battaglie. Le tragedie della storia ebraica hanno incastonato quella lezione nel profondo dell’anima della nazione. Il trauma dell’Ucraina, costretta a combattere da sola contro un aggressore più grande, rafforza una conclusione simile: non dipendere dalle garanzie degli altri.

: se c’è un singolo principio che anima la dottrina della sicurezza di Israele, è che Israele si difenderà da solo e non farà affidamento su nessun altro paese per combattere le sue battaglie. Le tragedie della storia ebraica hanno incastonato quella lezione nel profondo dell’anima della nazione. Il trauma dell’Ucraina, costretta a combattere da sola contro un aggressore più grande, rafforza una conclusione simile: non dipendere dalle garanzie degli altri. Ma mantenere collaborazioni di difesa attive : autodifesa non significa isolamento totale. Israele mantiene partenariati di difesa attivi, principalmente con gli Stati Uniti, che forniscono generosa assistenza militare, ma anche con altre nazioni con cui condivide intelligence, tecnologia e addestramento. Anche se l’Ucraina probabilmente non entrerà a far parte della NATO in tempi brevi, può approfondire le partnership di sicurezza con i membri dell’Alleanza e ricevere aiuti, armi, intelligence e addestramento per rafforzare la propria autodifesa.

: autodifesa non significa isolamento totale. Israele mantiene partenariati di difesa attivi, principalmente con gli Stati Uniti, che forniscono generosa assistenza militare, ma anche con altre nazioni con cui condivide intelligence, tecnologia e addestramento. Anche se l’Ucraina probabilmente non entrerà a far parte della NATO in tempi brevi, può approfondire le partnership di sicurezza con i membri dell’Alleanza e ricevere aiuti, armi, intelligence e addestramento per rafforzare la propria autodifesa. Predominio dell’intelligence : sin dai suoi primi giorni, Israele ha investito profondamente nelle sue capacità di intelligence per assicurarsi di avere i mezzi per rilevare e scoraggiare i suoi nemici e, quando necessario, agire in modo proattivo per colpirli. L’Ucraina dovrà potenziare i suoi servizi di intelligence per competere con le capacità russe e assicurarsi di essere pronta a prevenire e respingere gli attacchi russi.

: sin dai suoi primi giorni, Israele ha investito profondamente nelle sue capacità di intelligence per assicurarsi di avere i mezzi per rilevare e scoraggiare i suoi nemici e, quando necessario, agire in modo proattivo per colpirli. L’Ucraina dovrà potenziare i suoi servizi di intelligence per competere con le capacità russe e assicurarsi di essere pronta a prevenire e respingere gli attacchi russi. La tecnologia è fondamentale : sebbene si basi sull’assistenza degli Stati Uniti, Israele sceglie anche soluzioni tecnologiche locali per molte delle sue più grandi sfide. Le difese missilistiche e missilistiche multistrato, i sistemi contro i droni e la tecnologia di rilevamento dei tunnel sono solo esempi recenti. L’Ucraina, già sede di brillanti menti tecnologiche, saprà quali minacce deve affrontare più di qualsiasi altro partner; investire nelle proprie soluzioni gli consentirà di essere più reattivo e di adattarsi alle nuove minacce.

: sebbene si basi sull’assistenza degli Stati Uniti, Israele sceglie anche soluzioni tecnologiche locali per molte delle sue più grandi sfide. Le difese missilistiche e missilistiche multistrato, i sistemi contro i droni e la tecnologia di rilevamento dei tunnel sono solo esempi recenti. L’Ucraina, già sede di brillanti menti tecnologiche, saprà quali minacce deve affrontare più di qualsiasi altro partner; investire nelle proprie soluzioni gli consentirà di essere più reattivo e di adattarsi alle nuove minacce. Costruire un ecosistema di innovazione : la formazione che molti israeliani ricevono nell’innovazione high-tech nell’esercito contribuisce a un ecosistema di innovazione civile, che a sua volta promuove lo sviluppo di nuove tecnologie di sicurezza. In Ucraina non mancano programmatori e ingegneri di talento (molti dei quali sono impiegati da startup israeliane). Incoraggiare il libero flusso di talenti e idee tra gli spazi dell’innovazione civile e della sicurezza ripagherà la sicurezza a lungo termine e i dividendi economici.

: la formazione che molti israeliani ricevono nell’innovazione high-tech nell’esercito contribuisce a un ecosistema di innovazione civile, che a sua volta promuove lo sviluppo di nuove tecnologie di sicurezza. In Ucraina non mancano programmatori e ingegneri di talento (molti dei quali sono impiegati da startup israeliane). Incoraggiare il libero flusso di talenti e idee tra gli spazi dell’innovazione civile e della sicurezza ripagherà la sicurezza a lungo termine e i dividendi economici. Mantenere le istituzioni democratiche: Israele continua ad affrontare la sfida di porre fine al suo conflitto con i palestinesi in modi che garantiscano sia la sua sicurezza che l’autodeterminazione dei palestinesi. Ma all’interno di Israele stesso, una costante attenzione alla sicurezza non ha impedito il mantenimento delle istituzioni e delle pratiche democratiche fondamentali. Zelenskyy sembra consapevole di questa tensione, che richiederà un mantenimento costante, ma anche del fatto che la democrazia è un prerequisito: “Uno Stato autoritario è impossibile in Ucraina”, ha affermato.

Come Israele nelle sue prime guerre, l’Ucraina sembra aver respinto un’acuta minaccia esistenziale. Ma la guerra è tutt’altro che finita. Adattando la mentalità del loro paese per rispecchiare aspetti dell’approccio israeliano alle sfide croniche della sicurezza, i funzionari ucraini possono affrontare con fiducia le sfide critiche della sicurezza nazionale e costruire uno stato altrettanto resiliente.

L’intervento originale si trova qui.