«Il popolo ucraino sta difendendo l’Europa intera» dice il Presidente di quel Paese, Volodymyr Zelenzky, nell’ampia intervista odierna (24 marzo 2022) al Direttore de ‘la Repubblica’, Maurizio Molinari. Tutto il resto, pur giornalisticamente rilevante, è fondamentalmente ripetizione, magari approfondita, di cose note o magari necessarie da dire in tempo di Guerra. Ma questa affermazione è ‘originale’ per quanto reiterata. Ancor di più: fondamentale se intendiamo che la ‘sta difendendo’ non solo e non tanto militarmente e territorialmente, ma ne difende l’essenza, lo spirito e le prospettive.

Il lavoro pazientemente compiuto in questi ultimi secoli, e nello scorso e recente. Il sangue versato copiosamente, e dolorosamente sempre e comunque. Le passioni, le pulsioni, le aspirazioni. Tutto questo e molto altro hanno fatto sì che l’Europa non sia più ancora e solo «un’espressione geografica». Così, in una lettera celebre, e di controversa interpretazione, il 2 agosto 1847 Metternich ebbe a definire il nostro Paese in una nota inviata al Conte Dietrichstein: «L’Italia è un’espressione geografica». Per estensione in certi periodi si sarebbe potuto, e si potrebbe, pensare dell’Europa quello che il diplomatico austriaco Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneburg- Beilstein Conte e Principe di Metternich-Winneburg sosteneva per l’Italia. L’Europa, divenuta nel tempo realtà e realtà di speranza, saprà essere all’altezza di sé stessa? Di questi tempi pochino, ma non si dispera del tutto. Per ora.

Guerra e poca pace. All’orizzonte. Ché difendere davvero l’Ucraina da parte dell’Europa significherebbe anche capire cosa ‘Europa’ davvero sia. E questo è ben ampio discorso, dovendosi trattare de ‘L’Ucraina, l’Europa, l’Inferno ed altri posti inquietanti‘ come quelli appena attraversati da Gabriele Della Rovere.

E dunque quanto l”Europa’ (intendendo in questo caso quella sua parte autodefinitasi Unione Europea, ormai inveterata sineddoche) intenda tutelare davvero l’Ucraina dopo averla cinicamente spinta verso la ritorsione della Russia di Putin lo vedremo da oggi, sempre in questo fatidico giovedì 24 marzo 2022 di cui volutamente ripetiamo la data. Ché verrà certamente ricordata. Sul ‘come’ verrà ricordata squietanti e speriamo fallaci previsioni possono pur turbarci. L’ha ben preannunciato Stefano Rolando in apertura di settimana su L’Indro in ‘Ucraina – Mondo: Prepariamoci a questo giovedì 24 marzo‘. A Bruxelles è infatti ora in corso il più complesso Consiglio Europeo di quest’anno, ed uno dei più importanti di sempre. In contemporanea, sempre nella capitale belga, il Vertice dell’Alleanza Atlantica.

Non è in gioco, qui ed ora, solo la questione dei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. C’è ben di più, adesso e in prospettiva. Intanto il Presidente ucraino, la Ue, la Nato sono i veri protagonisti di queste ore. Sarà vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza, certo, ma in questo caso i nostri posteri saremo noi stessi, a distanza di poche settimane e mesi. O comunque quelli che tra poche settimane e mesi ci saranno ancora. (Chiusura non proprio sprizzante allegria, ma di questi tempi…).