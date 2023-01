Zelensky al Festival di Sanremo? Sì, ma non senza controcanto

«Zelensky deve andare a Sanremo. Per le stesse ragioni con cui Conte, Calenda e Cuperlo dicono di no». Questo titolo imbarazzante per la lingua italiana, ma, come vedremo anche per la logica, compare il giorno dopo il cosiddetto giorno della memoria. Celebrato con parole dure dal Presidente Mattarella, che, a mio parere, troppo spesso indulge a sottolineare la nefandezza di ‘nazisti’ e ‘fascisti’, piuttosto che, come sarebbe doveroso di italiani e tedeschi. A corredo della celebrazione, la signora Segre non ha mancato di fare sentire la propria voce, per paventare che, morti gli ultimi superstiti di quel massacro, il massacro stesso si possa ridurre a due righe in un libro di storia.

Francamente mi sorprende un po’ la pretesa di eccezionalità e la richiesta di una sorta di diritto ad una memoria particolare. Certo, la sistematicità di quel massacro è quasi un unicum, ma ciò non vuol dire che quelle morti ‘valgano’ di più di tante tantissime altre. Però, sta in fatto, che molto spesso, sempre più spesso la nefandezza di quel massacro, viene utilizzata, magari per allusione o tacitamente, per giustificare taluni nefandi comportamenti degli ‘ebrei ufficiali’ di oggi: gli israeliani. E so bene, benissimo, più che bene, che solo accennare ad un discorso del genere, equivale, oggi, ad essere definito antisemita: correrò il rischio.

Sarebbe stato bello che Mattarella o la signora Segre, ad esempio, ricordassero che proprio quel giorno, mentre loro celebravano la cosiddetta Shoah, nella Palestina occupata dall’esercito israeliano cioè dall’esercito di uno stato confessionale, a Jenin, assaltati dall’esercito israeliano nascosto in camion di rifornimenti, si avevano i ‘soliti’ morti palestinesi, naturalmente ‘terroristi’. Ma di ciò non si parla, ma della ‘reazione’ (altrettanto ingiusta quanto l’azione) dei palestinesi nell’attentato a Gerusalemme, peraltro illegittimamente occupata da Israele, si parla, si è parlato e si parlerà, lamentando l’odio per gli ebrei e quindi la necessità di ‘difesa’.

Si è così, per l’ennesima volta, persa la possibilità di condannare tutte, non solo quelle che non ci piacciono, le vicende di massacri e simili, frutto della violenza incontrollata e spesso protetta, molto spesso anche della Comunità internazionale. Quella in atto in Ucraina ne è un esempio, ma solo accennare di volerne parlare in relazione ad altre nefandezze della storia, ‘scandalizza’ i superstiti della Shoah.

Si è persa l’occasione, ad esempio, per accennare al massacro di milioni di armeni, deliberatamente messi in marcia per raggiungere una nuova ‘patria’ e uccisi per strada, dalle forze armate di un Paese amico e alleato e membro della NATO, la Turchia, allora ancora Impero ottomano, sotto gli occhi indulgenti della civilissima Europa!

Per non parlare dei massacri spaventosi in Africa, si pensi solo alla guerra selvaggia in Rwanda, ai massacri in Biafra, alle repressioni selvagge in Myanmar, e così via, fino alle nostre disgustanti performance in Etiopia, Somalia e Libia.

Si è persa così, e invece sarebbe stato bello e giusto, si è persa l’occasione per ricordare il perdurante, strisciante quotidiano, massacro dei curdi, sempre da parte della Turchia, nell’indifferenza dell’altrimenti sensibilissimo, mondo occidentale.

Si è persa l’occasione insomma, di fare proprio ciò che la signora Segre se ragionasse più ad ampio spettro, vorrebbe: quella di ricordare tutti i massacri e i tentativi di genocidio della storia, per fare di quel giorno un memento vivido e permanente di come, molto spesso, l’umanità è profondamente inumana, perversa, crudele e, molto spesso, anche inutilmente!

E intanto, incredibile contraddizione che rende evidente la pochezza del ragionamento e della cultura che pervade il nostro Paese, ma non, temo, solo per caso, e intanto, dico, da noi si discute seriamente, come se fosse una cosa seria e attendibile, sulla possibilità o meno (sulla certezza, perché la cosa è stata già decisa in alto loco … Amedeo ecc., in primis) che Zelensky intervenga al Festival di Sanremo. La cui ‘sacertà’ viene difesa da taluni, per chiedere che non intervenga in quella che è una trasmissione leggere. Una motivazione che è peggiore del peggio: non si deve inquinare un divertimento parlando di cose serie e tristi, ‘panem et circenses’, si diceva una volta.

Eccola lì, la verità nuda e cruda, la stessa che ha facilitato altri massacri: imbonire la gente di ‘spettacoli’ nascondendogli così ciò che accade, ma specialmente impedendogli di capire ciò che accade. Non per nulla, in questo Governo sempre più ‘gaglioffo’, si cerca di distruggere anche quel poco di scuola pubblica che ancora rimane, proponendo (come nella sanità, dove abbiamo isto che disastri ha creato) la privatizzazione anche della scuola. Come se non bastassero le brutture delle ‘Università private’, monomaniache, monoculturali, fabbriche molto spesso (pensiamo a quelle ‘online’) di certificati di laurea. Così, ci saranno scuole in cui non si parlerà nemmeno di Carlo Marx, altre in cui sarà benevolmente ricordato Benito & co., e ovviamente la gran parte ad esaltare la ‘libera’ impresa contro la socialità della comunità umana.

Voglio dire che non troverei nulla di strano che in una trasmissione così popolare (cioè così seguita) si cogliesse l’occasione anche per parlare dei massacri che sono in corso nel mendo ed ai quali noi partecipiamo attivamente, come quello in Ucraina.

Voglio cioè solo dire che, ben venga al Festival Zelenski ormai una primadonna, che si presenta sempre con una illuminazione da Nosferatu più Landru, purché accompagnata anche dall’altra parte: perché è così che si fa cultura e informazione. Fateci caso, da un anno continua questa guerra folle, continuamente alimentata da nuove più micidiali armi e da un battage pubblicitario mai visto nella storia, ma, ripeto fateci caso, abbiamo visto migliaia di reportage dai campi di battaglia ucraini, ma quanti dall’altra parte, quanti dal Donbass, dalla Crimea, dalla stessa Russia? Della quale, sommo del ridicolo, ci vien solo e continuamente offerta una immagine di maniera della certa fine di Putin, del suo esercito, eccetera.

Questa, sarebbe vera comunicazione, vera informazione. Mentre è chiaro che la faccia livida di Zelenski appena pieno di carri armati Leopard, è solo pura e semplice propaganda, purtroppo facilitata non solo dalle prese di posizione sempre più estreme del Quirinale, ma anche dal coro unanime dei ‘politici’, ormai tutti acritici a proporre di fare la pace aumentando le armi su campo di battaglia. E quindi, a scanso di equivoci, con la benedizione del Quirinale e delle pari opportunità eccetera, vedrete Zelenski tra una canzone e l’altra.

Ma vedrete anche l’altra bruttura, della quale ho parlato ripetutamente. Quella determinata dalla presenza della signora Madame: esemplare vivente della doppiezza italiota, simbolo vivente del ‘futtatinne’, che tanto piace a noi italiani, culturalmente omertosi, e che tanto entusiasma i nostri politicanti, che strizzano gli occhi agli evasori, gli riducono pure le tasse che non pagano, e, dall’altra parte, cinicamente lasciano morire in mare migliaia di persone.

Chi sa (temo proprio di no) se al Festival, dopo aver visto Zelenski, e non altro, e Madame e non altro, qualcuno si alzerà a dire loro, a tutti loro, che sono solo l’espressione di un regime ormai in atto, e del quale si ‘scopriranno’ le nefandezze tra qualche decennio.