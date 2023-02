Zelensky al Festival di Sanremo: il conformismo di Stato è garantito

Che poi – sì lo so non si comincia così un articolo, anzi non si comincia nulla così, ma, come ricordavo l’altro giorno ‘non mi applico’ -, in margine ad alcune cose di cui ho scritto, ci sarebbero da aggiungere alcune riflessioni, magari un po’ amare, ma destinate a riflettere, su cose di notevole importanza per la vita civile di un Paese che ambisce a definirsi civile, moderno e, ma questa è solo una parola vuota ormai, democratico.

Ho toccato, infatti, tre punti a mio parere molto importanti e significativi nel definire la civiltà e il livello di progresso di un Paese, di uno Stato, non di una ‘nazzione’, questa la lasciamo alla Meloni.

I punti erano: lo ‘scandaloso’ tema della ‘Napoli non-bene’, con la evidenza di un deficit mostruoso di cultura della scuola, dei docenti delle istituzioni, non degli scolari (che sono lì per imparare, se qualcuno gli insegna), ma specialmente con la clamorosa manifestazione arrogante di ‘potere’, di punizione e di umiliazione: non andiamo a Barcellona, ma ad Auschwitz. Cioè a disprezzare definitivamente quella sporca vicenda, dopo averla infiorettata di frasi fatte e di lacrimucce ‘cipollose’. Cioè a trascinare Auschwitz nella indifferenza: ciò che teme, forse la signora Segre, ma che con i suoi odi e le sue pretese contribuisce a determinare.

L’altro aspetto, duplice stavolta, è quello di Zelenski e di Madame. Insieme? Sì, insieme, perché sono facce della stessa medaglia e, direi, anche di quella precedente. Non si tratta di inquinare o meno una trasmissione inutile e dannosa alla salute mentale di qualunque essere umano raziocinante, ma in sé innocua finché solo una manifestazione canora. Certo, una manifestazione tesa, deliberatamente tesa, al conformismo, a creare conformismo e ad addormentare la mente, nel più puro stile del panem et circenses, magari ‘allietata’, si fa per dire, da una comparsata intelligente di Fiorello, che fa la funzione della ciliegia sulla torta: la si guarda quanto è bella, ma non si mangia.

Zelenski è la espressione del conformismo di Stato ormai imposto in questo Paese e non solo, talmente istupidito da fare apprezzare la frase sprezzante e sfottitoria di Medvedev, che dà dello scemo a Crosetto (il boiardo, già venditore o mediatore non saprei e ora utilizzatore di armi) non per la frase in sé, ma per l’evidenza del fatto che quella frase è solo la velina che viene da qualche anfratto di Washington e non ha subito alcuna verifica analitica, stavo per dire razionale ma non esageriamo, da parte di chi la pronuncia. E quindi, Zelenski, che quasi certamente ci sarà, serve a ribadire, che pensare è proibito: come al poveraccio della Napoli non-bene. Che poi, mi piacerebbe sapere se quei saputoni sono andati a chiedere che ne pensano della Shoah agli studenti della ‘Napoli-bene’ … non lo faranno, cadrebbe tutto il castello di finta indignazione costruito intorno a quella frase e allo stato sociale di quel poveraccio. E quindi, una volta rassicuratisi sul conformismo garantito dalla visione dello Zelenski illuminato come Dracula, che chiede armi, armi, armi, per costringere Putin, che secondo lui non è nessuno, a ritirarsi, si deve anche fare un po’ di politica e quindi la manifestazione plateale del disprezzo per le regole, per cui comparirà nel suo splendore la diva Madame, corredata del suo falso certificato di vaccinazione a dirci … ci sono leggi, regole? futtitavinne, ci sono tasse da pagare? futtitavinne, ci sono leggi che garantiscono la sanità vera? futtitavinne, ci sono regole, sull’aborto? futtitavinne.

Dite di no? E invece sono le facce vere della società che piace tanto a chi ci governa oggi … ma, sia chiaro, non poi così invisa a chi ci ha governato prima. Anzi anche peggio, se ci pensate. Non mi riferisco all’ormai evanescente PD alle prese con una cosa ridicola che chiamono congresso, al termine del quale il probabile vincitore (Bonaccini) stipulerà l’ultima alleanza con Renzi e la chiuderà lì. Ma alla assurdità di una ‘sinistra’ che pretende di esistere (e fare danno) espressa nella persona del personaggio più improbabile della politica italiana, anzi della politica mondiale. Quel Conte ‘Giuseppi’ (lo ricordate, sì, l’amico Trump), che fa discorsi di estrema sinistra, che va al mercato a comprare le arance con il bancomat … ma lì nessuno ha il bancomat e lui … cerca i contanti, non denuncia i commercianti! Come possa uno che è stato tutto e il suo contrario rappresentare la ‘sinistra’ (che so Marx, Nenni, Turati, Togliatti!) sfugge del tutto alla mia comprensione. Ma tant’è, questa è la politica italiana.

E infine, la palingenesi (non ridete, su!) del tutto esercitata dal Governo, che elabora una complicata (e infantile, benché delittuosa) manovra d’accordo con la … Libia, cui affida armi, soldi e le vite di migliaia, centinaia di migliaia di disgraziati che ora saranno nelle mani, amorevolmente protette da Giorgia e Matteo (fateci caso: si chiamano tutti Matteo!), di grassatori, stupratori, ricattatori notori, ma provvidenziali perché ‘fermeranno’ magari ammazzandoli un po’ di profughi, solo per poter permettere a quei due di dire (e il bello è che non ci riusciranno) che hanno ridotto gli afflussi di migranti. E sorvolo sull’Italia Hub dell’energia europea, ho un po’ di mal di pancia e ridere troppo mi fa aumentare il dolore.

Ecco realizzato il blocco navale tanto propagandato da Giorgia, donna e cattolica … cattolica!?

Che bel blocco, originale. Non siamo noi con le nostre navi che blocchiamo i porti libici, sono i libici che si autobloccano i porti, con le … nostre navi. Una cosa così surreale e assurda, che appare possibile solo in un Paese dove campeggia su tutto il Festival di Sanremo, con la partecipazione di Zelenski e di Madame e di altri più dietro le quinte, alla ricerca di voti, dalla gente stordita dalle canzoni più o meno insuklse e convinta di contribuire davvero alla ‘vittoria’ (di che?) di questo o quel cantante.

E vi sembra così sbagliata la osservazione di Medvedev?