Zelensky a Sanremo… tu chiamala, se vuoi, ‘censura preventiva’!

Pare, dico pare perché ormai qui si vive in una specie di mondo sospeso nel quale solo alcuni, vergognosamente, sanno tutto e sanno anche quello che non devono sapere (e ne riparlerò domani) ma pare proprio che sarà così: dopo giorni di dibattito surreale, di un provincialismo devastante e espressione della totale ignoranza dei principî e delle regole più elementari della democrazia e del rispetto di sé stessi e degli altri, questo gruppo di urlatori della Domenica, frenetici nel fare pasticci e arroganti nel loro non capire il minimo necessario della vita civile, hanno trovato la soluzione, hanno trovato l’asso nella manica, la genialità, il salto mortale carpiato quadruplo all’indietro e con avvitamento senza rete: Zelensky un uomo di guerra in guerra, non parlerà al popolo del Festival di Sanremo, immerso nelle rose.

No, non parlerà, cioè non direttamente.

Parlerà in sua vece, anzi leggendo un suo testo, parlerà in persona il divino pronubo del tutto, festival incluso: il signor Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte (perché ritiene e dice e tutti dicono che è un artista) Amadeus, quasi fosse qualcosa di assimilabile al genio della musica Mozart! Tanto per chiarire la sua connaturata umiltà.

Avevo fatto notare sommessamente, al di là del fatto in sé discutibile o meno che fosse, che un principio elementare di democrazia e di rispetto degli altri, cioè di rispetto non solo verbale ma effettivo, avrebbe imposto, imporrebbe sempre e senza eccezioni di fare, se proprio lo si vuole, di fare parlare uno che fa o sa o dice certe cose, ma, al tempo stesso, fare parlare uno che sa e dice e fa cose diverse. Scalfaro, a suo tempo inventò la formula un po’ bolsa di ‘par condicio’, ma insomma era ed è un principio giusto, perché si sostanzia nel dire che non esistono verità uniche e certe, ma che, posto che si vogliano affermare bisogna tenere debito conto di chi ha opinioni diverse e, visto che ufficialmente siamo in democrazia, è utile e opportuno fare sentire anche la voce di chi la pensa diversamente … magari senza insultarlo preliminarmente. Mi riferisco ai primi tempi di questa sporca guerra in cui alcuni ‘giornalisti’ italiani per le prime settimane intervistavano (facevano finta di intervistare) giornalisti russi o ‘filo russi’ e, prima di farli parlare, gli spiegavano che erano portatori di bugie e di falsità e difensori di un mondo repressivo e para-fascista … che detto in Italia con la Meloni incombente, faceva anche un po’ ridere.

Ma poi, nell’approfondire la notizia si scoprono cose di una gravità senza precedenti, veramente da mettere il Governo e la Rai in un angolo e chiedere le dimissioni in massa di tutta questa gente.

Un certo Coletta, citato dalla stampa come se fosse Mozart in persona (non occorre dire di più, e chi non conosce Coletta, diamine … solo io!) un certo Coletta, pare super-dirigente RAI di quelli che guadagnano due appartamenti al mese, abbia fatto sapere che i ‘vertici’ della RAI si stavano già attentamente e ’intrusivamente’ occupando della questione e: «confermavano la linea dell’azienda per il sì all’intervento del presidente ucraino ma vogliono al più presto parlare con il direttore dell’intrattenimento Rai, Stefano Coletta, per capire che cosa contiene il messaggio registrato e se ci sono prese di posizione che potrebbero nuocere all’azienda».

Avete letto bene? Se ne stavano occupando, erano già d’accordo (democraticamente?) ma volevano sapere … in parole povere cosa avrebbe detto Zelensky. Pare che ciò sia abituale, a leggere quelle parole. Se lo è, o lo fosse solo in questo caso (e lo escludo), questa cosa ha un nome e un cognome preciso: si chiama censura preventiva. Dunque, lo sappiamo tutti, ora è ufficiale, la RAI, anzi i suoi pagatissimi dirigenti, che rispondono solo a sé stessi, cioè al Governo quando gli piace, controllano e quindi se del caso cassano, ciò che si dice e si intende dire alla TV.

Si era detto anni fa, finita l’era di Bernabei, che la RAI aveva ormai smesso di fare censura. E invece, eccoci qui, bello chiaro e spiattellato… E in questo caso, non solo la RAI autorizzava l’intervento di Zelensky (e si tratta di un capo di Governo, mica del portiere di notte di Viale Mazzini) ma, prima, voleva sapere cosa avrebbe detto … evidentemente non solo per curiosità.

Ma poi, viste le polemiche, il sig. Coletta, il famoso sig. Coletta, pagato da tutti noi, ma che risponde solo a ‘loro’ (Fortebraccio avrebbe detto “lorsignori”) ha iniziato, con la attiva collaborazione di Amedeo eccetera, una trattativa con l’ambasciatore in Italia dell’Ucraina per risolvere la questione giungendo alla conclusione che Amedeo eccetera, avrebbe «interpretato» (giuro, ha detto così!) le parole di Zelensky.

Poi, giusto per confermare come la pensano da quelle parti, e che il mio sospetto sulla censura preventiva non è un sospetto ha anche avuto la faccia di bronzo di aggiungere che «Mi sembra complicato poter censurare il presidente. Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di ogni programma, ma sorrido all’idea di un dirigente Rai che possa censurare un presidente. Non abbiamo ancora contezza dei contenuti, saremo più puntuali nei prossimi giorni» … sorride, lui, ma ripete pe due volte senza vergogna che lui ‘censura’! E ribadisce, alla faccia nostra, che lui e i suoi danti causa, esercitano il ‘controllo preventivo’. E infatti chiosa: «La leggeremo come mi arriverà. Abbiamo solo chiesto che sia già tradotta in italiano» … come dire ‘copia e incolla’!

Lo dice lui testualmente, non io… E lo fa, potrei aggiungere, alla presenza o meglio in costanza di un Governo di estrema destra, che mai ha nascosto né mai nasconde le sue mene autoritarie e illiberali, da buoni amici, come sono, del sig. Orbàn. Per carità non che altri Governi non lo abbiano fatto e non lo farebbero, ma certo vederselo spiattellare così in faccia, fa una certa impressione.

Ma, come spesso accade, è alla fine la ciliegina sulla torta quella che attira l’attenzione. L’artista Amedeo eccetera, conscio del suo compito, e onorato di poter ‘leggere’ (e chi ci garantisce che legga bene e che le parole siano proprio di Zelenski e non, che so, dell’Oligarca Crosetto?) dichiara serissimo, senza ridere né ‘sorridere’ come il suo capo: «Trovo molto romantico avere una lettera e poterla leggere» … ma, dico, sig. Coletta, siamo proprio sicuri che Amedeo eccetera abbia capito di che si tratta?

Non ci credevo. Purtroppo devo crederci.