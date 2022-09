In Europa la fine della Guerra Fredda ha inaugurato una nuova era segnata dall’assenza della Realpolitik. La mera idea di guerra nel continente è diventata improvvisamente inimmaginabile e il concetto di potenza militare è scivolato nell’oblio per molti Paesi europei. Gli europei si sono presto convinti che la pace sarebbe rimasta e qualsiasi sforzo contro la stabilità sarebbe stato ostacolato dall’interdipendenza economica tra gli Stati. Sebbene siano stati smentiti in più occasioni (soprattutto in Georgia nel 2008 e in Ucraina nel 2014), non erano ancora disposti ad accettare il fatto che la loro teoria dell’interdipendenza non regge e che il potere militare è ancora di fondamentale importanza nella politica mondiale. La situazione è presto cambiata con la guerra a tutti gli effetti che la Russia sarebbe iniziata in Ucraina il 24 febbraio. Con la guerra a poca distanza dai loro confini, i Paesi europei sono stati costretti a fare i conti con la realtà che avevano bisogno di capacità militari e alleanze per garantire la loro sicurezza. In linea con questo cambiamento radicale nella mentalità europea, Finlandia e Svezia hanno cercato l’adesione alla NATO dopo decenni di neutralità e la questione della neutralità è diventata una questione controversa anche in altri Paesi dell’UE che non fanno parte della NATO.

Essendo una delle principali potenze economiche e politiche in Europa, anche la Germania è stata fortemente influenzata da questi sviluppi e ha dovuto adattare il suo “vecchio sistema di credenze” alle nuove realtà sul campo. Olaf Scholz, Cancelliere della Germania, non ha aspettato molto tempo prima di chiamare l’inizio della guerra in Ucraina ‘Zeitenwende’ (un momento spartiacque) nel suo discorso ‘rivoluzionario’. In effetti, l’invasione russa dell’Ucraina segna una svolta non solo per la politica tedesca ma anche per l’opinione pubblica nel Paese. Dopo l’invasione quasi la metà della popolazione ha cambiato opinione a favore dell’aumento della spesa per la difesa al 2% del PIL. Questo da solo dimostra come la percezione della minaccia della Germania sia cambiata drammaticamente in pochi giorni, rendendo necessaria la formulazione di una nuova politica estera e di difesa tedesca.

Durante il suo discorso del 27 febbraio, Olaf Scholz ha delineato i principi che avrebbero guidato la politica estera e di difesa tedesca in questa nuova “era”. Secondo il Cancelliere, Zeitenwende significava che la Germania doveva lasciare da parte la sua posizione pacifista, fornendo armi all’Ucraina, aumentando le sue capacità di difesa e adempiendo ai suoi obblighi nei confronti degli alleati della NATO. Inoltre, la politica tedesca della Russia doveva subire cambiamenti radicali con l’attuazione di un’ampia gamma di sanzioni nei confronti dell’ex ‘partner’ e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili russi. Questi cambiamenti proposti dal Cancelliere erano di vasta portata e hanno raccolto un ampio sostegno nazionale e internazionale al momento del loro annuncio. Per quanto senza precedenti questi cambiamenti possano essere per la Germania, sono stati senza dubbio tardivi. La Germania, infatti, era stata a lungo chiamata dai suoi alleati ad aumentare la sua spesa per la difesa e diminuire la sua dipendenza dal gas naturale russo. Ora che la Germania ha finalmente deciso di riformare la sua politica estera e di difesa, molti sono interessati se il governo sta facendo abbastanza. Questa è la domanda che mi propongo di esaminare di seguito.

In primo luogo, Olaf Scholz ha affermato che l’aggressione della Russia contro l’Ucraina richiede “una risposta inequivocabile” che la Germania era disposta a dare fornendo armi all’Ucraina. Anche se il sostegno all’Ucraina è al centro del discorso del Cancelliere del 27 febbraio (in effetti, è il primo piano d’azione di cui parla Olaf Scholz durante il suo discorso), la potenza economica europea è molto indietro rispetto a Polonia e Regno Unito per quanto riguarda la consegna di armi all’Ucraina è preoccupata. Anche quando si esaminano i dati sugli aiuti bilaterali generali promessi all’Ucraina dai singoli Paesi (in percentuale del loro PIL), si nota che la Germania con lo 0,08% del PIL non arriva tra i primi 10 della lista.

La Germania è stata particolarmente riluttante a inviare armi pesanti in Ucraina. Inizialmente, Olaf Scholz ha affermato che la consegna di armi pesanti all’Ucraina potrebbe portare a un’escalation tra NATO e Russia. Poiché altri Paesi della NATO che inviavano armi non hanno causato tale “catastrofe” temuta dal Cancelliere, la sua argomentazione si è rivelata una semplice scusa per non consegnare armi pesanti. Anche se la Germania ha ora accettato di fornire all’Ucraina armi pesanti, lo fa in modo piuttosto lento attirando critiche dai suoi alleati come la Polonia. Il Presidente Zelensky è stato anche scontento del livello di supporto militare fornito dalla Germania: “Ogni leader dei nostri Paesi partner e naturalmente anche il Cancelliere sanno esattamente di cosa ha bisogno l’Ucraina. È solo che le consegne (armi) dalla Germania sono ancora inferiori a quanto potrebbero essere. Il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, a sua volta, ha lamentato i ritardi nella consegna delle armi tedesche: “Ci sono Paesi da cui attendiamo consegne, e altri Paesi per i quali ci siamo stancati di aspettare. La Germania appartiene al secondo gruppo”.

Il Cancelliere sta affrontando aspre critiche anche all’interno del suo governo. Friedrich Merz, il leader dell’opposizione, ad esempio, ha denunciato la politica ucraina di Scholz, accusandolo di perseguire un “programma nascosto”. Nonostante tutte le pressioni internazionali e interne, negli ultimi sei mesi ci sono stati pochi progressi nella politica tedesca in Ucraina. Non solo la Germania non ha mantenuto la sua promessa di fornire ai suoi alleati armi moderne in cambio delle armi sovietiche inviate in Ucraina (il cosiddetto scambio di anelli), ma ha anche ridotto il suo sostegno militare diretto all’Ucraina non assumendo nuovi impegni verso Kiev nel mese di luglio. Più di recente, Olaf Scholz ha promesso 500 milioni di euro in equipaggiamento militare all’Ucraina interrompendo l’esitazione. Per quanto significativo possa sembrare questo sviluppo, è pieno degli stessi problemi tipici di tutti i precedenti impegni presi dal governo tedesco: ci vuole troppo tempo perché la Germania li realizzi effettivamente.

In secondo luogo, nel suo discorso sullo Zeitenwende Olaf Scholz ha promesso alla Bundeswehr un fondo speciale per un importo di 100 miliardi di euro che dovrebbe essere utilizzato per dotare le truppe tedesche di tecnologia e armamenti moderni e quindi aumentare le capacità di difesa del Paese. Questo fondo ha lo scopo di garantire che la Germania adempia al suo impegno del ‘2%’ nei confronti dei suoi alleati della NATO. Il recente studio condotto dall’Istituto di economia tedesca, tuttavia, conclude che le spese per la difesa della Germania rimarranno al di sotto dell’obiettivo del ‘2%’ fino al 2027, nonostante lo stanziamento del fondo speciale. Temono anche che entro il 2027 il fondo speciale sarà completamente esaurito e la Germania avrà un disavanzo maggiore per quanto riguarda il suo impegno del ‘2 percento’. Non solo il fondo speciale stanziato per la Bundeswehr si rivela non adatto per la Germania per mantenere la sua promessa nei confronti della NATO, ma anche questo importo deve dare un piccolo contributo alle capacità di difesa del Paese. Se si tiene conto degli alti tassi di inflazione e del fatto che la Germania utilizzerà una parte di questo fondo speciale per finanziare progetti preesistenti, allora solo la metà della somma inizialmente promessa rimane per l’effettivo approvvigionamento di forniture militari. È dubbio che la Germania possa dotare la sua Bundeswehr “più o meno spoglia” (nelle parole di un alto generale tedesco, Alfons Mais) della tecnologia militare necessaria utilizzando 60 miliardi di euro. Il “passato oscuro” del ministero della Difesa e la cattiva reputazione nella gestione del suo bilancio non fanno che aumentare questi dubbi. Una cosa, tuttavia, è chiara: se la Germania continua ad andare avanti a questo ritmo, non sarà presto la potenza militare che i suoi alleati sperano che sia. È anche discutibile come la Germania difenderà i suoi alleati, a cui il Cancelliere ha giurato nel suo ‘discorso storico’, purché il paese non abbia i mezzi militari per farlo.

In terzo luogo, nel suo discorso Olaf Scholz ha sottolineato che l’approvvigionamento energetico è una questione di sicurezza e che il suo governo avrebbe intrapreso una serie di misure per ridurre la dipendenza della Germania dai singoli fornitori riferiti alla Russia. Il governo tedesco mira a ridurre la sua dipendenza dal gas russo principalmente importando gas liquido da altre fonti. Per poter importare gas liquido, in Germania saranno costruiti cinque terminali GNL, due dei quali (a Wilhelmshaven e Brunsbuettel) dovrebbero entrare in funzione entro la fine di quest’anno.

Inoltre, la Germania ora importa molto più gas naturale dalla Norvegia nel tentativo di ridurre la sua forte dipendenza dalla Russia. Solo tra gennaio e aprile la Norvegia ha consegnato 15 miliardi di metri cubi di gas alla Germania, il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La Norvegia è ora il più grande esportatore di gas verso la Germania, fornendo quasi un terzo del fabbisogno di gas del paese.

Mentre la Germania dipendeva dalla Russia per quasi il 55% delle sue importazioni di gas prima della guerra in Ucraina, questo numero ora si aggira intorno al 30%, il che è un progresso notevole. Tuttavia, rimane incerto se e per quanto tempo la Russia continuerà a fornire gas alla Germania, il che costringe il governo a ricorrere ad alcune misure temporanee come il passaggio dalle centrali elettriche a gas a quelle a carbone per risparmiare quanto più gas possibile per l’inverno. Sebbene sia una misura più a lungo termine, il governo tedesco sta anche compiendo sforzi significativi per aumentare la quota di energia rinnovabile e quindi ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sebbene l’idea non sia completamente nuova, questo processo viene ora accelerato dal governo. Tutto sommato, la Germania ha fatto un grande salto in termini di riduzione della propria dipendenza dal gas dalla Russia, ma resta ancora molto da fare.

Infine, ma non meno importante, il 27 febbraio il Cancelliere ha sottolineato che la Russia avrebbe dovuto pagare il prezzo della sua guerra in Ucraina citando le sanzioni imposte dall’UE alla Russia. Nonostante la sua retorica su questo argomento, il governo di Scholz è stato tra i membri dell’UE che si sono opposti alle sanzioni a livello dell’Unione sul gas russo, che sarebbe forse la sanzione più costosa e quindi più efficace contro la Russia. Considerando la forte dipendenza dell’economia tedesca dal gas russo, si può capire la riluttanza del Paese a imporre un tale divieto. Tuttavia, questo non è l’unico caso in cui il governo tedesco si è opposto a una sanzione a livello dell’UE contro la Russia. Di recente, Scholz ha affermato che il suo governo non sosterrà il divieto in tutta l’UE sui visti turistici per i russi, sostenendo che è la guerra di Putin, non quella dei russi. Questo evento è seguito dalla controversa dichiarazione di Wolfgang Kubicki, vicepresidente del Bundestag, secondo cui la Germania dovrebbe attivare il gasdotto Nord Stream 2 il prima possibile. Questo comportamento mostrato dal governo tedesco mina l’unità dell’Occidente e contraddice ciò che lo Zeitenwende di Scholz aveva promesso: una posizione forte nei confronti della Russia.

Oggi, la politica estera e l’esercito della Germania subiscono cambiamenti drammatici che nessuno si sarebbe aspettato prima della guerra in Ucraina. Sebbene il governo tedesco abbia fatto molto negli ultimi sei mesi, c’è ancora molta strada da fare prima che la Germania emerga come il forte attore geopolitico immaginato da Scholz nel suo discorso sullo Zeitenwende.