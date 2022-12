Yemen: gli Stati Uniti cambiano tattica

Dopo anni di sostegno a un disastroso intervento militare guidato dai sauditi nello Yemen, gli Stati Uniti stanno cambiando approccio alla guerra, sostenendo una tregua mediata dalle Nazioni Unite che ha portato alla più significativa riduzione della violenza dall’inizio della guerra.

Facendo i conti con la realtà che il movimento di opposizione Houthi ora controlla l’80% della popolazione dello Yemen e ha acquisito i mezzi per lanciare missili in profondità in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, i funzionari statunitensi si sono concentrati sulla tregua come mezzo per raggiungere un cessate il fuoco e porre fine alla guerra.

La tregua “ha portato un periodo di calma senza precedenti nello Yemen, salvando migliaia di vite e portando un sollievo tangibile a innumerevoli yemeniti”, ha affermato il presidente Joe Biden in una dichiarazione ad agosto.

Per anni, gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo importante nella guerra in Yemen. Operando in gran parte da dietro le quinte, l’esercito americano ha tranquillamente autorizzato una coalizione militare guidata dai sauditi a condurre una guerra devastante contro i ribelli Houthi, che hanno preso il controllo della capitale Sanaa nel 2014.

Come parte della sua campagna militare, la coalizione militare guidata dai sauditi ha ripetutamente lanciato attacchi aerei contro obiettivi civili, tra cui scuole, autobus, mercati, prigioni, matrimoni, funerali e ospedali. I loro attacchi ai civili hanno scioccato gran parte del mondo, portando ad accuse di crimini di guerra .

L’intervento militare della coalizione guidata dai sauditi ha scatenato una massiccia crisi umanitaria che continua ancora oggi. La situazione nello Yemen rimane “la più grande crisi umanitaria del mondo”, secondo le Nazioni Unite . Si stima che l’80% della popolazione necessiti di assistenza umanitaria solo per sopravvivere.

Per gli Stati Uniti, la guerra è stata un fallimento morale e strategico. Non solo gli Stati Uniti hanno consentito alla coalizione militare guidata dai sauditi di commettere crimini di guerra, ma hanno costantemente perso influenza in tutto lo Yemen e nel più ampio Medio Oriente.

In un’audizione al Congresso la scorsa settimana, i funzionari statunitensi si sono lamentati dell’attuale situazione nello Yemen, mentre riesaminavano le tristi conseguenze della guerra.

Sarah Charles, un funzionario dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, ha dichiarato al Congresso che quasi 400.000 persone sono morte durante la guerra, principalmente a causa della fame, delle malattie e dell’assistenza sanitaria inadeguata.

“I bambini sono le principali vittime di questa guerra”, ha detto.

L’inviato speciale degli Stati Uniti Timothy Lenderking ha esaminato l’entità dei progressi degli Houthi, osservando che le loro forze militari sono centinaia di migliaia. Uno sviluppo significativo, ha continuato, è che gli Houthi hanno stretto relazioni più strette con l’Iran, che inizialmente avevano poco a che fare con il conflitto. “All’inizio del conflitto otto anni fa”, ha detto, “l’Iran non era così vicino agli Houthi come lo è diventato”.

Secondo Lenderking, circa 40 consiglieri iraniani sono ora sul campo nello Yemen per aiutare gli Houthi a sviluppare le capacità per assemblare e lanciare missili contro l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. “Con l’aiuto iraniano, gli Houthi hanno sviluppato una capacità sempre più precisa in modo da poter lanciare attacchi complessi”, ha affermato.

Un importante punto di svolta nella guerra è arrivato all’inizio di quest’anno, quando gli Houthi erano sull’orlo di una vittoria militare a Marib, l’ultima roccaforte del governo sostenuto dai sauditi nel nord. Sebbene la coalizione guidata dai sauditi sia riuscita a respingere gli Houthi con attacchi aerei e una campagna di terra, ha subito ampie ritorsioni, con le forze Houthi che hanno lanciato missili contro l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

Durante la battaglia per Marib, i funzionari sauditi iniziarono a esaurire le scorte di missili difensivi, creando timori che sarebbero stati indifesi contro futuri attacchi.

“Gli Houthi hanno vinto la guerra nello Yemen”, riferì all’epoca Bruce Riedel, un ex analista della CIA, per la Brookings Institution, dove ha scritto sulla guerra come membro anziano.

In questo contesto, i funzionari statunitensi hanno offerto il loro sostegno alla tregua mediata dalle Nazioni Unite , che richiedeva la fine degli attacchi transfrontalieri. Con entrambe le parti che adottavano misure per ridurre le ostilità, i funzionari statunitensi iniziarono a inquadrare la tregua come base per porre fine alla guerra.

“La tregua riflette l’equilibrio di potere sul terreno”, ha scritto Riedel ad aprile, poco dopo l’entrata in vigore della tregua. Gli Houthi “controllano Sanaa e la maggior parte dello Yemen settentrionale; sono a conti fatti i vincitori.

La tregua ha portato diversi benefici al popolo dello Yemen. Dalla sua attuazione in aprile, le vittime civili sono drasticamente diminuite . Più persone hanno ricevuto assistenza umanitaria. Nonostante il fatto che la tregua sia scaduta in ottobre, molti dei suoi elementi principali rimangono in vigore, inclusa una notevole riduzione delle ostilità.

Non è chiaro se l’amministrazione Biden abbia utilizzato la tregua per guadagnare tempo per la coalizione guidata dai sauditi o per stabilire una base per porre fine alla guerra. Secondo quanto riferito, l’amministrazione ha riconsiderato il divieto di vendita di armi offensive all’Arabia Saudita. Tuttavia, il suo senso di tradimento da parte del regime saudita su un presunto accordo sulla produzione di petrolio potrebbe ostacolare la futura cooperazione.

L’ opposizione del Congresso a maggiori vendite di armi statunitensi all’Arabia Saudita potrebbe legare le mani all’amministrazione. Il Congresso potrebbe invocare la War Powers Resolution per porre fine al coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra, lasciando al regime saudita altra scelta che mantenere la tregua e lavorare per una soluzione negoziata.

“Mentre guardiamo avanti, vogliamo tornare alla tregua”, ha insistito Lenderking durante l’udienza della scorsa settimana. “Ci sono importanti conversazioni segrete in corso tra le parti che sono utili a questo processo. Ma non siamo ancora là.”