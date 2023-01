World Economic Forum di Davos 2023: dal ‘Grande Reset’ alla ‘Grande Frammentazione’

Dopo oltre mezzo secolo dalla prima edizione del World Economic Forum (WEF), nel 2023 si è svolta la sua 53a edizione che ha riunito una parte importante delle personalità del mondo politico, economico e finanziario, dei media e non solo o, detto brevemente, la plutocrazia del pianeta e i suoi settori collegati.

Ricordo che se non molto tempo fa, al WEF Davos 2020, il suo fondatore, Klaus Schwab predicava il ‘Grande Reset’, quest’anno il tema era ‘Cooperazione in un mondo frammentato’, riconoscendo così, almeno in parte, il fallimento delle previsioni del 2020.

In realtà, il raduno si è svolto sullo sfondo di sviluppi improntati al pessimismo tra i quali si cita il calo delle scorte globali a fine 2022 di quasi il 20% mentre la perdita totale dei mercati è stata di 30 trilioni di dollari, il calo maggiore dal 2008, anche le previsioni per il 2023 non sono ottimistiche in quanto si stima un calo della crescita mondiale segnato dall’inflazione, ulteriore volatilità dei mercati sullo sfondo di conflitti che non tendono ad evolvere verso una soluzione negoziata.

I temi principali del Forum sono stati: la lotta al riscaldamento globale e al cambiamento climatico, il conflitto in Ucraina e le disuguaglianze economiche.

Pensiamo che sia sempre più evidente che il gruppo di Davos persegua la realizzazione della propria agenda per il XXI secolo, poiché i temi proposti come scopi nobili nascondono in realtà altri interessi.

Se parliamo di disuguaglianza economica, crediamo che ogni incontro di Davos abbia segnato un approfondimento delle disuguaglianze. Un esempio calzante è il fatto che solo durante aprile-luglio 2020, la ricchezza dei quasi 2.200 miliardari del mondo è aumentata del 27,5%.

Secondo i dati pubblici di Credit Suisse, tra dicembre 2019 e dicembre 2021, dei 42 trilioni di dollari appena creati nell’economia globale, 26 trilioni di dollari (63%) appartengono all’1% più ricco della popolazione mondiale mentre i restanti 16 trilioni di dollari ( il 37%) appartiene al restante 99%. Dal 1995 ad oggi, la ricchezza delle persone più ricche del mondo è aumentata del 6-9% annuo (almeno il doppio rispetto alla crescita media mondiale) a condizione che nel 2020 fosse molto maggiore, come detto sopra.

Per quanto riguarda la lotta al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici, esprimiamo la nostra riluttanza rispetto alla reale preoccupazione in tal senso per la quale Greta Thumberg è stata trovata come figura iconica. Come mai è stata scelta come simbolo di un mondo meno inquinato?

Secondo una ricerca Oxfam pubblicata l’8 novembre 2022, l’inquinamento prodotto ogni anno da un miliardario è un milione di volte superiore a quello prodotto da una persona appartenente al 90% delle persone più povere del mondo.

Cosa nasconde l’affermazione che la flatulenza bovina provoca un aumento importante delle emissioni di CO2 o l’appello di uno dei direttori di Siemens che un miliardo di persone smetta di mangiare carne (quando sicuramente un miliardo di persone nel mondo non mangia carne mentre 20 milioni di persone muoiono ogni anno di fame)? Cosa riuscirà a fare l’Unione europea se riduce le emissioni di carbonio come ha proposto quando questo rappresenta una piccola percentuale dell’inquinamento globale? Non pensiamo che sarà un esempio da seguire.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nelle sue osservazioni a Davos ha valutato che “la frustrazione e la rabbia per un sistema finanziario in bancarotta morale in cui le disuguaglianze sistemiche stanno amplificando le disuguaglianze sociali … affrontiamo i livelli più gravi di divisione geopolitica e sfiducia da generazioni”.

Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, è meno probabile che si concluda nel 2023, ma auspichiamo che si possano creare le condizioni affinché i negoziati di pace inizino nella seconda metà dell’anno. Dato che la guerra è l’industria di successo del nostro tempo, dovremmo aspettarci che dopo i profitti di Big Pharma, anche le grandi società produttrici di armi rivendichino grandi guadagni.

La guerra in Ucraina è stata innescata dall’errato giudizio della Russia sulla situazione interna ucraina e dalla sua scommessa su una pallida reazione dell’Unione Europea e degli Stati Uniti. Il conflitto in Ucraina è più di un conflitto politico, è più di un conflitto dominato da interessi economici e, a un livello più profondo, ha dimensioni antropologiche.

Cosa riserva il futuro? Vediamo per il momento come le grandi corporazioni stiano subordinando lo Stato attraverso le loro diverse strutture. Vediamo come la ricchezza dello stato, le risorse naturali ecc. entrano in possesso di società possedute da una manciata di persone. La Romania è purtroppo un chiaro esempio in questo senso. Ma il globalismo non è più così monolitico come sembrava dieci anni fa. Prova ne è la reazione di Elon Musk che non è stato invitato a Davos. Il sovranismo sembra essere una tendenza che inizia a recuperare terreno a livello globale. Non è ancora chiaro fino a che punto avanzerà.

Dovremmo essere più preoccupati per l’educazione con una maggiore enfasi sugli studi umanistici. Le differenze tra progresso tecnologico e coscienza sociale sono cresciute così tanto da poter innescare eventi tragici.