Week-end a Ischia, consigli per il viaggio

Ischia è una bellissima isola di origine vulcanica, situata nel Golfo di Napoli. È una delle mete turistiche più ambite d’Italia e ha molto da offrire ai suoi visitatori. L’isola offre spiagge uniche nel loro genere, il cibo è da leccarsi i baffi e sono presenti alcuni dei paesaggi più belli d’Italia.

Nei prossimi paragrafi andremo a vedere come trascorrere un week-end a Ischia indimenticabile.

In che periodo dell’anno visitare Ischia

Il momento dell’anno migliore per visitare l’isola d’Ischia è il periodo che parte da aprile fino a novembre. Questo perché ha un clima mediterraneo, con estati calde e secche ed inverni miti e piovosi.

In estate, in primavera e in autunno è molto consigliato trascorre un week-end a Ischia. Ti sconsigliamo invece i mesi invernali, perché potresti trovare piogge abbondanti e improvvise, accompagnate da forti venti.

L’isola d’Ischia è una popolare destinazione turistica in Italia e ogni anno ospita milioni di persone che provengono dall’Italia e anche da tutto il resto del mondo.

Quest’isola campana ha molte attrazioni naturali e siti storici che attirano visitatori tutto l’anno.

Dove pernottare

Ci sono molti meravigliosi hotel a Ischia, ma ti starai chiedendo dove alloggiare in questo splendido luogo.

Se vuoi essere vicino alla spiaggia, allora dovresti scegliere un hotel sulla costa occidentale dell’isola. Se preferisci essere in una località più montuosa, scegli un hotel sulla costa orientale.

Per un periodo di vacanza relativamente breve, come un week-end, ti consigliamo di optare per i migliori hotel di Ischia.

In base alle tue esigenze e alle tue preferenze opta per un hotel che sia ben servito e che si trovi in una zona strategica rispetto ai tuoi punti di interesse. Questo fattore non è affatto da sottovalutare, perché in due giorni è molto importante riuscire ad ottimizzare gli spostamenti per non perdere tempo per passare da una meta all’altra.

Cosa visitare

Prima di partire per un week-end a Ischia è sempre bene riuscire a creare un itinerario preciso e ben delineato. Di seguito ti lasciamo alcune delle migliori attrazioni da vedere sull’isola di Ischia.

Uno dei luoghi più iconici dell’isola è sicuramente il monte Epomeo. Questa meta molto ambita dai turisti è un vulcano spento con un parco naturale situato alla sua sommità. Puoi salire o fare un giro in funivia per arrivarci. Questa è sicuramente un’esperienza da non perdere quando si decide di visitare la famosa isola campana.

Fontana Vecchia è uno dei monumenti più famosi e iconici di Ischia. Costruita nel 1745 dall’architetto Luigi Vanvitelli era stata realizzata per volere di re Carlo VII che era intenzionato acostruire un acquedotto che partiva dalle sorgenti termali di Ischia fino ad arrivare a Napoli.

Un altro luogo imperdibile da visitare durante un week-end a Ischia è Santa Maria delle Grazie di Tappo. Questa chiesa offre una vista spettacolare sul Golfo di Napoli ed è sede di numerosi affreschi di artisti napoletani che hanno fatto la storia locale e non solo.

Oltre al lato artistico e storico potrai anche godere di incredibili bellezze naturali, accompagnate da un mare stupendo e da spiagge mozzafiato.

Come spostarsi a Ischia

Ischia è un’isola relativamente grande, ma è comunque possibile visitarla tutta in giornata. Per fare un intero giro dell’isola ci vuole circa un’ora e mezza in macchina, quindi per passare da una meta all’altra non è sempre possibile spostarsi a piedi.

Se hai intenzione di utilizzare dei mezzi pubblici per muoverti per Ischia, ti consigliamo di utilizzare l’autobus che offre un servizio efficiente e comodo.

Un’altra ottima soluzione, soprattutto per chi si vuole spostare senza dover utilizzare mezzi pubblici è quello di noleggiare una macchina o uno scooter.