Wagner in Burkina Faso. Testa di ponte russa?

Come se non bastasse combattere in quella che -almeno per ora- sembra essere una battaglia persa in Ucraina, il Gruppo Wagner, un esercito privato di mercenari russi comandato da Yevgeny Prigozhin, stretto collaboratore di Vladimir Putin, è fortemente impegnato in una serie di conflitti e crisi di sicurezza nell’Africa occidentale.

In Libia, Repubblica Centrafricana, Mozambico, Mali, Sudan e Madagascar, il Gruppo Wagner è impegnato nell’addestramento, nella lotta contro le forze antigovernative e nella repressione brutale delle proteste, il tutto sostenendo la lotta della Russia per soppiantare l’influenza della Francia e del Regno Unito.

Il Mali, Paese al centro dell’estremismo violento che si sta diffondendo in tutto il Sahel dell’Africa occidentale, ha giurato fedeltà alla Russia a spese della Francia, che ha concluso le sue operazioni ad agosto, nonostante nove anni e un costo totale di miliardi di euro per sostenere la sua forza militare.

Nel frattempo, nel vicino Burkina Faso, il capitano Ibrahim Traore ha preso il potere con un colpo di Stato il 30 settembre, citando il deterioramento della situazione della sicurezza in Burkina Faso come motivo della presa del potere. Il suo colpo di Stato è arrivato appena nove mesi dopo che il tenente colonnello Paul-Henri Damiba aveva rovesciato il precedente regime in modo simile. Il 30 settembre è stato il decimo colpo di Stato da quando il Paese dell’Africa occidentale ha ottenuto l’indipendenza, nel 1960.

Secondo quanto riferito, il governo del Burkina Faso controlla solo il 60% del Paese. Gli attacchi terroristici, principalmente da parte di gruppi islamici armati, sono stati responsabili di un crollo quasi completo della sicurezza in molte regioni. Durante i primi 100 giorni da Presidente di Damiba, ci sono stati 610 attacchi terroristici che hanno provocato 567 vittime.

Prigozhin si è congratulato con Traore dopo il colpo di Stato definendolo «un figlio veramente degno e coraggioso della sua patria». «Il popolo del Burkina Faso era sotto il giogo dei colonialisti, che derubavano il popolo e giocavano ai loro vili giochi, addestravano e appoggiavano bande di banditi e causavano molto dolore alla popolazione locale», ha detto.

La dichiarazione di Prigozhin riflette sia il sentimento anti-francese che quello filorusso in Burkina Faso e in tutta l’Africa occidentale, che ha giocato nelle mani del Gruppo Wagner, nonostante i suoi legami con le massicce vittime civilie le accuse di truffa che circondano l’acquisizione da parte del gruppo di importanti concessioni minerarie.

L’aggressione russa all’Ucraina sta facendo a malapena notizia in Africa occidentale, quindi Mosca può ancora brillare come difensore contemporaneo dell’identità autoproclamata dell’URSS come paladina contro l’imperialismo.

C’è poca analisi critica della situazione nei media mainstream. Invece, le informazioni vengono prese dai siti di social media russi, riempiendo il vuoto con disinformazione e notizie false, aggravando la situazione già tesa.

Facebook è di gran lunga la piattaforma di social media più popolare in Burkina Faso, utilizzata da circa il 94% dei 2,2 milioni di utenti di social media nel Paese. Sono esposti a commenti che accusano la Francia, tra l’altro, di armare terroristi.

Questa sfiducia è espressa su Facebook e WhatsApp. Nel frattempo, nei media mainstream, tra cui TV e radio, l’analisi critica è in gran parte assente, dal momento che esperti, analisti e accademici stanno facendo un passo indietro, secondo Mahamadou Savadogo, un accademico e analista della sicurezza in Burkina Faso, che ha parlato con noi per questo articolo. Ciò è in parte dovuto alla mancanza di informazioni credibili, ma anche a causa del rischio di parlare apertamente in una situazione particolarmente instabile.

Questi messaggi falsi hanno effetti reali. Secondo Savadogo, i media sono stati determinanti nell’influenzare l’opinione pubblica e sono stati manipolati da coloro che detengono il potere o stanno cercando di ottenere il potere.

Il 1 ottobre, Traoré ha dichiarato alla televisione di Stato che i francesi avevano fornito rifugio a Damiba, affermando che Damiba «si credeva si fosse rifugiato nella base francese di Kamboinsin per pianificare una controffensiva per suscitare problemi nella nostra difesa e sicurezza». Il governo francese ha negatocategoricamente, ma l’accusa di Traoré è diventata virale e ha portato a un aumento dei disordini sociali culminati con l’incendio dell’ambasciata francese lo stesso giorno.

Ci sono state anche manifestazioni antifrancesi a Bobo-Dioulasso, la seconda città del Paese, dove, secondo quanto riferito, anche il cancello dell’Istituto francese è stato dato alle fiamme dai manifestanti.

Le domande abbondano sia su chi c’è dietro gran parte della disinformazione sui social media, sia su chi sta finanziando le manifestazioni e questo colpo di Stato. Savadogo ha commentato il gran numero di bandiere russe apparse per le strade della capitale. Ha chiesto da dove avrebbero potuto venire così rapidamente. Ma tali immagini, combinate con post anti-francesi sui social media, sono indicative di una svolta dalla Francia a favore della Russia.

Sebbene non ci siano prove dirette che colleghino il gruppo Wagner a questo ultimo colpo di Stato, il gruppo di mercenari sembra pronto a sfruttare il tumulto per stabilire un’altra base di potere in Africa, e probabilmente una testa di ponte per la stessa Russia.