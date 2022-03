Poco dopo l’invasione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato volontari da tutto il mondo a venire e aiutare a difendere l’Ucraina.

Ex militari o normali cittadini lasciano le loro vite e i loro Paesi per andare a combattere in Ucraina contro i russi. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sono già 16mila gli stranieri che si sono offerti di far parte della “Legione internazionale” di foreign fighters dopo l’appello lanciato dal suo ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. Secondo quanto riferito, circa 3.000 cittadini statunitensi si sono offerti volontari. Già la guerra nel Donbass aveva avuto dal 2014 un afflusso di combattenti stranieri stimato in oltre 17.000 unità provenienti da 55 Paesi, che hanno combattuto sia dalla parte ucraina che da quella russa: circa 15.000 dalla Russia, 1.000 dall’Occidente (di cui 60 dall’Italia), una parte a sostegno delle forze nazionali ucraine e una parte in difesa delle milizie separatiste filo-russe.

Secondo il Washington Post in gran parte arrivano da altri stati post-sovietici, tra cui Georgia e Bielorussia, ma anche da Paesi come Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti. “Questa è la nostra terra – racconta un 26enne ucraino, residente a New York, intervistato dalla Cnn dopo aver viaggiato un giorno intero per raggiungere il confine fra Polonia e Ucraina – Non potevamo rimanere nelle nostre comode vite in America a guardare cosa sta succedendo qui”. Una storia simile è quella di un costruttore britannico di Milton Keynes, che nel 2015 aveva già pensato di unirsi alle milizie curde in Siria, e insieme a lui un ex soldato 36enne di Pontefract secondo cui “sembra un attacco all’Europa. Se non aiutiamo a fermare questa guerra probabilmente si diffonderà”. “Se più persone si fossero unite alla guerra nel 1936 oggi non avremmo a che fare con il fascismo”, dice ancora alla Cnn un gruppo di sei persone – americane e britanniche – riunite alla stazione di Pzsemysl, in Polonia. Secondo Reuters, “Sentivo di dover fare qualcosa”, ha detto un cuoco della British Columbia.

Il segretario agli esteri del Regno Unito Liz Truss ha apertamente sostenuto l’idea che i britannici andassero in Ucraina per combattere. Gli alti funzionari della difesa lo hanno contraddetto, dicendo che è “illegale oltre che inutile”.

«Storicamente, gli stati hanno reclutato volontari di guerra stranieri per uno dei tre motivi. O hanno carenza di manodopera, vogliono reclute con un addestramento militare specifico per migliorare la qualità delle loro forze armate, o vogliono l’influenza che i volontari stranieri potrebbero avere sulla politica internazionale. L’Ucraina non è a corto di reclute nazionali e non ha bisogno di volontari stranieri per costruire la sua forza aerea da zero come fecero la Polonia nel 1920 o Israele nel 1948. Zelensky vuole chiaramente internazionalizzare il conflitto. Poiché l’Ucraina sta combattendo per la sua sopravvivenza contro un nemico militarmente superiore, ha tutte le ragioni per farlo. Ma poiché la Nato non è pronta a unirsi alla guerra in questa fase, Zelensky spera di spingere i governi amici ad aumentare il loro impegno. È possibile che veda il coinvolgimento di cittadini stranieri come un modo per legare ulteriormente la comunità internazionale alla lotta dell’Ucraina.», spiegano Nir Arielli e Kristo Karvinen, esperti dell’University of Leeds.

Dal punto di vista dell’ospite, affermano Arielli e Karvinen, «i volontari stranieri possono essere un eccellente strumento di propaganda per le esigenze sia nazionali che internazionali. Nella guerra invernale della Finlandia contro l’Unione Sovietica (1939-40), la consapevolezza che gli estranei erano disposti a combattere al fianco delle truppe finlandesi ha sollevato il morale locale. L’alto comando finlandese stimava i volontari stranieri a tal punto che anche durante i giorni disperati del marzo 1940, quando la situazione in prima linea era critica, i volontari stranieri non furono usati come carne da cannone. In effetti, la maggior parte dei volontari non ha avuto il tempo di assistere al combattimento e gli svedesi, che l’hanno fatto, sono stati collocati nel settore più tranquillo del fronte. Dopo la fine della guerra, il governo finlandese desiderava mantenere i volontari britannici in campagna e in uniforme. La speranza era che la loro presenza mantenesse l’interesse della Gran Bretagna in quell’angolo del Baltico».

È legale? Secondo Arielli e Karvinen, «indipendentemente dalla motivazione, resta la questione della legalità della lotta a fianco delle forze armate di un altro Paese. I commenti di Truss hanno confuso gli esperti legali, con l’ex procuratore generale Dominic Grieve che ha sottolineato che qualsiasi cittadino britannico che si recasse a combattere in Ucraina violerebbe il Foreign Enlistment Act del 1870. Tuttavia, il ministro degli Esteri ha precedenti storici dalla sua parte. Il governo britannico ha una lunga storia nell’applicazione del Foreign Enlistment Act in modo molto selettivo. Nei conflitti in cui una causa straniera era ritenuta degna, il governo britannico ha chiuso un occhio sulla partenza dei volontari o ha persino assistito tacitamente tali sforzi. La cosa più sorprendente è che alti funzionari del governo di Londra hanno sostenuto la causa finlandese nella guerra d’inverno a tal punto da facilitare la partenza di 228 volontari britannici che, equipaggiati dall’esercito britannico, hanno navigato per la prima volta in Norvegia nel febbraio 1940. Il salario dei volontari è arrivato dalle donazioni che il pubblico britannico aveva inviato al Finnish Aid Bureau. Questo ufficio includeva politici britannici di alto livello come Lord Balfour e Leo Amery. Comunicava regolarmente con il gabinetto di guerra e riceveva la collaborazione della macchina militare britannica. Il governo britannico non era il solo a voler piegare la sua legislazione sull’arruolamento straniero per il giusto tipo di causa. Nel gennaio 1940, pensando alla causa finlandese, il presidente degli Stati Uniti Roosevelt annunciò che finché gli americani non avessero prestato giuramento di fedeltà, non avrebbero perso la cittadinanza anche se si fossero offerti volontari per arruolarsi in un esercito straniero. Nella maggior parte dei casi, gli stati non vogliono vedere i propri cittadini volontari per partecipare a conflitti stranieri. I volontari britannici che cercavano di combattere nella guerra civile spagnola furono avvertiti nel 1937 che avrebbero violato il Foreign Enlistment Act. Più recentemente, durante la guerra civile siriana, il governo britannico ha adottato un approccio ancora più duro».

Anche i volontari stranieri attirano l’attenzione dei media, soprattutto nei paesi da cui provengono. I volontari si considerano in qualche modo rappresentanti del proprio paese e spesso sperano di vedere il loro governo seguire il loro esempio intervenendo nel conflitto. In Ucraina, rappresentare l’Occidente sembra essere un motivo ricorrente tra gli aspiranti volontari. Quando il governo è solidale con una parte in un conflitto e quel conflitto gode di un ampio sostegno pubblico, come fece la Finlandia nel 1940 e l’Ucraina oggi, il governo può trarre alcuni vantaggi dall’aver consentito la partenza dei volontari che desiderano combattere. Il principale tra questi è la capacità di negare qualsiasi responsabilità in caso di protesta della potenza avversaria nel conflitto: questo è ciò che ha fatto la Svezia quando l’Unione Sovietica si è lamentata del reclutamento per la Finlandia durante la guerra d’inverno.

Non si può escludere che il protrarsi della crisi in Ucraina possa causare a una nuova ondata di foreign fighters, composta da volontari intenzionati a offrire il proprio contributo personale all’evoluzione del conflitto. Come già accaduto nel 2014-2015, a partire per l’Ucraina potrebbero essere anche militanti estremisti, potenzialmente pericolosi anche per i loro stessi Paesi di origine: già dai primi giorni, leader delle milizie di Finlandia, Ucraina e Francia hanno pubblicato dichiarazioni in cui esortano i loro seguaci a mobilitarsi per la causa. Sarebbero numerosi quindi i gruppi nazionalisti bianchi e neonazisti di estrema destra in Europa e Nord America hanno espresso un’ondata di sostegno all’Ucraina, anche cercando di unirsi alle unità paramilitari nella battaglia contro la Russia, con la motivazione primaria di acquisire addestramento al combattimento ed essere anche ideologicamente guidati.