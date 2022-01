¡ ATTENZIONE!

ANCHE IL PRESENTE PEZZO PUÒ CONTENERE INFORMAZIONI E NOTIZIE NON ADATTE A SOGGETTI IMPRESSIONABILI

E allora, adesso vogliamo veramente Berlusconi Presidente!

Dopo avere visto il Governo dei Migliori fare peggio del Governo dei Pessimissimi Semigolpisti e Straccioni (Sabino Cassese più o meno dixit, anzi più più che meno) e però essere incensato come la Madonnna a Međugorje (o Medjugorje che dir si voglia, mezza farlocca già dal nome), John Elkann a un’assemblea di Confindustria cui peraltro si guarda bene dal partecipare, Padre Pio a Pietrelcina, ma che dico, ancoradipiù, incensato ed amato come Maradona a Napoli, ecco ci siamo, e trattasi di autentiche ed a volte pericolose sòle in tutti e tre i casi, anzi quattro contando il suddetto Governo dei Migliori, dopo aver visto delinquenti conclamati aggrapparsi a ripetizione al reale drammatico glorioso caso di Enzo Tortora proclamandosene naturalmente eredi reali e naturalmente come lui perseguitati (mavalà) e aver visto il fenomeno diventare rapidamente endemico e quindi ripetersi ciclicamente, ed attendendo il prossimo cheanziforsegiàlohafattomentre cidistraevamoscrivendo, dopo aver visto, e in sequenza, Barbara D’Urso Mara Venier Simona Ventura ed essere seppur faticosamente sopravvissuti (e vista pure Maria De Filippi ma ognuno ha le sue perversioni e lei arbitrariamente ci piace quindi non la mettiamo in conto), dopo aver visto strade sporche spacciate per pulite e coscienze sporchissime spacciate per immacolate, e aver pure visto peraltro innocenti cinghiali scendere improvvisamente mediaticamente dove erano sempre stati per colpire una Sindaca inadeguata certo ma moncosìinadeguatacomelasivolev arappresentare e poi i suddetti cinghiali essere sempre presenti nello stesso identico modo ma miracolosamente allo stesso tempo assenti, dopo avere visto come sono stati gestiti i quasi due anni di Covid19 e servirebbe una borgesiana Biblioteca di Babele per raccontare questa babele italiana sesquipedale monumento all’incapacità e quindi ognuno si faccia mentalmente la propria, dopo aver visto, di converso, le raccapriccianti parole opere e omissioni (di vaccinazioni) dei No Vax, quanto ai pensieri di coerenti e non paranoidi non è che ve ne sia gran traccia, e dopo aver visto che gli ‘assassini a piede libero’ antivaccinisti si ritroveranno sabato 15 gennaio in Piazza San Giovanni a Roma, ed il 15 gennaio 2022 non 1022 come si potrebbe fondatamente supporre state i presenti deliri veteromedievalisti, in un evento presentato così, Manifestazione Internazionale ‘Verità e Libertà’ Roma 15 gennaio 2022 ore 14:30 Piazza San Giovanni I Popoli si uniscono in un grande evento In difesa della Costituzione e dei Diritti umani, dopo aver visto tutte queste cose e pure altre che noi italiani speravamo di non dover nemmeno immaginare, allora a questo punto, perché il quadro sia finalmente completo, vogliamo veramente Berlusconi Presidente.

E che poi tutto si compia, e venga redentrice l’Apocalisse.

