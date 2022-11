VLEO: una sfida per l’Italia dello spazio?

Si è recentemente concluso il primo workshop dell’Agenzia Spaziale Europea sulle opportunità dell’utilizzo di orbite al di sotto dei 300 km per immettere costellazioni di satelliti di telecomunicazioni commerciali; posizioni definite VLEO, ovvero Very Low Earth Orbit.

Organizzato dal Direttorato di Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate, l’incontro -secondo noi- assume un carattere di estremo interesse sia tecnologico che etico non solo per la comunità scientifica ma per l’intera umanità. Le telecomunicazioni hanno assunto un carattere strategico sempre più spinto nel villaggio globale in cui si può riassumere il nostro pianeta. I satelliti per telecomunicazioni sono stati una risorsa preziosa per la connessione fin dalle loro prime applicazioni e ora il bisogno continua ad essere crescente; la fame di tecnologia però sta facendo saturare gli spazi vicini alla Terra di satelliti e rottami e anche in modo pericoloso. «Questo bisogno non deve però far trascurare le esigenze di sostenibilità rivendicate dalle nuove generazioni». È quanto ha sostenuto con forza nel suo intervento Greg Wyler, fondatore di O3b, OneWeb e più recentemente di E-Space: è necessario oltre che urgente assicurare che i satelliti lanciati per assicurare servizi all’umanità non creino ulteriori problemi di inquinamento nello spazio. Quanto affermato dal vero ideologo delle grandi costellazioni satellitari rappresenta un elemento di discontinuità con il passato. Ma come dovrà essere il comportamento delle istituzioni che propongono i programmi su questi principi?

Negli ultimi anni c’è stato un notevole aumento di interesse per le iniziative di costellazione. Il nuovo massiccio investimento nello spazio, sia per l’osservazione della Terra che per le telecomunicazioni è stato guidato dal calo dei costi al lancio, che ha aperto uno scenario di nuovi potenziali vantaggi ma ha anche creato una significativa preoccupazione per le potenziali collisioni tra veicoli spaziali e i detriti creati da atti di provocazioni irresponsabili o da collisioni incontrollate.

Da questo, una proposta ‘disruptive innovation’ –secondo la letteratura di Clayton Christensen e Joseph Bower su Harvard Business Review– ovvero una di quelle innovazioni capaci di rivoluzionare il funzionamento di un mercato considerato consolidato o preesistente.

Quella cioè di rilasciare dei piccoli satelliti poco sopra l’invisibile ma concreta barriera atmosferica. Una scelta che porta con sé incredibili opportunità, come la latenza molto bassa e le comunicazioni dirette a apparecchiature disponibili ad ogni tipo di pubblico. E poi i veicoli che trasportano i satelliti non richiedono quelle potenze necessarie per raggiungere le alte quote, per cui non da ultimo c’è anche un salutare risparmio energetico e un percorso molto breve da far compiere alle apparecchiature una volta spente e rese relitti, con il vantaggio di disintegrarsi integralmente al transito nelle vicine zone atmosferiche.

Ma volare in orbita VLEO comporta diverse sfide che non sono secondarie.

Gli obiettivi principali, nell’identificare i casi d’uso per i satelliti di telecomunicazione posizionati a altitudini inferiori rispetto a quelle definite ufficialmente le orbite basse -comprese convenzionalmente tra 300 e 1.000 km- devono tener conto di una densità dell’aria che pur assai rarefatta, crea comunque stati di resistenza all’avanzamento, che devono essere compensati per non cadere e poi effetti corrosivi ed erosivi dell’ossigeno atomico a 8 km/s che impatta sulle superfici ricoprenti il satellite. Inconvenienti che richiedono di identificare le tecnologie e studiare con cura le soluzioni chiave attraverso tutti i componenti dell’intera catena del valore che rappresentano il sistema. Per giungere a queste determinazioni, si è concluso all’incontro dell’ESA, si dovranno mirare collaborazioni industriali e generare consorzi per sviluppare le tecnologie occorrenti. Scelte sfidanti che implicano anche la progettazione adeguata del carico utile e della propulsione, che dovrà avere sistemi avanzati di motori elettrici, capaci di inghiottire la poca aria rarefatta a quella quota, ionizzarla e accelerarla creando la spinta necessaria per contrastare la resistenza e rimanere più a lungo in orbita.

Non sono state nascoste le difficoltà: i satelliti da impiegare sono molto numerosi, forse decine di migliaia e devono essere dotati di sistemi di controllo autonomi, sistemi di propulsione air-breathing, gestione dello spettro di frequenza oculato, per evitare le interferenze e lanciatori idonei. Complessità insormontabili? Diciamo assolutamente di no e riteniamo che l’industria italiana ha molte potenzialità per poter rispondere alle proposta dell’Agenzia europea, perché la sua filiera produttiva ha tutte le capacità e la fantasia necessarie.

Da queste righe, che hanno sempre mostrato di affrontare le questioni spaziali con rigore ed imparzialità, poniamo con determinazione la proposizione al nuovo governo e a chi sarà investito ufficialmente della delega dello spazio. Oltre le parole, oltre gli slogan da consultazione elettorali, ora occorrono scelte precise. È questa la sfida che ci aspettiamo tutti.