Quando Vladimir Putin ha lanciato l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, ha immaginato una campagna fulminea che sarebbe finita nel giro di pochi giorni con la deposizione del governo filo-occidentale dell’Ucraina e il Paese saldamente nell’orbita russa. Tuttavia, le cose non sono andate secondo i piani. L’esercito russo ha subito perdite catastrofiche e non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi chiave, mentre l’Ucraina ha combattuto tenacemente e si è assicurata il sostegno dell’intero mondo democratico. Mentre la guerra si avvicina al traguardo dei tre mesi, Putin sta rapidamente esaurendo le opzioni per evitare una disastrosa sconfitta che distruggerà le pretese della Russia di status di superpotenza militare e minaccerà il futuro del suo intero regime.

Secondo le stime britanniche, la Russia ha già perso circa un terzo della forza d’invasione di 190.000 uomini riuniti nel febbraio 2022. Putin ha scelto di invadere con questa forza ovviamente inadeguata a causa di una combinazione di intelligence difettosa e della sua stessa fede nel dogma nazionalista russo, che lo ha convinto che il popolo ucraino avrebbe salutato i soldati russi in avanzata come liberatori e li avrebbe inondati di fiori.

Invece, le sue truppe ricevettero un’accoglienza estremamente ostile e presto riportarono gravi perdite sul campo di battaglia. Tra crescenti battute d’arresto, la Russia ha perso la battaglia per Kiev e fu costretta a ritirarsi completamente dall’Ucraina settentrionale. Più recentemente, le forze russe sono state respinte dalla seconda città dell’Ucraina, Kharkiv, mentre la tanto attesa offensiva del Donbas nell’Ucraina orientale ha compiuto progressi dolorosamente lenti.

L’opzione più ovvia di Putin a questo punto sarebbe quella di intensificare il conflitto passando dalla cosiddetta ‘Operazione militare speciale’ di oggi a una dichiarazione ufficiale di guerra contro l’Ucraina e alla piena mobilitazione. Ciò potrebbe aiutare a colmare le crescenti lacune all’interno dei ranghi dell’esercito russo, ma l’opposizione pubblica alla mobilitazione potrebbe anche destabilizzare la situazione interna all’interno della Russia in un momento in cui il Cremlino è già paranoico per possibili segni di rivolta. Forse questa paura dell’opposizione aiuta a spiegare perché un numero significativo di oligarchi e le loro famiglie sono morti in circostanze sospette negli ultimi mesi.

Né la mobilitazione produrrebbe necessariamente il tipo di forza combattente di cui Putin ha attualmente bisogno. Un esercito pieno di coscritti e riservisti con un addestramento militare limitato non sarebbe all’altezza delle truppe ucraine temprate dalla battaglia e altamente motivate armate con armi occidentali superiori.

La difficile situazione di Putin è destinata a peggiorare nei prossimi mesi, rendendo la sua invasione dell’Ucraina ancora più insostenibile. Le sanzioni occidentali inizieranno ad avere un impatto maggiore dalla fine della stagione estiva in poi, poiché l’incapacità della Russia di sostituire le importazioni occidentali diventa impossibile da mascherare e i risparmi dei normali russi iniziano a esaurirsi. I dati sulla disoccupazione raggiungeranno probabilmente livelli record e le previsioni economiche si deterioreranno poiché i costi dell’isolamento internazionale continueranno a crescere.

La crescente consapevolezza del pubblico sulla triste situazione militare in Ucraina si aggiungerà all’umore cupo. Sulla base dell’attuale tasso di logoramento, l’esercito russo subirà 50.000 morti in combattimento entro settembre. Tali perdite sono completamente senza precedenti per una grande potenza nella guerra moderna e non possono essere del tutto spiegate o mascherate in altro modo dalla macchina propagandistica del Cremlino.

Il Cremlino deve attualmente affrontare una serie di sfide parallele mentre cerca di impedire che l’invasione vacillante dell’Ucraina si dissolva completamente.

Non ci sono questioni più urgenti del numero crescente di soldati russi che si rifiutano di combattere in Ucraina. Rapporti di resistenza al dispiegamento sono emersi sin dai primi giorni della guerra e continuano a crescere. Un numero crescente di soldati russi a contratto si è dimesso dall’esercito o si è semplicemente rifiutato di combattere in Ucraina, mentre i membri della Guardia nazionale russa avrebbero affermato di essere legalmente obbligati a prestare servizio solo entro i confini della Federazione Russa.

Altre forme di protesta sono state più informali. Un gran numero di truppe russe ha semplicemente abbandonato i loro carri armati e veicoli corazzati in Ucraina e sono fuggiti o si sono arresi. Ciò ha consentito all’esercito ucraino di acquisire oltre 230 carri armati russi e ha fatto guadagnare alla Russia lo status sgradito di fornitore di armi numero uno dell’Ucraina.

Il morale tra le forze di invasione di Putin ora sembra vicino al punto di rottura. La rabbia per gli ufficiali incompetenti ha portato ad almeno un incidente in cui i soldati hanno investito il loro comandante. Nel frattempo, il servizio di sicurezza ucraino ha intercettato numerose conversazioni telefoniche di truppe russe che chiamano a casa e descrivono l’inferno che devono affrontare in Ucraina e l’entità spesso sconcertante delle vittime all’interno delle loro singole unità militari.

Il Cremlino è particolarmente ansioso di impedire al pubblico russo di conoscere le realtà criminali della guerra. Sebbene alcune telefonate intercettate indichino il sostegno russo alle atrocità contro i civili ucraini, è probabile che una diffusa consapevolezza dei crimini di guerra commessi in Ucraina susciti una risposta altamente negativa. La propaganda russa è riuscita ampiamente a demonizzare gli ucraini, ma al Cremlino mancano scuse convincenti per l’omicidio di massa di civili nelle città ucraine di lingua russa come Mariupol e Kharkiv.

Allo stesso modo, i funzionari russi hanno difficoltà a spiegare come il presunto ‘secondo esercito più potente del mondo’ non sia in grado di sconfiggere una nazione che Putin insiste non esiste. Gli stereotipi negativi di lunga data dell’Ucraina come provincia contadina indisciplinata della Russia hanno lasciato l’opinione pubblica russa di oggi impreparata allo shock dell’impressionante abilità militare e della forte identità nazionale dell’Ucraina moderna. Dopo anni di propaganda che insisteva sul fatto che solo una piccola minoranza di nazionalisti ucraini si opponeva effettivamente alla Russia, il Cremlino si trova costretto a riconoscere che l’intera nazione ucraina, inclusi milioni di patrioti ucraini di lingua russa, ora considera la Russia il suo nemico giurato.

Nonostante la propaganda a favore della guerra da muro a muro, i russi stanno già diventando sempre più consapevoli del fatto che la ‘Operazione militare speciale’ sta incontrando serie difficoltà. Una serie di incendi ed esplosioni inspiegabili in tutta la Russia hanno alimentato voci non confermate di sabotaggio ucraino e operazioni delle forze speciali sul fronte interno, mentre disastri militari come l’affondamento dell’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, la Moskva, e la recente sconfitta russa sul fiume Donets hanno troppo grande per coprirlo completamente.

Le tristi realtà della guerra in Ucraina saranno ulteriormente riportate al pubblico russo mentre l’Ucraina mette sotto processo più soldati russi per aver commesso crimini di guerra contro civili ucraini. Mentre il Cremlino continuerà a negare che questi crimini abbiano avuto luogo, sarà impossibile bloccare del tutto i resoconti delle esecuzioni di massa in stile stalinista e dello stupro documentato di oltre 400 donne ucraine dal raggiungere il pubblico russo.

Le paralizzanti perdite militari della Russia e i limiti pratici di una possibile mobilitazione significano che la guerra di Putin in Ucraina sta rapidamente diventando impossibile da vincere contro un avversario che gode di un morale alto e di un sostegno internazionale senza precedenti. Poiché le forze ucraine ricevono ulteriori armi dall’Occidente e continuano a lanciare contrattacchi di successo, possiamo aspettarci di assistere al lento ma costante degrado delle forze russe. Alla fine, questo potrebbe portare a un crollo in stile 1917 mentre il morale all’interno dell’esercito russo continua a precipitare.

Il fallimento della sua avventura ucraina avrà conseguenze interne disastrose per Putin personalmente. Spezzerà il mito dell’onnipotente dittatore e porterà a richieste di un drammatico cambiamento politico all’interno della Russia. L’esatta natura della crisi che ne deriverà è impossibile da prevedere, ma sembra già altamente improbabile che Putin rimanga presidente a vita.

La versione originale di questo intervento è qui.