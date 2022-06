I 22 anni di regime di Vladimir Putin sono stati segnati da un costante calo degli obiettivi che si era prefissato per se stesso e per il suo Paese. Inizialmente aveva abbracciato le nozioni progressiste di riforma interna e integrazione internazionale, ma da allora ha condotto la Russia sempre più in profondità nell’isolamento autoritario. I suoi recenti commenti paragonandosi a Pietro il Grande e vantandosi di piani per impossessarsi delle terre ucraine rappresentano un nuovo minimo in questo deprimente viaggio da aspirante riformatore a criminale di guerra.

Si è tentati di presumere che Putin sia sempre stato un autoritario impenitente e un imperialista entusiasta, ma durante i primi anni del suo regno aveva spesso sostenuto riforme sensate e aveva promosso iniziative per modernizzare e diversificare l’economia russa.

Subito dopo essere stato nominato Presidente per la prima volta nel 2000, Putin aveva pubblicato un saggio in cui affermava di volere che la Russia raggiungesse il livello del PIL pro capite del Portogallo entro la fine dei suoi due mandati. Questo era un obiettivo economico realistico e pragmatico, poiché il Portogallo era allora lo Stato membro più povero dell’UE. Tuttavia, due decenni dopo, nel 2021, il PIL pro capite del Portogallo in USD corrente è stato il doppio di quello della Russia.

Nonostante i danni subiti dal Portogallo durante la crisi dell’euro del 2010, la Russia è effettivamente rimasta indietro rispetto all’economia portoghese. Questo non dovrebbe sorprendere. L’economia russa è stagnante dal 2014, quando l’Occidente ha imposto il suo primo round di sanzioni in seguito all’invasione della Crimea e dell’Ucraina orientale. Dopo quasi un decennio di stasi, Putin sembra ora aver rinunciato completamente allo sviluppo economico della Russia. Non ha nemmeno in programma una crescita fino al 2030.

Fino alla fine del suo primo mandato presidenziale nel 2004, Putin parlava ampiamente della necessità dello stato di diritto e di altre riforme sistemiche. Nel 2002, la Russia ha adottato riforme giudiziarie di vasta portata insieme a un nuovo codice civile e un codice fiscale liberale, consentendo anche la proprietà privata di terreni agricoli. In effetti, Putin ha completato le progressive riforme economiche avviate dall’amministrazione Eltsin negli anni ’90.

Queste politiche hanno dato risultati. La Russia ha goduto di un periodo di espansione economica straordinariamente forte durante i primi anni dell’era Putin, con tassi di crescita annui di circa il sette per cento dal 1999 al 2008. In verità, Putin era arrivato a una tavola imbandita con riforme preparate, mentre anche il suo successo economico doveva molto a un boom sostenuto delle materie prime. Tuttavia, era ancora possibile sostenere che Putin stesse guidando la Russia verso un futuro governato dallo stato di diritto.

Durante questo primo periodo, Putin ha anche chiesto un’integrazione internazionale di vasta portata, rendendo l’adesione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio un obiettivo chiave. Tuttavia, ha gradualmente perso interesse per questa iniziativa. Nonostante il forte sostegno occidentale, la Russia non ha aderito all’OMC fino al 2012. A quel punto, Putin aveva già iniziato ad abbracciare politiche isolazioniste, protezionismo e sostituzione delle importazioni.

Quando è arrivata la svolta? Alcuni dicono che sia stata la Rivoluzione arancione del 2004 in Ucraina, ad avvelenare Putin contro l’Occidente. Altri sostengono che il primo flirt di Putin con un’agenda più riformista fosse semplicemente pragmatismo politico mentre consolidava la sua posizione in patria e all’estero. Con il senno di poi, sembra ora ovvio che il passato di Putin come ufficiale del KGB e i suoi presunti legami con la criminalità organizzata siano stati decisivi nel plasmare il suo regno. Durante la seconda metà degli anni 2000, questo bagaglio tossico ha preso sempre più il sopravvento.

In verità, i segnali premonitori di un ritorno all’autoritarismo erano presenti fin dall’inizio. La prima indicazione è stata la soppressione della televisione russa indipendente da parte di Putin nel 2000, che ha visto il Cremlino prendere il controllo della NTV di Vladimir Gusinsky e dell’ORT di Boris Berezovsky. Nel maggio 2001, ha stabilito il controllo diretto di Gazprom, la compagnia statale più ricca della Russia.

Con l’arresto del principale oligarca russo Mikhail Khodorkovsky nell’ottobre 2003, Putin ha avviato la rinazionalizzazione delle società private di maggior successo della Russia. Questa rinascita del dominio statale si è rispecchiata in tutta l’economia russa, con i servizi di sicurezza e i favoriti personali di Putin spesso beneficiari.

Nonostante il cambiamento del clima politico in Russia, per molti anni Putin ha continuato a sostenere pubblicamente l’apertura e l’innovazione accademica. Oggi non è più così: il Cremlino ora promuove idee di isolamento e ortodossia. Nel frattempo, il linguaggio dello sviluppo scientifico e tecnologico è diventato sempre più simile all’Unione Sovietica dell’era Breznev. Non sorprende che molti dei principali scienziati e imprenditori russi abbiano scelto di lasciare il Paese e intraprendere la propria carriera in ambienti più liberi.

Con ogni senso di ottimismo sul futuro che sta gradualmente svanendo dalla vista, Putin è diventato dipendente dal potere propagandistico di un passato idealizzato. Ha riabilitato l’era sovietica e ha trasformato il ruolo dell’Armata Rossa nella sconfitta di Hitler in un culto della vittoria che ora funge da religione di stato non ufficiale. Soprattutto, ha cercato di giustificare il suo governo sempre più dittatoriale identificando nemici e conducendo guerre di aggressione.

Putin ha usato varie scuse per giustificare le sue politiche estere aggressive. In diverse occasioni, ha affermato di proteggere i cittadini russi in Georgia, di impedire l’espansione della NATO, di difendere gli ucraini di lingua russa e di liberare l’Ucraina dai nazisti. Sebbene queste narrazioni possano aver funzionato all’interno della Russia, hanno avuto un successo limitato nel convincere il pubblico esterno.

L’attuale invasione in Ucraina ha messo in luce i limiti del costoso apparato di disinformazione di Putin. Con Mosca che ora lotta per plasmare la percezione internazionale delle guerre di Putin, sembra essere passato all’intimidazione aperta. Da quando l’invasione è iniziata nel febbraio 2022, i funzionari del Cremlino e i propagandisti del regime hanno spesso lanciato minacce velate di guerra nucleare.

Nel frattempo, lo stesso Putin ha abbandonato le sue precedenti smentite e ha abbracciato la retorica arcaica dell’espansione imperiale. Parlando a un recente evento di Mosca in occasione del trecentocinquantesimo compleanno dello zar di Russia Pietro il Grande, Putin ha elogiato le conquiste di Pietro nella Grande Guerra del Nord e lo ha elogiato per aver ‘restituito’ terre storicamente russe. “Sembra che sia toccato anche a noi tornare (terreni russi)”, ha commentato Putin con un chiaro riferimento all’attuale guerra in Ucraina.

La dipendenza di Putin dal ricatto nucleare e la sua assurda ricerca di legittimità nel passato imperiale riflettono la sua incapacità di costruire uno Stato moderno attraente. Dopo oltre due decenni al potere, non è in grado di fornire una visione coerente di un futuro più luminoso. Invece, i precedenti discorsi di Putin su riforma e innovazione sono stati completamente eclissati dalla logica repressiva della sua cleptocrazia autoritaria. Non resta che l’imperialismo.

Molti leader occidentali temono cosa potrebbe succedere dopo Putin. Si preoccupano della possibile rottura dello Stato russo o dell’ascesa di un dittatore ancora meno prevedibile al suo posto. Tuttavia, pochi scenari sono più allarmanti di una continuazione dell’attuale discesa della Russia nel fascismo su vasta scala sotto un Putin sempre più isolato e sconvolto. È già la più grande minaccia alla sicurezza globale e probabilmente lo rimarrà fino a quando non perderà il potere. L’Occidente non deve temere di perseguire questo obiettivo.

La versione originale di questo intervento è qui.