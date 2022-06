A noi sono simpatici gli allegri guasconi di Italia Viva, che magari chi legge dice «Solo a te», e in effetti non è irrilevante il nostro brivido dell’essere in poca (pochissima) e giusta compagnia. Con sovrano snobismo elitario. Tra gli esponenti apicali di questa fulgida forza politica spicca un nostro beniamino. Ettore Rosato, che di Italia Viva di Matteo Renzi è Presidente. Affiancato, volendo, da Matteo Richetti, che di Azione di Carlo Calenda è lui pure Presidente. Elezioni e interpretazioni.

Dice dunque l’amico Rosato dopo l’esito del voto per i Comuni. «Siamo molto soddisfatti di risultati importanti. Bucci a Genova, la conferma di Giordani a Padova, il risultato di Parma con Guerra, e poi ci sono situazioni che si definiranno ai ballottaggi. Italia Viva ha fatto la sua parte, cercando di mettersi sempre dalla parte dei candidati che avessero un progetto per le città e non sommatorie di voti che in alcuni casi anche il PD ha voluto fare. Anche a Genova, dove il contributo del M5S è stato inesistente».

E dice ordunque l’amico Richetti dopo l’esito del voto per i Comuni. «Di Benedetto a L’Aquila, Ferrandelli a Palermo, Dario Costi a Parma sono la dimostrazione che, come è riuscito a fare in maniera straordinaria Carlo Calenda a Roma, il progetto politico di Azione e +Europa ha un potenziale di grande importanza. I risultati arrivano».

Si aggiunge eziandio l’amico Benedetto Della Vedova, Segretario di +Europa e Sottosegretario agli Esteri. Comprimario di una certa classe. «Noi abbiamo proposto la federazione fra Azione e +Europa, a Palermo e a L’Aquila abbiamo sostenuto candidati che da soli si collocano fra il 15 e il 20%. È un segnale importante: dove il PD sceglie l’alleanza con il M5S, noi costruiamo uno spazio europeista e liberaldemocratico con risultati positivi».

Abbiamo cominciato questa narrazione cronachistica proiettata sulle prossime Politiche ed il futuro che ci aspetta, partendo da subito dopo il doppio voto per Comuni e Referendum Giustizia di domenica 12 giugno 2022 con ‘Ce la meritiamo Giorgia Meloni?‘ 13 giugno 2022. A meno che… Dopo Comunali e Referendum le prospettive in vista delle Elezioni Politiche di inizio 2023. Ma sospettiamo di meritarci pure Italia Viva.

(Incidentalmente, e giusto per non farsi mancare proprio nulla. Italia Viva, Azione e +Europa sono state, seppur con passioni e sfumature leggermente diverse, a sostegno dei cinque già sei Referendum Giustizia. Per cui pure si è appena votato. Con quale ottimo esito di partecipazione è noto. Ingolositi da tale eccitante infilata di successi, attendiamo i prossimi, certamente trionfali, passaggi politico-elettorali che senza dubbio saranno sottolineati con analoga, doverosa, soddisfazione).

Gran finale, dedicato all’eroe quasi eponimo di Italia Viva, il simpatico Matteo Renzi. «Sono contento dei risultati di IV. Siamo decisivi nell’elezione al primo turno di tanti Sindaci, da Bucci a Genova fino a Giordani a Padova. Dove non andiamo al ballottaggio, facciamo risultati splendidi. Queste elezioni segnano al primo turno una vittoria sostanziale del centrodestra, ma dipingono soprattutto un quadro nel quale il grillismo è finito, con le liste di Conte che fanno il 5% a Genova, il 4% a Taranto oppure l’1% a Padova».

I risultati reali di IV, Azione, +Europa sono agevolmente reperibili ovunque, dal sito del Ministero dell’Interno a quelli delle testate nazionali e locali. Raccontano tutt’altra storia, partendo dalla spregiudicatezza delle alleanze sino ad arrivare ai numeri effettivi. Che dicono altro e sono fatti, in quanto tali difficilmente aggirabili. Ma non importa. Qui la dimensione onirica sfiora le vette del sublime. E quindi «Viva Italia Viva!», certo non dimenticando Azione e + Europa. Lo straordinario rapporto tra realtà e rappresentazione del mondo (quanto alla volontà non sappiamo) dei nostri simpatici burloni ci rallegra nel profondo. E quindi come non essere grati a chi in mezzo ai quotidiani affanni personali e generali, e ben a scapito della propria faccia, regala un briciolo di consapevole buonumore…

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /2 (continua)