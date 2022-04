Passati dall’angoscia da Virus all’angoscia da Guerra e comunque immersi nell’angoscia del vivere quotidiano (cominciamo così ma non preoccupatevi, adesso viene subito la parte divertente, o almeno ci proviamo) abbiamo almeno il sollievo di scherzo, comico e riso – nel senso del ridere -. E sappiamo quale reale aiuto sia, a partire dell’umorismo ebraico nato e cresciuto attraverso i secoli proprio a partire dai momenti più drammatici. Ce ne siamo noi pure pasciuti anche riprendendo ed illustrando a modo nostro alcuni dei più sapidi ‘scherzi’ degli ultimi tempi in Italia e nel mondo nei primi due ‘Scherzi fuori stagione’: ‘Attendendo il Primo Aprile, riepilogo delle burle fuori stagione‘, giovedì 31 marzo 2022; ‘Primo Aprile, fantastici scherzi!‘, venerdì 1 aprile 3022. E pensare che c’è addirittura chi li prende sul serio…

Allarghiamo l’orizzonte e alziamo lo sguardo, i tempi lo richiedono, al ‘cielo stellato sopra di me’ (che è tale anche quando splende il sole ma comunque dietro le stelle ci sono comunque sempre, siamo in grado di assicurarlo), magari pure strizzando l’occhio alla ‘legge morale in me’. È più o meno lo stesso cielo che sovrastava, e commuoveva, Immanuele Kant. E, ad occhio e croce, la legge morale interiore dovrebbe permanere immutabile. Non è che il nostro Immnuel fosse esattamente un allegrone, ma spiritoso certamente sì. Che è già gran cosa quando devi arrabbattarti tra i massimi sistemi trovandoti nel bel mezzo tra cielo stellato e legge morale. Ed aiuta ritenere che i momenti fondamentali della vita siano quando si piange e ride contemporaneamente, come sosteneva. Insomma il nostro simpaticone oltre ad uscire da casa e rientrare con tale puntualità che gli abitanti della sua Königsberg regolavano l’orologio al suo passaggio, aneddoto assai in uso in tutte le Scuole Superiori dal Classico all’Isef ai nostri tempi ma probabilmente anche in questi, ha detto alcune fondamentali cose cruciali a proposito del ridere e dell’umorismo. Specie nella ‘Critica del giudizio’. (Però non possiamo eludere un quesito incidentale ma rilevante che ci assilla da sempre. Ma, scusate, ‘sti benedetti abitanti di Königsberg non avevano altro da fare tutti i santi giorni che stare lì ad aspettare il passaggio di Kant per rimettere gli orologi?). Comunque la parte più lieta della vita del Grande Filosofo risulta riferita più che altro agli anni giovanili quando, secondo quanto riferiscono i suoi allievi, sarebbe stato per l’appunto assai spiritoso. A giudicare dai ritratti successivi non sembrebbe esattamente tale, ma questo era probabilmente dovuto al fatto che, come riferisce lui stesso, a causa della timidezza con le donne non riusciva a relazionarsi granché bene. E son problemi, Signora mia.

Insomma siamo qui a svelarvi tutto quello che avreste sempre voluto sapere su Kant e tutti gli altri, a cominciare da Leopardi, ma non avete mai osato chiedere (parafrasi da libro e film di Woody Allen), ed oltretutto tutto vero, o quasi. Ché se al Liceo la Zennari ci avesse resi edotti di alcune interessanti cosettine su Giacomo (e figuriamoci su Manzoni, Alfieri, Foscolo…) magari anche Francesco ‘Cisco’ Giuliani che aveva abbandonato i pomeriggi al biliardo per la troppa fatica di girare attorno al tavolo dedicandosi alle carte, una qualche attenzione l’avrebbe prestata pure lui. E da lì…

Lo stesso problema di Immanuel nei rapporti con l’universo femminile si presenta dunque anche in Giacomo Leopardi, seppure in forma assai più acuta, e quasi patologica (è lecito prescindere dal quasi). Anche in questo caso la notizia è certa, ché viene data dal medesimo altissimo poeta in una lettera autografa del 6 dicembre 1822 al fratello Carlo, all’epoca ventitreenne, che se ne stava nel natio borgo selvaggio di Recanati ed evidentemente, e giustamente, gli tirava a più non posso. E Giacomo a tale fondamentale proposito così gli scrive…

《(…) Lasciando da parte lo spirito e la letteratura, di cui vi parlerò altra volta (avendo già conosciuto non pochi letterati di Roma), mi ristringerò solamente alle donne, e alla fortuna che voi forse credete che sia facile di far con esse nelle città grandi. V’assicuro che è propriamente tutto il contrario. Al passeggio, in Chiesa andando per le strade, non trovate una befana che vi guardi. Io ho fatto e fo molti giri per Roma in compagnia di giovani molto belli e ben vestiti. Sono passato spesse volte, con loro, vicinissimo a donne giovani: le quali non hanno mai alzato gli occhi; e si vedeva manifestamente che ciò non era per modestia, ma per pienissima e abituale indifferenza e noncuranza: e tutte le donne che qui s’incontrano sono così. Trattando, è così difficile il fermare una donna in Roma come a Recanati, anzi molto più, a cagione dell’eccessiva frivolezza e dissipatezza di queste bestie femminine, che oltre di ciò non ispirano un interesse al mondo, sono piene d’ipocrisia, non amano altro che il girare e divertirsi non si sa come, non la danno (credetemi) se non con quelle infinite difficoltà che si provano negli altri paesi. Il tutto si riduce alle donne pubbliche, le quali trovo ora che sono molto più circospette d’una volta, e in ogni modo sono così pericolose come sapete》.

Ma che scherziamo, che le romane non la davano! In realtà sembra che la dessero a tutti, ma proprio a tutti, anche ad alcuni che non la volevano, a tutti tranne che a lui gobbo e scarsamente dedito all’igiene personale. E puoi pure essere di nobili benché marchigiani natali, colto, dotato di elevati sentimenti e pure poeta laureato, ma quando ci hai la gobba e puzzi, mi dici ‘ndo vai…

E poi ci credo che uno diventa pessimista cosmico.

Ché non a caso dall’iniziale ottimismo (o almeno qualcosa del genere) dal 1818 al 1822 Leopardi passa ad esprimere attraverso le Canzoni civili ed i Piccoli idilli il proprio ‘pessimismo storico’, e ci può pure stare, poi proprio a partire da quel 1822 in cui neppure a Roma ce la fa a battere un chiodo evolve verso il ‘pessimismo cosmico’. Dal 1828 al 1830 sviluppa i grandi idilli a tema filosofico che al proprio centro hanno proprio la tematica del pessimismo cosmico. Nostra sintesi: Leopardi non era affatto pessimista, era uno sfrenato ottimista cui andava tutto di traverso, e vorrei vedere voi cosa aveste fatto al posto suo.

°

Nella lettera che abbiamo integralmente riportato in precedenza nel suo passaggio cruciale, descrive con peraltro scarsissima eleganza le donne in generale e le romane in particolare, sintetizziamo, come di 《eccessiva frivolezza e dissipatezza (…) bestie femminine (…) non ispirano un interesse al mondo, sono piene d’ipocrisia, non amano altro che il girare e divertirsi non si sa come, non la danno》, insomma, 《se non con quelle infinite difficoltà che si provano negli altri paesi》. Vale a dire che a lui non gliela davano proprio, e per principio, neppure da nessuna altra parte, tra contesse e marchesine magari si scrivevano da un capo all’altro dell’Italia non ancora unificata irridendolo 《guarda mia cara che arriva il sedicente Contino Giacomo Leopardi》 che oltretutto almeno Conte lo era davvero, ma quelle perfide sin sul titolo nobiliare, neanche quello volevano riconoscergli e poi del caso ci davano giù di brutto 《io non gliel’ho data nonostante abbia insistito moltissimo “Ma perché a tutti, ma proprio tutti, gli altri sì ed a me no”》 e magari il poverino aveva fatto solo una prima timida, cortese ed in qualche caso doverosa richiesta, se no magari quella si offendeva pure come sovente accade, ma lei no, sempre più scatenatamente senza freni ad irridere il poveretto 《e allora cara, carissima, amica mia vivamente ti consiglio di non dargliela neppure tu, e neanche di fargliela solamente vedere che se no si monta la testa e poi va a sapere che può succedere》 ed il poveretto era invece una personcina delicata di sentimenti quanto cagionevole di salute, e ammodo, sozzo sì nel corpo ma altissimo d’animo, ma quella che diveva avere un fatto personale con il povero Giacomo, magari era invece proprio l’unica, ma davvero l’unica a cui non l’aveva chiesta e così lei, unica, non aveva avuto neppure la soddisfazione di dirgli di no, e magari per quello aveva concepito quel bel piano globale 《facciamo proprio che non ci stia nessuna, nemmeno per sbaglio》, che per quelle magari rifiutarsi era anche una esperienza nuova che dava pure un qualche inedito e prezioso brivido, e ci credo che quel poveretto si era alla fine ridotto alle discutibili frequentazioni napoletane spubblicate dall’indiscreto ed infame Ranieri.

Se oggi il povero Giacomo Leopardi avesse esternato qualcosa del genere avrebbe già avuto i cortei sotto casa, i muri imbrattati di nonsisabenecosaanchesesisabeni ssimo, gli striscioni insultanti sui muri di fronte e almeno un passaggio a confdontarsi con gli efferati sferati in una trasmissione di Barbara D’Urso. Gli è andata bene, soprattutto per l’avere evitato di dover giustificare il perché di certe sue incaute affermazioni, o magari ci sarebbe andato pure volentieri ché si sa che una volta che sei andato in televisione, e figuriamoci se a dibattere con la scelta élite rappresentata da Alba Parietti Platinette Vladimir Luxuria Giovanni Ciacci, te la tirano dietro e magari, sull’onda del successo, sarebbe stato poi pure in collegamento con Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, in quota ‘maniaci sessuali’ e come intermezzo tra i caldi racconti della zoccola in bicicletta sulla Salaria e la prezzemolina da talk show senza mutande (unica qualifica che possiede, oltretutto neppure tanto originale benché altamente igienico nonché vivamente raccomandato per tutta una serie di motivi anche puramente ludici, ma da qui a farne una qualifica…).

Insomma nonostante tutto per Leopardi è stato un bene l’essere vissuto a cavallo tra settecento e ottocento, se no pure lui diventava carne da talk e una volta o l’altra raccontava al Maurizio Costanzo Show cosa aveva fatto in quell’indimenticabile sabato con Silvia su quell’ermo colle prospiciente il villaggio, con quella siepe che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude, e 《Ah, ecco perché ci teneva tanto》 direbbe sardonico il conduttore lisciandoci il baffo e prenotandogli una serata da Maria dove aprendo la busta troverebbe dall’altra parte Antonio Ranieri con la sorella Paolina, la ‘sorella Paolina’ di Ranieri ma forse ci sarebbe anche la sorella Paolina di Leopardi con qualcosa di sapido da raccontare, tipo che le 4526 ( quattromilacinquecentiventisei !) pagine dello Zibaldone le ha in realtà scritte quasi tutte lei, più giovane di Giacomo di soli due anni ed abilissima ad imitarne la calligrafia per non farsi rimproverare dal padre in quanto femmina ‘scrivente’, cominciando a sedici anni compiuti da pochi mesi, tra luglio e agosto 1817, proseguendo poi sino al dicembre del 1832, con Giacomo già da subito fissato che tentava in continuazione di guardarla sotto le gonne, e strizzando l’occhio alle ardite asserzioni di Giovanni Raboni sulla reale origine della deformità del poeta.

Leopardi oggi interromperebbe i suoi sette anni di sodalizio con Ranieri non causa morte, per peste o indigestione di confetti vai a sapere, ma dopo la pubblicazione da parte dell’amico dell’omonima opera come ‘Grande esclusiva a puntate’ su Chi di Alfonso Signorini che però siccome conosce quasi bene come Giacomo il greco antico (e poi dici…) prima riesce a farli riconciliare poi si fa a sua volta perdonare invitando tutti nella villa di Marina o magari direttamente ad Arcore da Silvio ed alla cena elegante all’illustre letterato tocca dialogare con la Marta Fascìna. Però dipende, magari invece gli va bene e ci finisce all’epoca delle ‘cene eleganti’ con Nicole Minetti che comunque ha fatto il classico, e il Giulio Cesare di Rimini mica roba da poco, e un discorso su Tacito e Lucrezio ce lo puoi sempre fare, poi ha studiato altro al San Raffaele e dalle lingue morte è passata all’uso di quelle vive e lui interessatissimo che va bene lo studio matto e disperatissimo ma ci sono anche altre cose molto più interessanti, e se il padrone di casa di notoria generosità anche economica chiedeva di intrattenere l’ospite illustre quelle mica si tiravano indietro e così finalmente il tenero Giacomo aveva qualche soddisfazione, epperò magari finiva invece a fare pure lui l’utilizzatore finale in una serata con Ruby Rubacuori e adesso era a processo, difeso dall’Avvocato Ghedini, o peggio dall’Avvocato Taormina detto ‘condanna sicura’.

È andata tutto sommato bene a Leopardi, ma pure a Kant, figuriamoci a Che Guevara o a Madre Teresa di Calcutta che l’epoca dei talk selvaggi avrebbero pure potuto incrociarla seppur anzianissimi (《Ma magari ci morissero in diretta, sai lo share…》), sicuramente avrebbero pure cercato di resistere ma poi dinnanzi a certi cachet come si fa, e uno per finanziare la rivoluzione permanente e l’altra per i poveri almeno un passaggio seminudi tra Isola dei Famosi e la casa del Grande Fratello l’avrebbero fatto (ma lì il colpaccio vero sarebbe avere George Orwell magari in coppia con Winston Smith), e magari pure Pier Paolo Pasolini non disdegnerebbe, vetusto ma vigoroso ora al compimento dei cento anni, e pur con tutto quello che diceva su e contro la televisione anche solo un’ospitata a Ballando con le stelle su Gay Uno la faceva, da ‘Ospite per una sera’ per fare un piacere a Ninetto Davoli che certo ha fatto impressione vederlo lì ma comunque meno che Michail Sergeevič Gorbačëv da Fazio al Festival di Sanremo o Papa Francesco da Fazio a Che Tempo Che Fa e prossimamente su questi schermi pure il Faccia a Faccia tra Putin e Zelensky da Vespa a Porta a Porta, in esclusiva mondiale però in seconda serata per un dispetto di Monica Maggioni che voleva averli lei e allora sì che avrebbero avuto anche il lancio del Tg1, ma così niente, nisba, e 《Che si crede, di farmi la Guerra quello lì, intendo Vespa ma del caso anche Putin che con me adesso deve starci attento dopo questo bello scherzetto, che io lo rado al suolo, altro che lui con l’Ucraina che al confronto ci sta andando con la mano leggera》 e in sottofondo si sentono le urla della rossa Direttrice che tenta sino all’ultimo di impedire l’evento che le è stato scippato.

Detto questo, per quanto riguarda Kant e le sue certamente imprescindibili considerazioni su scherzo, comico e riso, a questo punto rimandiamo ad una prossima volta. Riflettendo sul fatto che, vedi un po’ la vita, anche Rocco Siffredi magari sarebbe stato un grandissimo filosofo o poeta, se anche lui avesse continuato a non battere un chiodo.

VITE IGNOTE DI UOMINI ILLUSTRI /1 (continua)