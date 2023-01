Vietnam: implicazioni commerciali delle dimissioni di Nguyen Xuan Phuc

Il 17 gennaio 2023 il Presidente vietnamita Nguyen Xuan Phuc si è dimesso dalle sue posizioni di governo e di partito. Questo motivo apparente era quello di assumersi la responsabilità della corruzione da parte di alti funzionari sotto la sua sorveglianza come primo ministro (2016-2021). Finora è il funzionario più anziano ad essere stato rimosso durante la campagna anticorruzione del segretario generale Nguyen Phu Trong. Il vicepresidente Vo Thi Anh Xuan ha assunto la carica di presidente ad interim secondo la procedura costituzionale, fino a quando un successore non sarà formalmente nominato da un voto dell’Assemblea nazionale (la prossima sessione è prevista per maggio 2023).

Il ritiro forzato di Phuc potrebbe essere stato un gioco di potere politico di alto livello da parte della fazione di Trong per eliminare i rivali politici. La tempistica del cambio di leadership prima del periodo festivo (capodanno lunare, o festività del “Tet”) è insolita, ma i recenti scandali in cui sono stati destituiti due vice primi ministri sotto Phuc potrebbero aver fornito un’opportunità. Si era anche parlato del fatto che i membri della famiglia di Phuc fossero implicati in scandali di corruzione. Queste circostanze probabilmente hanno aiutato i sostenitori di Trong a raccogliere consensi nel Politburo per rimuovere Phuc, che potrebbe aver poi accettato di dimettersi in cambio di evitare procedimenti giudiziari per lui e la sua famiglia.

La rimozione di Phuc aiuterebbe la fazione di Trong a consolidare il potere nel Politburo. I primi quattro titolari di cariche (segretario generale, primo ministro, presidente e presidente dell’assemblea nazionale) saranno selezionati dalla prossima iterazione del corpo di 18 membri, di cui ora devono essere occupati due posti, lasciati liberi da Phuc e dal deputato permanente Il primo ministro Pham Binh Minh, rimosso per corruzione circa tre settimane prima di Phuc. È ampiamente previsto che Trong si dimetta al congresso del partito del 2026 dopo un terzo mandato senza precedenti, ma l’identità del suo successore è nell’aria. Phuc è probabilmente ancora visto come una minaccia, sebbene non sia riuscito a raccogliere abbastanza sostegno al congresso del 2021 per succedere a Trong come segretario generale.

È improbabile che la politica economica del Vietnam cambi radicalmente sotto la guida del capo del partito Trong. L’ufficio del presidente ha un’influenza meno diretta sul processo decisionale del partito e sulla politica economica, e non avrebbe un impatto importante sul processo decisionale anche se i sostituti di Phuc provenissero da ambienti di sicurezza piuttosto che tecnocratici (il ministro della pubblica sicurezza To Lam è uno dei principali candidati a sostituire Phuc, seguito dal ministro della Difesa Phan Van Giang).

Le aziende dovrebbero considerare cosa dice la rimozione di Phuc sul futuro della campagna anticorruzione del Vietnam e come può avere un impatto su di loro. La rimozione di alti politici come Phuc è un indicatore del fatto che la leadership del partito diffida chiaramente dei leader che sono più direttamente coinvolti negli affari, e l’eliminazione della corruzione rimane una minaccia esistenziale alla legittimità del partito.

Ciò ha diverse implicazioni descritte di seguito. In primo luogo, ne deriverà un clima politicamente più cauto poiché i politici trarranno lezioni da questi sviluppi e i rapporti commerciali e le approvazioni governative come licenze e permessi procederanno più lentamente. In secondo luogo, le aziende devono essere preparate a stare alla larga e/o ad aumentare i piani di mitigazione del rischio, data una potenziale ondata di indagini anti-corruzione politicizzate nelle prossime settimane e mesi dopo le festività del capodanno lunare. In terzo luogo, le aziende devono anche essere attente a una possibile tendenza a lungo termine del partito a concentrarsi maggiormente sul controllo interno, manifestata in aree come l’eliminazione dei rivali politici e la censura interna, che crea rischi operativi, normativi e forse anche di reputazione per le imprese. Due delle quattro posizioni apicali possono essere in organico da leader con esperienza nel campo della sicurezza – Pham Minh Chinh, l’attuale primo ministro, e To Lam, se dovesse sostituire Phuc. Sia Pham che To erano ex funzionari della pubblica sicurezza.