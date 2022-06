Tre anni fa, circa due milioni, dei sette milioni di residenti di Hong Kong, sono scesi in piazza per protestare contro un disegno di legge che avrebbe consentito ai suoi residenti di essere estradati in Cina per essere processati secondo le sue leggi. I tentativi della Polizia di sedare il disordine hanno portato alla violenza. Nel 2020, Hong Kong ha approvato una legge sulla sicurezza nazionale che, tra le altre cose, ha reso più facile punire i manifestanti e ha aumentato il controllo di Pechino sulla città.

Oggi le strade di Hong Kong sono tranquille,anche se poco tranquille. Con l’incoraggiamento del governo di Pechino, le autorità di Hong Kong hanno messo a tacere i dissidenti e reso docile un corpo di stampa un tempo vivace. Secondo le apparenze, la Cina è riuscita a mettere in ginocchio la sua ribelle Regione Autonoma Speciale. Gli attivisti per la democrazia sono in prigione o vivono in manicomio all’estero, soggetti a molestie da parte delle forze filocinesi.

Per gli Stati Uniti e i loro alleati in Asia, ci sono lezioni che fanno riflettere sul recente approccio della Cina a Hong Kong.

La Cina e Hong Kong celebreranno sicuramente la legge sulla sicurezza nazionale per i suoi contributi alla stabilità della fino ad allora ‘agitata’ Regione Autonoma Speciale. Che la legge venga celebrata 25 anni dopo il ritorno dell’ex colonia britannica nella ‘madrepatria’, nel 1997, è un colpo di Stato simbolico.

John Lee, la cui precedente carriera era nella sicurezza, sarà nominato amministratore delegato di Hong Kong per un mandato di cinque anni il 1° luglio.

La sua elezione non è mai stata in dubbio: Lee, il candidato preferito di Pechino, ha corso incontrastato e ha ricevuto 1.416 voti dal Comitato elettorale di 1.500 membri. Alla domanda, in una conferenza stampa dopo la sua vittoria, se la sua performance sarebbe stata messa in discussione dalla percezione di alcune persone che non avesse un mandato elettorale, Lee ha risposto, con precisione, che la sua elezione era stata condotta rigorosamente in conformità con la legge di Hong Kong, aggiungendo che era «incoraggiato dalla travolgente dimostrazione di sostegno, che gli ha dato forte fiducia che la [sua]direzione sia concordata e condivisa». Sono queste stesse leggi, tuttavia, che sono il nocciolo della contesa.

L’elezione di Lee, descritta più correttamente come una selezione, non è stata che un ulteriore passo nell’erosione della promessa di Pechino di mantenere l’alto grado di autonomia, istituzioni interne e libertà civili che erano state garantite dal trattato sino-britannico in base al quale il Regno Unito ha ceduto il controllo sull’area e dalla stessa Legge fondamentale di Hong Kong.

L’erosione è iniziata quasi subito, con lenti incrementi scanditi da crescenti resistenze: nel2003, il tentativo di imporre una legge sulla sicurezza nazionale; nel 2012, uno sforzo per imporre l’insegnamento dell’‘educazione patriottica‘ nel sistema scolastico di Hong Kong; nel 2014, un cambiamento nella promessa di Pechino di consentire il suffragio universale; e nel 2019, per un disegno di legge di estradizioneche consentirebbe ai residenti di Hong Kong di essere estradati in Cina e quindi processati secondo le sue leggi.

Tutte queste iniziative erano in diretta contraddizione con l’accordo secondo cui la Regione Autonoma Speciale sarebbe stata autorizzata a mantenere il proprio ordinamento giuridico separato.

Durante le proteste del 2019 e del 2020, Xi Jinping deve aver concluso che era ora di agire.

La stesura della legge sulla sicurezza nazionale è avvenuta a Pechino, non a Hong Kong, ed è stata avvolta da una tale segretezza che solo una manciata di persone ha visto il testo prima che fosse annunciato. Secondo la ‘BBC‘ , questi non includevano nemmeno l’allora amministratore delegato della Regione Autonoma Speciale Carrie Lam. Disposizioni chiave se i reati di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere fossero punibili fino all’ergastolo; che il danneggiamento delle strutture di trasporto pubblico fosse da considerarsi atti di terrorismo, con i colpevoli non idonei a ricoprire cariche pubbliche. Le aziende sarebbero multate se condannate ai sensi di legge. Pechino doveva istituire un ufficio di sicurezza a Hong Kong con personale delle proprie forze dell’ordine e non sotto la giurisdizione della Regione Autonoma Speciale, mentre Hong Kong avrebbe istituito una propria commissione per la sicurezza nazionale per far rispettare la legge, sotto la supervisione di un consigliere nominato da Pechino. Pechino avrebbe il potere di nominare giudici per ascoltare casi che coinvolgono la sicurezza nazionale e il diritto di interpretare la legge. In caso di conflitto tra una legge cinese e una legge di Hong Kong, la legge cinese avrebbe la priorità. Alcuni processi potrebbero svolgersi a porte chiuse, con i sospettati di aver infranto la legge soggetti a intercettazioni telefoniche e posti sotto sorveglianza. La gestione delle organizzazioni non governative straniere e delle nuove agenzie doveva essere rafforzata e la legge si sarebbe applicata ai residenti permanenti e non permanenti di Hong Kong.

Dal punto di vista di Pechino, le disposizioni di vasta portata della legge sulla sicurezza nazionale erano necessarie per mantenere la stabilità sociale, un termine che il governo centrale applica spesso alle preoccupazioni sulla Cina vera e propria. Sempre sospettosa che le potenze straniere stiano tentando di sovvertire il sistema politico cinese in nome della democrazia liberale,la leadership non poteva non notare che molti dei manifestanti di Hong Kong portavano bandiere americane e, alcuni di loro,britanniche. Quando le manifestazioni sono diventate violente, le strutture dei trasporti pubblici sono state effettivamente distrutte, anche se i sostenitori della democrazia hanno sostenuto, e talvolta potrebbero presentare videocassette per dimostrare, che i criminali filogovernativi erano responsabili.

La legge sulla sicurezza nazionale ha minato la reputazione favorevole agli affari, la libertà di stampa, la libertà religiosa e l’istruzione di Hong Kong. Il governo non ha perso tempo nell’attuare le disposizioni della legge in modo da smentire le precedenti assicurazioni che la legge sulla sicurezza nazionale avrebbe preso di mira solo poche persone che erano state coinvolte nelle manifestazioni. Secondo Human Rights Watch, entro il primo anno dall’entrata in vigore della legge più di 100 persone sono state arrestate per violazioni, spesso molti mesi dopo gli eventi a cui avrebbero preso parte. Uno di loro, un popolare annunciatore radiofonico soprannominato ‘Fast Beat’, Arrestato per aver gridato «Liberate Hong Kong, rivoluzione dei nostri tempi», è stato tenuto in isolamento per più di un anno prima di essere condannato a 40 mesi di reclusione. Un altro, magnate dei media pro-democrazia, Jimmy Lai, è stato scortato in manette dal suo quotidiano di punta ‘Apple Daily‘ mentre più di 200 agenti di polizia frugavano nei locali. Ancora incarcerato, gli è stata negata la libertà su cauzione.



Anche lo status di Hong Kong come centro commerciale dell’Asia è stato influenzato. Sebbene la maggior parte delle aziende abbia deciso di rimanere, molte hanno tutelato le proprie posizioni. Il gigante sudcoreano di Internet Naver, ad esempio, ha cancellato tutti i dati dai server di backup a Hong Kong e li ha inviati a Singapore, temendo che la nuova legge consenta il sequestro di informazioni riservate da parte delle autorità di Pechino. E un membro anglo-americano di un organo consultivo del fondo sovrano cinese si èdimesso, citando sviluppi che le avrebbero reso difficile mantenere il suo ruolo. Il governo britannico ha sospeso il suo trattato di estradizione con Hong Kong, così come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda e la Germania.

Un’altra conseguenza è stata lo status di Hong Kong di rifugio per il giornalismo internazionale in nome della sua libertà di stampa. I media stranieri hanno reagito con allarme, con alcuni uffici che hanno trasferito il personale a Seoul o Taipei o hanno elaborato piani di emergenza per farlo. Un sondaggio dei media ha indicato che quasi la metà degli intervistati stava considerando o aveva in programma di lasciare la città, mentre più della metà ha ammesso di autocensurarsi o di evitare almeno in una certa misura di riferire su argomenti sensibili. Ciò si è riflesso nella caduta di Hong Kong dal 72° all’80° posto nell’Indice mondiale delle libertà di stampa di Reporter senza frontiere 2021 e al 148°nel 2022. (La Cina è al 175° posto, con la Corea del Nord all’ultimo posto a 180.) Gli assembramenti pubblici non sono vietati, ma è necessario ottenere i permessi e, secondo l”Hong Kong Policy Act Report‘ del Dipartimento di Stato americano del 2022, nessuno è stato ancora rilasciato. La polizia di Hong Kong ha aperto una hotline dedicata per la segnalazione di violazioni della legge sulla sicurezza nazionale in grado di ricevere invii di foto, audio e video tramite testi e l’app di messaggistica WeChat.

Le elezioni, originariamente previste per settembre 2020, sono state rinviate, con la spiegazione ufficiale della pandemia di Covid, anche se numerosi aspiranti candidati sono stati squalificati per motivi di sicurezza nazionale.

Quasi 5.000 persone hanno chiesto asilo a Taiwan, con la guardia costiera cinese (cioè non la guardia costiera di Hong Kong) che ha intercettatoun gruppo di fuggitivi su un motoscafo in rotta verso l’isola. Anche l’arrivo a Taiwan non ha assicurato la libertà dalle molestie: il proprietario di un’importante libreria di Hong Kong che è stato in grado di ristabilire il suo negozio a Taipei è stato cosparso di vernice rossa da tre simpatizzanti filo-cinesi mentre sedeva in un bar vicino. Un altro, un cittadino britannico con sede a Londra, ha ricevutouna lettera delle forze di Polizia di Hong Kong che lo minacciava di una pena detentiva ai sensi della clausola extraterritoriale della legge sulla sicurezza nazionale.

Ci sono state ripercussioni anche per l’istruzione. Le scuole di Hong Kong ora espongono manifesti emessi dal governo in cui si afferma che «la libertà comporta responsabilità». A partire dalla scuola materna, ricevere istruzioni sulla legge sulla sicurezza nazionale. Cartoni animati, come quello con un gufo occhialuto in un mortaio, spiegano l’importanza della legge sulla sicurezza nazionale e dei loro doveri nei confronti della madrepatria. Gli amministratori devono chiamare la Polizia se qualcuno insulta l’inno nazionale cinese. Il canto di ‘Glory to Hong Kong‘, che era stato l’inno non ufficiale della Regione Autonoma Speciale e una canzone di protesta, è stato vietato. Non ci sarebbero più occasioni in cui si rivolgesserostudenti come quelli dell’Università cinese di Hong Kong le loro spalle quando è stato suonato l’inno nazionale cinese. Lo studioso di diritto e attivista pro-democrazia Benny Tai è stato licenziato dall’Università di Hong Kong e un altro partecipante alla protesta è stato informato che il suo contratto con la Hong Kong Baptist University non sarebbe stato rinnovato. «»

Le regole elettorali di Hong Kong, gerrymanded a favore di Pechino sin dalla creazione della Regione Autonoma Speciale, sono state riviste nel 2021 per consentire un controllo ancora più stretto.

Tra le altre modifiche al complicato schema, la quota di seggi eletti direttamente dai residenti di Hong Kong è stata ridotta dalla metà a poco più di un quinto. I candidati sono ora tenuti a ottenere le candidature da almeno 10 membri del comitato elettorale prima di potersi candidare, con lo stesso comitato elettorale rinnovato in modo tale da eliminare virtualmente l’influenza dei gruppi di opposizione, consentendo così la schiacciante vittoria che John Lee afferma di avere gli ha dato un mandato per le sue politiche.

Anche la religione è stata influenzata negativamente, nonostante il giudizio del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che le autorità di Hong Kong hanno generalmente rispettato la libertà di religione e di credo. L’autocensura, che non si può misurare, è forse la ragione di questo giudizio benigno.

Le attività del Falun Gong, ha ammesso il Dipartimento, sono state ridotte e i suoi chioschi in strada sono stati banditi, presumibilmente perché violano i protocolli Covid.

Sebbene l’amministratore delegato Carrie Lee abbia frequentato scuole cattoliche e il successore John Lee sia stato educato dai gesuiti,il cattolicesimo è stato oggetto di un maggiore controllo. Il Vaticano mantiene una missione diplomatica non ufficiale nella Regione Autonoma Speciale, la sua unica entità politica di qualsiasi tipo in Cina. I due monsignori dello staff non hanno una posizione formale e non incontrano i funzionari di Hong Kong. Eppure due suore cinesi sono state arrestate durante una visita alle loro case nell’Hebei e detenute per tre settimane prima di essere rilasciate agli arresti domiciliari senza essere accusate. Non sono autorizzati a lasciare la terraferma. Il cardinale John Tong, l’ottuagenario allora capo della chiesa locale durante le proteste, ha cercato di frenare le voci degli attivisti tra il suo gregge e ha detto ai sacerdoti di evitare di usare un linguaggio che potrebbe turbare le autorità politiche nei loro sermoni.

Nel maggio 2022 il cardinale Joseph Zen è stato arrestato. Successivamente è stato rilasciato su cauzione, insieme ad altri tre eminenti sostenitori della democrazia. Molti cattolici, già addolorati per un accordo del 2018 in cui la Santa Sede ha accettato di consentire a Pechino di influenzare la nomina dei vescovi in Cina, sono stati ulteriormente costernati dalla tiepida risposta del Vaticano. Secondo la sala stampa vaticana, la Santa Sede aveva «appreso con preoccupazione la notizia dell’arresto del cardinale Zen e segue con grande attenzione la situazione». Il Vaticano è impegnato da decenni in una delicata ‘danza’ con Pechino nella speranza di aprire relazioni diplomatiche formali. Se l’arresto di Zen doveva simboleggiare la pretesa di Pechino alla posizione dominante nella relazione, ha avuto un successo ammirevole. Il capo dell’esecutivo eletto Lee, alla domanda se gli arresti fossero in conflitto con i suoi principi, ha risposto che sebbene credesse ancora nei principi della sua educazione gesuita, l’azione sarebbe stata intrapresa indipendentemente dal background di una persona. Nel frattempo, premiata l’Università Cattolica di Washington, DC una laurea honoris causa a un altro eminente giornalista cattolico di Hong Kong e crociato Jimmy Lai. Suo figlio ha accettato il premio a suo nome poiché l’anziano Lai, che ora ha 74 anni, rimane in prigione due anni dopo il suo arresto.

Data la legge sulla sicurezza nazionale e il crescente autoritarismo a Hong Kong, non è chiaro se Hong Kong possa mantenere la sua posizione di vivace centro commerciale. Con gli arresti ancora in corso due anni dopo l’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale e tre anni dopo la più grande manifestazione di sempre di Hong Kong, tutte le manifestazioni pubbliche di resistenza sono scomparse e 100.000 persone, presumibilmente le più insoddisfatte, che se ne sono andate, le autorità sembrano comunque continuare a preoccuparsi del futuro.

Quando assumerà la carica di amministratore delegato nel luglio 2022, John Lee dovrà affrontare altre sfide oltre alla rabbia latente per le libertà civili limitate. Il ritorno di un’altra ondata di COVID-19 è una preoccupazione continua, nonostante la precedente encomiabile attenzione alla malattia. Secondo le statistiche del governo, alla fine di maggio il 91,6% della popolazione di età pari o superiore a 12 anni, aveva ricevuto la prima dose di vaccino, l’86% una seconda, oltre mezzo terzo e un numero piccolo ma in crescita una quarta dose.

Ancora più cruciale, Hong Kong deve far fronte a un esodo di persone di talento. Privo di risorse naturali e densamente popolato, il capitale umano della Regione Autonoma Speciale è stato un motivo importante del suo precedente successo. Un altro fattore di tale successo è stato il suo rapporto simbiotico con la Cina continentale, i cui tassi di crescita economica in calo devono sicuramente avere ripercussioni per Hong Kong. Nonostante le periodiche relazioni ottimistiche dell’Ufficio economico e commerciale della Regione Autonoma Speciale, si è verificata unaperdita di fiducia delle imprese.

Forse la cosa più acuta nel breve termine è la crisi immobiliare di Hong Kong vecchia di un quarto di secolo. Secondo un’indagine dettagliata della principale rivista finanziaria cinese ‘Caixin‘, potenti magnati immobiliari utilizzano tattiche che prolungano i dibattiti e ritardano o impediscono i voti sulle politiche abitative. Hong Kong dipende fortemente dalle vendite di immobili per le entrate, conferendo al settore una grande influenza sulla politica: il calo dei prezzi significa meno entrate.

Che Lee, con il suo background nel lavoro di Polizia piuttosto che in una qualsiasi delle competenze che normalmente richiede la carica di amministratore delegato -finanza, sviluppo delle infrastrutture, trasporti, alloggi, assistenza sanitaria e istruzione-, sia stato selezionatopiuttosto che qualcuno con più esperienza in uno qualsiasi dei queste aree, sembrerebbe indicare dove risiedono le priorità di Pechino. Tuttavia, alla fine, questi potrebbero rivelarsi più importanti per il successo della Regione Autonoma Speciale e generare proteste che, a parte il pratico guazzabuglio di mettere in pericolo la stabilità sociale, esulano dall’ambito della legge sulla sicurezza nazionale.

Lee ha chiesto la collaborazione di esperti, ma non è popolare. I critici lo deridono dal momento che il suo nome cinese, Lee Ka-chiu, suona come il personaggio dei cartoni animati Pikachu, anche se non è né caldo né sfocato. In definitiva, il sostegno di Pechino potrebbe rivelarsi insufficiente per il nuovo amministratore.