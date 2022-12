Videogiochi: le icone che non muoiono mai

Il mondo dei videogiochi è paragonabile per molti versi a quello di una slot machine: una volta che si è tirata la leva non è detto che il risultato sarà quello sperato, e questo vale per molti titoli e personaggi alla loro prima apparizione.

Il risultato non era affatto scontato, nonostante gli anni Settanta ed Ottanta siano stati un periodo cruciale di novità e sviluppo del media videoludico in toto. Non si poteva essere certi che i personaggi, le storie ed i mondi creati sarebbero sopravvissuti.

Beh, a quanto pare, accanto a titoli ben più blasonati e roboanti, continuano a trovare posto le vecchie glorie di un tempo, le icone quindi, che possono arricchirsi di nuovi capitoli oppure continuare a campare sugli allori del passato. Questi sono alcuni esempi.

Pac – Man

La simpatica pallina gialla mangia fantasmini, creata da Tōru Iwatani oramai più di 40 anni fa, è uno di quegli esempi di personaggi che, dopo il boom degli anni Ottanta, non ha mai smesso di far sognare i giocatori, rendendoli desiderosi di nuove avventure. Queste hanno dunque ricalcato fedelmente il passato, come nel caso di Pac – Man Museum+, ma anche innovato un po’ la formula, come nel caso di Pac – Man World.

Tetris

L’iconico puzzle game creato da Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984 è un must per tutti gli amanti del media, oltre che uno dei giochi più riconosciuti sia da grandi che da piccini. Presente praticamente su tutti i computer e le console, inclusi i tablet e gli smartphone, Tetris è uno dei passatempi per eccellenza in grado anche di ‘evolversi’ nella versione Tetris 99.

Space Invaders

Era la fine degli anni Settanta quando Tomohiro Nishikado diede il via a quella che fu una delle invasioni aliene più famose della storia. La Terra viene attaccata da una serie di navicelle in arrivo dall’alto e toccha al giocatore impedir loro lo sbarco a suon di cannonate. Una formula senza difetti che è stata riproposta anche nel recente Space Invaders Forever.

Super Mario

Creato da Shigeru Miyamoto ed apparso inizialmente nel cabinato di Donkey Kong, dove veniva chiamato semplicemente Jumpman, Super Mario è forse una di quelle icone che ancora oggi riesce ad attraversare indenne gli anni, risultando un punto di riferimento per tutti i videogiocatori. Una serie ricca di avventure, capitoli e spin off, come ad esempio la versione su kart, che ancora oggi dona meraviglia con episodi del calibro di Super Mario Odyssey oppure Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Sonic the Hedgehog

Il velocissimo riccio blu Sonic è il rivale per antonomasia dell’idraulico baffuto di Nintendo, citato qui sopra. Questa mascotte SEGA venne alla ribalta nella cosiddetta ‘console war’ dei primi anni Novanta mostrando come potesse muoversi ad una velocità supersonica all’interno di mondi coloratissimi e pieni di anelli da raccogliere. Nonostante i primi anni furono davvero ottimi, il passaggio alle tre dimensioni si rivelò nefasto per il riccio, tanto che ancora oggi pare essere in difficoltà. A dimostrarlo Sonic Frontiers, passato davvero in sordina.