In tutta l’Europa orientale, gli indirizzi delle ambasciate russe vengono cambiati come forma di protesta contro la guerra in Ucraina. Nella capitale lettone, Riga, la sezione di via Antonijas dove si trova l’ambasciata russa sarà ribattezzata Via dell’indipendenza ucraina. E a Vilnius, in Lituania, la strada precedentemente senza nome su cui si trova l’ambasciata (l’indirizzo per il quale si riferiva alla strada principale più vicina) è ora diventata Ukrainos Didvyrių g.: Ukraine Heroes Street.

Gli eventi storici sono iscritti in molti paesaggi urbani. Nell’ambito di un progetto di ricerca multidisciplinare internazionale, abbiamo studiato i mutevoli modelli di ridenominazione delle strade nella Germania dell’Est e in Polonia negli ultimi 100 anni.

Abbiamo documentato tutti i cambi di nome delle strade in tre città e paesi di varie dimensioni in entrambi i paesi: Lipsia, Annaberg-Buchholz e Francoforte (Oder) in Germania; Poznań, Zbąszyń e Słubice in Polonia. Abbiamo scoperto che quando un nuovo regime sale al potere, di solito afferma il suo controllo simbolico sullo spazio pubblico rinominando strade che si riferivano ai valori e agli eroi dei suoi predecessori.

Denominazione commemorativa delle strade

I nomi nei centri storici medievali sono generalmente abbastanza letterali. Riflettono l’occupazione tipica dei loro antichi abitanti medievali o le caratteristiche salienti della strada stessa. A Francoforte (Oder) abbiamo Badergasse (“vicolo dei medici”) e Zur Schmiedegasse (“al vicolo dei fabbri”). A Poznań Ul. Dominikańska si trova vicino alla chiesa domenicana mentre ul. Wielka, che si traduce come “grande strada”, era una delle strade più ampie che portavano dalle porte della città alla piazza del mercato principale.

Nel 19 ° secolo, la denominazione commemorativa delle strade aveva la precedenza. Le numerose istanze di Frederick’s Street negli ex territori prussiani si riferiscono a uno dei sette re di Prussia chiamato Federico o Federico Guglielmo. Oltre a monarchi e comandanti militari, anche acclamati scrittori, pittori, compositori, scienziati e industriali hanno preso posto sui segnali stradali.

Insieme nelle città che abbiamo esaminato, questi nomi formano un canone culturale nazionalista che è quasi esclusivamente tedesco/polacco e maschile. Presentarli in primo piano come nomi di strade codifica efficacemente – o inscrive – quella tradizione culturale nel paesaggio urbano.

Quando i confini in Europa furono ridisegnati dopo la prima guerra mondiale, Poznań cambiò la sua affiliazione dalla Prussia alla Polonia. Il pantheon culturale tedesco (con nomi come Johann Wolfgang von Goethe) scomparve presto dai segnali stradali della città, per essere sostituito con un corrispondente canonico polacco (tra cui la poetessa Maria Konopnicka).

Questo cambiamento culturale ha visto anche la lingua del paesaggio urbano cambiare dal tedesco al polacco. I nomi delle strade topologiche, artigianali e di riferimento potrebbero non aver cambiato significato ma sono stati tradotti. Bahnhofstrasse divenne ulica Dworcowa (che in entrambi i casi significa “via della stazione ferroviaria”).

Costruire identità culturale

La nostra ricerca rivela che anche città e paesi usano la denominazione delle strade per esprimere e costruire le loro identità culturali locali. Lipsia è famosa per la sua industria editoriale e quindi presenta molte strade che prendono il nome da editori locali e scrittori e musicisti le cui opere sono state stampate lì. Poznań commemora l’attivismo sociale locale del XIX secolo, Zbąszyń rende omaggio alla musica popolare della cornamusa locale, mentre Annaberg-Buchholz ne onora le tradizioni minerarie.

I successivi regimi socio-politici hanno imposto la loro visione ideologica sulle strade commemorando i loro leader oi loro valori. Nonostante il fatto che i nazisti avessero impartito istruzioni che scoraggiavano esplicitamente la denominazione delle strade in base a personalità viventi, a Poznań occupata dai nazisti, Heinrich Himmler e Herrmann Göring furono comunque commemorati su Heinrichplatz e Hermannstadt, mentre Lipsia presentava una strada intitolata a Hitler (Adolf- Hitler-Straße) dal marzo 1933 al maggio 1945.

Nel dopoguerra le strade della Repubblica Democratica Tedesca e della Repubblica Popolare di Polonia hanno attraversato un processo di denazificazione. I nomi che sostituirono quei riferimenti nazisti servirono, simultaneamente, a codificare il simbolismo comunista. Nell’agosto del 1945, la Adolf-Hitler-Straße di Lipsia divenne così Karl-Liebknecht-Straße, in commemorazione del co-fondatore del Partito Comunista Tedesco.

La caduta del muro di Berlino nel 1989 ha portato alla riunificazione della Germania e all’instaurazione di un governo democratico in Polonia. Questo cambiamento politico può essere letto ancora una volta nel modo in cui le strade delle città tedesche e polacche furono de-comunizzate. Molti tornarono ai nomi precedenti.

Nel 1947 l’amministrazione comunista di Poznań ribattezzò ul. Bukowska (un nome orientativo, che significa “la strada che porta alla città di Buk”) per commemorare il generale comunista Karol Świerczewski. Nel 1990, quel nome è stato ripristinato in ul. Bukowska.

Dal 1989, la ridenominazione delle strade in Germania ha spesso mirato a riparare i torti del passato con la commemorazione dei giornalisti che lottano per la libera stampa, delle minoranze oppresse durante il Terzo Reich o addirittura dei combattenti della resistenza. È il caso di Francoforte (Oder) con la circonvallazione che commemora Ernst Heilborn, lo scrittore e giornalista ebreo perseguitato dai nazisti.

La rappresentanza conta

I nomi delle strade continuano anche a fungere da campi di battaglia per la rappresentazione, quando le autorità locali usano il loro potere per influenzare chi viene ricordato. Poznań ha aggiunto i nomi di 28 donne alle sue strade nel 2018, per celebrare i 100 anni di suffragio.

A Berlino, l’Afrikanisches Viertel (quartiere africano) nel distretto nord-occidentale di Wedding sta sostituendo i nomi dei colonialisti con quelli dei combattenti per la liberazione africani. Nachtigallplatz, ad esempio, prende il nome da Gustav Nachtigal, che guidò la colonizzazione del Camerun e del Togo. È destinato a diventare Bell-Platz, per commemorare la famiglia reale del Camerun, incluso il re Rudolf Duala Magna Bell, che combatté contro la soppressione coloniale e fu giustiziato dai tedeschi nel 1914.

Quando i nomi delle strade sono ideologicamente motivati, la loro ridenominazione viene accolta con entusiasmo iniziale, ma nel tempo ne deriva un’opposizione. I residenti inviano lettere ai giornali locali e petizioni al consiglio, per esempio. Al contrario, quando la storia della persona commemorata nel nome della strada è meno nota, le persone tendono a trascurarla del tutto. Pochi ricordavano o si preoccupavano di chi fosse Julian Leński (un leader del Partito Comunista di Polonia, morto nel 1939), così che una strada a lui intitolata a Poznań non è stata modificata fino al 2017.

Molti sostengono che l’onere amministrativo connesso alla ridenominazione – aggiornamento di documenti, biglietti da visita, carta intestata, costose targhette stradali – non giustifica sempre lo sforzo di “ridipingere” simbolicamente il paesaggio stradale. Ciò che abbiamo definito “stanchezza ideologica” può portare a nuovi insediamenti abitativi che optano per nomi neutri. Ad esempio, Annaberg-Buchholz ha optato per i minerali. E la città polacca di Słubice è andata in cerca di frutta.

Il nostro progetto mostra che durante i periodi turbolenti, i nomi delle strade cambiano, trasformando la storia nella geografia sociale sedimentata delle nostre città.