Vent’anni di Forum Sociale Europeo

Venti anni fa Firenze vedeva sfilare lungo le strade della città un milione di persone, in rappresentanza del mondo alter-mondialista e dei movimenti in lotta per la pace e il disarmo. Era il primo Forum Sociale Europeo, un evento immenso, pacifico e di massa, il più grande svoltosi in Europa, accolto da una città aperta, viva e festosa. Un risultato straordinario che sfidava lo scetticismo e l’ostilità di chi temeva una ‘Genova 2’. Proprio in quei giorni, e da quella che è riconosciuta come ‘città della Pace’ dai tempi del Sindaco Giorgio La Pira (di cui si attende la beatificazione) venne promossa e lanciata dal Forum fiorentino la più grande manifestazione mai realizzata al mondo, quella del 15 febbraio 2003 contro la guerra in Iraq: 110 milioni di persone scesero in piazza in tutto il pianeta. Il New York Times definì quel movimento “la seconda superpotenza mondiale”.

In questi giorni, a distanza di 20 anni da quel Social Forum ricordato come un esempio di collaborazione fra istituzioni, sindacati, movimenti, organizzazioni religiose e sociali, e questore di Firenze, alcuni dei protagonisti di quello straordinario evento, e i rappresentanti di altri movimenti nati nel frattempo, si sono ritrovati a Firenze per far compiere un nuovo balzo in avanti agli obiettivi di allora.

“No, non siamo qui solo per dire che allora avevamo ragione su tutto” – dice Tommaso Fattori, uno dei portavoce di quel primo Social Forum e del Comitato organizzatore di ‘2022 Firenze’ – “Avevamo visto con grande anticipo quello che sarebbe accaduto. Avevamo ragione su tutto: sui pericoli della finanziarizzazione dell’economia, e quindi sulla necessità di contrastare i paradisi fiscali e le rendite da capitale, tassando le transazioni finanziarie; sul fatto che la questione ambientale e climatica sarebbero diventate centrali; non facevamo solo analisi dicevamo anche quali politiche di “transizione ecologica” dovevamo mettere in atto, così come quando parlavamo di beni comuni: accesso all’acqua, al cibo e ai farmaci e insieme a Nelson Mandela chiedevamo libero accesso a quelli contro l’AIDS, così come oggi chiediamo di liberare i vaccini dai brevetti per assistere gran parte della popolazione mondiale afflitta dalle epidemie, e che non ha le risorse per acquistarli. Questo mentre le multinazionali farmaceutiche fanno enormi profitti. Altro tema che avevamo allora denunciato e che si ripropone oggi in tutta la sua gravità è quello delle guerre. Se vuoi la pace prepara la pace, era il motto di padre Balducci da noi raccolto. Che voleva dire non solo trattati di disarmo internazionali, accordi per il disarmo e smettere di produrre armi, ma costruire con le relazioni la pace passo passo e non costruire alleanze militari e di guerra. Questo valeva allora ed è ancor più valido oggi. Ma dire avevamo ragione su tutto non basta, avere le analisi e le proposte giuste non è sufficiente. E quindi 20 anni dopo, il compito che ci sta davanti è doppio. Da una parte uscire dalla frammentazione in cui siamo precipitati in questi anni e che ci ha indeboliti: c’è chi si occupa della pace, chi dell’ambiente, chi dei dei diritti delle donne, chi dell’immigrazione e delle povertà e l’elenco potrebbe continuare. Perciò occorre lavorare insieme, darci un’agenda comune, obbiettivi comuni. Oltre a quella per argomenti l’altro grande obiettivo è superare la frammentazione geografica: sono almeno dieci anni che non riusciamo a lavorare su una dimensione europea, quindi bisogna essere capaci di “costruire le convergenze”, individuare un percorso comune e obbiettivi comuni. Nelle prime giornate abbiamo dato spazio al lato oscuro, ora è il momento di vedere quello luminoso.”

In quest’appuntamento fiorentino si sono svolte 40 iniziative (su crisi energetica e carovita, sovranità alimentare – quella vera – lavoro e precarietà, transizione ecologica, pace, diritti delle donne e di genere, acqua e beni comuni, salute e sanità, diritto alla casa) a cui hanno preso parte i rappresentanti di 150 organizzazioni nazionali e internazionali: attivisti di reti, movimenti e organizzazioni di molti paesi fra cui Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Iran, Iraq, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Serbia, Spagna, Ungheria, Brasile, Iraq, Libia, Kenia, che poi hanno dato vita ad un’assemblea plenaria che si è collegata anche con i partecipanti all’Assemblea della Terra e con gli attivisti riuniti a Sharm el-Sheikh in occasione della COP27. Tantissime le testimonianze non solo di denunzia di situazioni che in questi venti anni sono andate addirittura ad aggravarsi, ma di azioni positive portate avanti nei vari campi.

A conferma di ciò basti ricordare la forte denunzia in diretta on line da San Paolo del Brasile, di un attivista secondo il quale 700 mila sono stati i decessi per Covid a causa del negazionismo di Bolsonaro e che nell’ultimo anno si sono persi 6 mila km quadrati di foresta amazzonica. Di questo passo entro il 2030 in Amazzonia e parte degli Stati Uniti si arriverà ad un anticipato aumento di 2° di temperatura. C’è una forte pressione delle Corporation, contro la quale dovrà battersi Lula, il neo presidente.

Altro tema particolarmente sentito quello della repressione in atto in Iran per sopprimere la ribellione scatenatasi in particolare dopo l’uccisione della ventenne Hadis Najafi perché non portava il velo. Un’esponente di “Donna, Vita, Libertà”, motto che accompagna le lotte per la libertà, racconta che negli ultimi 2 mesi sono state uccise 320 persone di cui 40 minori, 15 mila sono le persone arrestate. Gli islamisti al governo negli anni ’80 hanno ucciso più di 11 mila prigionieri. Da qui la richiesta di un intervento dell’Onu sulle carceri iraniane.

Vittorio Agnoletto, medico e storico leader dei movimenti di Genova 2001 e Firenze 2002, ci ricorda che le epidemie sono destinate a ripetersi ad un ritmo di 10 anni, per i salti di specie che l’attuale modello di distruzione ambientale produce. E che il sistema sanitario va riorganizzato socialmente sul territorio.

In collegamento audio nella sala del Palaffari dove si è svolta la 2 giorni di assemblea plenaria “2022 Firenze”, il premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi ha posto l’accento sui grandi temi dei cambiamenti climatici e l’esaurimento delle risorse, per affrontare i quali occorre trovare un accordo a livello mondiale oggi difficile. In questo senso – dice – “E’ fondamentale da parte dei paesi ricchi che hanno inquinato di più, trasferire importanti risorse e investimenti verso quei paesi in via di sviluppo che hanno difficoltà a seguirci sulla via della sostenibilità, come l’India e l’Africa ove sarebbe importante sviluppare l’energia solare.

Tornando all’intervista con Fattori sentiamo da lui quali sono le grandi sfide di oggi: “le guerre, il collasso climatico e ambientale, l’aumento esponenziale delle disuguaglianze, lo svuotamento della democrazia da parte di un sistema di potere a-democratico e sempre più pervasivo.”

Al Palaffari di Piazza Adua, sono stati posti tre grandi temi:

1) Dove va l’Europa e qual è il suo ruolo in un mondo che cambia?

2) Dal rancore e dalla solitudine alla speranza collettiva: come battere il consenso alla destra nella società?

3) Avere ragione non basta: come essere efficaci?

A Fattori chiediamo: quali le risposte?

“Intanto serve saper rivolgersi a quella massa di persone che è colpita dalla crisi, dal caro vita, dalla precarizzazione del lavoro, dalle privatizzazioni dei servizi pubblici, da tutti gli effetti delle crisi, però è isolata, in solitudini rancorose, arrabbiata, una situazione che è terreno di coltura delle nuove destre xenofobe, nazionaliste e a volte anche neofasciste che stanno conquistando consenso in Europa. La sfida è sottrarre il consenso a queste destre. C’è un altro aspetto che riguarda la rete dei movimenti e dell’associazionismo che in generale oggi appare separata dal mondo istituzionale: è un effetto della post-democrazia, istituzioni sempre più chiuse in se stesse ec’è disaffezione e distacco come testimoniato dalla scarsa partecipazione al voto elettorale. E’ un processo molto complicato. Non c’è una facile soluzione. La nostra speranza è di uscirne con degli strumenti per rimanere in contatto. Pensiamo ad un nuovo inizio. L’ideale è arrivare ad un’agenda europea comune di mobilitazioni. Ad esempio è mancato un grande movimento europeo unico per la pace in Ucraina. Sulle questioni del lavoro, del precariato, dell’ambiente occorrerebbero mobilitazioni paneuropee.”

Uno dei lati luminosi di cui parlava Tommaso Fattori lo passiamo ritrovare nei movimenti giovanili come “Friday For Future” che oggi raccoglie il testimone dai movimenti ormai storici.

“Ho scoperto – dice Luca Sardo, studente torinese di Economia dell’ambiente, uno dei portavoce nazionali del movimento lanciato da Greta Thumberg – che tantissime delle cose che noi diciamo oggi venivano già discusse vent’anno fa. Non credo che quelle idee siano spente. Quello che è stato seminato in quegli anni è stato importantissimo anche per noi. Non partiamo da zero. C’è tutto un lavoro che possiamo utilizzare per riuscire a vincere queste battaglie nei prossimi anni.”