Venezuela – USA: segnali di … petrolio

Ci sono i ‘segnali di fumo’, tradizionalmente quelli attribuiti ai nativi americani, e ci sono i ‘segnali di petrolio’, quelli di coloro che hanno preso il posto dei nativi, quelli che abitano gli studi ovali.

Così, in Venezuela: ‘segnali’ e «passi importanti nella giusta direzione». Sono quelli fatti sabato 26 novembre tra Washington e Caracas, e prima ancora, tra governo e opposizione venezuelana.

La notizia è di quelle che potrebbero segnare una svolta nel futuro di un dossier ‘duro’, che ha segnato gli ultimi dieci anni non solo del Venezuela, ma dell’intera America Latina.

Una delegazione del governo di Nicolas Maduro e di una in rappresentanza di Plataforma Unitaria(composta da gran parte delle forze di opposizione, ma non da tutta l’opposizione), sabato, a Città del Messico, hanno firmato un secondo accordo d’intesa, frutto del Tavolo di Dialogo ospitato dal Messico.

La firma del Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano è avvenuta alla presenza di Jorge Rodríguez, capo della delegazione del governo venezuelano, Gerardo Blyde, capo delegazione della Piattaforma Unitaria, e poi Dag Nylander, rappresentante della Norvegia, e Marcelo Ebrard, Segretario per le relazioni estere del Messico, nel loro ruolo di mediatori e garanti.

Nylander ha parlato di «traguardo storico», sottolineando che si tratta della «ripresa del dialogo, ma anche della firma di un secondo accordo parziale», il quale, tra il resto, prevede l’istituzione di un meccanismo per dare seguito ai risultati delle decisioni prese.

Pochi minuti dopo la firma dell’Accordo, Washington ha autorizzato la compagnia petrolifera Chevron a riprendere parzialmente le sue attività di estrazione di petrolio nel Paese caraibico, il che segna un primo allentamento delle sanzioni.

Con la Licenza 41 del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la Chevron può riprendere in parte le attività della società di cui è comproprietaria in Venezuela con la statale Petróleos de Venezuela(PDVSA), garantendo -questa è la condizione- che«PDVSA non riceverà alcun reddito delle vendite di petrolio effettuate da Chevron».

Questa parziale revoca delle sanzioni «riflette la politica statunitense a lungo termine che mira a revocare le sanzioni in relazione a progressi concreti» che riducano le sofferenze del popolo venezuelano e consentano di «sostenere il ritorno della democrazia» in Venezuela, si fa sapere dal Dipartimento del Tesoro USA. E i funzionari di Biden parlano appunto di «passi importanti nella giusta direzione», aggiungendo che c’è «una lunga strada» ancora da percorrere per risolvere la complessa crisi economica, politica e umanitaria del Venezuela.

L’Accordo di Città del Messico, prontamente diffuso dai firmatari via social, prevede sette punti tra i quali la costituzione di un tavolo nazionale di assistenza sociale e la creazione di un fondo fiduciario unico sotto l’egida dell’ONU (che sarà controllato da un Comitato di verifica, composto da 10 membri, più l’osservatore rappresentante della Norvegia), il fondo Protección Social del Pueblo Venezolano, per le cui provviste finanziarie saranno avviati negoziati nazionali e internazionali con autorità pubbliche e private, si sostiene nel documento di accordo. E qui si fa riferimentogenericamente a «risorse congelate nel sistema finanziario internazionale a cui sarà possibile accedere progressivamente», risorse che «si trovano negli istituti bancari o nel sistema finanziario internazionale», nello specifico, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del governo, si fa riferimento ai miliardi di dollari venezuelani congelati all’estero, «Rodríguez, ha dichiarato alla stampa che quanto firmato consentirà il recupero di oltre tre miliardi di dollari, che avranno una destinazione sociale», riferisce ‘Prensa Latina‘, andando a finanziare settori strategici per la popolazione in crisi, quali sanità, istruzione, settore elettrico, ecc… «Tali risorse saranno progressivamente integrate con contributi al fondo», sottolinea ‘Diario Vea‘. Rodríguez ha ricordato che, a fronte di questi primi 3 miliardi in via di sblocco, altri 20 miliardi di risorse restano bloccati nelle banche straniere.

L’autorizzazione rilasciata a Chevron ha una portata limitata. È valida per sei mesi e successivamente deve essere rinnovata. La licenza consente a Chevron di espandere le operazioni in alcuni progetti che già gestisce con PDVSA, e di importare petrolio venezuelano negli Stati Uniti. Alla compagnia è fatto divieto di pagare tasse o royalties al governo del Venezuela. Secondo i funzionari dell’Amministrazione Biden che hanno parlato con i media americani, «i profitti guadagnati andranno al rimborso del debito pubblico alla Chevron».

L’accordo lascia spazio agli Stati Uniti per revocare la decisione se Maduro non rispetta gli impegni umanitari, o per offrirgli future concessioni se lo fa.

«L’Amministrazione Biden chiede inoltre a Maduro di consentire alle Nazioni Unite di avere accesso illimitato al Venezuela per scrivere e pubblicare valutazioni sui progressi del nuovo accordo umanitario», annota il ‘New York Times‘. Il primo obiettivo di Biden è il 2024, ovvero spingere Maduro a elezioni presidenziali del 2024 libere, impedirgli di controllare le elezioni escludendo molti leader dell’opposizione, anche servendosi dell’arresto dei candidati o potenziali candidati come fatto in passato.

Washington minimizza; Caracas enfatizza. Il dato è che: l’autorizzazione «fa parte di un cambiamento nella strategia degli Stati Uniti sul Venezuela», come commenta il ‘New York Times‘.

E’ presto per dire che si sta sciogliendo una delle crisi che più hanno segnato gli ultimi anni del subcontinente, e però i fatti di sabato potenzialmente hanno in nuce il seme di una svolta.

Da mesi si parla della possibilità che la Casa Bianca rompa con la politica della ‘massima pressione‘ dell’Amministrazione Trump nei confronti del Venezuela di Maduro. La guerra in Ucraina e la relativa crisi petrolifera aveva accelerato le speculazioni. Di certo la necessità di Joe Biden di iniettare petrolio sui mercati internazionali era sembrata subito una buona occasione per gli Stati Uniti per un cambio di strategia. Tra rumors e ipotesi, la diplomazia della Casa Bianca,mantenendo un profilo basso, all’ombra delle telecamere, è andata avanti. Idem per quanto riguarda gli uomini di Maduro. Nelle ultime settimane, incontri, più o meno segreti, di certo riservati, piccoli segnali di reciproca disponibilità, frutto di oltre un anno di conversazioni tra le due parti su come affrontare la crisi economica, politica e umanitaria del Paese, fino a quando, sabato, il cambio di strategia ha fatto il primo passo.

Un ammorbidimento della politica statunitense nei confronti del Venezuela che ha nella crisi petrolifera una ottima motivazione, ma che probabilmente va oltre. Come dichiarano gli esperti di mercati petroliferi, ci vorrà tempo prima che gli effetti di quanto sta accadendo si facciano sentire sul mercato del petrolio. E però, secondo Francisco Monaldi, direttore del Latin America Energy Program presso la Rice University, sentito dal ‘New York Times‘, l’accordo Chevron non è solo simbolico. Entro due anni, l’azienda potrebbe produrre più di 200.000 barili al giorno in Venezuela, aggiungendosi ai circa 765.000 barili ora pompati giornalmente.

L’altro elemento di sostanza avanzato da Monaldi è che la questione da tenere d’occhio in futuro «è se altre società saranno in grado di utilizzare l’accordo Chevron per fare pressione su Washington affinché revochi ulteriori sanzioni contro il Venezuela. Le attuali regole statunitensi vietano alle compagnie americane e straniere di acquistare petrolio venezuelano. Ma entità come Repsol in Spagna e Reliance in India hanno esercitato per anni pressioni su Washington per la riduzione delle sanzioni». Sarà «molto difficile da giustificare, per gli Stati Uniti, il dire all’India di non comprare petrolio venezuelano quando [loro] stanno comprando petrolio venezuelano», ha affermato Monaldi.

Così come ci vorrà tempo perchè la tragica situazione economico-sociale dei venezuelani (7 milioni, ovvero un quarto della popolazione, fuggiti dal Paese) possa davvero cambiare. E però i fatti di sabato 26 novembre sono fuorvieri di una novità potenzialmente in grado di cambiare lo scenario politico in America Latina.

La decisione della Casa Bianca pare significaredue prese di coscienza fondamentali. In primo luogo che: l’Amministrazione Biden riconosce il fallimento della ‘politica delle sanzioni‘ nonche l’insostenibilità dello status quo della sua linea politica nei riguardi del Paese, e rinuncia al cambio di regime in Venezuela. Secondo, ma per nulla secondo: la svolta nella strategia USA, alla quale corrisponde identica svolta nella strategia del Venezuela, segna l’inizio di un percorso per uscire dalla crisi politica e umanitaria che ha distrutto il Venezuela nell’ultimo decennio.

Tutt’altro che secondaria è la decisione di Maduro di dare l’ok al documento del Messico. Per la prima volta, il Presidente, implicitamente, ammette le condizioni disperate dell’economia venezuelana e della sua gente, e si dimostra disponibile a venire a patti. Certo a convincerlo sarà stato il suo bisogno di ‘resistere’ alla guida del Paese (e forse ha avuto segnali che la tenuta non è più così scontata), ma un pertugio si è aperto e per iniziare va bene anche questa poco onorevole motivazione.

Da questo momento in poi, tutto può succedere. I segnali potrebbero restare tali ancora per anni, il percorso virtuoso si potrebbe interrompere per responsabilità di uno qualsiasi dei tre attori (governo o opposizione venezuelana, piuttosto che Stati Uniti), oppure il cammino, prevedibilmente lungo, potrebbe avere riflessi sull’intero subcontinente e oltre.

Intanto, l’avvio di una quasi normalizzazione delle relazioni USA-Venezuela, distenderebbe i nervi del regime di Maduro, il che allenterebbe la pressione e la repressione del regime sulla popolazione, e poi potrebbe disinnescare l’interesse di Maduro per un asse con l’Iran piuttosto che con la Russia. Il Venezuela non tornerà certo essere ‘cortile di casa’ di Washington, ma neanche sarà più motivato a ‘relazioni pericolose’ con i ‘nemici’ degli yankee. L’obiettivo di Maduro è che Washington revochi tutte le sanzioni, permettendogli di rientrare nell’economia globale, «ricostruire il settore energetico fatiscente del Venezuela e ripristinare la sua economia indebolita», come sottolinea il ‘New York Times‘. Se questo è l’obiettivo, sarebbe per Maduro controproducente sostenere relazioni con i ‘nemici’ di Washington.

Senza azzardare troppo, si potrebbe perfino ipotizzare che Caracas sia un test e diventi un ‘modello’ di come Biden intende gestire, sottotraccia, senza mostrare troppo interesse, lontano dal clamore mediatico, dossier come l’Iran (fino ad ora gestito tanto malamente da essere una delle crisi che potrebbe scoppiare tra le mani del Presidente), piuttosto che la Corea del Nord, in un momento in cui è la Cina il focus sul quale è concentrata l’Amministrazione, già troppo distratta dalla guerra in Europa.