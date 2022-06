Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il 15 e 16 luglio, sarà in visita in Arabia Saudita, e durante la due giorni incontrerà il principe ereditario, Mohammed bin Salman. Sarà un’andata a Canossa per Biden. Motivo per ingurgitare questo triste calice: il petrolio.

Sempre il petrolio, potrebbe essere motivo di un altro amaro calice -sicuramente, meno amaro di quello di Riyadh- quello rappresentato dal Venezuela di Nicholas Maduro.

Gli Stati Uniti, ad esclusione dei membri NATO e dei Paesi UE, non sono riusciti convincere gran parte del resto del mondo a schierarsi con Washington contro la Russia nella guerra in Ucraina. In particolare non sono riusciti convincere l’Arabia Saudita e il resto dei Paesi produttori di petrolio a implementare la produzione petrolifera, così il prezzo del petrolio è schizzato alle stelle.Se questi prezzi continuano ancora a lungo,l’instabilità sociale metterà a rischio molti Paesi, a partire da quelli più poveri dell’Africa e del Medio Oriente, ma non solo. A rischio instabilità anche alcuni Paesi dell’Occidente, il che potrebbe causaredisgregazione del fronte NATO e UE attorno al sostegno a Kiev contro la Russia ‘fino a quando servirà‘ sul quale Biden sta giocando una delle partite più difficili della sua presidenza. «L’Arabia Saudita e le altre monarchie del Golfo stanno giocando un gioco difficile con Washington, sperando in concessioni politiche che non è nell’interesse degli Stati Uniti fare», afferma Christopher Mott, ricercatore presso l’Institute for Peace & Diplomacy e già alle dipendenze del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.



Qualche disponibilità in più ad ascoltare le‘preghiere‘ petrolifere di Biden ci potrebbe essere da parte del Venezuela -«una risorsa non sfruttata per gli attuali guai di Washington», «con alcune delle più grandi riserve petrolifere del mondo, Caracas potrebbe essere il partner di cui Washington ha bisogno per alleviare alcune delle sue attuali difficoltà»- per altro ad un costo sicuramente minore per la Casa Bianca, alla fine, anzi, potrebbe essere l’occasione giusta per l’Amministrazione Biden per demolire una delle costruzioni di Donald Trump che meno condivide, e che non hanno dato risultati, l’impianto sanzionatorio.

Dell’eventualità di una apertura di relazioni in nome del petrolio si è iniziato a parlare oltre tre mesi fa. Il 5 e 6 marzo, infatti, ci fu una visita, qualificata dagli analisti come inattesa, di una delegazione statunitense di alto livello, il più altro in oltre cinque anni -guidata da Juan González del Consiglio di sicurezza nazionale, consigliere di alto livello della Casa Bianca per l’America Latina, e Roger Carstens, inviato speciale per gli affari degli ostaggi-, a Caracas. L’evento venne subito letto come un«riavvio degli sforzi per risolvere la prolungata crisi politica e umanitaria del Venezuela». «Sono stati gli Stati Uniti a prendere l’iniziativa,revocando improvvisamente il loro rifiuto di parlare direttamente con il governo del Presidente Nicolás Maduro tre anni dopo aver chiuso la sua ambasciata in Venezuela e interrotto i rapporti diplomatici. La mossa è stata tanto più sorprendente alla luce del sostegno di Maduro alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina», affermava Phil Gunson, analista senior per le Ande di Crisis Group. «Eppuresono proprio gli eventi dell’Europa orientale che sembrano aver innescato il dietrofront di Washington: la decisione dell‘Amministrazione Biden di vietare le importazioni di petrolio e gas russi come rappresaglia per l’assalto all’Ucraina significa che deve affrettarsi per trovare fonti alternative».

«La visita a sorpresa degli Stati Uniti a Caracas ha innescato due processi paralleli. Da un lato, sembra che siano in corso colloqui per determinare se e come il petrolio venezuelano possa ricominciare a fluire verso le raffinerie statunitensi. Dall’altro, il governo Maduro e l’opposizione venezuelana stanno valutando la nuova configurazione diplomatica per vedere quale forma potrebbero assumere i negoziati su un accordo politico e umanitario. Nel frattempo, i governi latinoamericani, compresi quelli di Cuba e Nicaragua, si chiedono, insieme ai loro alleati stranieri, cosa significherà per la regione nel suo insieme l’apparente nuova volontà di Washington di impegnarsi con quello che percepisce come un governo ostile», affermava Phil Gunson.

Dopo oltre tre mesi queste considerazioni potrebbero essere arrivate a qualche conclusione. E però si tratterà di mettere mano, secondo Mott, a spazzare via gli ostacoli politici. A «ostacolare sono le relazioni incredibilmente tese tra i due Paesi basate su due decenni di ostilità e radicate in una politica di cambio di regime degli Stati Uniti obsoleta. L’elezione di Hugo Chavez nel 1998 con la promessa di riorientare le relazioni precedentemente servili del Venezuela con gli Stati Uniti, insieme ai vari successivi tentativi statunitensi di rimuoverlo e indebolirlo, ha posto le basi per una relazione bilaterale in graduale deterioramento che ha raggiunto nuovi minimi con la rottura delle relazioni diplomatiche nel 2019, dopo il crollo della sfida del leader dell’opposizione Juan Guaido al governo di Nicholas Maduro e il riconoscimento da parte dell’Amministrazione Trump di Guaido come leader del Venezuela. Un colpo di Stato farsesco e amatoriale lanciato da una manciata di appaltatori privati nel 2020 è servito solo a vedere più persone arrestate dalle autorità venezuelane poco dopo lo sbarco sulla costa. Nel frattempo, le paralizzanti sanzioni statunitensi hanno avuto scarso effetto nell’allontanare il partito al governo venezuelano.

Da allora, il ‘governo‘ di opposizione di Guaido ha in gran parte languito come un artefatto sempre più imbarazzante di questa continua rivalità, con pochi Paesi (molto meno venezuelani) che ne hanno riconosciuto la legittimità. Anche la Presidente della Camera Nancy Pelosi, che un tempo lodava il coraggio di Guaido, ora non sembra più disposta a riconoscerne l’esistenza. Con l’affievolirsi dell’attaccamento a Guaido, Washington dovrebbe ora sconfessare le interferenze negli affari interni di Caracas e offrire lo sgravio delle sanzioni come prezzo facile da pagare per avviare uno scambio pieno e solido di commercio, petrolio e gas tra il Venezuela e gli Stati Uniti», afferma Christopher Mott.

Una prospettiva frenata da una serie di problemi prima che politici, pratici. «Dopo anni di cattiva gestione e corruzione, le sanzioni hanno contribuito a far naufragare l’industria petrolifera venezuelana, un tempo fiorente, che ora produce solo una frazione dei suoi tre milioni di barili al giorno», circa un quarto, afferma Phil Gunson

«Anche se i prezzi hanno ricominciato a salire vertiginosamente, il Paese non è attrezzato per trarne vantaggio: il suo greggio, per quanto a basso costo di produzione, vende a forti sconti grazie alle sanzioni e alla sua bassa qualità, e sostiene costi di trasporto molto maggiori sulla rotta verso l’Asia rispetto ai costi che sosterrebbe se fosse venduto alle raffinerie della costa del Golfo degli Stati Uniti. Le infrastrutture del Paese, comprese non solo raffinerie e gasdotti, ma anche strade e reti elettriche, sono in grave stato di abbandono. Fortemente indebitato e inadempiente, escluso dai principali mercati finanziari mondiali e afflitto dalla criminalità e da un governo fortemente partigiano e spesso corrotto, il Venezuela non è in grado di raccogliere i capitali necessari per apportare i miglioramenti di cui ha bisogno».

Phil Gunson sottolinea che «nel breve termine, il Venezuela non può aumentare la capacità tanto da compensare la perdita di importazioni negli Stati Uniti dalla Russia, che nel 2021 ammontavano a quasi 700.000 barili al giorno, di cui 200.000 barili di greggio e il resto di prodotti petroliferi. Questo è quasi quanto l’attuale totale delle esportazioni del Venezuela. Nel prossimo futuro, le esportazioni venezuelane non potranno nemmeno intaccare il prezzo mondiale del greggio. Ma gli analisti affermano che esiste un margine per la Chevron per aggiungere circa 120.000 barili alla produzione attuale, aumentando potenzialmente quel numero a 240.000 entro tre mesi». Insomma, il petrolio venezuelano non risolverebbe i problemi agli Stati Uniti e tanto meno all’Europa, ma per gli Stati Uniti sarebbe un aiuto non indifferente.

Secondo Gunson, «sulla carta, c’è spazio per un rapido accordo tra Caracas e Washington in cui quest’ultima autorizza le compagnie petrolifere straniere non solo a produrre ed esportare petrolio, ma anche a ricevere pagamenti dalla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA, senza effettivamente revocare le sanzioni. La major petrolifera Chevron, che da tempo spinge per un accordo del genere, potrebbe essere autorizzata a tornare alle regole in vigore prima dell’aprile 2020, in base alle quali non solo era in grado di produrre ma anche esportare, con l’importante differenza che ora potrebbe essere autorizzato a inviare il suo petrolio alle raffinerie della costa del Golfo degli Stati Uniti, progettate pensando al greggio venezuelano».

Per realizzare una brusca svolta politica, «Washington deve prima cessare gli sforzi per negoziare attraverso l’opposizione guidata da Guaido e invece trattare esclusivamente con l’attuale governo di Maduro. Si tratterebbe di un’ammissione della sovranità venezuelana sui propri affari interni che è mancata a tante delle recenti relazioni bilaterali tra i due Paesi. Poiché la questione centrale del sospetto di Caracas nei confronti di Washington è la sicurezza e la paura dell’interferenza straniera, la semplice impostazione dei parametri per un impegno bilaterale normalizzato farebbe molto per far avanzare le relazioni», afferma Christopher Mott.

«L’Amministrazione Biden sembra disposta almeno a prendere in considerazione alcuni limitati sgravi delle sanzioni per invogliare i colloqui, ma se si spingesse molto oltre, magari offrendo un completo sgravio delle sanzioni in più fasi sulla base del rispetto delle norme commerciali statunitensi, potrebbe incontrare possibilità di successo molto maggiori». Una tale offerta rappresenterebbe una svolta tanto audace e conveniente per Caracas che verrebbe difficile da parte di Maduro respingere, soprattutto considerando le difficoltà che l’economia venezuelana sta attraversando e il fatto che proprio dall’esportazione del petrolio il Paese dipende, e dall’altra parte il commercio interno dipende da molte importazioni dall’estero. «La vicinanza della più grande economia del mondo a questo partner commerciale ricco di risorse implica che una relazione economica reciprocamente vantaggiosa potrebbe crescere indipendentemente dalle differenze politiche in altri settori», secondo Mott.

Nè, secondo il ricercatore, gli USA possono temere «che Caracas e, diciamo, Teheran, lavorino di concerto per minare gli obiettivi globali degli Stati Uniti. Inoltre, è l’ostilità condivisa che affrontano da Washington, più di qualsiasi reale interesse convergente, che fa sì che questi Iran e Venezuela esprimano sostegno reciproco. Mostrare progressi diplomatici con uno attraverso l’allentamento delle sanzioni potrebbe aumentare la leva di Washington nei confronti dell’altro per i negoziati futuri e dividere la loro solidarietà espressa pubblicamente».

«Un patto che coinvolga esclusivamente le licenze petrolifere ma che lasci in gran parte intatta la disputa politica venezuelana non addolcirebbe l’opposizione venezuelana e i critici statunitensi alla distensione, né sarebbe del tutto soddisfacente per il governo Maduro», ritiene Phil Gunson. «È dalla risoluzione di questa controversia, che nel 2019 ha visto due presidenti rivali lottare per il controllo del Paese, che dipendono sia le aspirazioni dell’opposizione per elezioni libere ed eque, sia la tanto agognata ripresa economica del governo venezuelano e il ritorno alla piena legittimità internazionale». Per tanto, da una parte il governo USA sarà costretto a tenere presenti nelle trattative altri aspetti oltre a quello del petrolio, dall’altra Maduro dovrà essere disponibile a qualche concessione.

La Casa Bianca allenterebbe le sanzioni se Maduro facesse passi chiari verso elezioni libere ed eque. Senza segnali incontrovertibili da parte di Maduro non può fare concessioni perchè «è sotto enorme pressione per mantenere questa politica da parte di potenti attori negli Stati Uniti, tra cui il presidente democratico della commissione per le relazioni estere del Senato, Robert Menendez, e leader politici di tutto lo spettro nello stato della Florida» afferma Gunson.

Dall’altra parte anche Maduro ha limitazioni. «Maduro è stato costretto dalle circostanze ad attuare una serie caotica di riforme del mercato, eliminando i controlli sui cambi e sui prezzi, consentendo al dollaro USA di circolare liberamente e restituire i beni statali in mani private. Anche l’industria petrolifera, totem del nazionalismo venezuelano, non è off limits. Ma l’economia si è ridotta di oltre tre quarti da quando Maduro è salito al potere quasi un decennio fa, e la crescita anemica che sta iniziando a vedere è tutt’altro che una vera ripresa. Di fronte alle elezioni del 2024, e ha un disperato bisogno di una spinta, Maduro è naturalmente desideroso di un accordo con gli Stati Uniti che vedrebbe le sanzioni allentate. Ma èmolto meno entusiasta della condizione principale che Washington e la principale opposizione venezuelana hanno posto: vale a dire, che consenta una elezione presidenziale libera ed equa. Accusato di tutto, dal traffico di droga ai crimini contro l’umanità, lui e i suoi più stretti collaboratori temono naturalmente le conseguenze della perdita di potere, a prescindere dal probabile impatto sul loro reddito e ricchezza».

Molto sicuro che ci sia l’interesse a normalizzare le relazioni con Caracas da parte di Washington è secondo Christopher Mott. «Con l’influenza degli Stati Uniti che sembra diminuire anche nel relativo cortile dietro l’emisfero occidentale, così come le recenti elezioni colombiane che hanno alterato le dinamiche regionali, ha senso avere più legami economici e diplomatici nella regione piuttosto che meno. Prima Washington rinuncia al suo sogno di progettare il suo risultato preferito a Caracas, prima potrà accedere ai benefici di una relazione completamente ripristinata e normalizzata con il suo vicino nei Caraibi e forse contribuire ad alleviare alcuni degli effetti collaterali negativi dell’invasione russa dell’Ucraina», conclude Christopher Mott.

L’interesse americano e venezuelano non lo esclude Phil Gunson, ma è molto più cauto. «Il progresso verso un accordo tra governo e opposizione sarà probabilmente arduo, ma non è impossibile. È probabile che siano necessari due compromessi da parte del governo Maduro se si vuole raggiungere un accordo. Il primo comporterebbe la creazione delle condizioni per un’autentica competizione elettorale nel 2024 -includendo potenzialmente le riforme stabilite nella missione di osservazione dell’UE durante le elezioni regionali del 2021- in cambio della progressiva revoca delle sanzioni. Per il governo, non si può parlare di parità di condizioni a meno che le sanzioni non vengano almeno in parte revocate. La seconda e potenzialmente più problematica questione riguarda le garanzie post-elettorali. Come ha affermato in precedenza Crisis Group, i perdenti devono essere certi che non saranno perseguitati o impediti di partecipare alla politica formale. Dare tali assicurazioni richiederà una soluzione molto più completa, che quasi certamente coinvolgerà una riforma costituzionale e una qualche forma di sistema di giustizia di transizione».

Non bastasse c’è il problema dell’opposizione. «la sua spaccatura fondamentale è sempre stata tra coloro che non si accontentano di niente di meno che della pronta rimozione del chavismo dal potere e coloro che sono disposti a negoziare una qualche forma di convivenza politica con Maduro e i suoi alleati che alla fine consentirebbe una pacifica alternanza al potere determinata alle urne. Nonostante l’evidente fallimento dei primi, in alleanza con l’Amministrazione Trump, nel raggiungere il suo obiettivo attraverso la ‘massima pressione’, questa fazione continua a godere di uno status privilegiato a Washington. Unadomanda fondamentale è quanto pesantemente la crisi globale che gli Stati Uniti stanno affrontando peserà nei calcoli di Washington sulla sua politica in Venezuela –e i potenziali benefici che l’Amministrazione Biden percepisce in un cambio di rotta– rispetto al contraccolpo della lobby venezuelana al Congresso e in Florida se e quando le trattative» andranno effettivamente in scena.

«Un accordo su elezioni presidenziali credibili nel 2024 che assicuri il consenso di tutti i contendenti non è dietro l’angolo. La strada per tornare a uno Stato legittimo e funzionante in Venezuela sarà probabilmente lunga e accidentata. Ma l’unico modo per raggiungere una soluzione politica sostenibile accettabile per la maggior parte dei venezuelani è attraverso negoziati sostenuti, o almeno non sabotati, dai principali alleati internazionali sia del governo che dell’opposizione» compresi Cina e Cuba «e, in uno scenario ideale -per quanto oggi possa sembrare improbabile- la Russia. Da ambienti improbabili, potrebbe essere emersa un’opportunità per avviare questo processo».

Non sarà indifferente, infine, secondo Phil Gunson, il tema geopolitico. La questione venezuelana, l’individuazione di un accordo è«indissolubilmente legata» alla «questione di come le relazioni tra gli Stati Uniti e la regione latinoamericana e caraibica nel suo insieme possano evolversi a seguito del cambiamento tettonico nella geopolitica provocato dalla guerra della Russia in Ucraina». E qui Gunson ipotizza che gli Stati Uniti potrebbero sostenere «la creazione di nuovi meccanismi multilaterali nel rispetto della diversità di opinioni al loro interno» tra i diversi Paesi del subcontinente. Avvisando che «Non sarebbe né pratico né appropriato per gli Stati Uniti tentare di rilanciare un approccio da ‘sfere di influenza‘ in stile Guerra Fredda alle relazioni con i vicini del sud. In effetti, andrebbe direttamente in contrasto con l’argomento secondo cui l’Ucraina dovrebbe essere libera di allinearsi come preferisce».

Dopo il viaggio saudita, in base agli esiti dello stesso, è possibile che la Casa Bianca decida di provare a bere il secondo, e non troppo amaro, calice.