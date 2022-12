Venezuela – USA: Biden parli ai venezuelani

Mentre riprendono i negoziati tra il governo venezuelano e l’opposizione, l’amministrazione Biden ha l’opportunità di sostenere accordi sostanziali che possono affrontare i diritti umani e le crisi umanitarie del paese. Farlo, tuttavia, richiederà un maggior grado di coordinamento multilaterale e garantire che il processo coinvolga la società venezuelana, non solo la sua classe politica.

Il 26 novembre, i delegati del governo di Nicolás Maduro e della coalizione della Piattaforma unitaria di opposizione si sono incontrati a Città del Messico per riavviare un processo di negoziati formali a lungo bloccato. Mentre i colloqui sono iniziati per la prima volta quando le parti hanno firmato un ordine del giorno in sette punti alla fine dell’anno scorso, il governo Maduro aveva boicottato questo processo per undici mesi in risposta all’estradizione negli Stati Uniti del presunto riciclatore di denaro colombiano e finanziatore del regime Alex Saab .

Due sviluppi hanno contribuito a rompere l’impasse. In primo luogo, l’amministrazione Biden ha iniziato a comunicare direttamente al governo venezuelano che è disponibile un alleggerimento delle sanzioni in cambio di accordi significativi con l’opposizione.

In secondo luogo, a ottobre l’amministrazione Biden si è impegnata in uno scambio di prigionieri con il governo venezuelano. Mentre Saab rimane in custodia negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia ha rilasciato due nipoti della First Lady Cilia Flores che erano stati arrestati nel 2015 e condannati con l’accusa di traffico di droga in cambio della quale il governo venezuelano ha rilasciato sette cittadini statunitensi, tra cui cinque dirigenti americani della Houston compagnia petrolifera CITGO.

Questi sviluppi hanno creato una serie di incentivi che hanno riportato Maduro al tavolo delle trattative. A Città del Messico il mese scorso, i rappresentanti del governo e dell’opposizione hanno firmato un accordo per affrontare l’emergenza umanitaria del Venezuela. Hanno creato una ‘tavola rotonda sociale’, con tre rappresentanti di entrambe le parti, che avrebbero potuto accedere congiuntamente fino a 3 miliardi di dollari in fondi statali venezuelani che sono stati congelati dalle sanzioni finanziarie statunitensi.

I fondi saranno supervisionati dalle Nazioni Unite e utilizzati per affrontare priorità condivise che finora includono l’assistenza sanitaria, l’alimentazione infantile e il ripristino delle infrastrutture di base del paese. In cambio, il Dipartimento del Tesoro ha autorizzato la Chevron, l’unica grande compagnia petrolifera statunitense ancora operante in Venezuela, a importare petrolio per la prima volta dall’imposizione delle sanzioni petrolifere statunitensi nel gennaio 2019. Questa licenza non consente alla Chevron di pagare royalties o tasse al regime.

Questo accordo umanitario ha un potenziale significativo. Le Nazioni Unite stimano che circa 7 milioni di venezuelani abbiano bisogno di assistenza umanitaria all’interno del paese e la crisi ha portato altri 7 milioni a fuggire dal paese negli ultimi anni. I poveri del Venezuela dipendono da un sistema sanitario disfunzionale e corrotto, non hanno accesso regolare all’acqua e all’elettricità, così come al cibo o ai medicinali essenziali. Se l’ONU può garantire trasparenza e controllo nell’attuazione dell’accordo stesso, questi fondi potrebbero andare a beneficio dei più bisognosi.

È inoltre degno di nota il fatto che le parti abbiano espresso un rinnovato impegno nei confronti dell’agenda iniziale creata nell’agosto 2021. Nella loro dichiarazione congiunta dal Messico, le parti hanno concordato di proseguire i negoziati nelle prossime settimane sui restanti punti dell’agenda, che include diritti politici, lo stato di diritto, il risarcimento delle vittime, la revoca delle sanzioni economiche e condizioni elettorali credibili in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Questi colloqui probabilmente continueranno a Caracas, con il Messico che fungerà maggiormente da piattaforma per annunciare accordi finalizzati.

Ma mentre la comunità internazionale ha applaudito la decisione delle parti di riavviare il processo, lo sviluppo ha incontrato notevole scetticismo in patria. I sondaggi dimostrano da anni che la maggioranza dei venezuelani sostiene l’idea di una soluzione negoziata della crisi, ma non sembra esserci molto entusiasmo per questo processo in particolare. Dopo la firma dell’accordo a Città del Messico, diverse organizzazioni di vittime hanno apertamente criticato il processo per non aver tenuto conto delle loro voci . Molti gruppi venezuelani per i diritti umani sono diffidenti e hanno messo in guardia contro qualsiasi accordo che comporti l’impunità per gli autori di violazioni dei diritti umani e crimini contro l’umanità.

Lo scetticismo è comprensibile. Questo è il quinto esempio di dialogo mediato a livello internazionale in Venezuela negli ultimi otto anni, e ciascuno di questi sforzi precedenti è fallito. Né i partecipanti ai colloqui né i loro principali alleati internazionali sono riusciti a comunicare come questa volta sia diverso. Anche sulla scena internazionale mancano messaggi chiari sul futuro della politica venezuelana. L’inviato di Biden per il clima, John Kerry, ha goffamente stretto la mano a Maduro al vertice sul clima di novembre in Egitto, e il presidente colombiano Gustavo Petro, che ha recentemente ripreso le normali relazioni diplomatiche con Caracas, ha sollevato le sopracciglia suggerendo una “amnistia generale” per i crimini contro i diritti umani in Venezuela – che violerebbe il diritto internazionale.

All’interno del Venezuela, Maduro sta sfruttando appieno questa lacuna comunicativa. Il governo venezuelano sta esplicitamente inquadrando questi negoziati come la ’sconfitta’ dei loro rivali politici, e i funzionari del partito al governo hanno accusato la delegazione dell’opposizione di mentire sulla natura dei colloqui al pubblico. Mentre i negoziatori dell’opposizione hanno tentato di evidenziare gli elementi politici, elettorali e giudiziari sul tavolo, le dichiarazioni ufficiali e i media statali sono focalizzati al laser sulla riduzione delle sanzioni , con poca o nessuna menzione degli altri punti all’ordine del giorno. Invece di menzionare specifiche garanzie elettorali, Maduro ha affermato solo che tutte le sanzioni devono essere revocate come precondizione per libere elezioni.

Navigare in queste acque non sarà facile. Per portare avanti con successo i negoziati, l’amministrazione Biden dovrà mantenere una visione delle sanzioni come uno strumento, non come un fine a se stesso. Poiché la possibilità di un alleggerimento delle sanzioni è uno dei principali incentivi a mantenere Maduro al tavolo, dovrebbe essere accompagnata da chiari punti di riferimento che portino a elezioni libere ed eque e al ripristino delle istituzioni democratiche. Questi negoziati dovrebbero incorporare le raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell’UE del 2021 in Venezuela per migliorare i futuri processi elettorali e le raccomandazioni della missione d’inchiesta delle Nazioni Unite sul Venezuela ha fatto in merito alla necessità di una riforma giudiziaria e di sicurezza e all’avanzamento di indagini imparziali. Qualsiasi ulteriore sgravio delle sanzioni dovrà essere attentamente coordinato con il processo negoziale e con un occhio al monitoraggio del rispetto di eventuali accordi futuri.

Il governo degli Stati Uniti dovrebbe anche lavorare con le parti interessate venezuelane e internazionali per garantire una strategia di comunicazione più solida sui negoziati. Invece di concedere spazio a una caratterizzazione errata dei colloqui a una popolazione già scettica, i sostenitori di questo processo dovrebbero comunicare chiaramente il suo potenziale per migliorare la vita dei venezuelani di tutti i giorni. Gli accordi pubblici dovrebbero essere ampiamente diffusi e spiegati in termini accessibili, non semplicemente pubblicati online senza contesto. Le questioni riguardanti la trasparenza nell’uso dei fondi non congelati dovrebbero essere affrontate direttamente, non lasciate alla speculazione. Soprattutto, i venezuelani devono vedere che questo dialogo è guidato da qualcosa di più degli interessi petroliferi statunitensi.

Altrettanto importante, l’amministrazione Biden dovrebbe esortare le parti a mantenere la loro promessa di cercare il contributo degli attori della società civile. Sebbene l’agenda iniziale dei colloqui includa l’impegno a creare “meccanismi di consultazione”, ad oggi non c’è stato alcun processo formale attraverso il quale le vittime, i gruppi per i diritti umani e altri settori della società venezuelana possano effettivamente presentare le loro proposte, preoccupazioni o petizioni del processo negoziale. Questa è più di una preoccupazione estetica. Gli studi sui colloqui politici e sui negoziati di pace nel secolo scorso lo hanno ripetutamente dimostrato una correlazione tra la partecipazione e l’impegno della società civile e la durabilità a lungo termine degli accordi. Qualsiasi meccanismo di consultazione dovrà garantire che agli attori della società civile non solo sia concesso lo spazio per fornire un contributo ai colloqui, ma anche che tale contributo venga preso in considerazione dalle parti. Data la realtà autoritaria del Venezuela, i partecipanti a qualsiasi consultazione dovranno ricevere garanzie credibili che saranno protetti da eventuali rappresaglie.

In definitiva, è incoraggiante che l’amministrazione Biden abbia abbracciato una strategia negoziale, dopo un anno di politica inefficace. Ora che questo processo è di nuovo in corso, tuttavia, è anche il momento di garantire che faccia appello alla più ampia società venezuelana. Ai venezuelani dovrebbe essere data una chiara ragione per preoccuparsi di questi negoziati, per credere che il processo possa avere successo laddove i colloqui passati hanno fallito. Senza una popolazione impegnata e che chiede attivamente accordi politici che possano ripristinare i propri diritti umani fondamentali, è difficile immaginare una rottura decisiva dallo status quo.