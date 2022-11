Venezuela: Nicolás Maduro, maestro della sopravvivenza politica

Ai tempi di Hugo Chávez, il Venezuela era un attore geopolitico piuttosto potente con una grande influenza nel mondo. Sebbene per territorio piccolo, il Venezuela ha avuto un’influenza globale grazie alla sua vasta ricchezza petrolifera e al fatto che ha guidato un nuovo modello socioeconomico chiamato socialismo del 21° secolo. Per coincidenza, poco dopo la morte di Chávez nel 2013, il paese è precipitato in enormi problemi economici, proteste, rivolte e l’influenza della politica estera è crollata in gran parte quando il prezzo del greggio è sceso ai minimi storici.

Il successore di Chávez, Nicolás Maduro, ha dovuto affrontare enormi problemi a casa che hanno lasciato il paese in uno stato in cui la guerra civile era una questione di tempo. Il crollo economico causato dall’iperinflazione e dalla scarsità di beni di consumo ha scatenato un enorme malcontento popolare con proteste violente e misure repressive da parte delle autorità. La crisi si è aggravata grazie a più che contestate elezioni presidenziali e di altro tipo in cui hanno vinto Maduro ei suoi socialisti. C’era disordine e caos generale. Sembrava che Maduro e il regime chavista non avessero modo di rimanere al potere, soprattutto quando furono introdotte sanzioni dai paesi occidentali. Il picco si è verificato all’inizio del 2019, quando Juan Guaidó si è dichiarato presidente ad interim del Venezuela ed è stato riconosciuto da molti paesi occidentali. Tuttavia, Maduro e il suo Partito socialista unito (PSUV) sono rimasti al potere nonostante tutte le avversità. La situazione nel Paese si è sostanzialmente stabilizzata, Maduro ha ripristinato la sua legittimità internazionale e sembra che rimarrà al potere per gli anni a venire. Soprattutto, anche se Maduro se ne va, il chavismo come movimento ha un brillante futuro politico davanti a sé.

Dopo quasi un decennio di forte declino economico, la situazione economica ha finalmente iniziato a stabilizzarsi. Il FMI e altri analisti economici ritengono che il PIL venezuelano crescerà del 6-8% quest’anno, il che è un grande progresso quando è noto che nel periodo dal 2013 al 2020 il calo del PIL è stato di oltre il 75%. Finita l’iperinflazione, ripresero le attività economiche e la raffinazione del petrolio. L’offerta di beni di consumo è notevolmente migliorata e gli scaffali dei supermercati sono ben forniti. Secondo le Nazioni Unite, più di un quarto dei venezuelani è ancora malnutrito e un certo numero di persone sta ancora lasciando il Paese. Tuttavia, rispetto a tre o quattro anni fa, il progresso è palpabile.

L’abbandono di alcune politiche economiche socialiste ha prodotto molti risultati positivi. Tra le altre cose, Maduro ha introdotto misure economiche per attrarre capitali nazionali ed esteri che hanno attenuato l’effetto delle sanzioni occidentali, ha fatto una svolta verso il libero mercato e ha introdotto una riforma valutaria volta a incoraggiare le transazioni in dollari USA. Il governo ha anche annunciato una serie di iniziative per attrarre investimenti esteri in società statali. A maggio è stato annunciato che il governo avrebbe collocato il 10% del valore delle azioni di diverse società statali di petrolio, gas, telecomunicazioni e chimiche alla borsa del Venezuela. Un mese dopo, il vicepresidente Delcy Rodriguez ha annunciato che il Banco de Venezuela (BDV) di proprietà statale avrebbe venduto il 5% delle sue azioni. È il vicepresidente il principale creatore di cambiamenti economici positivi.

In breve, il governo ha stabilizzato l’economia introducendo riforme liberali, riducendo la spesa pubblica e migliorando l’approvvigionamento dei generi alimentari di base. L’importazione di merci da Cina, India, Turchia, Messico e Brasile è stata una grazia salvifica. “Venezuela se arreglo” o tradotto come “Il Venezuela è fisso”, potrebbero affermare sui social molti cittadini venezuelani, anche oppositori del governo di sinistra. Il Venezuela non è più in declino economico, ma per progressi significativi, sarà necessario investire molte più idee e tempo per attuare riforme strutturali in settori come la produzione, l’agricoltura e il settore finanziario. I problemi sono la disoccupazione e i salari non sufficientemente alti. Secondo i dati dell’UNHCR, nell’ultimo decennio circa 6,8 milioni di venezuelani sono fuggiti verso lo status di rifugiato (per lo più in Colombia). Sarà necessario riportarli nel Paese per favorire la ricostruzione. Secondo le stime, anche nel 2023 il PIL dovrebbe crescere.

Oltre alle riforme interne, la politica estera ha dato un importante contributo alla permanenza al potere del regime chavista. Dal 2006 al 2013 Maduro è stato ministro degli Esteri nel governo di Chávez. Sebbene non parlasse una sola lingua straniera, si dimostrò un ottimo ministro, agendo con prudenza e pragmatica per realizzare le visioni del suo capo. È stato il principale negoziatore durante l’ingresso del Venezuela nel Mercosur ed è stato incaricato di creare e promuovere organizzazioni multilaterali in America Latina come l’Unione delle nazioni sudamericane (UNASUR) e la Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (CELAC). In quel periodo riuscì a contribuire al rafforzamento dei legami con Russia e Cina, per i quali sostenne ardentemente. Quando Chávez era assente per motivi di salute, è stato rappresentante del governo venezuelano in occasione di eventi importanti come il Vertice delle Americhe a Cartagena nel 2012. Ha usato quell’esperienza per la propria presidenza.

Dopo che Maduro è salito al potere nel 2013, ha continuato la sua precedente politica estera. Tuttavia, il collasso economico, la carenza di cibo, medicine e carburante e la crisi umanitaria lo hanno costretto ad apportare alcuni cambiamenti. Durante quasi un decennio, la politica estera di Maduro ha visto alti e bassi, ma alla fine ha permesso a lui e al suo partito di rimanere al potere, anche se realisticamente la maggioranza dei cittadini vuole che se ne vada. In politica estera, a differenza di Chávez, il più grande difetto di Nicolás Maduro è stata l’assenza di carisma e un approccio proattivo. Pertanto, Maduro ha fatto affidamento principalmente sulla conservazione delle relazioni diplomatiche forgiate dal suo predecessore, con rare nuove conquiste come l’alleanza con la Turchia.

Le turbolenze sui mercati petroliferi mondiali dal 2014 hanno influito sul deterioramento della posizione internazionale del Venezuela. Sebbene i prezzi del petrolio abbiano subito un forte balzo nel 2018, la cattiva politica petrolifera del governo ha reso impossibile per il paese ottenere un beneficio più concreto. Gli investimenti del governo ei programmi sociali sono rimasti modesti, così come l’influenza venezuelana in organizzazioni regionali come PetroCaribe, Petrosur e PetroAndina. Allo stesso tempo, le sanzioni di Stati Uniti, Canada e Unione Europea hanno ridotto la capacità del governo di condurre transazioni finanziarie e viaggi all’estero.

Le vittorie di Maduro in politica estera sono iniziate con il suo ritiro dalle organizzazioni regionali multilaterali come il mercato comune del Mercosur e l’Organizzazione degli Stati americani (OAS) nel 2017. Ciò è stato importante per porre fine alla cooperazione con organizzazioni che hanno costantemente criticato il Venezuela a causa della crisi e del carattere autoritario del governo. Mentre la maggior parte della comunità internazionale ha ferocemente accusato Maduro di essere un dittatore comunista che ha imposto una dittatura e ha fatto precipitare il suo paese in una crisi umanitaria, la partnership con Cina e Russia gli ha dato una certa protezione internazionale. I governi russo e cinese difenderebbero il governo venezuelano ogni volta che fosse necessario. Ad esempio, nel 2017, Cina e Russia hanno boicottato un incontro informale alle Nazioni Unite guidato dagli Stati Uniti, in cui si discuteva dell’escalation della crisi in Venezuela e della presunta minaccia che rappresentava per altri paesi. Nel febbraio 2019, russi e cinesi hanno posto il veto alla bozza di risoluzione statunitense al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sostenendo che la soluzione alla crisi in Venezuela dovrebbe essere pacifica e senza intervento internazionale.

Le relazioni sino-venezuelane hanno subito un rapido aumento a metà degli anni 2000 perché il Venezuela ha cercato di rafforzare le partnership antiamericane al di fuori dell’emisfero occidentale, ma anche perché la Cina stava diventando un attore globale sempre più importante dal punto di vista politico. Caracas è diventata negli anni uno dei principali beneficiari di prestiti cinesi. Nonostante la crisi, Pechino è rimasta fedele a Maduro, ma le turbolenze politiche ed economiche hanno creato incertezze che ai cinesi non piacciono. Di conseguenza, ci sono stati meno prestiti al governo venezuelano, mentre le filiali di alcune società cinesi hanno persino citato in giudizio il governo per inadempimento.

All’inizio degli anni 2000, le relazioni russo-venezuelane hanno conosciuto un rapido sviluppo perché i due paesi erano fedeli agli ideali di un mondo multipolare, si opponevano all’America e vedevano vantaggi reciproci attraverso la cooperazione bilaterale. Maduro ha condannato la crisi energetica globale causata da quelle che ha definito sanzioni “ingiustificate” contro la Russia. È stato tra i pochi leader mondiali che hanno dato a Putin un “forte sostegno” dopo l’invasione dell’Ucraina. Un po’ ironicamente, sebbene il governo Maduro sia stato un fedele partner russo, l’escalation della guerra in Ucraina nel 2022 ha aperto opportunità per ripristinare lentamente la cooperazione con gli Stati Uniti.

In breve, per il ritorno della reputazione e della legittimità del governo Maduro nella comunità internazionale, i fattori più importanti sono lo scoppio della pandemia di coronavirus, l’invasione russa dell’Ucraina e l’ascesa al potere di governi di sinistra in numerosi Paesi dell’America Latina.

I legami di Maduro con gli stati autoritari sono stati importanti per superare la pandemia. Date le cattive relazioni del Venezuela con gli Stati Uniti, il regime chavista ha approvato e ricevuto vaccini solo da Cina, Russia e Cuba. Tuttavia, questo aiuto è stato importante per contenere la crisi sanitaria. Durante la pandemia, Maduro è riuscito a rafforzare ulteriormente le alleanze con leader autoritari anti-americani dentro e fuori l’America Latina, inclusi Iran e Turchia. L’alleanza con la Turchia è opera di Maduro. Proprio come Chávez era una volta amico intimo di Mahmoud Ahmadinejad, così Maduro divenne amico intimo di Recep Erdogan. I membri del governo sono riusciti a trovare soluzioni e sfidare le sanzioni finanziarie occidentali creando partnership commerciali con aziende in paesi come Russia, Cina, Turchia, Corea del Nord, Iran e Cuba.

L’aggressione della Russia contro l’Ucraina ha aiutato in modo significativo il Venezuela a diventare una ricercata fonte di petrolio e gas. I prezzi del petrolio relativamente alti stanno contribuendo a rafforzare l’economia venezuelana e ulteriori mosse dimostreranno in che misura. Le sanzioni americane hanno impedito a Caracas di vendere il proprio petrolio sul mercato statunitense. Le compagnie petrolifere straniere hanno un grande desiderio di iniziare a fare affari con il petrolio nel paese più ricco del mondo. A settembre, durante la visita a Caracas del segretario generale dell’Opec Haitham al-Ghais, Maduro ha dichiarato che il suo Paese è pronto a rifornire il mercato globale del petrolio e del gas, scosso dalla guerra in Ucraina. Maduro insiste che l’industria petrolifera del suo paese si è “ripresa”, nonostante i livelli di produzione siano scesi a livelli storicamente bassi fino a poco tempo a causa della mancanza di investimenti. La produzione attuale del Venezuela è di circa 700.000 barili al giorno (Maduro afferma che la cifra è di un milione di barili), rispetto ai 2,3 milioni di barili al giorno nel 2002. Il petrolio da solo rappresenta oltre il 90% delle entrate del governo.

Le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Venezuela sono state scarse dall’inizio del governo di Chávez. La situazione è peggiorata nel 2008 quando l’ambasciatore americano è stato espulso da Caracas. Questa è stata seguita dall’espulsione della maggior parte dei principali diplomatici americani e, infine, dalla decisione di Maduro nel 2019 di interrompere le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti. È ancora troppo presto per dire quanto il Venezuela trarrà profitto dai recenti colloqui con gli inviati statunitensi a Caracas. Tuttavia, le sanzioni occidentali contro la Russia e il petrolio russo offrono al Venezuela l’opportunità di fornire petrolio agli USA e all’UE attraverso la normalizzazione delle relazioni americano-venezuelane.

L’amministrazione Biden ha annunciato a maggio che avrebbe allentato alcune di queste sanzioni poiché i prezzi dell’energia sono aumentati a causa della guerra in Ucraina. In base all’accordo proposto, Washington consentirebbe alla compagnia petrolifera statunitense Chevron di continuare a importare petrolio, mentre Maduro, da parte sua, acconsentirebbe a riprendere i colloqui con l’opposizione su elezioni libere ed eque. La revoca delle sanzioni al bilancio venezuelano porterebbe un nuovo flusso di entrate, dal momento che la Chevron ha investimenti congiunti con la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA. Inoltre, un disgelo nelle relazioni USA-Venezuelane darebbe a Caracas l’opportunità di vendere il proprio petrolio alla Cina e ad altri acquirenti a un prezzo pieno più alto poiché PDVSA vende petrolio a prezzi più bassi da anni per paura che gli Stati Uniti possano imporre sanzioni finanziarie a tutti i paesi che acquistano petrolio venezuelano. Inoltre, lo scioglimento delle relazioni tra Washington e Caracas potrebbe sbloccare alcune delle risorse finanziarie detenute dal Venezuela nelle banche occidentali. I soldi potrebbero essere investiti nella ripresa economica.

La situazione internazionale per il Venezuela è diventata favorevole a causa del coronavirus e della crisi energetica globale, ed è proseguita con la maggior parte dell’America Latina che ha svoltato a sinistra. I governi di sinistra che hanno un atteggiamento positivo nei confronti del Venezuela socialista hanno iniziato a salire al potere nella regione. I governi di sinistra di Argentina e Messico si astengono dal criticare Maduro, anzi lo sostengono. È stato il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador a sfondare il blocco diplomatico di Maduro lo scorso settembre invitandolo al vertice CELAC in Messico. Il presidente messicano ha proposto di sostituire l’OAS con la CELAC, un’organizzazione che non comprende gli Stati Uniti e il Canada. La sua proposta è arrivata a sostegno delle richieste di paesi come Nicaragua, Venezuela e Bolivia, che considerano l’OAS uno strumento interventista degli Stati Uniti.

Il presidente cileno Gabriel Borić è preoccupato per le questioni interne e forma una coalizione con il Partito Comunista del Cile per non fare pressioni su Maduro. Anche la Colombia, il più stretto alleato degli Stati Uniti nella regione, ha recentemente eletto il suo primo presidente di sinistra, Gustavo Petro. Uno dei suoi primi passi è stato quello di ristabilire i legami con il vicino Venezuela, che il suo predecessore di destra Iván Duque ha interrotto. Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto al secondo turno delle elezioni presidenziali brasiliane, quindi sarà un grande sostegno per il Venezuela, poiché rafforzerà il blocco regionale latinoamericano di sinistra che si opporrà all’imperialismo americano. Il ritorno della legittimità dell’amministrazione Maduro si vede nel fatto che il numero dei paesi che riconoscono Guaido come presidente è drasticamente diminuito, ma anche nel fatto che alcune compagnie aeree straniere, il cui numero è passato da 25 a 5 tra il 2014 e il 2022, sono tornate al paese.

Sarà interessante vedere come si svilupperà la lotta politica tra governo e opposizione nel prossimo periodo. La coalizione di opposizione, nota come Plataforma Unitaria, riconosce i cambiamenti interni e internazionali e ha iniziato a modificare la propria strategia di conseguenza. Non richiede più l’immediata partenza del governo, un governo di transizione e libere elezioni, ma richiede invece la formazione di un governo di coalizione e una graduale liberalizzazione politica. L’opposizione era divisa in fazioni e perse la fiducia dei suoi mentori e mecenati stranieri. È discutibile se Maduro accetterà vere concessioni all’opposizione, che sono una condizione per migliorare i rapporti con gli USA. Il rinnovo dei negoziati con l’opposizione avverrà sicuramente, ma la questione di tutte le domande è se acconsentiranno a elezioni presidenziali completamente libere sotto la supervisione internazionale, che dovrebbero tenersi nel 2024?

In termini di elezioni, l’amministrazione di Maduro è stata la più severa. È stato attraverso vari trucchi legali e macchinazioni elettorali che Maduro e il suo partito sono rimasti al potere per un decennio. Tuttavia, alle elezioni regionali dello scorso anno, i candidati dell’opposizione sono andati sorprendentemente bene, anche in alcune roccaforti di sinistra. Maduro è politicamente potente, ma non troppo popolare tra la gente. Se si terranno elezioni veramente libere ed eque, cosa che il governo non permette da anni, l’opposizione avrebbe una possibilità se si riunisse dietro un candidato. Dopo che alcuni leader dell’opposizione hanno annunciato che avrebbero fatto proprio questo nel 2024, il controverso presidente ha immediatamente annunciato che avrebbe potuto spostare le elezioni generali al 2022 per ottenere un vantaggio strategico. Tuttavia, sembra che le elezioni presidenziali si terranno come previsto nel 2024, mentre le elezioni locali e regionali dovrebbero tenersi nel 2025. I favoriti in queste elezioni saranno i chavisti, e in che misura dipenderà in larga misura dall’abilità e dalla capacità di Maduro la creatività dell’opposizione.