Venezuela: il petrolio come porta per mandare all’aria le sanzioni

Secondo recenti rapporti, l’amministrazione Biden potrebbe apportare alcune modifiche alla politica statunitense del Venezuela, tra cui il possibile allentamento delle sanzioni petrolifere e la creazione di un programma umanitario limitato per assistere i migranti venezuelani.

Sebbene non ci siano ancora stati cambiamenti, l’amministrazione Biden potrebbe iniziare a riconoscere che non può continuare con lo status quo ereditato da Trump se vuole portare più petrolio sul mercato e fornire un po’ di sollievo al popolo venezuelano.

La politica venezuelana chiede da anni una profonda revisione e il presidente Biden dovrebbe cogliere questa opportunità per rompere con una delle eredità più dannose del suo predecessore. Per sfruttare al meglio questa opportunità, il Presidente dovrà andare oltre questi piccoli tentativi e smantellare le ampie sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto al Venezuela nel perseguimento del cambio di regime.

In tal caso, la proposta di allentamento delle sanzioni sarebbe modesta e assumerebbe la forma di consentire alla Chevron di riprendere le esportazioni di petrolio dal Venezuela. Ciò non produrrebbe un’enorme quantità di petrolio, ma aiuterebbe a compensare il taglio alla produzione dell’OPEC+ che ha agitato le relazioni degli Stati Uniti con i suoi clienti nel Golfo Persico. Qualsiasi allentamento delle sanzioni aiuterebbe a stabilizzare l’economia malconcia del Venezuela e ciò potrebbe ridurre la pressione sui venezuelani affinché non lascino il loro Paese in numero così elevato.

Ridurre la guerra economica al Venezuela andrebbe a vantaggio dei venezuelani comuni e aiuterebbe anche gli Stati Uniti a gestire l’ondata di migranti in cerca di ingresso negli Stati Uniti e fornirebbe assistenza per ridurre i prezzi dell’energia. Se tale aiuto può facilitare la ripresa dei negoziati politici tra Maduro e i leader dell’opposizione venezuelana, potrebbe offrire l’inizio di una via d’uscita dalla crisi politica e umanitaria che ha devastato il Venezuela nell’ultimo decennio.

Non è ancora certo che qualcuno di questi cambiamenti avrà luogo. Il segretario di Stato Antony Blinken ha tenuto a sminuire gli ultimi rapporti, dicendo: “Rivedremo le nostre politiche in materia di sanzioni in risposta ai passi costruttivi del regime”. Subordinare la revisione delle sanzioni statunitensi a ciò che fa il governo preso di mira è tipico, ed è per questo che le politiche sanzionatorie rimangono in vigore molto tempo dopo che si sono rivelate inutili. Invece di aspettare che un governo mirato adotti “passi costruttivi” che potrebbero non arrivare mai, le ampie sanzioni statunitensi devono essere riviste regolarmente e rimosse se non riescono a raggiungere lo scopo dichiarato.

In effetti, gli Stati Uniti dovrebbero fornire un sollievo dalle sanzioni molto più ampio di quanto l’amministrazione stia attualmente considerando. Secondo quanto riferito, l’amministrazione sta “dibattendo su come impegnarsi con [Maduro] senza legittimare o aiutare a perpetuare il suo governo”, come afferma il rapporto del Times, ma dovrebbe essere chiaro ormai che la presa di Maduro sul potere si è solo rafforzata con l’aumento della pressione delle sanzioni . L’amministrazione non dovrebbe temere di contribuire a perpetuare il governo di Maduro impegnandosi con lui. Le sanzioni hanno già aiutato a farlo più di quanto avrebbe mai potuto fare qualsiasi incontro con funzionari statunitensi.

Può sembrare controintuitivo, ma i leader di Stati pesantemente sanzionati di solito diventano più radicati nelle loro posizioni perché il peggioramento delle condizioni economiche indebolisce la loro opposizione interna e rende la popolazione più dipendente dal governo. Nella misura in cui l’opposizione è stata identificata con la campagna di “massima pressione”, ha danneggiato la loro posizione politica. Mentre i sostenitori della politica presentano ampie sanzioni come mezzo per indebolire Maduro, la realtà è che le sanzioni hanno creato condizioni in cui Maduro ha ora il controllo più saldamente di prima.

C’è un crescente riconoscimento a Washington che la campagna di “massima pressione” contro il Venezuela è finita in un vicolo cieco. La scorsa settimana, il senatore Chris Murphy (D-CT) ha riconosciuto che le sanzioni non hanno portato a nulla: “Nel caso in cui non l’avessi notato, la nostra politica di sanzionare e isolare Maduro non ha funzionato. Ad un certo punto, quando la tua politica non sta ottenendo risultati, è negligenza non provare qualcos’altro. ”

L’incapacità di costringere Maduro a cedere il potere ha avuto un grande costo per il popolo venezuelano, che è stato costretto a sopportare il peso della guerra economica condotta contro il suo paese, e il leader dell’opposizione sostenuto dagli Stati Uniti Juan Guaidó è più lontano dal prendere ufficio che mai. La maggior parte dei governi partner degli Stati Uniti ha smesso di riconoscere Guaidó come presidente ad interim del Venezuela più di un anno fa e la nuova amministrazione del presidente colombiano Gustavo Petro ha restituito a Maduro il riconoscimento diplomatico formale del suo governo. È passato molto tempo che gli Stati Uniti abbandonino la pretesa che Guaidó sia il capo del governo venezuelano.

William Neuman, autore di ‘Le cose non sono mai così cattive da non poter peggiorare: all’interno del collasso del Venezuela’, ha recentemente sostenuto la necessità di affrontare la realtà politica in Venezuela e di accettare che gli Stati Uniti debbano trattare con il Presidente de facto Maduro. Come spiega Neuman, rinunciare a Guaidó non significa rinunciare all’opposizione venezuelana. Lui scrive:

“Ma continuando a sostenere l’idea che Guaidó sia presidente del Venezuela, l’amministrazione rende più difficile per l’opposizione affrontare il necessario processo di riforma. Gli Stati Uniti devono riconoscere la realtà, in quanto si riferisce a chi governa effettivamente in Venezuela e alla necessità che i venezuelani formino l’opposizione che scelgono. Questo è l’unico modo in cui Washington può svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi del Venezuela”.

L’ONU stima che quasi sette milioni di persone abbiano lasciato il Paese negli ultimi otto anni. L’esodo dei migranti venezuelani è la più grande crisi di rifugiati nel nostro emisfero e le uniche crisi che si confrontano con essa in altre parti del mondo sono quelle che sono state create da grandi guerre. Questo è il motivo per cui è stata una buona notizia che l’amministrazione Biden stia valutando la creazione di un sistema di libertà vigilata umanitaria per i venezuelani, ma a un esame più attento il nuovo programma farebbe ben poco per affrontare la questione. Il programma aiuterebbe decine di migliaia di venezuelani, ma questa è una goccia nel mare se consideriamo l’entità della crisi.

Non ci sarà soluzione alla crisi dei rifugiati senza alleviare le gravi crisi economiche e umanitarie del Venezuela, ed è qui che un sostanziale sollievo delle sanzioni può aiutare. Poiché le ampie sanzioni hanno esacerbato i problemi economici del Venezuela e hanno contribuito all’insicurezza alimentare del paese, il mantenimento di queste sanzioni assicura che le condizioni di vita rimarranno terribili. La politica degli Stati Uniti non può riparare la cattiva gestione e la corruzione del governo venezuelano, ma può smettere di peggiorare la difficile situazione di decine di milioni di persone revocando le sanzioni che sono state imposte con tanta noncuranza nel tentativo di forzare un cambio di governo.