Venezuela: il crepuscolo della massima pressione

Ogni anno Crisis Group pubblica due ‘Aggiornamenti’ per completare la sua Watch List dell’UE. Gli ‘Aggiornamenti’ identificano crisi e conflitti in cui l’Unione Europea e i suoi Stati membri possono contribuire a migliorare le prospettive di pace. L’Aggiornamento d’autunno uscito in questo mese di ottobre 2022, include interventi su Repubblica Democratica del Congo, Corno d’Africa, Sri Lanka, Ucraina e Venezuela.

Il rapporto sul Venezuela fotografa gli sviluppi che negli ultimi mesi si sono registrati nel Paese, non ultimo anche quale riverbero della guerra ucraina.



La prolungata crisi politica del Venezuela è entrata in una fase meno turbolenta, con la maggior parte degli oppositori del Presidente Nicolas Maduro, sia interni che esteri, che ha ridimensionato le proprie tattiche di confronto. Con l’elezione di nuovi governi di sinistra in diversi Paesi,l’appetito per relazioni contraddittorie con Caracas è diminuito. Mentre Washington, e una manciata di stretti alleati degli Stati Uniti, continuano a insistere sul fatto che il ‘presidente ad interim’ Juan Guaidó, l’ex Presidente del Parlamento, è il leader legittimo del Paese, la maggior parte dei governi che si sono rifiutati di riconoscere Maduro, o hanno ridotto la loro presenza diplomatica a Caracas, stanno ora invertendo la rotta o pianificando di farlo. Nella vicina Colombia, il Presidente Gustavo Petro si è mosso immediatamente dopo aver preso il potere, in agosto, per ristabilire relazioni e scambiare ambasciatori.

Dopo aver boicottato una serie di elezioni nazionali, la principale alleanza di opposizione venezuelana, ora nota come Piattaforma Unitaria, ha partecipato alle elezioni locali e regionali nel novembre 2021 e prevede di tenere le primarie per scegliere un unico candidato per il voto presidenziale previsto per il 2024.

Anche la politica statunitense si è evoluta. Nonostante il suo continuo sostegno a Guaidó, l’Amministrazione del Presidente Joe Biden ha rallentato le fallite tattiche economiche e politiche di ‘massima pressione‘ che aveva ereditato dal suo predecessore. Quando il governo Maduro si è ritirato dai colloqui di Città del Messico con la Piattaforma Unitaria, nell’ottobre 2021, Washington -dopo aver valutato una serie di opzioni- alla fine ha avviato colloqui diretti, nel marzo successivo. Gli Stati Uniti stanno cercando, tra le altre cose, di convincere il governo Maduro a tornare al tavolo di Città del Messico in cambio di un limitato sollievo dalle sanzioni. Sebbene quei negoziati rimangano in sospeso, le due parti hanno concordato tre scambi di prigionieri, incluso lo scambio all’inizio di ottobre di sette cittadini statunitensi per due nipoti della first lady venezuelana incarcerati per traffico di droga negli Stati Uniti, mentre i colloqui a Caracas sono ripresi tra governo e opposizione.



Resta possibile un ritorno al dialogo a Città del Messico. L’incentivo principale per il governo venezuelano è la necessità di una spinta economica. Il Paese ha iniziato a riprendersi dal crollo economico del 2013-2021, basato principalmente sulla parziale dollarizzazione e sull’allentamento dei controlli sui prezzi e sui cambi. Tuttavia, quella ripresa è stata anemica fino ad oggi. La crescente agitazione sindacale a metà del 2022 ha costretto il governo ad ammorbidire il suo programma di austerità, portando a un aumento immediato del prezzo del dollaro e a una rinnovata minaccia inflazionistica. A meno che il tenore di vita non migliori per un segmento molto più ampio della popolazione da qui alle urne, le possibilità di rielezione di Maduro, senza dover ridurre ulteriormente l’attività di opposizione, saranno drasticamente ridotte.

In queste circostanze, l’Unione Europea (UE) e i suoi Stati membri dovrebbero:

Incoraggiare gli Stati Uniti a essere più audaci nel revocare la strategia di ‘ massima pressione ‘ adottata sotto l’Amministrazione Trump, anche fornendo un programma chiaro per il potenziale allentamento delle sanzioni, come incentivo per Caracas a tornare ai negoziati di Città del Messico con l’opposizione politica.

Collaborare con gli alleati e i governi regionali per creare un ampio consenso sui termini di convivenza politica che potrebbero essere raggiunti nei colloqui in stallo di Città del Messico , se dovessero riprendere , con l’idea che questi potrebbero costituire il nucleo di un accordo che aiuterebbe a ripristinare il pluralismo politico, il rispetto dello stato di diritto e la tutela delle libertà civili in cambio di un allentamento delle sanzioni e garanzie adeguate contro future persecuzioni del chavismo. Il gruppo di contatto internazionale guidato dall’UE e il gruppo di amici contemplati dal quadro dei colloqui di Città del Messico sono meccanismi potenzialmente utili per coordinare gli sforzi con gli Stati latinoamericani.

Sostenere gli sforzi per escogitare soluzioni per la controversia sul controllo delle attività esterne del Venezuela , incoraggiando la creazione di un meccanismo neutrale per amministrare tali risorse -e rendendole disponibili per determinati scopi concordati- in attesa di una soluzione politica.

Impegnarsi a mantenere gli attuali livelli di aiuto , sia per alleviare le condizioni dei migranti venezuelani nella regione, sia per affrontare l’emergenza umanitaria all’interno del Paese, con attenzione alla mitigazione dei rischi che colpiscono donne e ragazze.

Collaborando con la società civile e i leader dell’opposizione, impegnarsi con il governo Maduro per incoraggiare condizioni migliori per le elezioni presidenziali del 2024, tra cui un registro degli elettori aggiornato, misure per limitare l’interferenza dello Stato nel voto e un invito a una missione dell’UE per osservare le urne e continuare a sostenere gli sforzi multilaterali per rafforzare il rispetto dei diritti umani.

UN PERIODO DI REINSERIMENTO

Sia gli attori esterni che i partiti nazionali stanno iniziando a cambiare tattica nei confronti del governo Maduro mentre la politica di ‘massima pressione’ lanciata dall’Amministrazione Trump e dai suoi partner, nel 2019, si esaurisce. La politica -che consisteva in sanzioni economiche rafforzate, pressioni politiche e minacce occasionali della forza militare- è fallita. Nonostante lo etichettassero come Presidente ad interim, i suoi sostenitori non sono riusciti a insediare Guaidó al potere. Né hanno sloggiato Maduro. In effetti, la ‘massima pressione‘è riuscita principalmente a consolidare la morsa del chavismo, contribuendo al contempo all’impoverimento dei comuni venezuelani.

In America Latina e nei Caraibi, il cambiamento di posizione deve qualcosa ai cambiamenti politici in diversi Paesi influenti. L’arrivo (o il ritorno al) potere di governi di sinistra in Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Honduras, Perù e Messico, e il crollo sia del Gruppo delle nazioni anti-Maduro di Lima che dell’Unione prochavista, hanno portato sia a una ridotta polarizzazione regionale attorno alla questione del Venezuela, sia a una linea complessivamente più morbida nei confronti di Caracas. Con alcune eccezioni, i nuovi governi di sinistra sono condizionalmente solidali con il governo Maduro o leggermente critici nei suoi confronti, mentre la destra è in ritirata.

Il nuovo governo colombiano del presidente Petro ha ribaltato la posizione del suo predecessore Iván Duque, che aveva interrotto i rapporti con Caracas, subito dopo essere entrato in carica. In passato Petro ha definito Maduro un dittatore, ma i primi segnali indicano che si asterrà dal fare pressioni su di lui pubblicamente sui diritti umani e la democrazia nel tentativo di fare progressi su questioni bilaterali, compresi i colloqui commerciali e di pace con i guerriglieri dell’Esercito di liberazione nazionale colombiano, alcuni di cui si sono rifugiati in Venezuela.



A livello nazionale, anche l’opposizione venezuelana si è spostata verso un maggiore impegno, sebbene permangano importanti differenze politiche all’interno della sua leadership. La divergenza di opinioni tra il ‘governo ad interim’ (che include gli alleati politici di Guaidó) e gli altri nella Piattaforma Unitaria (composta da una più ampia gamma di partiti di opposizione), è particolarmente sorprendente, come hanno dimostrato le elezioni regionali del 2021. La Piattaforma ha deciso all’ultimo minuto di partecipare, ma i circoli intorno a Guaidó hanno rifiutato di fare campagna, riflettendo il loro scetticismo sul valore della partecipazione alle elezioni come via per il cambiamento politico.

Il ‘governo ad interim’ non ha del tutto rinunciato al dialogo, sebbene i politici della Piattaforma mettano in dubbio il suo impegno. Gli alleati di Guaidó hanno appoggiato i colloqui di Città del Messico con il governo, iniziati nell’agosto 2021 e sospesi da Caracas due mesi dopo. Li hanno usati per mettere in primo piano la richiesta di elezioni libere ed eque nel 2024, anche se molti altri politici dell’opposizione sospettano che le condizioni del governo ad interim per sondaggi accettabili si dimostreranno irrealistiche, dandogli un pretesto per rinnovare gli appelli al boicottaggio del voto.

Tra i quattro principali partiti della Piattaforma(noti come G4), il partito Volontà Popolare di Guaidó è spesso visto come un valore anomalo intransigente, sebbene gran parte della sua base sia impegnata nella partecipazione elettorale.

Come per gli Stati Uniti, hanno anche mostrato una maggiore apertura al coinvolgimento. Dopo che il governo ha sospeso i negoziati di Città del Messico con l’opposizione, il Presidente Biden ha fatto pendere la prospettiva di un allentamento limitato delle sanzioni, comprese le restrizioni sulla vendita di petrolio, per riportarlo al tavolo. Anche se ciò non è accaduto -con il governo di Caracas che sembrava non avere fretta di tornare- ci sono stati progressi su altri fronti: da marzo, alti funzionari statunitensi hanno tenuto due volte colloqui diretti con Maduro a Caracas, ottenendo il rilascio di un totale di nove cittadini statunitensi detenuti in Venezuela, l’ultima volta attraverso uno scambio di prigionieri annunciato il 1 ottobre.

Nel frattempo, rappresentanti del governo e dell’opposizione si sono incontrati a Caracas per un piano per sbloccare diversi miliardi di dollari di asset venezuelani all’estero per finanziare progetti sociali e infrastrutturali, in vista della firma di un accordo se e quando torneranno in Messico.

GESTIRE LO STRESS ECONOMICO IN MEZZO A CRISI UMANITARIE E DEI DIRITTI UMANI

L’accordo proposto dagli Stati Uniti per riportare Caracas ai colloqui arriva in un momento in cui l’economia venezuelana, nonostante i modesti guadagni, continua a lottare. Dopo sette anni consecutivi di contrazione economica, che ha ridotto di circa l’80% il suo PIL, il Venezuela ha visto una timida ripresa nel 2022, in parte a causa dell’aumento dei ricavi degli alti prezzi del petrolio e di una ripresa del commercio del settore privato. Ma la produzione di petrolio, un tempo pilastro dell’economia, rimane stagnante, intorno ai 700.000 barili al giorno.

Senza l’eliminazione di grandi sanzioni e una vera riforma economica, Caracas non ha alcuna possibilità di attrarre le enormi quantità di capitale necessarie per rilanciare l’industria. L’allentamento dei controlli sui prezzi e la liberalizzazione dei mercati valutari hanno posto fine alla cronica scarsità di beni di prima necessità, e il governo ha domato l’iperinflazione tagliando la spesa pubblica e applicando una feroce stretta monetaria. Ma questi passaggi lasciano ancora la stragrande maggioranza della popolazione nella situazione di guadagnare troppo poco per viver , compresi milioni di lavoratori del settore pubblico i cui salari sono crollati. Dopo aver ricevuto supplementi salariali di gran lunga inferiori al previsto, gli insegnanti e gli operatori sanitari in protesta hanno costretto il governo a fare marcia indietro, ad agosto, a costo di un ulteriore aumento del tasso di inflazione, che si sta dirigendo nuovamente verso le tre cifre.

In questo contesto, continua l’esodo dei venezuelani, con quasi sette milioni di abitanti su una popolazione di circa 30 milioni, fuggiti dal Paese. La maggior parte se ne è andata dal 2014, principalmente per sfuggire alla povertà. Le condizioni precarie in cui i migranti sono costretti a viaggiare, spesso a piedi, espongono donne e ragazze in particolare a violenze di genere, tra cui stupri e traffico sessuale.

Il comportamento repressivo del governo contribuisce a sovrapporre i diritti umani e la crisi umanitaria. Sebbene il governo abbia concesso alle agenzie delle Nazioni Unite, incluso il Programma alimentare mondiale, uno spazio in cui lavorare, pone ancora severe restrizioni alle operazioni delle ONG umanitarie. Nel frattempo, il governo continua a sottoporre i dissidenti, dai politici agli attivisti sindacali, ad arresti arbitrari e detiene circa 250 prigionieri politici. Il governo ha firmato un accordo con il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), promettendo cooperazione per assicurare alla giustizia i responsabili di presunti crimini contro l’umanità dopo la brutale repressione dei manifestanti nel 2017. Ha anche acconsentito all’istituzione di un Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che l’UE ha recentemente sostenuto con una donazione di 3 milioni di dollari.

Sostenendo di essere sotto assedio economico, il governo Maduro da parte sua continua a insistere sulla restituzione dei beni statali venezuelani situati negli Stati Uniti, Colombia e Gran Bretagna, che sono stati trasferiti al‘governo provvisorio‘ guidato da Guaidó, nel 2019. Con l’adesione del Presidente Petro, nel 2022, è stato ripristinato il controllo del gigante dei fertilizzanti Monómeros, una sussidiaria dell’azienda petrolchimica statale venezuelana, con sede a Barranquilla, in Colombia al governo Maduro. Ma la disputa sulle attività con sede negli Stati Uniti e sulle riserve auree e valutarie della Banca d’Inghilterra persiste. Da marzo, rappresentanti di Maduro e dell’opposizione stanno negoziando un accordo che, nella forma attuale, consentirebbe di scongelare oltre 3 miliardi di dollari e utilizzarli per progetti nei settori dell’istruzione, della salute, dell’acqua e dell’approvvigionamento alimentare. Come notato sopra, una possibilità che le parti stanno esplorando è che, in attesa di una risoluzione negoziata della crisi venezuelana, le attività esterne possano essere gestite da un organismo politicamente neutrale.

LE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2024 E OLTRE

Con l’avvicinarsi delle elezioni del 2024, le prospettive di riforma elettorale sono incerte. Ci sono stati alcuni progressi negli ultimi anni. Le elezioni regionali e locali del 2021 si sono svolte in condizioni leggermente migliori rispetto alle elezioni legislative dell’anno precedente e alle altre elezioni tenutesi dal 2015. I negoziati tra governo ed elementi della società civile, accompagnati da alcuni moderati dell’opposizione, hanno portato alla creazione di un Consiglio elettorale nazionale leggermente più equilibrato, con due (su cinque) membri del consiglio principale allineati con l’opposizione. Su invito del governo, l’UE ha inviato osservatori per monitorare le urne. La missione ha riferito che la tabulazione dei voti si è svolta generalmente ‘senza problemi o denunce’, ma ha formulato 23 raccomandazioni per il miglioramento delle condizioni elettorali, tra cui il contenimento dell’«invasione giudiziaria delle competenze del potere elettorale» e la fine dei divieti ai candidati politici senza giusto processo. Da allora la riforma politica si è bloccata e la nuova e più piccola Corte Suprema istituita ad aprile ha solo rafforzato la presa di Maduro sulla magistratura, che in precedenza ha svolto un ruolo chiave nel contrastare le campagne elettorali dell’opposizione.

Anche se i colloqui su vasta scala dovessero riprendere a Città del Messico, il governo potrebbe irritarsi nel fare molte ulteriori concessioni riguardo alle condizioni elettorali. Alti funzionari dicono a Crisis Group che Caracas non è disposta a rischiare di perdere il potere alle urne, essendo appena sopravvissuta ad anni di costrizione interna e internazionale. Fonti all’interno del movimento chavista affermano che la leadership teme che l’opposizione, in caso di vittoria, possa sottoporre i chavisti ad atti di vendetta. In realtà, tuttavia, anche una vittoria dell’opposizione alle urne del 2024 -e, per quanto ora appare improbabile, il riconoscimento della sconfitta da parte del governo- non porterebbe comunque a un’autentica alternanza al potere senza un accordo politico globale tra le parti. Al contrario, il controllo chavista di ogni istituzione pubblica, compresa la legislatura, la magistratura e le forze di sicurezza, con ogni probabilità ostacolerebbe un ramo esecutivo guidato dall’opposizione.

Sebbene sia probabile che il governo resista alla maggior parte delle riforme elettorali,potrebbero esserci ancora margini di progresso da qui al 2024. Fonti nel consiglio elettorale affermano che la società civile e i suoi partner sia all’opposizione che all’estero potrebbero ancora ottenere un miglioramento significativo delle condizioni per il voto concentrandosi su due o tre aree critiche -ad esempio, la qualità del registro degli elettori e l’indipendenza dei funzionari elettorali a livello locale e regionale. Il governo è cauto nell’invitare osservatori elettorali internazionali, ma allo stesso tempo è ansioso che le elezioni siano considerate legittime, quindi l’idea non è fuori discussione. Inoltre, alcuni vicini al governo suggeriscono addirittura la volontà di considerare il 2024 come un trampolino di lancio per una elezione presidenziale pienamente competitiva nel 2030, sebbene non a costo di una completa perdita di potere politico. In questo contesto, e salvo un cambiamento importante negli eventi, lo scenario più ottimista per il 2024 è un’elezione che mostra progressi rispetto all’ultimo round -anche se il mazzo rimane contro un cambio di governo, con l’osservazione internazionale, che porta a un risultato accettato da entrambe le parti che fornisce una base per ulteriori progressi,

APRIRE LA STRADA AL PROGRESSO

Mentre l’UE e i suoi Stati membri lavorano per sostenere la stabilità e la riforma democratica in Venezuela, probabilmente continueranno a scoprire che le mosse verso una soluzione negoziata sostenibile, in grado di ripristinare il rispetto dei diritti umani, lo stato di diritto e libere elezioni restano dolorosamente lente.

La posizione predefinita del governo Maduro è stata quella di fare ciò che è necessario per mantenere il potere, e sembra destinato a continuare a farlo nel prossimo futuro. Inoltre, anche i dirigenti dell’opposizione, in particolare quelli che fanno parte del ‘governo ad interim’ o beneficiano dell’accesso ai fondi esterni altrimenti congelati del Venezuela e vivono spesso all’estero, sembrano preferire lo status quo a qualcosa che non sia un cambio di regime. La loro resistenza agli sforzi che migliorerebbero il tenore di vita dei comuni venezuelani -per esempio, attraverso la riduzione delle sanzioni- a volte sembra essere motivato dalla preoccupazione che ciò rafforzerebbe la posizione politica di Maduro. Tuttavia, l’UE e gli Stati membri possono e dovrebbero contribuire maggiormente a creare le basi per un cambiamento positivo.

In primo luogo, possono cercare di spingere Washington a essere più pragmatica e proattiva nel suo sostegno a una soluzione negoziata. Idealmente, l’amministrazione Biden abbandonerebbe la sua insistenza sul riconoscimento del ‘governo provvisorio’ (che crea inutili attriti ed è sempre più difficile da giustificare su basi legali o politiche). Resisterebbe anche alle richieste degli intransigenti dell’opposizione e di alcuni membri di spicco del Congresso per ulteriori sanzioni e offrirebbe ulteriori incentivi per incoraggiare un ritorno ai negoziati di Città del Messico tra il governo e l’opposizione. Tali incentivi potrebbero includere un parziale sollievo dalle sanzioni non petrolifere e l’annullamento della taglia di 15 milioni di dollari per l’arresto di Maduro. Inoltre, dovrebbero continuare a sostenere gli sforzi per rafforzare il rispetto dei diritti umani da parte del governo attraverso l’indagine dell’ONU e della CPI.



In secondo luogo, l’UE e gli Stati membri,dovrebbero lavorare a stretto contatto con i vicini del Venezuela per costruire un nuovo consenso sugli elementi chiave di un accordo politico sostenibile tra governo e opposizione che aiuterebbe a ripristinare lo stato di diritto e le libertà politiche, invece di ristabilire semplicemente le relazioni e accettare lo status quo. Un ampio insieme di Nazioni dovrebbe organizzare uno sforzo concertato per persuadere il governo e l’opposizione a fare concessioni reciproche che potrebbero costituire il nucleo di tale accordo e creare un percorso verso il pluralismo e un sistema politico più stabile in Venezuela. Questi potrebbero iniziare con un allentamento delle sanzioni economiche statunitensi e garanzie adeguate riguardo a richieste di protezione da future persecuzioni, in cambio delle misure del governo per rilasciare i prigionieri politici e annullare le restrizioni all’opposizione, ai gruppi della società civile e ai media indipendenti.

Sebbene ora sospesi, i colloqui facilitati dalla Norvegia a Città del Messico continuano a offrire un meccanismo per elaborare un accordo definitivo e l’UE e gli Stati membri dovrebbero essere pronti a offrire ulteriori incentivi materiali per incoraggiare tali negoziati.

Il gruppo di contatto internazionale guidato dall’UE, formato nel 2019 per perseguire sia una soluzione politica che l’attenuazione della situazione umanitaria, potrebbe essere un mezzo per riunire gli Stati latinoamericani a sostegno, così come la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, che dovrebbe tenere una riunione dei ministri degli esteri con l’UE a breve. In alternativa, queste Nazioni potrebbero anche essere incluse nel meccanismo del Gruppo di amici previsto nel quadro dei colloqui con il Messico a sostegno dei negoziati. Anche se il contatto diretto europeo con Russia e Cina per coinvolgerli nel processo può essere difficile, data la situazione in Ucraina, potrebbe essere possibile per gli attori regionali svolgere questo ruolo e Bruxelles dovrebbe incoraggiarli a farlo. Nonostante l’Ucraina, l’UE e i governi europei hanno trovato il modo di impegnarsi in una cooperazione limitata al servizio della pace e della sicurezza altrove. Dovrebbero farlo anche qui.

In terzo luogo, riconoscendo i vincoli imposti dall’attuale crisi globale, l’UE e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi almeno a mantenersi ai livelli attuali e, se possibile, aumentare le risorse destinate ad attenuare gli effetti dell’esodo migratorio nella regione e ad affrontare l’emergenza umanitaria all’interno dei confini venezuelani. Gli aiuti ai venezuelani sono ben al di sotto del livello di assistenza analoga fornita dall’UE in Africa e in Medio Oriente. Aumenterebbe l’efficacia del pacchetto di aiuti umanitari se l’intero importo annuo fosse garantito dall’inizio di ogni anno (con l’impegno a mantenere la spesa annua totale corrente). Aiuterebbero anche i donatori che coordinano i loro contributi tramite Team Europe.

Un particolare motivo di preoccupazione è la vulnerabilità di donne e ragazze alla violenza sessuale e allo sfruttamento, in particolare sulle rotte migratorie informali che ora includono il pericoloso viaggio verso Panama attraverso il Darién Gap. L’UE dovrebbe esercitare pressioni sui governi della regione affinché attuino integralmente le disposizioni di leggi e trattati che vietano la tratta di esseri umani e la schiavitù sessuale e finanzino i servizi di sostegno.

Infine, l’UE e gli Stati membri dovrebbero collaborare con la società civile e i leader dell’opposizione per cercare di portare avanti le due o tre specifiche riforme elettorali che sembrano più promettenti prima delle elezioni del 2024. Dovrebbero, in particolare, spingere per un aggiornamento completo del registro elettorale, che attualmente esclude milioni di venezuelani, e sostenere iniziative per contribuire a garantire che gli organi elettorali locali e statali, nonché le autorità dei seggi elettorali, siano autonomi e rappresentativi di diverse forze politiche. Dovrebbero spingere il governo ad abolire la pratica di utilizzare l’ufficio del controllore per escludere i candidati sulla base di accuse di corruzione senza un giusto processo. Dovrebbero anche richiedere un invito per una missione di osservazione dell’UE per le elezioni presidenziali del 2024.