Piazza Napoleone a Lucca è gremita, gente che ha già preso posto all’interno della struttura che ospita i grandi eventi dell’estate, quelli del Summer Festival, che ha visto ogni anno l’esibizione di artisti di fama internazionale, e altre persone che affollano ristoranti e bar nella piazza che si trova a ridosso delle antiche mura.

Ad un tratto però sul palco irrompono i musicisti e subito attaccano ‘bomba non bomba’, sono le 21, in perfetto orario: l’atteso concerto di Antonello Venditti e Francesco de Gregori ha un inizio rimbombante, capolavoro del ’78 di Antonello, ricordo della strada percorsa da Bologna a Roma, con un pianoforte una chitarra e molta fantasia. Due romani, due amici, due talenti che già avevano mosso i primi passi agli inizi degli anni Settanta al Folk Studio di Roma. E avevano realizzato un disco insieme: Theorius Campus (1972). Ebbene, eccoli di nuovo qui, 50 anni dopo quell’album, a ripercorrere le loro vite parallele, che a volte si intrecciano, si separano ma resteranno sempre unite, musicalmente diverse, dentro un comune orizzonte.

Il tour, apertosi allo Stadio Olimpico il 18 giugno scorso, è appena iniziato, e dopo Ferrara e Lucca, farà tappa all’Arena di Verona (il 12 luglio), a Marostica (il 14) e via di seguito con poche pause per un lungo viaggio che proseguirà anche nei mesi invernali. Di questo loro progetto fa parte anche la registrazione insieme di due successi delle rispettive carriere: ‘Generale’ (uno straordinario racconto antimilitarista, quello di Francesco, un netto no alla guerra vista e vissuta dalla parte dei soldati carne da macello, che mobilitò le coscienze) e ‘Ricordati di me’, il toccante, diremmo fisico, rimpianto di Antonello per un amore che come il tempo mi consuma ma che ancora tiene viva la speranza (Lo sai o non lo sai che per me sei sempre tu la sola….). Brani già disponibili sulle piattaforme streaming, contenuti in un 45 giri da collezione. “Per anni siamo stati visti come rivali, un po’ come Coppi e Bartali – avevano commentato i due artisti nel presentare il loro progetto – ma ci siamo sempre stimati. L’essere amici poi non guasta”. E amici lo sono davvero, come il pubblico può avvertire seguendo il concerto. Che è anche un lungo viaggio nella nostra storia, nella memoria, narrato e cantato davanti ad un pubblico di più generazioni, un viaggio carico di ricordi, emozioni, momenti pubblici e privati della vita di almeno tre generazioni.

In piazza Napoleone ci sono adulti ma anche tanti giovani e ragazzi, segno che i loro brani e i loro testi arrivano anche alle nuove generazioni, percorse dagli stessi sentimenti: amore, amicizia, affetti, speranze, comune visione di un mondo diverso, con più umanità e rispetto. Prima dello spettacolo, abbiamo avuto modo di incontrare, per un amichevole saluto, i due grandi protagonisti della musica d’autore italiana, e in quei pochi minuti il ricordo è andato a chi non c’è più e ha dato alla musica un particolare contributo, come – ci ricordava Francesco – Caterina Bueno, che lui conobbe e frequentò nel suo periodo “fiorentino”, artista raffinata e ricercatrice di canti popolari destinati all’oblio, o Riccardo Marasco, cantastorie fiorentino, che suonava su strumenti musicali antichi. Poi via, in scena. E dopo ‘Bomba non bomba’, è stata la volta della ‘Leva calcistica del ’68’, il brano cult di Francesco De Gregori dedicato ai ragazzi che amano e giocano al calcio ma anche una metafora della vita, il più poetico pensiero a chi ce la può fare e anche a chi non ha vinto mai. Uscì nell’82, l’anno in cui gli azzurri di Bearzot vincevano in Spagna il più bel Mondiale della nostra storia calcistica, che si celebra in questi giorni. 40 anni dopo, a quei giovani campioni di allora, che quasi ogni giorno ancora si telefonano, a voler cementare un sentimento di amicizia indistruttibile, va il pensiero di tutti, ma in particolare si ricordano due straordinari protagonisti: Enzo Bearzot (e con lui il Presidente partigiano Sandro Pertini) e ‘Pablito’ Rossi. Tra quei ragazzi, c’era nel nostro immaginario, anche quel Nino degregoriano esortato a non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è da questi particolari che si giudica un giocatore, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. E a seguire, ‘Modena’ di Antonello e ‘Bufalo Bill’ (il mitico cacciatore del West ridotto a personaggio d’attrazione in un circo che girò per l’Europa), di Francesco.

Su alcuni brani Venditti e De Gregori duettano con grande e affiatato divertimento, su altri si scambiano i ruoli, i più classici sono interpretati dai rispettivi autori. Insomma, grandi successi e alcune “chicche in questo lungo e travagliato viaggio, che è la nostra storia, tra cui due canzoni dell’album Theorius Campus (Dolce signora che bruci e, Roma Capoccia, che Antonello scrisse ancora adolescente e conservò a lungo in un cassetto). Da Bomba o non bomba a Grazie Roma, che chiude il concerto, il racconto della nostra vita si snoda ininterrottamente senza pause, suscitando in alcuni passaggi, l’entusiasmo e la partecipazione attiva del pubblico, da Sotto il Segno dei pesci a Ci vorrebbe un amico, a Titanic (col suo ritmo sudamericano preceduto da un’introduzione swing) a Notte prima degli esami, vero brano cult della nostra musica cantautorale, oltre alla splendida Santa Lucia (chiusa con la citazione di Com’è profondo il mare di Dalla): e anche l’omaggio a Lucio Dalla con ‘Canzone’ suscita l’entusiasmo e la standing ovation. Tra un brano e l’altro, Venditti ha poi rivelato che: “Alta Marea, non lo sa nessuno – ha detto – è nata qui, o almeno molto vicino a qui.” Toccanti le interpretazioni di ‘Pablo’ e ‘Rimmel’. Pablo, scritta in coppia con Lucio Dalla, è considerato uno dei testi più enigmatici di Francesco De Gregori, uno che parlava strano (di libertà, giustizia, rivoluzione) e viene ucciso. Hanno ammazzato Pablo, ma Pablo è vivo (come dire che le sue idee vivono ancora). Lo stesso De Gregori in una intervista di fine anni Settanta disse “Pablo è una canzone dedicata alla Spagna, giovane e fragile democrazia che stava uscendo dal lungo periodo della dittatura franchista.” Altri vi vedono rappresentato un operaio comunista che lotta contro lo sfruttamento.

E a questo canto, dalla platea, qualche pugno chiuso è stato alzato…. Trascinante, come al solito In questo mondo di ladri, album di Venditti che risale al 1988 e sempre di stringente attualità, contiene anche il brano-cult Ricordati di me. Fra le ‘chicche’ di De Gregori, anche ‘Il vestito del violinista’ (2005), cioè il vestito del violinista che vedevamo sventolare il giorno che passò la guerra sulle rovine della Cattedrale….. Così che il vento lo muoveva come si muove una bandiera…. Brano ispirato dalla strage dai bambini di Beslan. “Sono le immagini più sconvolgenti che abbia mai visto. Questi bambini che scappavano e l’efferatezza di quelli che gli sparavano. Me lo ricorderò per tutta la vita.”

Il finale è dedicato alla dolcezza, all’amore, alla speranza, alla comunità. ‘Buonanotte fiorellino’ è un valzer scritto nel ’75 a casa di De Andrè in Sardegna (uscito nell’Album Rimmel) che Francesco compose pensando ad un amore finito, ma anche all’idea di scrivere un brano anticonformista per quel tempo, rifiutando l’etichetta di scrivere solo cose “impegnate” politicamente, una dolce canzone d’amore, con il pubblico che si alza a comincia a ballare. Viva l’Italia,sempre di De Gregori è del ’79, è una sorta di inno ‘civile’, è il ‘manifesto’ della canzone autorale che aiuta a riflettere, a ripensare a questo nostro paese (l’Italia dimenticata e l’Italia da dimenticare, l’Italia metà giardino e metà galera) ed alla sua voglia di riscatto:

Viva l’Italia, l’Italia del 12 dicembre,

l’Italia con le bandiere, l’Italia nuda come sempre,

l’Italia con gli occhi aperti nella notte triste,

viva l’Italia, l’Italia che resiste.

Infine, ‘Grazie Roma’ sembra un inno ma non lo è: “la puoi leggere come Roma nel senso della squadra di calcio – dichiarava lo stesso Antonello in un libro (“Correndo correndo con Antonello Venditti, fra calcio e musica”, autori Luca e Marcello Lazzerini), la puoi leggere come città, e poi c’è una versione nazionale perché la prima parte è cantata in italiano e nella seconda invece è come se io mi riprendessi il mio tesoro e lo cantassi solo per i romani”. In realtà, è patrimonio di tutti.

Dunque, davanti a tre generazioni di fan Venditti e De Gregori hanno ripercorso la loro carriera su un palco senza grandi effetti speciali e con un mix dei musicisti che da tempo seguono i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Fabiana Sirigu (violino) e Laura Ugolini e Laura Marafioti al coro. Insomma. Una serata condotta da giganti in mezzo alla nostra storia di 50 anni, tra gioie tristezze dolori e speranze.