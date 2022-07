La bestia è uno stretto parente della briscola, dal momento che ha per lo più le stesse regole.

Varianti:

• con Briscola dominante, viene posta a fianco alla briscola una carta coperta, scoperta solo dopo che i giocatori hanno bussato e cambiato carta. Se la carta risulta più bassa della prima, si gioca normalmente coprendola, se più bassa verrà coperta con la p rima, se il valore è uguale, si annullano e la briscola sarà la terza carta scoperta dal mazzo.

• Giro cieco, il piatto è formato da sole quote del mazziere. Tutti partecipano al gioco come se bussassero senza cambiare carta.

• Buio, anche qui il piatto è da to dal mazziere, il mazziere può aumentare la posta versando una nuova quota obbligando tutti a rispondere con la stessa ammontata.

• Cucù, tutti giocano senza vedere il seme della briscola.

• A perdere, nessun giocatore punta, tutti giocano.

• Giro della mort e, tutti i giocatori puntano una quota iniziale, il mazziere niente. I giocatori possono scegliere se bussare e cambiare, oppure non bussare e prendere un buco.

Viene descritto per la prima volta nell’Academie Universelle desJeux- Paris del 1799. Prime notizie della bestia pervengono anche nella guida italiana di Raffaele Basteghi datata al 1753. Del gioco originale restano i tratti tipici, come il mazzo ridotto, il numero limitato di prese di gioco, l’obbligo di risposta e di taglio, la contesa sul numero di carte prese e non sul valore.

La bestia si gioca con un numero di giocatori che va da tre a dieci, con un mazzo di carte da quaranta. L’ordine delle carte è ascendente, rispetta quello della briscola. Il gioco consiste di due fasi, la licitazione o la dichiarazione, che determina i giocatori della smazzata, ed il gioco della carta.

Tutti i movimenti della bestia si svolgono in senso antiorario. Ogni giocatore riceve tre carte. La presa consiste nell’insieme delle carte giocate a turno dai giocatori, per ogni smazzata ci sono tre prese possibili.

Ad ogni smazzata va costituito un piatto, da dividere per 3 prese.

L’ammontare del piatto viene stabilito una sola volta all’inizio del gioco, e deve sempre essere versato dal mazziere del proprio turno, ed essere divisibile in tre quote.

Nei giochi carte bisogna rispondere ad un seme, in mancanza del seme si può giocare briscola, se in possesso. I giocatori che vogliono partecipare al gioco della carta bussano, e si impegnano a fare almeno una presa. I giocatori che non hanno bussato possono partecipare al gioco della carta cambiando tutte le loro carte, e si impegnano ugualmente a fare una presa. La manovra prende il nome di ‘andare a cicca’, ‘andare a dottore’’, ‘andare a bambino’. Alla fine del gioco il piatto va diviso per i giocatori in base alle prese fatte. Se un giocatore non rispetta l’impegno di fare almeno una presa perde e ‘va in bestia’, versa poi sul piatto la quota intera del piatto precedente.