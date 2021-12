La pandemia non ha caratterizzato solo il commercio internazionale ma ha anche impattato settori produttivi, in particolar modo quelli che stavano -negli ultimi tempi- facendosi notare per la loro notevole crescita, uno di questi è proprio quello della canapa. Adesso, si pone una nuova tremenda sfida: la variante Omicron. E tutto ritorna in discussione e nell’incertezza. I rivenditori di canapa e CBD colpiti da quasi due anni di chiusure e cambiamenti legati alla pandemia hanno una nuova pressione per affrontare queste festività natalizie. Ora che la variante omicron di COVID-19 ha trovato la sua strada negli Stati Uniti, i rivenditori stanno contemplando come la mutevole situazione della pandemia potrebbe influenzare le loro operazioni quotidiane. La Corte Suprema del Messico ha eliminato le barriere alla produzione di cannabis a basso contenuto di THC, proprio mentre la Nazione si sta muovendo verso la piena legalizzazione della marijuana. Una sentenza emessa la scorsa settimana si è schierata con Xebra Brands Ltd. e la sua sussidiaria messicana, Xebra Mexico, e ha dichiarato che le leggi contro la coltivazione di cannabis al di sotto dell’1% di THC sono incostituzionali. Un’azienda californiana che produce sigarette di canapa da fumare ha firmato un accordo con un’azienda israeliana per produrre degli stick di CBD che possono essere inseriti nelle sigarette tradizionali.

Stati Uniti

Per il rivenditore di CBD della Georgia Lance Robertson, l’ultima variante del coronavirus sta portando uno strano déjà vu.

Il negozio di Robertson, CBD City ad Atlanta, ha ottenuto la licenza alla fine del 2019 e l’apertura è prevista per marzo del 2020, proprio quando la prima ondata di blocchi COVID ha chiuso la sua vetrina prima ancora che aprisse. L’azienda ha dovuto passare immediatamente alla vendita online.

«È stato spaventoso, ma è stata anche un’opportunità», ha detto Robertson. «Perché abbiamo dovuto fermare tutto, ma abbiamo anche visto la nostra comunità orientarsi davvero verso la salute e il benessere olistici».

CBD City ha investito in marketing online e spot di formazione promozionale attraverso un canale YouTube. Chiuso per tutto il 2020, CBD City ha finalmente aperto quattro mesi fa, solo per vedere un’altra variante del COVID minacciare di chiuderla di nuovo.

Robertson non sta aspettando un altro arresto. Venerdì il suo negozio ha trasmesso in streaming la sua lezione mensile di yoga online e ha dimezzato le presenze di persona. Sta cercando di vedere la variante dell’omicron come un’altra opportunità.

«Abbiamo visto un aumento delle telefonate in riferimento a omicron», ha detto. «La comunità l’ha già affrontato in passato e sta assumendo il controllo delle proprie esigenze di salute e benessere».

«Non abbiamo identificato cosa può prevenire il COVID, ma sappiamo che il CBD è positivo per il corpo. Quel messaggio è uscito. Quindi siamo posizionati bene per servire la nostra comunità attraverso questo omicron».

Hemp Industry Daily e MJBizDaily hanno verificato con altri negozi in tutto il Paese se sono preoccupati per la nuova variante, se si stanno preparando per un possibile arresto e se stanno modificando i loro protocolli giornalieri.

Stati Uniti

Il Dipartimento USA dell’Agricoltura modifica le opzioni assicurative per i produttori di canapa

I regolatori federali dell’agricoltura stanno aggiornando le regole di assicurazione del raccolto per i coltivatori di canapa, sperando di aggiungere flessibilità e chiarire la confusione sull’assicurazione del prodotto appena legale. L

Ma i cambiamenti, annunciati giovedì dall’Agenzia per la gestione dei rischi del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, non affrontano le maggiori sfide affrontate da molti coltivatori di canapa che cercano protezione dai rischi: colture che superano i limiti di THC e trasformatori che non onorano i contratti per acquistare la canapa dopo che è stata raccolta.

Le politiche aggiornate inoltre lasciano più della metà del Paese ineleggibile per acquistare un’assicurazione sul raccolto per la canapa sostenuta dal governo federale. Le regole federali originali per la protezione delle colture coprivano alcune contee di 21 Stati; l’aggiornamento include parti di 25 Stati.

I principali cambiamenti nelle regole di assicurazione del raccolto includono una nuova politica per il calcolo della superficie e un chiarimento del termine “canapa senza valore economico“. La frase non si applica alla canapa “calda” che deve essere distrutta perché supera i limiti federali di THC. Inoltre, la canapa legale che un trasformatore non riesce ad acquistare non è idonea per la copertura assicurativa del raccolto.

L’USDA ha anche aggiunto un requisito per assicurare la canapa coltivata dai semi. L’USDA ora richiede che la canapa a semina diretta venga piantata a 1.200 piante per acro (proporzionata per appezzamenti più piccoli); l’agenzia non ha modificato la superficie minima per la coltivazione di cloni o piante giovani.

Il nuovo capo delle assicurazioni dell’USDA, l’amministratore dell’agenzia di gestione dei rischi Marcia Bunger, ha dichiarato a Hemp Industry Daily che la canapa è “un raccolto molto redditizio” per molti agricoltori ma l’industria è così nuova che l’assicurazione e la mitigazione del rischio sono complicate. L’assicurazione del raccolto è generalmente sostenuta da rendimenti attesi concordati, ad esempio, ma la canapa è una coltura troppo nuova per prevedere in modo affidabile i raccolti in molte aree.

«Dovremo imparare man mano che procediamo con ciò che sarà attuarialmente valido», ha detto Bunger.

Le modifiche si applicano solo alle polizze sostenute dal governo federale, non da assicuratori privati.

Bunger non era sicuro di quando i coltivatori di canapa negli altri 25 stati avrebbero potuto beneficiare di un’assicurazione del raccolto sostenuta dal governo federale.

I produttori di canapa e gli agronomi hanno accolto con favore lo sforzo dell’USDA per rendere l’assicurazione del raccolto più facile da usare, ma alcuni si sono chiesti il ​​requisito minimo di densità di 1.200 piante per acro e chi lo avrebbe monitorato.

«È una seccatura tremenda», ha detto Jeff Schahczenski, un economista agricolo a Butte, nel Montana. «Come lo misureranno e chi lo farebbe?».

Altri hanno affermato che c’è ancora molto lavoro da fare per rendere l’assicurazione semplice da ottenere per i coltivatori di canapa.

«Sono lieto di vedere che l’USDA continua a lavorare per dare ai coltivatori di canapa un maggiore accesso a strumenti come prodotti assicurativi che hanno aiutato i tradizionali coltivatori di materie prime agricole a proteggersi dalla rovina finanziaria. La mancanza di chiarezza e confusione con i programmi statali sulla canapa continua a svantaggiare i coltivatori di canapa rispetto ad altri prodotti agricoli», ha dichiarato in una e-mail Josh Schneider, CEO di Cultivaris Hemp a San Diego.

«La mia speranza è che l’USDA spinga gli stati verso un modello di regolamentazione dei prodotti agricoli piuttosto che il confuso approccio «leggero sulla marijuana» che molti hanno adottato», ha affermato.

Sempre giovedì, l’USDA ha riferito che il Governo federale ha sostenuto l’assicurazione del raccolto su 12.189 acri e 59 polizze nel 2021.

Messico

L’Alta Corte autorizza la produzione di cannabis a basso contenuto di THC

La Corte Suprema del Messico ha eliminato le barriere alla produzione di cannabis a basso contenuto di THC, proprio mentre la Nazione si sta muovendo verso la piena legalizzazione della marijuana.

Una sentenza emessa la scorsa settimana si è schierata con XebraBrands Ltd. e la sua sussidiaria messicana, Xebra Mexico, e ha dichiarato che le leggi contro la coltivazione di cannabis al di sotto dell’1% di THC sono incostituzionali.

La decisione ora passa a un tribunale di grado inferiore per l’attuazione attraverso l’agenzia sanitaria nazionale del Messico, la Commissione federale per la protezione contro i rischi sanitari (COFEPRIS).

Xebra Mexico stava sfidando le azioni di COFEPRIS per bloccare la produzione di cannabis tranne che per scopi medici e scientifici. Xebra ha dichiarato dopo la sentenza che ora commercializzerà prodotti CBD e CBG a basso contenuto di THC, inclusi topici, tinture, oli e bevande.

Il Messico sta facendo progressi fermi verso la piena legalizzazione della cannabis, con il ramo giudiziario in testa.

La scorsa estate la Corte Suprema ha emesso una decisione che autorizzava la marijuana ricreativa ancor prima che fossero state stabilite le regole per il mercato; quei negoziati sono in corso. Tre anni fa la stessa corte ha annullato una legge che proibiva l’uso ricreativo della cannabis, una decisione che ha suscitato un enorme interesse commerciale ma che deve ancora tradursi in un mercato regolamentato per l’uso da parte degli adulti nella nazione di 130 milioni di persone.

Xebra Brands è quotato al Canadian Securities Exchange come XBRA.

Stati Uniti

La DEA chiede alla Corte di respingere l’opposizione presentata dai produttori della Hemp Industry Association

I funzionari delle forze dell’ordine stanno chiedendo a un tribunale di eliminare le argomentazioni dell’industria della canapa secondo cui le autorità antidroga non dovrebbero essere coinvolte nella regolamentazione della canapa.

La Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti ha presentato lunedì due memorie per ricorsi separati, affermando che il Farm Bill del 2018, che ha legalizzato la canapa come merce, ha lasciato spazio alla DEA per regolamentare le sostanze prodotte attraverso la creazione di prodotti a base di canapa che superano il limite legale federale dello 0,3% di THC.

Una causa intentata l’anno scorso dalla Hemp Industries Association e dall’azienda di canapa e CBD con sede nella Carolina del Sud, RE Botanicals, afferma che la lavorazione del CBD crea rifiuti e materiale che supera naturalmente il limite dello 0,3% di THC, causando un problema legale per le aziende che producono prodotti di consumo sotto la DEA Regolamento provvisorio definitivo di agosto 2020.

La regola afferma che qualsiasi derivato della canapa sarebbe classificato come sostanza illegale della Tabella 1 se superasse la soglia di THC.

La DEA ha affermato che le sfide dell’industria della canapa dovrebbero essere respinte, affermando che non citano prove che producano o vendano sostanze che contengono THC, non si qualificano come canapa o sono al di fuori della definizione legale di marijuana o che la DEA li ha minacciati di perseguimento penale, legge 360 prima segnalato.

In una nota correlata, l’agenzia ha anche respinto la strategia legale dei membri dell’industria della canapa in cui ha chiesto a un giudice distrettuale federale di dichiarare che i sottoprodotti della canapa non rientrano nella definizione del Controlled SubstancesAct e sono al di fuori dell’autorità della DEA.

L’azione finale dell’agenzia deve essere esaminata attraverso la corte d’appello del circuito e non è sotto la giurisdizione del tribunale distrettuale, ha affermato la DEA.

Tuttavia, l’HIA e la RE Botanicals hanno sostenuto in precedenza che non stanno contestando la regola della DEA ai sensi dell’Atto sulla procedura amministrativa, quindi spostare il caso al tribunale del circuito non è appropriato.

In una nota di settembre hanno affermato che il Congresso intendeva, in base al Farm Bill del 2018, rendere il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti l’unico regolatore della produzione di canapa, e non la DEA, con un’esenzione definita per la Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

Gli appelli saranno discussi contemporaneamente davanti a una commissione di Washington DC; tuttavia, il programma è sconosciuto.

Stati Uniti

I produttori di sigarette di canapa ora si occupano di realizzare cartucce di cannabinoidi da inserire nelle sigarette tradizionali

Un’azienda californiana che produce sigarette di canapa da fumare ha firmato un accordo con un’azienda israeliana per produrre degli stick di CBD che possono essere inseriti nelle sigarette tradizionali.

Hempacco e StickIt affermano che stanno costruendo una fabbrica a San Diego per produrre circa 10 milioni di bastoncini di CBD delle dimensioni di uno stuzzicadenti al mese, da vendere negli Stati Uniti e in Messico.

Le aziende affermano che i bastoncini possono anche essere infusi con CBG o altri cannabinoidi. La produzione dovrebbe iniziare il mese prossimo, hanno detto le società.

Secondo Jorge Olson, CMO della società madre di Hempacco, Green Globe International, i bastoncini inseriti «funzionano da ponte tra i fumatori di tabacco e di sigarette CBD introducendo fumatori tradizionali con i benefici del CBD».

I termini della partnership non sono stati resi noti.

Green Globe è quotata nei mercati over-the-counter come GGII.