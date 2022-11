Valutazione economica del volontariato: un ‘atto impuro’?

Il volontariato: valore economico vs. valorialità metaeconomica? Certamente no.

L’ attività volontaria, di massima,si svolge in assenza di contropartite di natura economico-finanziaria, o con una remunerazione monetaria che viene a configurarsi come rimborso spese e non è, quindi, rapportata al ‘valore’ (economico) della prestazione offerta.

La valorialità del volontario è gratuità e dono (infatti chi dona investe senza tornaconto e a fondo perduto su un’altra persona), altruità e terzietà (come riconoscimento dei valori di merito di ogni altra persona), relazione d’aiuto, condivisione e prossimità ed altre connotazioni virtuose.

Dire che il volontariato ha un valore economico suscita varie reazioni:

1-l ‘interlocutore pensa che il volontariato, se calcola il suo valore economico, avanzi la richiesta di un corrispettivo. Certamente no perché sappiamo benissimo che il volontariato tradizionale e prevalente è gratuito.

2 si pensa che in termini di principio una valorizzazione economica sia un ‘atto impuro’ che toglie il valore primigenio e sociale del volontariato.

La valorizzazione economica del volontariato è invece un proxi di orientamento utile per una gestione integrata. Infatti offre alle organizzazioni una informazione importante: il tempo di servizio del volontariato, se qualificato ed utile per il valore sostituivo o valore aggiunto generato, è parte integrante per il servizio erogato a favore degli utenti clienti dei servizi offerti. Concretamente si pensi, per esempio, al volontariato in strutture sanitarie e socio assistenziali (Ospedali, RSA, Cliniche, IRCCS ecc) che presidiano l’accesso; il ticketing per tutti i pazienti in entrata,accoglienza e accompagnamento, triage leggero, orientamento logistico, sollievo relazionale per i pazienti in attesa di fare visite, l’attesa nel Pronto Soccorso, logistica attiva, (wheelchair)ecc.

Ed ancora, per esmpio, l’accoglienza alle donne che devono essere operate al seno, l’aiuto ad ambientarsi nella camera e nel reparto che per tre gg sarà la loro casa, mettere a posto gli effetti personali negli armadi, aiutare a preparare la borsa o valigetta nel momento della dimissione, portare la borsa fino all’uscita dell’ospedale ed evitare che le pazienti portino pesi considerando le ferite ancora in sofferenza. Banalità? Non credo: efficienza di processo con effetti di salute da riconquistare.

Da questi e da altri innumerevoli esempi reali si constata che i volontari hanno una valore economico rappresentato dai costi figurativi sostenuti; essi non sono contabilizzabili, ma sono un riferimento per il differenziale competitivo che generano rispetto alla concorrenza se e comunque svolgono una funzione percepita dal cliente-fruitore del servizio. Se così non fosse si potrebbe pensare di annullare l’ attività dei volontari.

Questo è un dilemma a cui il management deve rispondere e deve scegliere. I volontari o servono o non servono.

I volontari sono rappresentabili come anche un ‘prezzo ombra’ contabilizzabil e qualora dovessimo acquistare e pagare il tempo impiegato dai volontari stessi.

Infatti il ‘prezzo ombra’ costituisce il valore economico ogni volta che il mercato non è in grado di incorporare nel prezzo il vero costo opportunità in esso contenuto.

I prezzi ombra correggono le distorsioni tra i prezzi di mercato ed il valore economico. Ovviamente in ambedue i casi è un vantaggio per l ‘impresa sociale, sanitaria, non profit, profit:

– nel primo caso un orientamento su base numerica incontrovertibile (costi figurativi)

-nel secondo caso di risparmio contabilizzato e quindi di reddito (prezzi ombra)

I volontari generano un impatto economico con una valorizzazione del valore del costo di sostituzione della loro attività: per esempio, l’ora del volontario se fosse svolta da personale retribuito sanitario (si veda CCNL sanitario) oppure da una guardia giurata (si veda CCNLfiduciari), quanto potrebbe valere? Inoltre potremmo usare altri riferimenti; il valore attributo dall’Inail alla giornata del volontario previsto per le cooperative sociali o il costo standard UCS/giornata definito dalla Commissione europea con Decisione C (2019 )n.2646 ed anche alcune valorizzazioni di non profit in una forbice da 25 a 50 euro all’ora (dipende ovviamente dal ruolo che il volontario sussidia).

Tutto questo non è un vezzo culturale ed accademico, ma ora la Riforma del Terzo Settore,coinvolge anche commercialisti in questo esercizio.

Con la collega Luigia Giacometti, consulente di ETS(Enti del Terzo Settore) si sono fatte alcune considerazioni inerenti la stesura dei nuovi bilanci prevista per gli Enti del Terzo settore. Infatti il contabile consiglia il bilancio più adeguato, ricordando agli enti che il documento sarà pubblico, scaricabile da tutti e ‘spiegabile’. E si deve anche compilare il prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi. Si possono ignorare questi dati? No perché ripensiamo all’art. 4 del Decreto di riferimento dove si evidenzia che i soggetti iscrivibili al Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), svolgono attività di interesse generale (art. 5), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità.

Questi valori non sono stati contabilmente misurati e bisogna superare la solitudine del numero primo: puro, certo e al valore devo aggiungere i valori, devo raccordare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, per dimostrarne la coerenza ed integrando tutti i valori, per arrivare alla Valutazione dell’Impatto Sociale (VIS). Gli amministratori devono superare il timore di quantificare i valori figurativi;devono anzi evidenziare il valore aggiunto dell’impegno svolto in silenzio, da persone di buona volontà, che donano il proprio tempo( risorsa scarsa), per realizzare le attività di interesse generale (art.5).

Il paradosso di “lavorare gratuitamente” in una società che ha regolato tutto il sistema delle attività organizzate in base al codice del denaro (il livello di remunerazione raggiunto assume anche la valenza di indicatore del proprio status sociale e dell’ importanza attribuita dall’ organizzazione all’ attività prestata) non può non influenzare sia gli aspetti soggettivi del lavoro volontario (motivazioni, aspettative, comportamenti, senso di appartenenza), che le modalità di direzione e gestione delle risorse umane non retribuite. Il disegno organizzativo di una impresa sociale non profit non può quindi prescindere dalla valutazione delle caratteristiche distintive del lavoro volontario e dalla considerazione delle implicazioni che le stesse hanno sul piano gestionale.

Il volontario è colui che presta la propria opera e il proprio servizio, senza un rapporto di dipendenza contrattuale e senza una remunerazione di tipo monetario,ma con una dipendenza funzionale.

Queste concettualizzazioni non sono provocazioni. Dobbiamo superare il tabù per cui la valutazione economica del volontariato ridimensiona la valorialità solidale e altruistica. Anzi, ha un effetto di continuità operativa e di moltiplicatore di efficacia ed efficienza dei servizi offerti.