Valeria Fascione: un assessore nello spazio

Napoli è una delle culle delle costruzioni aeronautiche europee: le favorevoli condizioni atmosferiche e una larga visibilità dei cieli che la contornano hanno incoraggiato tutti gli esperimenti di volo realizzati ma anche le numerose lavorazioni all’aperto di grossi manufatti -quali ad esempio le ali in legno e tela- le cui cuciture venivano effettuate principalmente dalle lavoratrici più esperte prelevate dalle Cotoniere Meridionali quando l’Italia stava sopportando lo sforzo militare della Grande Guerra.

È passato più di un secolo da quei tempi e le radici aeronautiche della regione, sempre molto solide, hanno gemmato anche nelle produzioni più spinte della componentistica spaziale, dove tecnologia e fantasia, specializzazione e innovazione sono un eterno incrocio di opportunità in un mondo affamato di nuovi prodotti.

Ne abbiamo parlato con Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania.

Assessore Fascione, lei sta guidando la crescita della Campania anche su una visione innovativa delle proprie industrie.

Le nostre policy di ricerca e innovazione sono ispirate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) che rappresenta non solo una condizione per accedere ai fondi strutturali e di investimento europei, ma anche l’applicazione di un nuovo approccio basato su processi di scoperta imprenditoriale nei punti di forza del territorio. L’ecosistema R&I della Campania presenta un buon livello di competitività grazie a un’alta concentrazione di eccellenze e alla presenza di filiere produttive di contenuto innovativo che hanno saputo cogliere le opportunità derivanti dalla Programmazione 2014-2020. Abbiamo creato un ecosistema aperto, collaborativo e pronto a raccogliere le nuove sfide globali attraverso la sperimentazione di un modello di innovazione aperto e condiviso.

Per cui la Regione Campania ha confermato la sua scelta strategica.

Per la nuova stagione 2021-2027 abbiamo aggiornato il nostro documento strategico con un processo partecipativo che ha consentito di ridefinire gli ambiti di specializzazione e seguire l’evoluzione delle traiettorie tecnologiche.

E quindi siete arrivati all’aerospazio.

L’aerospazio è appunto una delle Aree di Specializzazione Intelligente della RIS3 Campania. Le imprese e i centri di ricerca della Campania hanno contribuito a disegnare la storia dell’aviazione con la progettazione e la realizzazione di aeroplani venduti in tutto il mondo. Da un punto di vista strutturale, la filiera aerospaziale campana ampiamente intesa vede alcune grandi imprese di spessore internazionale attorno alle quali ruota un sistema locale di piccole e medie imprese. La parte aeronautica della regione è pronta ad essere in linea con le aspettative del basso impatto ambientale e di questo ne siamo profondamente orgogliosi. Per lo spazio, seguiamo il percorso della supply chain, che ha un valore molto elevato e rappresenta un grosso interesse per l’intera filiera che è sempre più competitiva quando stimola l’innovazione e la transizione digitale.

Bene, allora restiamo sullo spazio.

In questo specifico campo, la Campania ha deciso di sostenere il programma multiregionale di sostegno al Piano Strategico “Space Economy” del MiSE con 16 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere progetti di Ricerca & Sviluppo di imprese regionali impegnate nella realizzazione di applicazioni, tecnologie, servizi e prodotti innovativi nei campi dell’osservazione della Terra, della navigazione/comunicazione satellitare e dell’esplorazione spaziale e quattro milioni di euro a favore del progetto MICROMED, promosso dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che rientra nel più ampio intervento coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana, che vede il nostro Paese partner fondamentale della Missione Exomars. Nello specifico, tale progetto avrebbe previsto l’utilizzo di una tecnologia particolarmente innovativa sviluppata da ricercatori campani, nell’ambito della missione su Marte.

Però ExoMars è fermo.

ExoMars è fermo a causa del conflitto in Ucraina. Poi i lanci sul Pianeta Rosso sono soggetti a cicli di opposizione tra i due pianeti, quindi la calendarizzazione è scandita anche da questo. Spero che presto il programma si sblocchi e possa consolidare gli obiettivi auspicati.

E in attesa di Marte?

Lo spazio è un dominio tecnologico attorno a cui ruota un sistema locale di piccole e medie imprese. Il settore rappresenta quindi un volano di sviluppo grazie ai molteplici spillover che si generano lungo la filiera allargata e portano a numerose applicazioni utili al territorio: si pensi, ad esempio, al monitoraggio ambientale e climatico, alla gestione delle infrastrutture urbane e della mobilità, alla sicurezza delle reti informatiche che coprono un vasto interesse per lo sviluppo della manifattura e dell’economia del sistema-Paese nei prossimi decenni.

Poi c’è la sorveglianza del territorio.

I sistemi per il monitoraggio avanzato sono utilissimi per la sorveglianza del territorio e hanno una particolare attrattiva per il mercato dei grandi player e noi riteniamo che sia utile sostenerne la progettazione e la produzione. Stimolare il trasferimento tecnologico e sostenere il potenziale dell’ecosistema rappresenta un allineamento ai grandi progetti internazionali e allo sviluppo di una propria identità scientifica e culturale. L’azione su cui stiamo lavorando persegue l’obiettivo di accrescere la competitività delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il maggiore potenziale di crescita, nelle aree di specializzazione. Tale obiettivo prevede l’attivazione di percorsi di specializzazione scientifico-tecnologica, nonché la promozione di matching tra ambiti tecnologici e settori diversi, in grado di promuovere la cross-fertilization e il coinvolgimento di attori pubblici e privati.

Una battuta finale, assessore Fascione. Come inquadra la Campania in questi contesti?

L’innovazione trasformativa e le transizioni di sistema, in particolar modo in chiave green, rappresentano le nuove sfide che la Campania dovrà affrontare, rafforzando le reti di cooperazione tra ricerca, innovazione e impresa, in una prospettiva più ampia di sperimentazione, gestazione di idee e cross fertilization. Intendiamo accompagnare le imprese del territorio verso una transizione moderna con tutti i requisiti elencati prima, accrescendo la resilienza dei settori economici produttivi e la presenza degli attori regionali nella catena del valore europeo. E non per ultimo, spingiamo sulla promozione di interscambio tra ambiti tecnologici e settori diversi con la creazione e il consolidamento di start-up innovative e spin off e l’attrazione di aziende e capitali. L’azione è finalizzata alla promozione della creazione di nuova imprenditorialità ad alta intensità di conoscenza. E non dimenticheremo certo l’interesse a sostenere la sperimentazione diffusa e la domanda di innovazione della pubblica amministrazione per la definizione di prodotti innovativi a beneficio di imprese e cittadini migliorando i servizi mediante il ricorso alle nuove tecnologie.

Gazie, Assessore Fascione. I nostri migliori auguri di buon lavoro.