Vaccini: no alla ‘freccia moscia’

Come scrive lucidamente il mio amico Prof. Della Pergola (ottimo sociologo e grande pittore), la caratteristica principale degli italiani, di tutti gli italiani, forse di tutti gli appartenenti alla ‘nazzione’ italiana, è l’ipocrisia. La capacità di sostenere una cosa, ma farne un’altra di nascosto. O addirittura, mi permetto di aggiungere, di farla ostentamente per dire, a me non si applica specificamente questa cosa perché c’è quella particolarità, quell’altra … Alessandro Manzoni mica ha inventato a caso Azzeccagarbugli. Ma forse Manzoni non aveva colto in Azzeccagarbugli il punto per cui lui, Azzeccagarbugli, in fondo pagato con due polli, cerca di difendere Renzo. E lo fa ‘usando’ l’ipocrisia, perché sa che puntando su di essa, può vincere.

Tranquilli, non è la presentazione di un manuale in undici volumi di sociologia comparata, è solo una amara verità che in questi giorni trovo, perfino volgarmente, confermata da persone sedicenti ‘importanti’ e sedicenti ‘influenti’. Che, e va detto subito, usano della loro influenza, per indurre a sminuire la gravità (secondo me estrema, specie se commessi da ‘giovani’) di certi comportamenti che sono l’espressione più vivida di quella ipocrisia, ma anche di quella abitudine italiana (della quale il mio amico non parla) a considerare le norme del diritto, le leggi, ecc. dei sostanziali ‘optional’.

Mi viene in mente una cosa del genere che solo un napoletano può comprendere e praticare. Tra i molti cartelli stradali di divieto (quindi con un cerchio rosso sulla circonferenza), c’è quello in cui nel centro bianco del cartello si trova una freccia piegata verso sinistra (o destra, non importa) attraversata a sua volta da una striscia rossa: insomma divieto di svolta a sinistra. A Napoli, quel cartello è chiamato altrimenti: «freccia moscia», cioè stanca, piegata, avvilita. Secondo me, come molte cose napoletane semplicemente geniale. Sia per il nome, sia (e qui casca l’asino) per la sua interpretazione: e che vuoi tenere conto della ‘freccia moscia’, lascia perdere e gira lo stesso. Potrei aggiungere che tanto le possibilità che la cosa sia osservata da un vigile urbano in servizio e convinto di esserlo, sono circa una su due milioni. Quindi …

Orbene, come certo sapete, si discute (con molta discrezione nelle quindicesime pagine dei giornali, anche online) del fatto, a mio parere di una gravità devastante, che alcuni attori, cantanti, tennisti e non so che altro, abbiano comprato certificati di avvenuta vaccinazione falsi.

Quindi, benché non penalista, falso in atto pubblico, messa in pericolo della salute pubblica, sostegno economico alla criminalità. Niente male. Non dico che uno debba rischiare l’ergastolo ostativo per questo, ma certo un minimo di pena, penso, la meritano, sia gli acquirenti, che i venditori. Una sculacciatina almeno, suvvia!

Ma da noi, in Italia non solo a Napoli, quel reato (ripeto gravissimo): solo per il falso in atto pubblico si parla di due anni (aggravanti escluse) e per il venditore si può arrivare fino a sei anni. Ma, ripeto, non sono un penalista. Basta sapere che è un reato e non dappoco. E il reato è aggravato dal fatto che, data la situazione di pericolo determinata dalla mancanza di vaccinazione, anche prima della condanna, occorre che la persona venga tenuta isolata o altro, per evitare che diffonda l’infezione. Egualmente, anche se non si tenesse conto di ciò, è ovvia questione etica oltre che penale, che una persona del genere non può essere ammessa a partecipare a manifestazioni pubbliche: sarebbe la dimostrazione che delle leggi ci se ne può fregare.

Visto che tra i gentiluomini e gentildonne colte in flagrante (hanno confessato!) ci sono anche dei tennisti oltre che dei cantanti, giova ricordare che qualche mese fa, un certo tennista famoso Djikovic o roba del genere, fu semplicemente rimandato a casa da un concorso tennistico che avrebbe vinto certamente guadagnando una barca di soldi. Nonostanti le suppliche della federazione del tennis (bella gente) degli organizzatori del torneo (ottime persone), eccetera.

Ma noi, no, noi abbiamo la freccia moscia.

E, specialmente con questo Governo, è pressoché certo che il tennista giocherà allegramente fregandosene del documento falso che si è procurato e una certa cantante dal nome Madame (mal scelto, ragazza mia, lo cambi!) parteciperà egualmente, auspice Amedeo eccetera, al Festival di Sanremo. In Australia sarebbe cacciata a calci, a Sanremo quasi certamente no.

Uno si aspetterebbe, che le grandi penne e le grandi voci giornalistiche tuonassero contro una bruttura del genere tanto più che confessata pure con grande faccia tosta, e così via.

Ma da noi, oltre le frecce mosce, ci sono anche i giornalisti mosci. Tutti, cioè, protesi, in un abbraccio commovente tra giornalisti che normalmente si insultano a parole grosse in quanto di destra o di sinistra. Sui politicanti, non parliamo. Siamo in pieno congresso del PD (congresso?) uno si aspetterebbe che il Signor ‘occhiali a goccia’ (in arte Bonaccini, amico stretto di Renzi) o che la signora che è donna come la Meloni ma è donna diversamente e più donna (la Schlein) o, infine, che il pensatore cupo e concentrato sull’infinito possibile (Cuperlo) trovassero il modo di dire una parola, tanto più che avrebbero l’occasione di attaccare il Governo imbelle che favorisce i reati e cose simili. E invece no: silenzio tombale. Rotto, però, a loro nome dalle grandi firme.

Ne cito una a caso: Michele Serra, spesso il meglio del meglio, ma stavolta …

Serra afferma (senza ridere, penso) dopo avere detto delle difficoltà di capire la scienza «Ma la scienza è una sola, veritiera e fallace, salvifica e non, libera e venduta ai padroni tanto quanto ciascuno di noi, e dunque la lettura complottista del Covid, delle vaccinazioni, nonché di tutto il resto, è una scemenza consolatoria: fa credere a chi ci cade, e ci sono caduti in tanti, di appartenere a una minoranza di eletti. Tale sembra essere il percorso della ragazza Madame (vent’anni) così come ce lo racconta. Siccome potrei largamente essere suo padre, e tecnicamente anche suo nonno, ho deciso che bisogna crederle». Capito? la scienza, in fondo, è una buffonata e sul Covid c’è un complotto per farti vaccinare e quindi fregatene, anzi a maggior ragione: c’è dell’ideologia, sotto della filosofia! E poi, comunque, potrebbe essere mia figlia!

Ci vuole un coraggio a dire cose così; e notate quel ‘percorso’ (manco Hegel) della ragazza vent’anni. Per dire che è una ingenua, poverina, a vent’anni. Ingenua, malleabile a vent’anni, ma che scherziamo?

Ma non finisce lì, perché Michele non perdona e spiega «per avere fatto pasticci mortificanti con i vaccini. Invoca clemenza, spiegando di avere dato retta alle persone sbagliate. Con la dolorosa aggravante (per lei) che tra le persone sbagliate ci sarebbero i suoi genitori, ferventi No Vax». Invoca clemenza dal fatto di essersi comprata un certificato falso: clemenza? C’era papà (eh, ti pareva che non venivano fuori le mamme e i papà) che era no-vax e lei, ventenne, che poteva fare … è stata condotta sulla cattiva strada … da papà e mammà.

Si assolva, si assolva, si canti si canti, evviva!

Se qualcuno volesse, però anche spiegarmi perché un ventenne, che ha rubato per un quarto d’ora il cellulare alla luce degli occhi di papà Salvini, non è stato portato anche lui sulla cattiva strada dal suo papà e dalla sua mamma?

Non avete l’impressione che sia proprio la nostra strutturale ipocrisia, la prima cosa che insegniamo ai nostri figli dal sesto mese in su, ad indurre Madame e chi per lei a comportarsi così e a ritenerlo del tutto naturale … la freccia moscia. Certo, se sei straniero e magari negro (così si dice in certi ambienti) ti attacchi al tram, vai in galera e buttano via la chiave … siamo matti, uno lascia libero il ladro del telefonino di Salvini-piccolo!

Premesso che non guarderò la signora Madame in TV e nemmeno Amedeo, perché quella roba non la guardo nemmeno con una pistola puntata alla schiena, vorrei dare un piccolo suggerimento alla ventenne: eviti di andare a cantare in Australia, lì la freccia moscia non c’è!