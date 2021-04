Abbondano le accuse di nazionalismo vaccinale contro gli Stati che accumulano vaccini e di apartheid vaccinale, poiché i vaccini COVID-19 si concentrano nei Paesi ricchi.

Le richieste di giustizia o equità nei vaccinirichiedono l’assegnazione di vaccini in base al bisogno, sulla base dell’idea che nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro.

La posta in gioco è la nostra capacità di garantire la fine della pandemia e il ripristino dell’economia globale attraverso la fine delle restrizioni alle frontiere.

Gli sforzi per affrontare l’equità dei vaccini si sono concentrati su soluzioni multilaterali come lo schema COVAX e la richiesta di sospensione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Queste iniziative differiscono nell’approccio. Ma ognuna si impegna a perseguire soluzioni attraverso istituzioni globali.

Sulla base del nostro lavoro sulla salute globale e sulla governance del commercio mondiale, ci chiediamo se l’equità dei vaccini possa essere affrontata solo attraverso le istituzioni globali. Tutti gli approcci multilaterali esistenti hanno i loro limiti: sono caritatevoli e dipendono dall’allineamento di potenti interessi statali.Inoltre, non affrontano il problema centrale di come i vaccini vengono prodotti e distribuiti in tutto il mondo: la governance della catena di approvvigionamento.

Sosteniamo, quindi, che la lotta per l’equità dei vaccini debba smettere di cercare il permesso delle istituzioni multilaterali e concentrarsi, invece, sugli strumenti politici che sono già a disposizione degli Stati.

Carenze di COVAX

COVAX è un’iniziativa congiunta di vari organismi sanitari globali, tra cui GAVI Alliance e Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha due funzioni principali: generare lo sviluppo di vaccini COVID-19; e garantire l’equità del vaccino fornendo dosi per il 20% della popolazione di tutti i 190 Paesi ammissibili.

COVAX incentiva la ricerca e lo sviluppo di vaccini COVID-19 e negozia il prezzo pagato per tali vaccini, contribuendo a garantire un accordo migliore negoziando in blocco. COVAX sta attualmente supportando lo sviluppo di nove vaccini.

Ottenere il vaccino è solo una parte del problema. COVAX si impegna quindi a garantire un accesso equo a questi vaccini. Ciò avviene attraverso Stati autofinanziati che pagano al modello e possono quindi attingere da esso per garantire i vaccini per il 10-50% della loro popolazione; e attraverso stati finanziati in cui l’assistenza ufficiale allo sviluppo viene utilizzata per supportare il meccanismo di COVAX Advance Market Commitment che garantisce la cifra delle dosi del 20% per gli Stati a reddito medio e basso.

Ai Paesi ad alto reddito che partecipano al programma, COVAX fornisce un meccanismo assicurativo nel caso in cui le loro forniture concordate bilateralmente dovessero essere insufficienti. Per i Paesi a basso reddito, COVAX è un’ancora di salvezza per i vaccini quando i prezzi degli accordi bilaterali diventano troppo alti.

Le istituzioni sanitarie globali e i leader statali celebrano le immagini dei vaccini COVAX che arrivano nei Paesi poveri come prova che questo approccio è in rapido movimento, basato sui risultati ed equo. Ma queste immagini mascherano diversi problemi di equità del vaccino.

Non è chiaro se COVAX possa garantire l’investimento necessario per raggiungere il suo obiettivo di garantire 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021. La stessa COVAX ha avvertito di una necessità di ulteriori investimenti per 27 miliardi di dollari onde soddisfare questo obiettivo. Inoltre, le dosi per il 20% di una popolazione sono insufficienti.

Quando gli Stati sono sfidati sull’accumulo di vaccini, sugli accordi prioritari e sui negoziati bilaterali sui prezzi, spesso indicano COVAX come prova dell’impegno per l’equità del vaccino. La nostra critica a COVAX è che è più che solo beneficenza: COVAX funge da cortina fumogena per coprire il nazionalismo dei vaccini.

Proprietà intellettuale

Il costo dei medicinali è visto come il problema principale dell’accesso ai vaccini e alla tecnologia. Da qui la campagna per una sospensione temporanea (rinuncia) dei diritti di proprietà intellettuale protetti dall’accordo TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) del WTO per tutti i prodotti medici necessari per combattere la pandemia.

Il Sudafrica e l’India hanno avanzato una proposta per una rinuncia temporanea ai diritti di proprietà intellettuale sostenuta dai Paesi in via di sviluppo e dalle campagne della società civile. Tuttavia, questo è stato bloccato dall’UE, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Svizzera, tra gli altri Stati ad alto reddito.

I sostenitori sostengono che gli attuali accordi sui diritti di proprietà intellettuale soffocano la concorrenza e tengono i farmaci essenziali e convenienti e altri prodotti medici lontano dalle mani di coloro che ne hanno più bisogno.

Tuttavia, le norme esistenti consentono già ai Paesi di sospendere l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in caso di emergenza sanitaria. La Dichiarazione di Doha del 2001 su TRIPS e salute pubblica ha ribadito che i Paesi possono determinare cosa costituisce una emergenza nazionale e rilasciare licenze obbligatorie «in tutte le condizioni che ritengono appropriate».

Le licenze obbligatorie consentono alle società private o ai governi di produrre e distribuire una versione generica di un prodotto brevettato senza l’autorizzazione del titolare del brevetto. Un emendamento approvato nel 2005 ha anche consentito ai Paesi senza capacità di produzione nazionale di importare medicinali generici in tempi di emergenza nazionale.

Quindi il rilascio di licenze obbligatorie è una strategia fattibile per accelerare l’accesso ai vaccini.

La maggior parte degli Stati non lo farà. Ritengono che avrebbero molto da perdere: danni alla reputazione internazionale e critiche da parte dei big della salute globale.

Alcuni Stati come il Cile hanno avanzato l’idea di licenze obbligatorie per i vaccini COVID-19. Nessuno Stato li ha rilasciate fino ad oggi. La crescita della pandemia nei Paesi a basso reddito potrebbe portare nuova attenzione e urgenza attorno all’opzione.

Catene di fornitura e governance globale

Sebbene le catene di approvvigionamento siano veramente globali, la loro portata e il loro controllo rimangono al di fuori del ‘regno‘ delle istituzioni multilaterali.

I vaccini COVID-19 e altri prodotti medici vengono forniti attraverso catene di approvvigionamento transnazionali altamente complesse che spesso attraversano continenti. La produzione di vaccini richiede l’approvvigionamento di materie prime, materiali di consumo e reagenti. Ciò coinvolge più fornitori da tutto il mondo. Ad esempio, AstraZeneca lavora con 20 partner provenienti da oltre 15 Paesi e 20 siti di test per lo sviluppo del suo vaccino COVID-19.

Queste catene di approvvigionamento sono impostate, gestite e coordinate attraverso le principali società che sono generalmente i titolari dei diritti di proprietà intellettuale nella catena.

La creazione di catene di approvvigionamento per vaccini e altri prodotti medici influisce sulla loro distribuzione globale. Le società più piccole nella catena sono disincentivate dal minare gli interessi commerciali della società principale. Le società più piccole negli Stati a basso reddito temono di minare il sistema dei diritti di proprietà intellettuale in quanto potrebbe incidere sulle loro entrate future. I loro Stati, per quanto timorosi possano essere, devono essere audaci e fornire la copertura necessaria obbligando la produzione di vaccini generici con una licenza obbligatoria.

Cosa fare?

Per garantire l’accesso universale ai vaccini, gli Stati devono combattere utilizzando le regole esistenti a proprio vantaggio. Questi includono:

– Rilascio di licenze obbligatorie per produrre i propri vaccini.

– Creazione di accordi bilaterali con quegli Stati che hanno capacità produttiva.

– Costruire blocchi di vaccini per negoziare e fornire vaccini ai territori.

– Essere pronti a interrompere le relazioni di potere all’interno delle catene di approvvigionamento infrangendo le clausole di riservatezza nei contratti e pubblicando ciò che le aziende farmaceutiche vogliono che paghino -o almeno facciano trapelare questi contratti.

Discutibile, sì, ma come mostrano casi precedenti -quale quello del campione di virus dell’Indonesia– queste ‘controversies’ sono prodotte da gravi iniquità all’interno del sistema.

Se i Paesi vogliono risolvere il problema dell’equità del vaccino, devono smettere di vedere COVAX come la soluzione e vederlo come l’ente di beneficenza che è. E devono condividere la proprietà intellettuale e la tecnologia dei vaccini senza aspettare che le istituzioni multilaterali offrano il permesso quando le regole già lo consentono.

Le istituzioni multilaterali si basano su regole e norme. Questi esistono per l’ordine e la disciplina, ma a volte possono essere usati per la giustizia quando gli Stati fanno qualcosa di coraggioso.

Questo testo è stato redatto per ‘The Conversation‘da Erin Hannah, Professore Associato e Presidente del Dipartimento di Scienze Politiche presso il King’s University College presso l’Università dell’Ontario Occidentale, James Scott, Docente senior di politica internazionale alla King’s College di Londra, Silke Trommer docente Docente senior di politica all’Università di Manchester, Sophie Harman, Professore di politica internazionale alla Queen Mary University of London