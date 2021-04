Quando il Presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato l’11 agosto 2020 che l’autorità sanitaria russa era diventata la prima al mondo ad approvare un vaccino anti-Covid-19 per uso diffuso, la notizia è stata accolta con scetticismo. Non sono stati completati studi sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino.

Mentre la ricezione iniziale di Sputnik V è stata critica, nel febbraio 2021, i risultati preliminari degli studi di fase 3 sono stati riportati con un tasso di efficacia del 91,6% – la riduzione percentuale della malattia in un gruppo di persone vaccinate rispetto a un gruppo non vaccinato in condizioni di prova.

I risultati scientifici erano chiari. Un commento pubblicato su ‘Lancet’ concludeva: “Un altro vaccino può ora unirsi alla lotta per ridurre l’incidenza di COVID-19”.

Mentre è improbabile che l’impatto dello Sputnik V rivaleggi con quello dello Sputnik 1, il primo satellite in assoluto che ha innescato la corsa allo spazio, è, secondo Sarah Schiffling, Docente della Liverpool John Moores University e Liz Breen, Docente dell’University of Bradford, ancora un prodotto significativo in un momento in cui i vaccini sono urgentemente necessari.

Oltre a significare “satellite” in russo, Sputnik significa anche ‘compagno di viaggio’. Sempre più Paesi stanno decidendo di uscire dalla pandemia con Sputnik V come una delle loro scelte di vaccino.

Sputnik V utilizza l’adenovirus, una piattaforma vettoriale virale, che utilizza un virus innocuo per introdurre materiale genetico dal virus che causa COVID al tuo sistema immunitario, come fanno i vaccini Oxford / AstraZeneca e Johnson & Johnson. È stato sviluppato dal Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology, che è stato anche coinvolto nello sviluppo di vaccini per Ebola e Mers.

Schliffling e Breen affermano che Sputnik V ha due vantaggi chiave che ne facilitano la distribuzione: è tra i vaccini COVID-19 più economici e può essere trasportato facilmente. A US $ 10 (£ 7) una dose – lo stesso di Johnson & Johnson – Sputnik V è battuto solo sul costo dal vaccino Oxford / AstraZeneca, che arriva a US $ 4 a dose. Ciò significa che lo Sputnik V è più facilmente accessibile per molti Paesi alle prese con il costo della vaccinazione della loro popolazione.

Come il vaccino Oxford / AstraZeneca, lo Sputnik V non richiede una conservazione specializzata come la catena del freddo. La sua versione liquida può essere conservata alle temperature del congelatore domestico. È in fase di sviluppo una versione che può essere conservata a temperatura di frigorifero ed esiste anche una versione in polvere.

Il minor costo e la ridotta complessità della logistica dello Sputnik V, inizialmente visto come un modo per portare facilmente il vaccino nelle regioni remote della Russia, attrae anche molti al di fuori del Paese.

Molte catene di fornitura di vaccini, sostengono le due esperte, stanno attualmente riscontrando problemi. Recentemente, Moderna ha dimezzato una consegna programmata in Canada citando problemi di capacità produttiva. L’India, di fronte a un picco di casi, sta ora utilizzando la sua produzione di vaccini principalmente per il mercato interno, interrompendo le esportazioni nel marzo 2021. Negli Stati Uniti, 15 milioni di dosi di Johnson & Johnson hanno dovuto essere scartate dopo un errore di fabbrica.

Il vaccino Oxford / AstraZeneca è soggetto a restrizioni per determinati gruppi di età in molti Paesi a causa di possibili legami con coaguli di sangue molto rari. È riservato agli ultracinquantenni nel Regno Unito e agli ultracinquantenni in Australia. La Norvegia ha sospeso il lancio di AstraZeneca e ha ritardato la decisione finale sul suo ritiro, mentre il vaccino è stato interrotto completamente in Danimarca.

Allo stesso tempo, il vaccino Johnson & Johnson è in fase di ulteriori test anche a causa delle preoccupazioni su rari coaguli di sangue. Tutto ciò esercita ulteriore pressione sulla catena di fornitura Pfizer / BioNtech.

Questi problemi, sottolineano Scheffling e Breen, hanno dimostrato l’importanza di lavorare con una serie di fornitori di vaccini. Lavorare con più fornitori è una pratica standard della catena di fornitura. Riduce la dipendenza da un’unica fonte e consente inoltre ai clienti di effettuare ordini in base a una domanda superiore a quella che può essere soddisfatta da un solo fornitore.

La Commissione europea ha negoziato intensamente per costruire un portafoglio diversificato di vaccini per i cittadini dell’UE a prezzi equi. Sono stati conclusi contratti con sei promettenti sviluppatori di vaccini, assicurando un portafoglio di oltre 2,6 miliardi di dosi. C’è una diffusa indecisione sull’adozione dello Sputnik V in Europa, ma la Russia ha una presenza crescente nel mercato dei vaccini.

Lo Sputnik V è ancora in fase di revisione da parte dell’EMA. A livello globale, 57 Paesi ne hanno autorizzato l’uso, sollevando dubbi su quando sarà disponibile all’interno dell’UE. Al momento, non ci sono dosi sufficienti di altri vaccini disponibili nell’UE per soddisfare la domanda, quindi il desiderio di nuove opzioni è forte.

L’UE spesso fatica a trovare una voce unificata sulla Russia, con atteggiamenti nei confronti del Paese e relazioni storiche molto diverse in tutta Europa. Sulla questione dello Sputnik V, aumentano le richieste di una prudente presa in considerazione. Ma questa è una questione altamente politica. Il primo ministro slovacco, Igor Matović, si è dimesso formalmente a causa di uno scandalo politico innescato da un accordo segreto per l’acquisto di dosi di Sputnik V.

Gli Stati membri dell’UE – confermano le due docenti – possono concludere accordi separati con i produttori di vaccini che non hanno firmato accordi con l’UE. Austria, Ungheria e Slovacchia hanno ordinato lo Sputnik V, ma solo l’Ungheria lo ha somministrato fino ad oggi.

La Repubblica ceca, la Germania e l’Austria stanno cercando di garantire le forniture del vaccino, ma hanno insistito che verrà utilizzato solo dopo che l’Agenzia europea per i medicinali avrà dato il via libera. Come con altri vaccini, è improbabile che le consegne siano immediate.

La pandemia COVID-19 è una sfida globale che richiede soluzioni globali. Tutti i Paesi che hanno sviluppato e stanno producendo vaccini stanno esercitando un considerevole potere. I dibattiti sul nazionalismo dei vaccini e sulla diplomazia dei vaccini spesso mettono in ombra la necessità di una cooperazione internazionale.

Come con altri vaccini, la capacità di produzione di Sputnik V è in fase di espansione in tutto il mondo, più recentemente in Corea del Sud. I Paesi lo producono per i loro mercati interni e fanno affidamento sulle importazioni dalla Russia.

Sono state segnalate complicazioni di salute per diversi vaccini, che hanno influito sulle politiche e sulla fiducia del pubblico. Ciò influenzerà la domanda di vaccini per i quali finora non sono state segnalate complicazioni sanitarie, come Pfizer / BioNtech, cinese Sinovac o Sputnik V. Considerazioni sull’efficacia contro le varianti, i costi e la disponibilità saranno tutti cruciali e una gamma più ampia di vaccini implementati può renderlo molto vantaggioso.

Considerare tutte le opzioni disponibili è un approccio sensato dato il singhiozzo nei rischi del vaccino, nella fornitura e nei ritardi di approvazione che abbiamo visto fino ad oggi. È da lodare, affermano Scheffling e Breen, la considerazione di un’ampia gamma di vaccini candidati. La scelta deve essere eseguita in tutte queste considerazioni e la trasparenza di questo processo creerà la fiducia del pubblico.