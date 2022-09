USA vs Russia: la pace ha fretta

Se mai ve ne fosse stato bisogno, e proprio non ve ne era, le parole di Joe Biden sul nucleare sono pietre. Pietre, a mio parere, su una speranza di pacificazione universale, non solo locale.

Gli USA, con il sostegno, in Europa, del Regno Unito, il Paese europeo più ‘schierato’ contro la Russia, continuano a fare di tutto per rendere impossibile una trattativa.

Lo sfondamento con successo delle linee russe da parte ucraina, avvenuto grazie alle nuove armi inviate all’Ucraina, lungi dal favorire un incontro di pace, hanno indotto gli ucraini a cantare vittoria, contando sulla ‘liberazione’ dell’intero territorio occupato, ma specialmente gli USA e il Regno Unito ad intensificare gli aiuti.

Fino alla prima violentissima minaccia di Biden: se la Russia usasse armi chimiche o atomiche la risposta sarebbe adeguata. Questa più o meno l’affermazione di Biden. Che si potrebbe dire ovvia, ma ovvia non è. Per almeno due motivi: minacciare di usare armi (sostanzialmente la minaccia direi che riguarda quelle atomiche) vuol dire innescare un meccanismo di risposta sempre più aspro e pericoloso, quello che si chiama in genere ‘escalation’. L’uso delle armi atomiche è in sé un crimine, e come in ogni crimine il fatto che uno le usi, non giustifica nessun altro a farlo a sua volta.

Ma, a mio parere, il punto è un altro. Le minacce servono sostanzialmente a tenere alta la tensione e ad impedire che si possa trovare un tavolo di intesa, se non per una soluzione del conflitto, per intavolare trattative. Il problema delle armi atomiche, a mio parere, non c’è realmente sul terreno: nessuno, credo (o spero?) è tanto pazzo da immaginare di usarle, né la Russia, né gli USA. Ma è evidente che la continua escalation di minacce, e il ristagnare della guerra in Ucraina, indebolisce sicuramente la Russia, specialmente nel confronto con gli altri Stati, con i quali sta cercando accordi nuovi, e la costringe ad essere impegnata sul fronte europeo.

Lo scopo degli USA, perciò, è quello, strategicamente comprensibile, di distrarre la Russia ed impedirle, o renderle difficile, sostenere in maniera adeguata gli eventuali nuovi partner in accordi diversi dagli attuali, con riferimento in specie alle forniture di combustibili.

Così, penso, vanno interpretate le espressioni di solidarietà cauta con la guerra russa da parte della Cina e dell’India.

L’incontro di Samarcanda, a mio parere, è stato importante per due aspetti: l’inizio di una qualche forma di cooperazione tra Cina e India con la Russia, ma anche l’espressione del timore che un impegno eccessivo della Russia sul, diciamo così, ‘fronte occidentale‘ ne impedisca una collaborazione attiva su quello orientale.

In altre parole, la Cina e l’India, hanno verosimilmente bisogno oggi dell’appoggio di una Russia forte, anche militarmente, per poter sostenere il confronto sempre più ‘caldo‘ con gli USA.

Perché il vero scontro, la vera ‘terza guerra mondiale‘ è lì che si sta svolgendo o, se volete, è lì che si svolgerà. E quindi per la Cina, e, forse, l’India, una Russia forte può essere importante se non decisiva.

Non a caso Biden mentre minaccia di risposte adeguate (che significa poco o nulla, come ho detto prima, sul piano del conflitto diretto) che vorrà dire la fornitura di ulteriori e sempre più micidiali armi all’Ucraina, oltre a fornire aiuto strategico e operativo alla stessa, contemporaneamente dice che in caso di azioni contro Taiwan, gli USA interverrebbero direttamente.

Gli USA, per l’Ucraina, non sono intervenuti direttamente, perché non possono a causa del fatto che la Russia è attore diretto nel conflitto. Non diversamente da come, quando gli USA sono intervenuti con la forza (inutile citare i casi, sono noti e continui: Afghanistan, Iraq, Siria, ecc.) la Russia ha fornito qualche sostegno in armi e strategia ma non di più. Per lo stesso motivo: un confronto diretto tra i due sarebbe ‘la‘ guerra mondiale.

A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, le due cosiddette superpotenze, si sono sempre affrontate indirettamente, sul terreno, e direttamente nello spionaggio e nella ‘guerra elettronica’. E lo hanno fatto, appunto, fornendo armi e altro ai combattenti sul terreno.

La Cina, dal punto di vista statunitense, non è l’avversario adatto a generare un conflitto mondiale e quindi gli USA possono minacciare un intervento diretto.

L’interesse della Cina, invece, è esattamente quello di avere dalla propria parte e direttamente impegnata la Russia. Anche perché ciò impedirebbe agli USA di esagerare nelle pressioni.

La politica USA, del resto, rimane molto ambigua: da un lato minaccia sfracelli se la Cina dovesse attaccare Taiwan, e dall’altro conferma la propria politica di indifferenza a Taiwan con particolare riferimento ad una eventuale proclamazione di indipendenza che gli USA non favorirebbero. Per la precisione, Biden dice: «Non incoraggiamo e né spingiamo per l’indipendenza, Taiwan esprime i propri giudizi sull’indipendenza, è una decisione che spetta solo ai taiwanesi» … ma allora Taiwan cos’è? visto che non è indipendente, è, come dice la Cina, parte del territorio cinese, e Biden riconosce ciò e poi dice che interverrebbe. Coerente no?

Questa, spiegano infatti a Washington, è la politica dell’ambiguità, anzi, della ‘ambiguità +‘. Un pasticcio dal quale non può venire nulla di buono, tanto più che gli USA sono vincolati al trattato con cui hanno riconosciuta la Cina come una e indivisibile, il che esclude la possibilità da parte USA di Taiwan come soggetto cinese indipendente dalla Cina. Un pasticcio dai risvolti misteriosi.

Sta in fatto che la pressione USA sulla Cina aumenta e si rafforza con gli arretramenti russi. I quali, ultimi, però, mentre accettano con il sorriso (verde) sulle labbra, lo ‘scontento’ cinese e indiano per la guerra in corso, effettuano vaste manovre congiunte russo-cinesi proprio nello stretto di Taiwan.

Credo che mai come oggi la situazione sia nonché confusa, al limite del pericolo estremo.

Per quanto riguarda l’Europa, non va dimenticato che Mario Draghi, mentre dichiara apertamente la sua volontà di combattere le autocrazie (tutte?, quindi anche quella turca, quella ungherese, quella egiziana e tunisina, quella polacca, ecc.?), dall’altro, ricevendo da Kissinger (e non è un caso!) il premio di statista dell’anno, dice esplicitamente: «La nostra richiesta collettiva per la pace continua … Ma solo l’Ucraina può decidere quale pace è accettabile. Il mondo chiede coraggio e chiarezza ma anche speranza e amore», per poi aggiungere di contare che «ci sia un futuro in cui la Russia decida di tornare alle norme che ha sottoscritto nel 1945», per contribuire ad una pace globale.

Un discorso, a ben vedere, che è l’opposto certo di quelli di Putin, ma anche di quelli di Biden. Alla pace si deve arrivare, dove la parola chiave è ‘deve‘. E, aggiungerei, ci si deve arrivare subito, in fretta, per evitare che i venti di guerra che si agitano a Oriente scatenino un cataclisma dal quale pochi potranno salvarsi.

Se si pensa che un uomo simile lo abbiamo gettato nel cestino della carta straccia, c’è davvero da impallidire.