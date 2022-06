Si chiamerà Fission Surface Power il sistema di alimentazione energetica necessario ad effettuare gli esperimenti e la vita degli astronauti e delle apparecchiature automatiche sulla Luna. La NASA e il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti hanno selezionato tre proposte per il progetto di un sistema di alimentazione a fissione del valore di cinque milioni assegnati a Lockheed Martin, Westinghouse e IX –Intuitive Machines e X-Energy.

Un passaggio di estrema delicatezza che ha visto convergere le due tecnologie di punta attualmente al mondo, mettendo a confronto le peculiarità più avanzate e costose. Le più delicate in un momento di particolari tensioni con una guerra in atto in Europa e una difficoltà di assicurazione delle fonti che sta coinvolgendo le regioni più strategiche del pianeta. Il piano dunque si affianca allo studio di reattori per un futuro sistema di propulsione nucleare termica e rappresenta un primo necessario passo per una rivoluzione energetica senza precedenti nel campo delle spedizioni spaziali ma anche, non è difficile immaginarlo, per future prospettive sulla Terra.

È però una decisione che si attendeva da tempo e che risolve un dilemma energetico che avrebbe rappresentato la possibilità o meno di proseguire con la ricerca scientifica sul nostro satellite naturale. L’ente spaziale americano sostiene che l’energia da fusione e fissione assicurerà una fornitura energetica abbondante, indipendentemente dalle condizioni ambientali della Luna o in futuro più lontano, di Marte. Il Sole infatti, pur continuando a rappresentare una fonte preziosa di energia da solo non è sufficiente a garantire la continuità e pertanto non affidabile per tutto il ciclo di lavoro che si sta progettando.

Il piano è stato concepito da Anthony Calomino, il responsabile delle tecnologie nucleari della NASA all’interno della Space Technology Mission Directorate, che si è coordinato con il DOE.

Il programma selezionato prevede la realizzazione di un reattore composto da un nocciolo alimentato a uranio che convertirà il calore generato in elettricità con un impianto di 40 kilowatt –contro i dieci previsti inizialmente per la durata di un intero decennio, posizionato su un lander per essere utilizzato dove serve.

A sentir parlare di nucleare non mancano mai le critiche degli ambientalisti: Shel Horowitz, un consulente di redditività e di marketing per le imprese ecologiche, ha dichiarato –ma non sappiamo su quali basi- che “con il rapido calo del costo dell’energia elettrica veramente pulita proveniente dal Sole, dal vento e dall’idroelettrico su piccola scala, oltre alle crescenti efficienze che abbiamo ottenuto, non c’è motivo di passare attraverso un processo lungo, costoso e difficoltoso” come un impianto nucleare. Questo signore tuttavia, nelle sue affermazioni dovrebbe pensare che la notte lunare dura 14 giorni, mentre la luce del sole varia molto vicino ai poli ed è assente nei crateri permanentemente in ombra e che un’opportunità idroelettrica per adesso è piuttosto lontana. Fino almeno a quando non si estrarrà l’acqua da sottosuolo lunare.

Prima di esternare giudizi naturalmente contiamo di avere maggiori dettagli. A dire il vero però non ci impensierisce tanto il fatto che sulla Luna possa essere posizionato un impianto che potrebbe generare inquinamento ambientale quanto l’uso che gli uomini e le donne del pianeta Terra ne faranno. Non è il fatto che –come ha affermato Calomino- che quasi ogni singola missione spaziale compiuta negli anni ha utilizzato generatori termoelettrici a radioisotopi, che hanno il Plutonio-238 come fonte di energia. Ma –e ci fermiamo a parlare solo della Luna, tralasciando l’inquinamento generato nelle orbite basse terrestri- pensiamo anche che decenni di esplorazione hanno trasformato il nostro satellite in una discarica di rottami. In base ad alcune stime, come riporta Focus, i resti delle missioni lunari lasciati sul nostro satellite peserebbero oltre 181 tonnellate, se fossero tornare sulla Terra. Un carico di monnezza spropositato abbandonato su superfici vergini che non sono proprietà di nessuno ma che invece sono state considerate luogo di pubblica discarica per qualunque ente abbia voluto rivendicarne una libertà di uso. Perché, come ricorda William Barr, l’obiettivo di quelle missioni sulla Luna era portarvi l’equipaggio, raccogliere campioni e riportare gli astronauti a Terra, senza ulteriore dispendio di fatica e carburante.

Poi c’è un aspetto più inquietante: impianti così sofisticati imporranno come è plausibile, rigorose reti di sorveglianza da parte dei loro proprietari, che dovranno essere pronti ad evitare che malintenzionati, che siano imprenditori allo sbaraglio o singole nazioni avversarie, possano prendere di mira una centrale energetica per ostacolare la ricerca o impedire l’utilizzo di una determinata risorsa. Questo vuol dire legittimare l’uso delle armi nello spazio.

La riflessione da fare su questo punto è importante perché il principio renderebbe superati i trattati fino ad ora elaborati dalle Nazioni Unite e recepite dai singoli Stati sovrani. Ma, soprattutto, porterebbe ad una corsa agli armamenti extraterrestri che farebbe saltare i già fragili equilibri oggi esistenti.