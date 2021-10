Il Presidente Joe Biden, che oggi incontrerà papa Francesco in Vaticano, è cattolico. Anche il primo Presidente cattolico del Paese, John F. Kennedy, ha visitato il Vaticano. Ma gli incontri tra i Presidenti degli Stati Uniti e i Papi sono stati un punto fermo della politica sin dall’era Kennedy, che il presidente fosse cattolico o meno.

Woodrow Wilson è stato il primo Presidente in carica ad incontrare un Papa, in visita a Papa Benedetto XV nel mezzo dei negoziati di pace dopo la prima guerra mondiale. Dwight Eisenhower ha incontrato Giovanni XXIII come parte di un tour internazionale di buona volontà. Lyndon Johnson incontrò per la prima volta Paolo VI quando il Pontefice andò a New York per uno storico discorso alle Nazioni Unite, nel 1965. Richard Nixon incontrò due volte Paolo VI, nonostante la netta opposizione del Papa alla guerra in Vietnam. Gerald Ford ha incontrato Paolo VI nel 1975 e Jimmy Carter ha salutato il nuovo Papa, Giovanni Paolo II, nel 1979.

Tutti quegli incontri hanno preceduto l’instaurazione di relazioni diplomatiche formali tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, come la città-stato del Vaticano è conosciuta nella diplomazia formale. I due Stati finalmente si scambiarono ambasciatori nel 1984, sotto Ronald Reagan e Giovanni Paolo II. Entrambi erano anti-comunisti impegnati e la loro mossa per stabilire legami ufficiali ha segnato un’importante alleanza geopolitica.

La loro collaborazione si distingue come un punto di svolta -e un vantaggio per Reagan. All’epoca, Reagan aveva bisogno di un alleato cattolico, e ne trovò uno in Giovanni Paolo II.

E oggi Biden affronta una situazione in qualche modo simile.

Causa comune

La Santa Sede è una città-Stato indipendente dal 1929, ma in realtà il papa è capo di Stato almeno dall’VIII secolo.

È una situazione unica: un leader religioso che opera a pieno titolo come capo di sStato. Eppure la Chiesa cattolica romana occupa un posto unico nella storia del mondo. Come prima potenza globale, la Chiesa ha plasmato la politica mondiale per secoli. Oggi la Chiesa non solo ospita più di un miliardo di credenti, ma sostiene direttamente e indirettamente un’enorme quantità di lavoro senza scopo di lucro in tutto il mondo.

Quando Reagan ha formalizzato le relazioni diplomatiche di lunga data degli Stati Uniti con la Santa Sede nel 1984, l’ampia influenza della Chiesa ha fornito una buona ragione. Ma non l’unico.

L’anno precedente, poco prima della sua campagna di rielezione, Reagan aveva motivo di temere che gli elettori cattolici potessero non sostenerlo. I vescovi statunitensi avevano pubblicato una lettera pastorale, ‘La sfida della pace‘, in cui si affermava che «i buoni fini (difendere il proprio Paese, proteggere la libertà, ecc.) non possono giustificare fini immorali (l’uso di armi che uccidono indiscriminatamente e minacciano intere società)». Era una sfida diretta all’accumulo di armi dell’amministrazione Reagan, che aveva riscaldato la Guerra Fredda.

L’Amministrazione ha fatto di tutto per screditare i vescovi, suggerendo che non erano al passo con il papa. L’opinione pubblica americana si stava rivoltando contro la corsa agli armamenti e Reagan aveva bisogno di un potente alleato che potesse aiutarlo a mantenere gli elettori cattolici.

Reagan trovò quell’alleato in Giovanni Paolo II, che condivideva la sua diffidenza verso l’Unione Sovietica. Mentre si redigeva la lettera pastorale dei vescovi , Giovanni Paolo II ha avvertito che la Chiesa non deve chiedere agli Usa il disarmo unilaterale. Il papa polacco aveva sperimentato la dominazione sovietica e sperava di liberare il mondo dall’influenza comunista.

Data la causa comune del Presidente e del papa, Roma sarebbe stata più solidale con la prospettiva di Reagan rispetto a quella dei vescovi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno stabilito relazioni diplomatiche con la Santa Sede otto mesi dopo la pubblicazione di ‘The Challenge of Peace‘ e 10 mesi prima delle elezioni del 1984.

La questione politica dell’aborto si accese nel periodo precedente alle elezioni, poiché il cattolico pro-scelta Mario Cuomo, il governatore democratico di New York, aveva preso in considerazione la possibilità di candidarsi alla presidenza. I Democratici alla fine nominarono Walter Mondale, con un altro cattolico a favore della scelta, Geraldine Ferraro, come suo vicepresidente. Reagan, che si posizionò a favore della vita, focalizzò l’attenzione sulla questione in un altro tentativo di riconquistare gli elettori cattolici, decisione che si assicurò l’approvazione del papa.

Reagan vinse le elezioni del 1984 con una valanga di voti storica. Vinse 49 Stati e perse la maggior parte del voto cattolico che qualsiasi repubblicano avesse vinto fino a quel momento nella storia.

Un altro viaggio tempestivo?

Oggi, 37 anni dopo, la presidenza Biden affronta il proprio dilemma cattolico: l’ultimo capitolo di una lunga lotta sui cattolici nella vita pubblica americana, che mette in evidenza una frattura più profonda tra i vescovi degli Stati Uniti e il Vaticano.

Molti vescovi degli Stati Uniti vogliono impedire a personaggi pubblici di ricevere il sacramento della Comunione – il fulcro di ogni messa cattolica- se sostengono il diritto all’aborto, che la Chiesa considera un peccato grave. Nel 2019, un prete della Carolina del Sud si è rifiutato di offrire la comunione a Biden a causa della posizione pro-scelta del politico.

A novembre, i vescovi degli Stati Uniti si riuniranno per discutere un documento sulla ‘coerenza eucaristica’, che potrebbe contenere istruzioni su chi ha diritto alla Comunione.

Ma il Vaticano ha quasi esortato i vescovi a non procedere con il documento. «Non ho mai rifiutato l’Eucaristia a nessuno», ha detto Papa Francesco ai giornalisti nel settembre 2021, esortando i sacerdoti a pensare alla questione «come pastori» piuttosto che da un punto di vista politico.

Mentre Biden si prepara per la sua visita papale, l’Amministrazione potrebbe avere in mente la storia istruttiva di Reagan. Il presidente -come Reagan- potrebbe trovare un orecchio più ricettivo a Roma che a casa.