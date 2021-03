L’amministrazione Biden ha una donna, il vicepresidente Kamala Harris, nella sua seconda posizione più alta, e il 61% degli incaricati alla Casa Bianca sono donne. Ora, ha dichiarato la sua intenzione di “proteggere e responsabilizzare le donne in tutto il mondo”.

L’equità di genere e un’agenda di genere sono due ingredienti di una ‘politica estera femminista’ – un’agenda internazionale che mira a smantellare i sistemi di aiuti esteri, commercio, difesa, immigrazione e diplomazia dominati dagli uomini che fanno da parte alle donne e ad altri gruppi minoritari in tutto il mondo. Una politica estera femminista reinventa gli interessi nazionali di un paese, allontanandoli dalla sicurezza militare e dal dominio globale per posizionare l’uguaglianza come base di un mondo sano e pacifico.

Ciò è in linea con l’innovativa dichiarazione del 1995 di Hillary Clinton alle Nazioni Unite: “I diritti delle donne sono diritti umani”.

Il mondo potrebbe cambiare in alcuni modi positivi se più Paesi, in particolare una potenza come gli Stati Uniti, facessero uno sforzo concertato per migliorare i diritti delle donne all’estero, suggerisce la nostra borsa di studio su genere e sicurezza. La ricerca mostra che i Paesi con una maggiore parità di genere hanno meno probabilità di altri Paesi di subire una guerra civile. L’uguaglianza di genere è anche collegata al buon governo: i Paesi che sfruttano le donne sono molto più instabili.

Le donne non sono ancora la massima priorità di politica estera di nessun Paese. Ma sempre più paesi stanno iniziando a scriverli almeno nell’agenda.

Nel 2017, il Canada ha lanciato una ‘politica di assistenza internazionale femminista’ volta a sostenere la salute di donne, bambini e adolescenti in tutto il mondo.

Mettendo i soldi dietro le sue promesse, ha promesso 1,4 miliardi di dollari canadesi all’anno entro il 2023 sia ai governi che alle organizzazioni internazionali per rafforzare l’accesso alla nutrizione, ai servizi sanitari e all’istruzione tra le donne nei Paesi in via di sviluppo. Circa 700 milioni di dollari di questo denaro saranno destinati alla promozione della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi e all’eliminazione della violenza di genere. Circa 10 milioni di dollari in quattro anni andranno all’UNICEF per ridurre le mutilazioni genitali femminili.

Nel gennaio 2020, il Messico è diventato il primo Paese dell’America Latina ad adottare una politica estera femminista. La sua strategia mira a promuovere l’uguaglianza di genere a livello internazionale; combattere la violenza di genere in tutto il mondo; e affrontare le disuguaglianze in tutte le aree del programma di giustizia sociale e ambientale.

Il Messico deve anche aumentare il personale del proprio ministero degli esteri affinché sia ​​composto almeno per il 50% da donne entro il 2024 e garantire che sia un luogo di lavoro privo di violenza.

Né il Canada né il Messico hanno raggiunto i suoi nuovi nobili obiettivi.

I critici dicono che la mancanza di attenzione del Canada su uomini e ragazzi lascia le tradizioni e le usanze che sostengono la disuguaglianza di genere non completamente affrontate. E in Messico, che ha tra i più alti tassi di violenza di genere al mondo – gli uomini uccidono 11 donne ogni giorno – è difficile vedere come un governo che non può proteggere le donne in patria possa promuovere in modo credibile il femminismo all’estero.

Ma entrambi i Paesi stanno almeno tenendo esplicitamente conto delle esigenze delle donne.

Anche gli Stati Uniti hanno compiuto passi verso una politica estera più femminista.

Nell’estate del 2020, sotto l’amministrazione Trump, i dipartimenti della Difesa, dello Stato e della sicurezza interna, insieme all’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, hanno pubblicato un piano che inseriva l’emancipazione delle donne nelle loro agende.

Questi documenti – approvati in conformità con una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 2000 sulle donne, la pace e la sicurezza – promuovono la partecipazione delle donne al processo decisionale nelle zone di conflitto, promuovono i diritti delle donne e assicurano il loro accesso all’assistenza umanitaria. Includono anche disposizioni che incoraggiano i partner americani all’estero a incoraggiare allo stesso modo la partecipazione delle donne ai processi di pace e sicurezza.

Queste sono le componenti di una politica estera femminista. Ma i piani funzionano ancora poco. Una politica estera veramente femminista sarebbe coerente tra aiuti, commercio, difesa, diplomazia e immigrazione e darebbe costantemente la priorità all’uguaglianza per le donne.

Una delle prime mosse di Biden in carica, a gennaio, è stata quella di revocare la ‘regola del bavaglio globale’, una politica repubblicana che proibisce agli operatori sanitari di Paesi stranieri che ricevono aiuti dagli Stati Uniti di fornire servizi relativi all’aborto, anche se usano i propri soldi. Gli studi dimostrano che la restrizione ai finanziamenti riduce l’accesso delle donne a tutti i tipi di assistenza sanitaria, esponendole a malattie e costringendo le donne a cercare aborti non sicuri.

La riallocazione delle risorse finanziarie in modo tale da creare parità di condizioni per le donne è un altro aspetto critico di una politica estera femminista. Ma ancora una volta, deve essere una politica coerente e trasversale, non una decisione una tantum.

È improbabile che gli Stati Uniti, a lungo una potenza mondiale leader, sostituiscano la loro strategia di sicurezza militare internazionale con una politica estera puramente “femminista”.

Ma non è necessario.

Man mano che crescono le prove che il benessere delle donne è fondamentale per il benessere di tutti, la connessione tra uguaglianza di genere e sicurezza globale può essere naturalmente incorporata in strategie globali aggiornate incentrate sugli obiettivi tradizionali americani come la sicurezza internazionale e i diritti umani.

L’Afghanistan mostra la necessità e le opportunità di una politica estera statunitense femminista.

Le donne afghane sono state brutalmente discriminate sotto i talebani, con ragazze bandite dall’istruzione e donne escluse dalla leadership in politica, sicurezza e affari. Ora, sotto il governo afghano del Presidente Ashraf Ghani, il 28% dei parlamentari afghani sono donne e 3,5 milioni di ragazze vanno a scuola. Le donne temono che le loro libertà possano essere compromesse in qualsiasi accordo di condivisione del potere con i talebani.

Eppure i funzionari americani in modo chiaro e controverso non hanno incorporato il genere nei negoziati con il gruppo militante talebano per porre fine alla guerra in Afghanistan. Solo un negoziatore statunitense è una donna: scarsa rappresentanza per un paese che afferma di essere impegnato a preservare i diritti delle donne afghane. La delegazione talebana non ha donne e solo quattro donne fanno parte della delegazione di 21 membri del governo afghano.

Con l’aiuto degli Stati Uniti, un accordo con l’Afghanistan potrebbe garantire i guadagni che le donne hanno ottenuto da quando gli Stati Uniti hanno rovesciato i talebani nel 2001 – oppure potrebbe sacrificarli per la “pace”.

Traduzione dell’articolo ‘How a ‘feminist’ foreign policy would change the world’ da ‘The Conversation’

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti