La politica estera dell’amministrazione Biden nel suo primo anno è stata per lo più definita dalla riluttanza a fare grandi cambiamenti politici e ad assumersi rischi politici significativi per mantenere gli impegni della campagna elettorale del Presidente.

L’importante eccezione, ovviamente, è stata la prudente decisione di Biden di ritirare le forze statunitensi dall’Afghanistan, che si distingue ancora di più come una delle poche occasioni in cui il Presidente ha contraddetto la visione prevalente del consenso a Washington. Su quasi tutte le altre questioni, tuttavia, l’amministrazione Biden è stata eccessivamente cauta e si è accontentata di accettare lo status quo, anche quando era una politica dell’era Trump che il Presidente e i suoi funzionari l’avevano condannata come un evidente fallimento.

Dai dazi alle sanzioni di ‘massima pressione’ alla vendita di armi a clienti spericolati, la parola d’ordine dell’ultimo anno è stata continuità.

C’è stato un forte aumento nell’enfatizzare il sostegno ai diritti umani nella retorica dell’amministrazione da quando Trump ha lasciato l’incarico, ma si cercano invano esempi di come Biden abbia reso i diritti umani centrali nella sua politica estera. Ciò è stato più evidente nella ripresa delle vendite di armi all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, mentre la loro guerra allo Yemen continua senza sosta. Nonostante le accuse credibili secondo cui i governi saudita e degli Emirati hanno usato armi prodotte negli Stati Uniti per commettere crimini di guerra contro i civili, l’amministrazione Biden ha approvato nuove armi e contratti di manutenzione per l’esercito saudita e ha permesso la vendita di armi da 23 miliardi di dollari agli Emirati Arabi Uniti. Ora che gli Emirati Arabi Uniti stanno perdendo interesse nella vendita a causa di troppe restrizioni di sicurezza, la decisione di consentire la vendita sembra ancora peggiore.

Nessuno si aspettava che Biden avrebbe presieduto a una revisione radicale della politica estera degli Stati Uniti, ma anche se misurata su uno standard molto più modesto, la sua politica estera è stata inferiore a ciò che i suoi sostenitori ragionevolmente si aspettavano di vedere. Sullo Yemen, il Presidente ha fatto alcune prime mosse incoraggianti che suggerivano che la sua amministrazione fosse seriamente intenzionata a cambiare rotta, ma mentre l’anno si trascinava e la sofferenza dello Yemen si aggravava è diventato chiaro che il cambiamento della politica degli Stati Uniti era minimo. C’è stata una scarsa pressione sulla coalizione saudita per porre fine al blocco delle uccisioni e gli Stati Uniti stanno fornendo all’esercito saudita più missili che possono utilizzare per imporre quel blocco dall’aria. Non era mai probabile che Biden avrebbe trattato l’Arabia Saudita come un ‘paria‘, ma la responsabilità che Biden aveva promesso non si è mai materializzata.

L’uso della guerra economica da parte dell’amministrazione Trump per infliggere punizioni a interi paesi era una politica che chiedeva cambiamenti immediati, ma questa è anche quella che Biden ha fatto di meno per modificare. Rimangono in vigore ampie sanzioni contro Venezuela, Iran, Siria e Corea del Nord e non c’è stata l’urgenza di revocarne nessuna nonostante i loro effetti dannosi sulla popolazione nel mezzo di una pandemia. La lunga revisione della politica delle sanzioni da parte dell’amministrazione Biden è stata notevole per quanto poco l’amministrazione abbia dovuto mostrare per nove mesi di sforzi. Dopo l’acquisizione dei talebani all’inizio di quest’anno, l’Afghanistan è ora soggetto agli effetti distruttivi dello stesso tipo di guerra economica che gli Stati Uniti stanno conducendo da anni su altri Paesi. L’incubo umanitario che si sta sviluppando ora minaccia decine di milioni di vite a meno che l’amministrazione non si muova rapidamente per apportare i cambiamenti necessari nelle politiche degli Stati Uniti.

Il rifiuto dell’amministrazione di offrire sollievo anche con sanzioni simboliche per scopi umanitari è stato uno dei principali punti critici nei colloqui per salvare il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Poiché l’Iran ha continuato a ridurre la sua conformità all’accordo nucleare per protestare contro le sanzioni di “massima pressione” e gli attacchi di sabotaggio al suo programma, l’amministrazione Biden non si sposterà sulla riduzione delle sanzioni fino a quando l’Iran non tornerà alla piena conformità. Ciò ha creato uno sfortunato test di volontà in cui nessuno dei due governi vuole fare il primo passo per uscire dall’impasse, e il risultato è che il JCPOA si sta lentamente estinguendo mentre una soluzione reciprocamente vantaggiosa guarda in faccia tutti.

Avendo perso la finestra per un rapido ripristino dell’accordo prima delle elezioni presidenziali iraniane di giugno, l’amministrazione Biden ha iniziato a suggerire che sta già cercando l’uscita dai colloqui e ha iniziato a lanciare una serie di cattive ‘opzioni’ se i colloqui falliscono . Per un’amministrazione che ha propagandato le proprie capacità diplomatiche e si è vantato che ‘la diplomazia è tornata’, il fallimento nel rientrare e salvare il JCPOA è probabilmente la delusione più grande e consequenziale dell’anno. C’è ancora la possibilità che i colloqui possano rivelarsi più produttivi nel 2022, ma senza qualche concessione significativa da parte degli Stati Uniti sulla riduzione delle sanzioni non sembra promettente.

Il controllo degli armamenti era un’area in cui c’erano almeno alcuni punti luminosi. Biden ha esteso New START all’inizio dell’anno e ha salvato l’ultimo trattato sul controllo degli armamenti rimanente con la Russia. I colloqui di stabilità strategica tra Stati Uniti e Russia sono iniziati più tardi nell’anno dopo l’incontro al vertice di Biden con Putin, e i primi rapporti suggerivano che i colloqui erano stati produttivi nel gettare le basi per ulteriori discussioni. Sfortunatamente, Biden non ha fatto alcuno sforzo per far rivivere Open Skies e l’attuale crisi sull’Ucraina rende improbabile che ci saranno progressi significativi sui nuovi accordi sul controllo degli armamenti nel prossimo futuro.

Biden merita molto credito per aver completato il ritiro dall’Afghanistan di fronte a un’intensa resistenza e a una copertura mediatica estremamente negativa. In netto contrasto con il resto delle sue decisioni di politica estera di quest’anno, Biden ha riconosciuto ciò che doveva accadere, ha capito cosa era nel migliore interesse del paese e ha seguito la decisione quando sarebbe stato politicamente più facile cedere i suoi critici. Anche se non è vero che gli Stati Uniti non sono più in guerra, il Presidente ha posto fine alla presenza militare degli Stati Uniti in Afghanistan quando permettergli di trascinarsi all’infinito lo avrebbe salvato da mesi di critiche.

Se il secondo anno dell’amministrazione Biden avrà più successo del primo, dovrà correre più rischi e accettare più critiche a breve termine per far avanzare gli interessi degli Stati Uniti all’estero. Impegnarsi con la Russia per disinnescare la crisi sull’Ucraina sarà controverso a Washington e in alcune capitali alleate, ma è necessario ridurre le tensioni ed evitare esiti peggiori. Fare pressione sull’Arabia Saudita per porre fine al blocco dello Yemen provocherà ulteriori lamentele da parte dei falchi al Congresso, ma è ciò che deve accadere se gli Stati Uniti vogliono aiutare a porre fine alla miseria che il sostegno del nostro governo alla guerra ha causato negli ultimi sei anni e mezzo anni.

L’amministrazione deve anche dare uno sguardo molto più approfondito alle politiche che ha ereditato da Trump. Se capiscono che le sanzioni ‘massima pressione’ sono state un crudele fallimento su tutta la linea, dovrebbero revocare o sospendere tali sanzioni nella massima misura possibile.

Ciò che l’amministrazione Biden non deve fare è semplicemente mantenere le politiche dell’era Trump per i prossimi tre anni perché hanno paura del contraccolpo politico dei falchi che li attaccheranno nei termini più duri, qualunque cosa facciano.