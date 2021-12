Il primo anno di mandato dell’amministrazione Biden si chiude con un bilancio fatto di più ombre che luci. Sfumato l’entusiasmo che ne ha accompagnato l’elezione, il Presidente è andato incontro, con il passare dei mesi, a difficoltà crescenti sia sul piano interno, sia su quello internazionale. Nonostante i risultati globalmente positivi per quanto riguarda la ripresa economica, il timore per gli effetti sanitari della pandemia COVID-19 resta alto, alimentato dal diffondersi con rapidità inattesa della variante Omicron del virus. Parallelamente, l’amministrazione ha faticato a promuovere l’ambiziosa piattaforma economica e sociale delineata in campagna elettorale, trovandosi spesso sotto il fuoco incrociato dell’aggressiva opposizione repubblicana e di una maggioranza democratica spesso più aggressiva della sua controparte. Il risultato è stato il progressivo annacquamento dei progetti originari che da una parte ha ridato forza alle posizioni del Grand Old Party, dall’altro ha eroso il problematico equilibrio che le varie componenti del Partito democratico erano riuscite a trovare intorno alla figura di Biden.

In campo internazionale, le cose non sono andate meglio. Dopo il successo del G7 di Carbis Bay e dei successivi incontri con i vertici di NATO e UE (11-14 giugno), da luglio la distanza fra le posizioni di Washington e quelle dei suoi alleati europei è tornata a crescere. Il ritiro delle truppe USA dall’Afghanistan prima, la firma dell’accordo di sicurezza ‘a tre’ con Australia e Gran Bretagna (AUKUS) poi hanno riportato alla luce il timore del Vecchio continente per il possibile ritorno della Casa Bianca a una politica unilateralista che già in passato era stata fonte di tensioni. Anche se, nei mesi successivi, la fase acuta della crisi sembra essere stata superata, la credibilità dell’amministrazione ne ha comunque risentito. Inoltre, anche sui grandi temi globali (primo fra tutti quello della lotta contro il cambiamento climatico, che l’amministrazione ha individuato come uno dei suoi cavalli di battaglia) la leadership di Washington appare più debole del previsto nonostante il notevole impatto mediatico che ha avuto l’accordo in materia firmato con le autorità cinesi lo scorso novembre, a margine della COP26.

Per quanto concerne i rapporti con Pechino, l’accordo sul clima (pur con le sue ambiguità) rappresenta forse il solo segnale positivo di un anno segnato da ripetuti strappi, primo fra tutti il deludente incontro di Anchorage fra il Segretario di Stato Anthony Blinken, il Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e le loro controparti cinesi (20 marzo). Sebbene il dialogo non si sia mai interrotto, le posizioni dei due Paesi rimangono distanti su molte questioni. Cosa più rilevante, quella fra Stati Uniti e Cina sembra avere definitivamente assunto i caratteri della competizione strategica, espressione usata sempre più spesso nei documenti dell’amministrazione. Anche con la Russia i rapporti rimangono difficili, come attestato dall’esito del vertice Biden–Putin del 15 giugno. Anche in questo caso, tuttavia, il dialogo fra le parti non si è mai davvero interrotto. L’attivismo di Mosca alle frontiere orientali dell’Ucraina resta, al momento, il principale elemento di preoccupazione. Nel complesso, sembra comunque che, agli occhi dell’amministrazione, la percezione della minaccia russa si sia fortemente ridimensionata.

Il nuovo anno si apre, quindi, con molte incertezze e parecchi interrogativi. Il primo – e, forse, il più importante – riguarda la tenuta della maggioranza in Congresso, che nelle ultime settimane è apparsa sempre più scricchiolante. Il secondo – che si connette strettamente al primo – riguarda l’impatto che potrà avere, sul futuro dell’amministrazione, il voto di midterm del prossimo novembre: un appuntamento al quale il Partito democratico guarda ormai con aperta sfiducia e con l’ottica di limitare i danni. Su questo sfondo, nelle ultime settimane è emerso con forza crescente il problema di Kamala Harris, che rischia di riaprire la frattura mai veramente composta fra il Presidente e la sua vice. Le accuse reciproche di scarsa collaborazione riflettono, infatti, non solo i limiti di un ‘ticket’ pensato soprattutto per esigenze elettorali, ma, più radicalmente, il contrasto attualmente esistente fra le diverse anime del Partito democratico: un contrasto che è stato, sinora, il principale elemento di debolezza dell’amministrazione e che anche nel 2022 rimarrà, con ogni probabilità, il maggioreostacolo all’azione della Casa Bianca.