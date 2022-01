I movimenti estremisti nazionali si sono evoluti e adattato le loro strategie, infrastrutture e messaggi nell’anno successivo all’insurrezione al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021. Tali movimenti erano inizialmente esultanti alla vista dei gruppi estremisti e dei più ardenti sostenitori dell’ex Presidente Donald Trump rompere le finestre e scontrarsi con la polizia, fermando temporaneamente il Congresso degli Stati Uniti mentre certificava i risultati delle elezioni del 2020. Ma, gli arresti e il controllo risultanti hanno inacidito quell’allegria in una malvagia miscela di paranoia e paura che si è diffusa tra questi movimenti, sia online che offline.

Dopo un breve periodo di relativa inattività, alcuni movimenti radicali cominciarono a riemergere pubblicamente. Entro l’estate del 2021, altri movimenti si sono riorganizzati, apportando aggiustamenti strategici lungo la strada.

Un rapporto del Digital Forensic Research Lab (DFRLab) fornisce una panoramica e un’analisi dei cambiamenti osservati nei movimenti estremisti nazionali dall’attacco al Campidoglio del 2021. Come indicato nella Strategia nazionale per la lotta al terrorismo interno, le minacce estremiste domestiche includono gruppi e individui “il cui odio razziale, etnico o religioso li conduce alla violenza” e coloro che incitano alla “violenza imminente in opposizione alle azioni legislative, regolamentari o di altro tipo intraprese”. dal governo”, comprese le milizie autoproclamate, i movimenti di “cittadini sovrani” e altri che promuovono rimostranze ideologiche marginali. Questa ricerca è informata dal monitoraggio e dall’analisi online continui di individui, gruppi e movimenti estremisti e dal modo in cui il loro comportamento online influenza le attività offline. Gli sforzi di monitoraggio quotidiano, comprendenti principalmente resoconti open-source e investigativi, sono iniziati nella seconda metà del 2020 e sono proseguiti per tutto il 2021, producendo un registro completo dei movimenti estremisti online che ha informato questo rapporto, nonché altri sforzi per combattere le minacce che i movimenti estremisti interni pongono alla democrazia e alla sicurezza pubblica.

Dopo la rivolta:

Vari movimenti estremisti interni e i loro sostenitori hanno applaudito l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti, ma sono rimasti paralizzati dalla paranoia . Lo slancio percepito acquisito nel corso del 2020 ha visto un breve congelamento, poiché le ondate iniziali di arresti e controllo pubblico hanno interrotto l’organizzazione e le attività.

. Lo slancio percepito acquisito nel corso del 2020 ha visto un breve congelamento, poiché le ondate iniziali di arresti e controllo pubblico hanno interrotto l’organizzazione e le attività. Vari movimenti o gruppi organizzati hanno pianificato e incoraggiato eventi di follow-up, ma la maggior parte alla fine è stata cancellata . Il diffuso sospetto, sia reciproco che delle autorità federali, ha portato molti movimenti a scoraggiare la partecipazione a eventi politici pubblici e ad accusarsi reciprocamente di collaborare con gli investigatori.

. a eventi politici pubblici e ad accusarsi reciprocamente di collaborare con gli investigatori. Le società di social media e le piattaforme online hanno intrapreso ulteriori azioni contro i contenuti e le attività estremiste , portando a una “grande dispersione” di estremisti e gruppi estremisti su piattaforme alternative. Movimenti, gruppi e individui presenti durante l’attacco sono stati sottoposti a ulteriori controlli da parte delle aziende tecnologiche. Molte figure centrali hanno perso l’accesso ai servizi digitali tradizionali, costringendole a disperdersi in spazi online alternativi.

, portando a una “grande dispersione” di estremisti e gruppi estremisti su piattaforme alternative. Movimenti, gruppi e individui presenti durante l’attacco sono stati sottoposti a ulteriori controlli da parte delle aziende tecnologiche. Molte figure centrali hanno perso l’accesso ai servizi digitali tradizionali, costringendole a disperdersi in spazi online alternativi. Molti gruppi estremisti e piattaforme di estrema destra sono stati oggetto di violazioni e hack di dati. Ricercatori e investigatori digitali hanno monitorato gruppi estremisti e piattaforme di social media alternative per raccogliere dati open source, mentre gli hacker si infiltravano attivamente in essi. Molti di questi sforzi sono stati messi a disposizione di ricercatori e giornalisti, che, a loro volta, hanno rivelato dettagli precedentemente sconosciuti su di loro, comprese le informazioni personali.

Adozione di nuove modalità offline:

Alcuni movimenti estremisti hanno tentato di entrare nella politica conservatrice tradizionale . Formando organizzazioni non profit e conducendo attività politiche tradizionali come le operazioni bancarie telefoniche e l’organizzazione di conferenze, i movimenti estremisti hanno cercato di stabilire una legittimità politica all’interno dei circoli conservatori tradizionali per attirare sostegno.

. Formando organizzazioni non profit e conducendo attività politiche tradizionali come le operazioni bancarie telefoniche e l’organizzazione di conferenze, i movimenti estremisti hanno cercato di stabilire una legittimità politica all’interno dei circoli conservatori tradizionali per attirare sostegno. Altri hanno cercato di decentralizzare le loro organizzazioni . Alcuni gruppi hanno cercato di eludere il controllo operando in modo autonomo da gruppi nazionali centrali e incoraggiando individui o piccoli gruppi a lavorare in modo indipendente verso obiettivi più ampi.

. Alcuni gruppi hanno cercato di eludere il controllo operando in modo autonomo da gruppi nazionali centrali e incoraggiando individui o piccoli gruppi a lavorare in modo indipendente verso obiettivi più ampi. I leader del movimento stanno incoraggiando in modo schiacciante le azioni locali rispetto a quelle nazionali. Ciò ha portato molti ad adottare cause abbracciate dai conservatori tradizionali, dalla lotta alle restrizioni COVID-19 alla sfida dei programmi scolastici, dirigendo la loro ira contro i funzionari locali.

Adozione di nuove modalità online:

Movimenti vietati e sostenitori disamorati hanno utilizzato una serie di piattaforme alternative, stabilendosi infine su una manciata di esse . Dopo essere migrati da una piattaforma all’altra, molti movimenti estremisti si sono stabiliti su piattaforme alternative primarie, che variano da comunità a comunità.

. Dopo essere migrati da una piattaforma all’altra, molti movimenti estremisti si sono stabiliti su piattaforme alternative primarie, che variano da comunità a comunità. Gli imprenditori di estrema destra insoddisfatti delle attuali piattaforme digitali ne hanno costruite di alternative . Alcuni estremisti e simpatizzanti di estrema destra hanno creato piattaforme per mantenere il controllo e l’indipendenza, garantendo che i contenuti non vengano rimossi senza la loro esplicita approvazione. Tra questi c’è l’amministratore delegato di Gab Andrew Torba , che ha dichiarato che sta tentando di costruire una “economia cristiana parallela”, così come piattaforme video lanciate dal nazionalista bianco Nicholas Fuentes e dall’esperto di cuscini cospirazionisti Mike Lindell .

. Alcuni estremisti e simpatizzanti di estrema destra hanno creato piattaforme per mantenere il controllo e l’indipendenza, garantendo che i contenuti non vengano rimossi senza la loro esplicita approvazione. Tra questi c’è l’amministratore delegato di Gab , che ha dichiarato che sta tentando di costruire una “economia cristiana parallela”, così come piattaforme video lanciate dal nazionalista bianco e dall’esperto di cuscini cospirazionisti . I movimenti hanno ripreso gli sforzi per iniettare la loro propaganda in modo più ampio nei dibattiti online sulla ‘guerra culturale’. Come fruttuosa opportunità per generare indignazione e odio, gli estremisti hanno abbracciato le questioni sociali emotivamente cariche come veicolo di ingresso nel discorso online mainstream.

Revisionismo storico:

Influenti e politici di destra hanno lavorato per offuscare e distorcere gli eventi del 6 gennaio, impegnandosi nel revisionismo storico. I punti vendita marginali tra cui Gateway Pundit e Revolver insieme a politici come i rappresentanti Paul Gosar (R-AZ) e Marjorie Taylor Greene (R-GA) hanno usato le loro piattaforme per impegnarsi nel revisionismo storico riguardo alla rivolta del Campidoglio, contestando il comportamento dei partecipanti nonostante il documentario prove contrarie e accusando il governo di condurre una cospirazione contro i sostenitori di Trump.

Questi risultati ritraggono un paesaggio estremista domestico che è stato martoriato dal contraccolpo che ha dovuto affrontare dopo la rivolta in Campidoglio, ma non è stato interrotto da esso. In effetti, i sentimenti sposati dalle cause estremiste nazionali sono pubblici e insidiosi come sempre e si fanno strada nel discorso conservatore tradizionale. Ciò sottolinea l’importanza della contabilità periodica e della strategia dei metodi per affrontare le minacce. Proprio come i movimenti estremisti si adattano ed evolvono, così dovrebbero essere gli approcci per prevenire i danni che producono.