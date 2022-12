USA – UE: i sussidi della discordia

Le misure che il Congresso degli Stati Uniti ha adottato negli scorsi mesi su impulso dall’amministrazione Biden a tutela dell’industria americana hanno destato (e continuano a destare), in Europa, più di una preoccupazione. Fra l’altro, il sistema di sussidi previsto dall’Inflation Reduction Act (IRA) – un pacchetto di aiuti del valore complessivo di quasi 370 miliardi dollari, approvato lo scorso agosto – starebbe avendo, secondo i Paesi europei, pericolosi effetti distorsivi, spingendo molte aziende del Vecchio continente (ma anche asiatiche) a indirizzare i propri investimenti produttivi oltreatlantico per beneficiare dei vantaggi offerti dalla nuova normativa USA. Prezzi dell’energia fino a cinque volte inferiori rispetto alla media europea alimentano questo processo, mentre i provvedimenti adottati per favorire il processo di transizione ecologica e di una industria ‘verde’ nazionale, in particolare incentivando la produzione e commercializzazione di veicoli elettrici, hanno rischiano di impattare pesantemente sull’export europeo verso gli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguardo il settore critico dell’automotive.

Le reazioni europee sono state dure. L’UE ha accusato Washington di violare le regole previste dal WTO in tema di aiuti di Stato e – pur affermando di non volere, al momento, adottare misure di ritorsione – ha chiesto alla Casa Bianca il ritiro o il ridimensionamento di vari provvedimenti. Bruxelles e Washington hanno anche attivato una task force per affrontare il problema. La strada per una revisione non è, comunque, facile, soprattutto se dovesse procedere per via legislativa, poiché appare improbabile che il Congresso decida di rimettere mano al dossier. Anche l’amministrazione ha mostrato una certa rigidità, suggerendo, piuttosto, alla controparte di adottare un proprio sistema di incentivi. Nelle scorse settimane, il Presidente francese, Emmanuel Macron, parlando a una delegazione di imprenditori francesi, ha sollevato la questione, così come ha fatto il ministro tedesco dell’economia, che ha definito “eccessivo” il sostegno dato da Washington all’industria nazionale e ha sottolineato il rischio che la politica degli incentivi statunitense abbia come effetto quello di “risucchiare” gli investimenti fuori dall’Europa.

Per alcuni osservatori, l’adozione di un ipotetico ‘Buy European Act’ a sostegno dell’industria continentale rappresenta una strada rischiosa. Il timore è che, su questa strada, si finisca per innescare un ‘effetto imitazione’ dalle conseguenze difficilmente prevedibili. Il ridimensionamento del mercato russo (destinato, con ogni probabilità, a durare anche dopo la fine della guerra in Ucraina) e le tendenze protezionistiche emerse in Cina (attestate delle conclusioni del recente Ventesimo congresso del PCC) contribuiscono ad alimentare questo timore. Di contro, un cambiamento di rotta da parte degli Stati Uniti appare improbabile. Il Presidente Biden si è detto fiducioso riguardo alla possibilità di giungere a un accordo con l’Europa. La stessa fiducia è stata espressa a margine dell’incontro fra la stesso Biden e Macron, nel quale i temi economici hanno avuto in peso importante. Tuttavia, l’IRA e l’enfasi dell’amministrazione sulla questione del ‘buy American’ sono solo uno dei punti di frizione, mentre a Washington il peso dei ‘nazionalisti economici’ è aumentato sia in ambito democratico, sia in ambito repubblicano.

In effetti, al di là delle affermazioni di principio, sui problemi del commercio e dell’integrazione dei mercati, sembra che le posizioni di Stati Uniti ed Europa si stiano via via allontanando. Anche se in modo meno enfatico che negli anni della presidenza Trump, la politica americana sembra avere scelto la strada del progressivo affrancamento del Paese dalle catane globali di fornitura sviluppate a partire dagli anni Novanta. Ciò vale anche nei confronti del Vecchio continente, i cui produttori – grazie, fra l’altro, ai vincoli politici dettati dalle logiche della guerra fredda – hanno tradizionalmente goduto di un accesso ‘di favore’ al mercato USA. Sebbene la creazione di nuovi posti di lavoro e la transizione a un’economia più sostenibile rappresentino obiettivi condivisi, le forme e i tempi del loro perseguimento sembrano, quindi, mettere in luce le divergenze che, in modo sempre più chiaro, contrappongono le due sponde dell’Atlantico e che, dopo la convergenza dei mesi successivi all’invasione russa dell’Ucraina, sembrano essere tornate a influenzare negativamente le relazioni di Washington con le capitali europee.