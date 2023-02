USA: Twitter permetterà annunci per prodotti a base di cannabis e THC

Con un importante cambiamento di politica, Twitter permette alle aziende di cannabis “approvate” e legali e ad altri inserzionisti di pubblicare annunci negli Stati Uniti per prodotti, accessori e servizi regolamentati a base di THC e CBD, ha reso noto la piattaforma di social media. Il nuovo cambiamento di politica di Twitter che permette la pubblicità e il marketing da parte di aziende di cannabis legali è un passo avanti per il settore e potrebbe spingere altre piattaforme pubblicitarie digitali a ripensare le loro proibizioni sulle promozioni della cannabis, dicono gli addetti ai lavori. Allo stesso tempo, Twitter sta vivacizzando il suo ingresso nella pubblicità della cannabis negli Stati Uniti con un incentivo promozionale per l’industria. Almeno quattro Stati – Ohio, Oklahoma e Pennsylvania, oltre al Minnesota – hanno buone possibilità di legalizzare la marijuana per uso adulto quest’anno, hanno detto osservatori e parti interessate a MJBizDaily. Gli elettori dell’Oklahoma decideranno sulla legalizzazione in un’elezione speciale del 7 marzo con la sola cannabis in votazione. Si ritiene che sia la prima volta negli Stati Uniti che la marijuana si presenta al voto da sola, senza candidati o altre iniziative elettorali. E a meno che l’Assemblea Generale dell’Ohio non superi la recente riluttanza e adotti una proposta promossa dagli elettori entro il 3 maggio, una campagna ben finanziata e organizzata per qualificare la legalizzazione per il voto di novembre in quello Stato è già operativa. Canada: i prezzi all’ingrosso della cannabis canadese sono crollati di oltre il 40% l’anno scorso, mentre le aziende continuavano a lavorare su un’ostinata carenza di offerta e i coltivatori in difficoltà sceglievano di vendere la marijuana invenduta invece di distruggerla. I funzionari dell’Ucraina occidentale hanno lanciato un progetto per lo sviluppo di un parco industriale della canapa, riadattando un vecchio impianto di lino che, secondo loro, può portare allo sviluppo di un «moderno cluster di coltivazione e lavorazione tecnica della cannabis».

Stati Uniti

Twitter permetterà annunci per prodotti a base di cannabis e THC negli Stati Uniti

Con un importante cambiamento di politica, Twitter permette alle aziende di cannabis “approvate” e legali e ad altri inserzionisti di pubblicare annunci negli Stati Uniti per prodotti, accessori e servizi regolamentati a base di THC e CBD, ha reso noto la piattaforma di social media.

«Permettiamo agli inserzionisti approvati di cannabis (compresi i cannabinoidi CBD) di puntare agli Stati Uniti», a condizione che siano soddisfatte una serie di condizioni, ha dichiarato Twitter sul suo sito web sotto la voce “Droghe e paraphernalia“.

AdCann, un sito web di marketing e pubblicità sulla cannabis con sede a Toronto, ha riportato per primo lo sviluppo in un post sui social media.

AdCann ha notato che, «con effetto immediato», Twitter permetterà agli “inserzionisti di promuovere la preferenza del marchio e contenuti informativi legati alla cannabis” per alcuni prodotti e servizi, tra cui:

CBD e prodotti cannabinoidi simili.

THC e prodotti simili.

Prodotti e servizi legati alla cannabis, tra cui servizi di consegna, laboratori, eventi e altro.

«Le aziende, i marchi e i fornitori di cannabis americani dovranno passare attraverso un processo di approvazione degli inserzionisti di Twitter per garantire che siano legittimi e istruiti sulla piattaforma“, ha riferito AdCann.

«Una volta approvati, gli operatori del settore avranno accesso all’intera suite di prodotti pubblicitari di Twitter, compresi i tweet promossi, le opportunità di promozione dei prodotti, i takeover specifici per località, le sponsorizzazioni di video in-stream e le funzioni di pubblicazione dei partner“.

I dirigenti dell’industria della cannabis hanno accolto con favore la notizia

«È da un po’ che si lavora dietro le quinte”, ha dichiarato in un tweet martedì sera Patrick Rea, amministratore delegato della società di venture capital Poseidon Garden Ventures di San Francisco.

«La cannabis è un argomento di primo piano su @Twitter e dovrebbe essere un grande canale per la pubblicità della #cannabis, a seconda dei dettagli del programma. #progresso“.

Rosie Mattio, CEO di Mattio Communications, una società di marketing e comunicazione focalizzata sulla cannabis di New York City, ha twittato: «Complimenti a @twitter per essere il primo grande social network ad accogliere le pubblicità sulla cannabis“.

In base alle sue nuove linee guida, Twitter ha dichiarato che gli inserzionisti di cannabis – presumibilmente aziende – saranno soggetti a una serie di restrizioni e condizioni:

«Gli inserzionisti devono essere autorizzati dalle autorità competenti e pre-autorizzati da Twitter.

«Gli inserzionisti possono rivolgersi solo alle giurisdizioni in cui sono autorizzati a promuovere questi prodotti o servizi online.

«Gli inserzionisti non possono promuovere o offrire la vendita di cannabis (compresi i cannabinoidi CBD). Eccezione: Annunci per prodotti topici (non ingeribili) a base di CBD derivato dalla canapa che contengono una quantità di THC pari o inferiore alla soglia dello 0,3% stabilita dal governo».

«Gli inserzionisti sono tenuti a rispettare tutte le leggi, le norme, i regolamenti e le linee guida pubblicitarie applicabili».

«Gli inserzionisti non possono rivolgersi a clienti di età inferiore ai 21 anni».

L’improvviso cambiamento di politica arriva dopo che il miliardario Elon Musk ha completato l’acquisto di Twitter lo scorso ottobre, comprando il servizio di social media per 44 miliardi di dollari.

Musk è noto per aver fumato marijuana nel podcast di Joe Rogannel 2018.

Insider ha poi riferito che Musk – amministratore delegato dell’azienda spaziale SpaceX – ha ricevuto dal governo degli Stati Uniti l’ordine di sottoporsi a test antidroga casuali per un anno.

SpaceX fa notevoli affari con il governo federale.

L’acquisto di Twitter da parte di Musk ha immediatamente alimentato la speculazione che il miliardario avrebbe allentato la rigida politica pubblicitaria di Twitter che regola la marijuana.

«Fino a oggi, solo i marchi di prodotti CBD potevano fare pubblicità sulla piattaforma di Twitter», ha sottolineato AdCannnel suo post sui social media.

«In futuro, il social network consentirà la promozione di prodotti, accessori, servizi e altro ancora contenenti THC e CBD regolamentati».

Nelle sue nuove linee guida, Twitter ha chiarito che non permetterà la pubblicità diretta ai minori.

L’azienda ha anche stabilito diverse altre restrizioni, affermando che gli annunci sulla cannabis devono:

«Non fare appello ai minori nella creatività, e le pagine di destinazione devono essere protette dall’età e le vendite devono essere verificate dall’età».

«Non utilizzare personaggi, personaggi sportivi, celebrità o immagini/icone che richiamino i minori.

«Non utilizzare minori o donne incinte come modelli nella pubblicità».

«Non fare affermazioni sull’efficacia o sui benefici per la salute».

«Non fare affermazioni false o fuorvianti».

«Non mostrare rappresentazioni dell’uso di prodotti a base di cannabis».

«Non ritrarre persone che fanno uso di cannabis o che ne sono sotto l’influenza».

«Non incoraggiare il trasporto attraverso i confini dello Stato».

La mossa di Twitter arriva sulla scia dell’annuncio di gennaio che Google Ads non vieterà più tutte le pubblicità di canapa e CBD in California, Colorado e Porto Rico.

Tuttavia, continueranno a esserci limitazioni per gli operatori di marketing, ha aggiunto Google nel suo post sul blog.

Stati Uniti

La mossa pubblicitaria di Twitter segna un notevole cambiamento nel marketing della cannabis negli Stati Uniti

Il nuovo cambiamento di politica di Twitter che permette la pubblicità e il marketing da parte di aziende di cannabis legali è un passo avanti per il settore e potrebbe spingere altre piattaforme pubblicitarie digitali a ripensare le loro proibizioni sulle promozioni della cannabis, dicono gli addetti ai lavori.

Allo stesso tempo, Twitter sta vivacizzando il suo ingresso nella pubblicità della cannabis negli Stati Uniti con un incentivo promozionale per l’industria.

«Per me è una chiara indicazione della normalizzazione della cannabis come bene di consumo confezionato e che si sta muovendo verso un’accettazione più mainstream», ha detto Lisa Buffo, fondatrice e CEO del gruppo industriale Cannabis Marketing Association.

Rosie Mattio, fondatrice e CEO dell’agenzia di PR per la cannabis Mattio Communications, ha detto che la sua azienda ha discusso la nuova politica pubblicitaria con Twitter nel periodo precedente al cambiamento della politica del social media.

«Se (le altre aziende di social media) vedono che si possono fare soldi veri permettendo alle aziende di cannabis di fare pubblicità su una piattaforma specifica, penso che sarebbero sciocchi a non aprire le porte alle aziende di cannabis», ha detto.

Rimangono comunque alcune domande su cosa esattamente permetta e cosa non permetta la nuova politica di Twitter sulla pubblicità della cannabis.

Le regole di Twitter per la pubblicità sulla cannabis

Alcuni operatori dell’industria della cannabis statunitense si sono già mossi per trarre vantaggio dal cambiamento di politica di Twitter, con l’azienda di vaporizzatori Pax che ha annunciato mercoledì di essere «tra i primi partner pubblicitari di Twitter per la cannabis», ha detto il vicepresidente del marketing di Pax, Luke Droulez, in un comunicato.

Altri stanno adottando un approccio attendista.

Thomas Winstanley, responsabile marketing della multinazionale della marijuana della costa orientale Theory Wellness, ha detto che il nuovo approccio di Twitter alla pubblicità della cannabis è «più simbolico che pratico per le nostre operazioni», almeno per ora.

Winstanley ha detto che le regole di Twitter per le aziende americane della cannabis sono diverse dalle regole pubblicitarie della società di social media per il Canada, dove Twitter ha già permesso la pubblicità delle aziende legali della marijuana.

Le regole di Twitter per la pubblicità sulla marijuana negli Stati Uniti stabiliscono che gli inserzionisti «non possono promuovere o offrire la vendita di cannabis», compreso il CBD, con un’eccezione per i prodotti CBD topici derivati dalla canapa che contengono meno dello 0,3% di THC.

Winstanley ha interpretato questa regola nel senso che Theory Wellness non può cercare di ottenere un ritorno sulla spesa pubblicitaria su Twitter convertendo una pubblicità direttamente in una vendita.

A suo avviso, però, le promozioni di sensibilizzazione al marchio sarebbero consentite.

Twitter non ha risposto alla richiesta di MJBizDaily di chiarire che cosa è permesso dalla sua politica pubblicitaria sulla cannabis negli Stati Uniti.

«Essendo uno dei primi marchi a fare pubblicità, si ricevono molte impressioni e molti controlli», ha detto Winstanley.

«E quindi probabilmente staremo a vedere come questo nuovo segmento del business (di Twitter) inizierà a evolversi e a svilupparsi».

Sono consentite le promozioni di preferenza del marchio THC

Twitter «sta permettendo agli inserzionisti di promuovere la preferenza del marchio e contenuti informativi relativi alla cannabis» per i prodotti CBD, THC e «prodotti e servizi relativi alla cannabis» come “servizi di consegna, laboratori, tecnologia di coltivazione, motori di ricerca (ed) eventi», secondo una e-mail di un dipendente di Twitter che è stata vista da MJBizDaily.

Secondo l’e-mail, Twitter offre un incentivo pubblicitario di sei settimane per le marche di cannabis, abbinando una spesa pubblicitaria fino a 250.000 dollari su base individuale.

Amy Deneson, cofondatrice dell’organizzazione commerciale Cannabis Media Council e cofondatrice dell’agenzia pubblicitaria per la marijuana Pheno, entrambe con sede a New York, ha detto che il modulo di attestazione dell’inserzionista di Twitter per la promozione delle imprese della cannabis rende questi inserzionisti «unici responsabili» del rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Gli editori di pubblicità sulla cannabis di solito si assumono «una responsabilità condivisa (in cui) l’editore dice: ‘Ci assicureremo che sia in linea con le nostre norme legali e di conformità, con le nostre linee guida della comunità e con i nostri standard, e ci assicureremo che tutti siano in regola’», ha detto Deneson.

«Ma con questa attestazione, Twitter sta dicendo che è interamente responsabilità degli inserzionisti del marchio», ha continuato.

«Penso che valga la pena notare che gli inserzionisti dei marchi dovrebbero essere molto corretti, quindi, quando si impegnano con questa piattaforma».

Deneson ha detto di aver avuto conversazioni con Twitter prima del cambiamento della politica pubblicitaria dell’azienda, in cui ha sottolineato che «il settore della cannabis è pronto per questo – hanno dollari di marca da spendere e dollari di marketing da spendere».

Meta e altri seguiranno l’esempio?

Mentre le aziende statunitensi di cannabis regolamentate sperimentano la nuova opportunità pubblicitaria di Twitter, non è chiaro se i concorrenti di Twitter nel campo della pubblicità digitale – come Alphabet, società madre di Google, e Facebook, Instagram e WhatsApp di Meta Platforms – potrebbero seguire l’esempio e consentire la pubblicità della marijuana.

La piattaforma pubblicitaria di Google ha recentemente alleggerito le restrizioni sulla pubblicità della canapa e del CBD in mercati selezionati, ma esclude ancora molte altre forme di commercializzazione della cannabis.

«Spero che Twitter dia il buon esempio e che sempre più editori e piattaforme, compresa Meta, vedano il settore (della cannabis) come un settore fiorente, vibrante e bello con cui impegnarsi», ha detto Deneson.

Il responsabile delle pubbliche relazioni per la cannabis, Mattio, ha detto che Twitter merita un riconoscimento “per essere stato il primo a mettere la propria bandiera nel terreno” e crede che l’industria statunitense della marijuana si sentirà fedele alla piattaforma privata di social media.

«Ci hanno accolto a braccia aperte, mentre gli altri social network non l’hanno fatto», ha detto.

I dollari pubblicitari dell’industria della cannabis andranno dove sono consentiti”, ha detto il CEO della Cannabis Marketing Association Buffo.

«E se Twitter lo permette, la gente presterà attenzione».

Stati Uniti

Quattro Stati hanno buone possibilità di legalizzare la marijuana a scopo ricreativo nel 2023

Se il Campidoglio del Minnesota sembra diverso ultimamente, non è solo per il Partito Democratico dei Lavoratori Agricoli (DFL) che si gode la “tripletta” – il controllo di entrambe le camere della legislatura e l’ufficio del governatore – per la prima volta in 10 anni.

È anche la marijuana, come in un sentore percepibile dalla direzione della deputata Jessica Hanson.

Una legislatrice al secondo mandato, la cui prima esperienza politica è stata quella di direttore esecutivo di un’organizzazione per la legalizzazione, Hanson ha co-sponsorizzato una legge bipartisan per la legalizzazione dell’uso da parte degli adulti che è stata reintrodotta la scorsa settimana.

La legge, che l’anno scorso era passata alla Camera, quest’anno dovrebbe ricevere un’accoglienza più favorevole da parte del Senato, ora a maggioranza DFL.

«Abbiamo eletto persone a livello di base nella legislatura di questo stato che hanno a cuore questo problema», ha detto Hanson, che si ritiene sia il primo consumatore di cannabis ammesso eletto a una carica statale in Minnesota.

Le prospettive rosee e il nuovo slancio per la legalizzazione in Minnesota – dove il governatore democratico ha promesso di firmare una legge sulla legalizzazione – possono essere viste in tutto il Paese nel 2023.

Almeno quattro Stati – Ohio, Oklahoma e Pennsylvania, oltre al Minnesota – hanno buone possibilità di legalizzare la marijuana per uso adulto quest’anno, hanno detto osservatori e parti interessate a MJBizDaily.

Gli elettori dell’Oklahoma decideranno sulla legalizzazione in un’elezione speciale del 7 marzo con la sola cannabis in votazione.

Si ritiene che sia la prima volta negli Stati Uniti che la marijuana si presenta al voto da sola, senza candidati o altre iniziative elettorali.

E a meno che l’Assemblea Generale dell’Ohio non superi la recente riluttanza e adotti una proposta promossa dagli elettori entro il 3 maggio, una campagna ben finanziata e organizzata per qualificare la legalizzazione per il voto di novembre in quello Stato è già operativa.

Anche se molti dettagli nelle legislature statali sono ancora in sospeso – comprese le questioni del controllo locale, dell’equità sociale e di altri aspetti – anche questo potenziale conflitto è incoraggiante per Hanson.

«Stiamo combattendo in Campidoglio su come legalizzare, non se legalizzare o meno», ha detto a MJBizDaily.

Altrove, i sostenitori dicono che i tempi sono maturi per gettare le basi per vittorie più ambiziose, e alcuni stanno pianificando sforzi più lunghi in Caroline, Indiana e New Hampshire.

L’azione statale di quest’anno arriva dopo che i sostenitori della legalizzazione hanno ottenuto risultati contrastanti durante le elezioni di metà mandato del novembre 2022, con due vittorie e tre sconfitte.

Potenziale cruciale

Oltre al Minnesota, i legislatori statali della Pennsylvania stanno rinnovando una seria spinta per legalizzare la cannabis per uso adulto – questa volta in un clima politico più amichevole che fa ben sperare per la legalizzazione.

Anche se le probabilità in Pennsylvania sono un po’ più lunghe – con il controllo della legislatura attualmente diviso tra repubblicani e democratici – la legalizzazione ha ancora un sostegno bipartisan e un’approvazione da parte del governatore.

È stato un gruppo di senatori statali del GOP a cercare senza successo di convincere l’ex senatore degli Stati Uniti Pat Toomey, repubblicano della Pennsylvania, a sostenere il SAFE Banking Act al Congresso.

Sarà chiesto loro di appoggiare nuovamente i senatori statali Sharif Street, democratico, e Dan Laughlin, repubblicano, che nell’ottobre 2021 hanno presentato una proposta di legalizzazione che finora si è arenata ad Harrisburg.

I due hanno promesso di riprovarci quest’anno. Ma per il momento la Camera non ha un partito di maggioranza e probabilmente non lo avrà fino alle elezioni straordinarie del 7 febbraio per occupare due seggi vacanti.

Gli ostacoli del passato cedono il passo

A parte questa complessità, in passato le proposte di legge bipartisan per la legalizzazione hanno fatto progressi limitati in Minnesota e in Pennsylvania, prima di incontrare ostacoli per lo più partitici che sono stati poi rimossi o alleggeriti.

La Camera del Minnesota, ad esempio, ha approvato una legge sulla legalizzazione lo scorso maggio, ma la maggioranza repubblicana ha bloccato l’avanzamento della legge al Senato.

C’è ancora del lavoro da fare per fare pressione su alcuni democratici del Senato, ma si prevede che questo sarà un passaggio più facile, ha detto Hanson a MJBizDaily.

«Ci saranno persone che dovranno essere istruite“, ha detto. “Ci saranno alcuni senatori democratici che sono apprensivi, nervosi e spaventati».

La legalizzazione potrebbe anche essere favorita dai timori di una recessione, quando la spesa federale per la pandemia COVID-19 scomparirà dai bilanci statali e i legislatori cercheranno nuove fonti di reddito.

In Pennsylvania, i sostenitori dell’industria ritengono che i legislatori riluttanti siano sottoposti a maggiori pressioni per procedere con la legalizzazione dell’uso da parte degli adulti, dopo il successo dell’industria della marijuana medica dello Stato, pari a 2 miliardi di dollari, e l’apertura nel 2022 dei mercati ricreativi nei vicini New Jersey e New York.

Se i Democratici finiranno per avere la maggioranza assoluta nella legislatura statale, il forte risultato del partito «ci dà certamente la migliore possibilità che abbiamo avuto in diversi anni», ha detto Meredith Buettner, direttore esecutivo della Pennsylvania Cannabis Coalition, che esercita pressioni per conto degli operatori multinazionali.

Un incombente deficit di bilancio di 2 miliardi di dollari in Pennsylvania nell’anno fiscale 2023-24 significa anche che il nuovo governatore democratico Josh Shapiro, un sostenitore della legalizzazione che entrerà in carica il 17 gennaio, sarà sotto pressione per trovare nuove fonti di reddito.

Potrebbe utilizzare un argomento che generi entrate durante la sua proposta di bilancio statale, il primo discorso politico importante del suo mandato.

Se la marijuana sarà inclusa, ciò potrebbe indicare che la legalizzazione è una priorità, ha detto Buettner.

«Sarò molto più ottimista» se Shapiro menzionerà la legalizzazione, ha aggiunto Buettner. Ma, in ogni caso, «siamo in una situazione migliore di quella in cui siamo stati».

E, come Shapiro, che ha ricevuto una valutazione A+ nella guida elettorale della NORML, il governatore del Minnesota Tim Walzè favorevole alla legalizzazione.

Walz ha giurato di firmare qualsiasi legge che arrivi sulla sua scrivania e ha detto agli intervistatori che si aspetta che i legislatori gliene inviino una.

Azione di ritorno al voto

In Oklahoma, un robusto programma di MMJ che è visto come un grande successo e la vena libertaria dello Stato sono ritenuti in grado di far pendere le probabilità a favore della legalizzazione quando gli elettori si recheranno alle urne il 7 marzo per decidere la Question 820.

C’è già stata una notevole preparazione.

I sostenitori hanno cercato di qualificare la legalizzazione per il voto del novembre 2022 prima che una serie di discutibili ritardi burocratici e sfide legali ostacolassero lo sforzo.

Settimane prima delle elezioni di novembre, la Corte Suprema dell’Oklahoma ha stabilito che la questione sarebbe stata sottoposta agli elettori nel 2024 o durante un’elezione speciale.

È stato il governatore repubblicano Kevin Stitt, che si è dichiarato contrario alla legalizzazione, a far scattare le rare elezioni speciali con una proclamazione esecutiva.

Tuttavia, la campagna “Yes on 820” afferma che la situazione di fuori anno significa che l’affluenza alle urne sarà decisiva.

«Siamo cautamente ottimisti – credo sia il modo migliore per dirlo», ha detto Michelle Tilley, direttore della campagna Yes on 820, a MJBizDaily in un’intervista telefonica.

«Abbiamo fatto dei sondaggi, e i risultati sono stati favorevoli».

«Ma siamo in una situazione difficile: Il 7 marzo è un’elezione speciale a cui la gente non è abituata a votare».

Dopo l’Oklahoma, l’attenzione si sposterà sull’Ohio, dove un’altra lunga battaglia dovrebbe risolversi nel 2023.

Lì, proposte di legge concorrenti per la legalizzazione – una sponsorizzata dai repubblicani, l’altra dai democratici – si sono precedentemente arenate nell’Assemblea generale dopo che la leadership repubblicana ha bloccato le proposte di legge.

Separatamente, i sostenitori di una campagna d’iniziativa elettorale ben finanziata hanno litigato con i legislatori e con il Segretario di Stato per la presentazione delle firme in tempo.

Un accordo legale ha dato all’Assemblea Generale quattro mesi, a partire dal 3 gennaio, per decidere se adottare la legalizzazione stessa.

In caso contrario, riprenderà seriamente la raccolta di petizioni per qualificare la legalizzazione per il voto di novembre.

Gli sforzi in Oklahoma e in Ohio sono considerati validi e importanti sia dall’industria della marijuana che dalle organizzazioni di difesa della legge, tanto da attirare una significativa raccolta di fondi.

Fino alla fine di settembre, Yes on 820 ha dichiarato di aver ricevuto 2,74 milioni di dollari in contributi per la campagna, la maggior parte dei quali da organizzazioni di difesa, secondo i registri.

In Ohio, un’alleanza di organizzazioni di difesa e industriali ha investito finora 1,5 milioni di dollari nella Coalition to RegulateMarijuana Like Alcohol (Coalizione per regolamentare la marijuana come l’alcol), un totale che dovrebbe crescere nel corso dell’anno.

«La maggior parte degli abitanti dell’Ohio vede la legalizzazione come un’eventualità inevitabile», ha dichiarato Tom Haren, un avvocato di Cleveland che funge da portavoce della coalizione.

Si tratta solo di assicurarsi che gli elettori dell’Ohio abbiano voce in capitolo”.

«Credo che, a prescindere dall’affluenza alle urne a novembre, la maggioranza degli elettori sosterrà la legalizzazione».

Un colpo lungo, una visione lunga

Sebbene la maggior parte dei 29 Stati che hanno legalizzato la cannabis per uso adulto lo abbiano fatto attraverso l’iniziativa degli elettori, questa strategia ha limiti politici e pratici.

Gli osservatori sostengono che il Congresso subirà maggiori pressioni per agire sulla riforma della politica della marijuana se le controparti nelle legislature statali si muoveranno invece di cedere la responsabilità agli elettori.

Ma in molti degli Stati che ancora proibiscono la vendita per uso adulto, la legislatura è l’unica opzione. La maggior parte di questi Stati ha limitato il potere delle iniziative degli elettori o manca del tutto di questo meccanismo.

E «le proposte degli elettori in genere producono cattive leggi, soprattutto in ambiti complicati come la legalizzazione della cannabis», ha detto Jonathan Caulkins, professore alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh che studia le politiche sulle droghe.

Queste leggi tendono a essere ingombranti e difficili da modificare. Possono anche essere esposte a sfide legali.

Un provvedimento del 2020 che legalizzava l’uso da parte degli adulti nel South Dakota è stato annullato dalla Corte Suprema dello Stato dopo un’azione legale sostenuta dal governatore repubblicano Kristi Noem.

Una sfida legale ha anche rovesciato con successo una legge sulla MMJ approvata dagli elettori in Mississippi, anche se quella saga ha portato i legislatori ad approvare una legge separata che permette ai pazienti di usare la cannabis.

Nel frattempo, proposte di legge per la legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo sono state presentate in Indiana e New Hampshire, mentre proposte per la legalizzazione della MMJ sono in cantiere in North Carolina e South Carolina.

In questi Stati, lobbisti come Jeremiah Mosteller, analista politico senior di Americans for Prosperity, un think tank libertario con sede in Virginia finanziato dal miliardario Charles Koch, sono “iperconcentrati” nel convincere i repubblicani che la legalizzazione è un vincitore bipartisan popolare tra gli elettori e non una questione di parte che dà ai democratici una vittoria.

«Li stiamo mettendo in contatto con i veterani e con i pazienti che hanno visto i benefici», ha detto, sottolineando che il messaggio non è che «siamo a favore della cannabis, ma siamo contro il proibizionismo».

Canada

I prezzi della cannabis canadese all’ingrosso sono scesi di oltre il 40% nel 2022

I prezzi all’ingrosso della cannabis canadese sono crollati di oltre il 40% l’anno scorso, mentre le aziende continuavano a lavorare su un’ostinata carenza di offerta e i coltivatori in difficoltà sceglievano di vendere la marijuana invenduta invece di distruggerla.

Guardando alla seconda parte del 2023, alcuni esperti del settore vedono l’eccesso di offerta di cannabis all’ingrosso attenuarsi un po’ quando un maggior numero di produttori autorizzati lascerà il mercato e i coltivatori rimanenti adegueranno i volumi di coltivazione per soddisfare la domanda.

Ma altri sono più pessimisti e prevedono che i prezzi all’ingrosso continueranno a scendere.

«L’eccesso di offerta e di capacità ha fatto sì che i fiori di alta qualità siano ampiamente disponibili e venduti ben al di sotto del costo marginale di produzione», ha dichiarato Zach George, amministratore delegato del produttore di cannabis SNDL, in un comunicato stampa di questa settimana.

Citando la sovrapproduzione dell’industria, il comunicato ha fatto notare che SNDL sta eliminando circa 85 dipendenti e riducendo l’attività in un impianto di produzione a Olds, Alberta.

MJBizDaily aveva precedentemente riportato che la quantità totale di cannabis immagazzinata da produttori, grossisti e dettaglianti autorizzati aveva raggiunto 1,4 miliardi di grammi (1.543 tonnellate), citando gli ultimi dati di Health Canada.

I prezzi dei fiori sfusi all’ingrosso sono scesi ai minimi storici nel 2022 sul Canadian Cannabis Exchange (CCX), una piattaforma di trading live per la marijuana all’ingrosso B2B, secondo l’annuale Bulk Wholesale Cannabis Pricing Report della società.

I prezzi della borsa, che è privata, sono considerati un barometro dei prezzi all’ingrosso in Canada e non riflettono i prezzi di tutte le transazioni all’ingrosso nel paese.

Il Canada non è solo. I prezzi all’ingrosso sono diminuiti in tutti gli Stati Uniti a causa della scarsità di prodotto.

In Canada, il prezzo medio per grammo di fiori sfusi all’ingrosso nel 2022 è stato di 1,06 dollari canadesi (79 centesimi) al grammo sulla CCX, con un calo del 41% rispetto al 2021, che ha visto un prezzo medio di 1,80 dollari canadesi al grammo.

«Il grande risultato è che il 2022 è stato un anno super impegnativo per la cannabis canadese», ha detto in un’intervista telefonica Steve Clark, amministratore delegato della CCX.

«Abbiamo iniziato a vedere nella seconda metà dell’anno un sacco di consolidamenti, un sacco di coltivatori di piccole e medie dimensioni hanno essenzialmente iniziato a esaurire il flusso di cassa libero o le linee di credito».

Clark ha detto che questo è stato uno dei fattori che ha fatto scendere i prezzi.

«Le persone si sono quasi saltate addosso quando i prezzi delle offerte sono scesi, solo per spostare il prodotto che era rimasto nel caveau», ha detto.

«Questo, unito a un certo numero di produttori più grandi che hanno bisogno di capitali a fine trimestre e a fine anno, è diventato una tempesta perfetta in cui è davvero una corsa al ribasso».

Tra gli altri fattori di calo dei prezzi all’ingrosso citati nel rapporto di CCX vi sono:

Infrastrutture costruite in eccesso che hanno portato a un eccesso di offerta.

Tasse elevate, che hanno compresso i prezzi all’ingrosso.

Prezzi al dettaglio più bassi, che hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi all’ingrosso.

«Le aziende che hanno prodotto in eccesso sono state costrette a ridurre i prezzi dei prodotti invecchiati e CCX ha assistito a questo fenomeno durante l’inizio del 2022, quando sono stati liquidati i lotti più grandi, compresi i fiori invecchiati e i volumi considerevoli di popcorn bud e smalls che non sono stati venduti nel 2021», si legge nel rapporto.

Più THC, meno volatilità

Il Canadian Cannabis Exchange facilita le transazioni per sei indici basati sul contenuto di THC.

In generale, i fiori con un contenuto di THC più basso hanno subito un calo medio dei prezzi all’ingrosso lo scorso anno.

Ad esempio, i fiori con un contenuto di THC compreso tra il 15% e il 20%, o quello che CCX chiama “Indice 3”, sono stati scambiati a un prezzo medio ponderato di 0,29 dollari australiani al grammo l’anno scorso, circa il 62% in meno rispetto al 2021.

«Verso l’inizio del 2023, non ci aspettiamo che i livelli di prezzo dell’Indice 3 si riprendano in modo sostanziale, in quanto una robusta offerta di fiori a più alta potenza continuerà a pesare sul mercato», si legge nel rapporto di CCX.

«L’Indice 3 sta tendendo verso il grado di estrazione e sta convergendo con i prezzi del trim».

Anche i fiori con punteggi di THC compresi tra il 20% e il 25% (Indice 4) e il 25%-30% (Indice 5) hanno registrato cali sostanziali nei prezzi medi.

L’indice 4 è stato scambiato a un prezzo medio di 1 dollaro australiano al grammo nel 2022, mentre l’indice 5 è stato di 1,56 dollari australiani al grammo, con cali di quasi il 50% per entrambe le categorie rispetto al 2021.

Erin Butler, vicepresidente dello sviluppo aziendale della CCX, ha dichiarato che «c’è un’immensa quantità di volume in quel 20%-25%, quindi la competizione per i venditori è davvero, davvero stretta in questo momento».

Il rapporto dice che il fiore con oltre il 30% di THC è stato più stabile degli altri indici di fiori secchi, finendo il 2022 tra 1,95 dollari australiani al grammo e 2,12 dollari australiani al grammo in quattro dei cinque mesi in cui è stato pubblicato.

Nel 2022, la CCX ha venduto poco più di 45.000 chilogrammi di fiori e di finiture in circa 900 transazioni.

Liquidazioni di caveau

Dan Sutton, amministratore delegato del produttore di cannabis Tantalus Labs, con sede nella Columbia Britannica, prevede che i prezzi continueranno a scendere.

«Quello che prevediamo è un ulteriore eccesso di offerta che farà scendere ulteriormente i prezzi», ha detto in un’intervista telefonica.

«C’era l’idea che forse avremmo trovato un prezzo minimo. Il problema dei prezzi medi del mercato all’ingrosso che si aggirano intorno a un dollaro per il 20%-22% di cannabis è che sono molto al di sotto dei costi di produzione per il produttore medio artigianale.

«Per i prossimi sei mesi, queste liquidazioni di volta in volta persisteranno e, a mio parere, faranno scendere i prezzi».

Sutton ha citato il numero crescente di produttori di cannabis come uno dei fattori che fanno scendere i prezzi.

Ha detto che le tendenze generali del mercato all’ingrosso, come il calo dei prezzi complessivi, influenzano il prezzo dei fiori di qualità superiore venduti dai produttori artigianali.

«La realtà è che i prezzi riflettono sempre gli altri gradi di qualità», ha detto.

«Quindi, se ho un prodotto di qualità migliore rispetto a quello delle materie prime, e i prezzi delle materie prime sono scesi del 40%, questo influisce sui miei prezzi».

Un certo numero di produttori di cannabis ha chiuso i battenti nel 2022, come Zenabis Global e Eve & Co.

«Stiamo assistendo a prezzi artificialmente sgonfiati a causa di queste liquidazioni, e questo metterà in crisi gli altri grossisti che stanno costruendo un business nel mercato all’ingrosso», ha detto Sutton.

Quattordici delle 35 liquidazioni del Companies’ CreditorsArrangement Act (CCAA) in Canada – ovvero il 40% – tra il 1° gennaio e il 22 dicembre dell’anno scorso hanno riguardato aziende produttrici di cannabis.

«Per i coltivatori artigianali e le piccole imprese (di cannabis) è il momento di essere il più snelli possibile», ha detto Sutton.

“La sopravvivenza è una vittoria. Questo è stato vero negli ultimi due anni e sarà vero anche nel 2023».

Seguire il leader

Il CEO Clark ha detto che il THC rimane il barometro principale per il prezzo, ma i profili terpenici stanno diventando sempre più ricercati dagli acquirenti.

Clark ha suggerito che è importante per i coltivatori cercare di stare al passo con le tendenze.

«Non si tratta di seguire sempre quello che fanno gli altri, ma di stare al passo con le tendenze e di cercare di trovare un profilo di terpeni e cannabinoidi unico», ha detto.

«Nel mercato canadese è un po’ come seguire il leader. C’è una varietà popolare, un paio di persone la coltivano, e poi vediamo altre voci che iniziano a coltivare quella (cultivar) quattro o sei mesi dopo».

Clark ha detto che i coltivatori devono trovare cultivar uniche con più del 25% di THC o rischiano di non essere presi dai rispettivi canali di distribuzione delle aziende.

Clark e Butler hanno detto che stanno emergendo acquirenti per lotti a termine, da consegnare entro l’anno, nelle categorie dal 25% in su.

«Stanno cercando di accaparrarsi buoni coltivatori a un prezzo leggermente superiore a quello di mercato», ha detto Clark.

«Stanno iniziando a rendersi conto che, con la chiusura di molti grandi coltivatori, il consolidamento e la chiusura di alcune microimprese, c’è molta richiesta di fiori di alta qualità».

Ucraina

Il parco industriale della canapa in Ucraina mira a creare un cluster produttivo

I funzionari dell’Ucraina occidentale hanno lanciato un progetto per lo sviluppo di un parco industriale della canapa, riadattando un vecchio impianto di lino che, secondo loro, può portare allo sviluppo di un «moderno cluster di coltivazione e lavorazione tecnica della cannabis».

Il progetto, “MA’RIJANNI HEMP INDUSTRIAL PARK”, avrà sede nel villaggio di Rizhanni nell’Oblast di Zhytomyr, 140 chilometri a ovest di Kiev.

Lo sviluppo di questo polo industriale potrebbe far rivivere la tradizione della produzione tessile di canapa a Zhytomyr, ma l’iniziativa mira anche ad attrarre piccole e grandi aziende che sviluppano prodotti come imballaggi e asciugamani biodegradabili, carta di alta qualità, materiali isolanti e per l’edilizia, materassi in tessuto non tessuto e pellet di biomassa, secondo Michel Terestchenko, da sempre sostenitore della canapa in Ucraina.

Per gli imprenditori

«Questo è un ottimo progetto che promuoverà la ricostruzione e l’integrazione europea dell’Ucraina, che creerà un’alternativa alle forniture dalla Cina», ha detto Terestchenko, ed è «per tutti gli imprenditori ucraini che vogliono venire a lavorare sui prodotti di cannabis in loco, avendo la certezza di una buona fornitura di materie prime di base».

L’Amministrazione militare della regione di Zhytomyr e le municipalità locali partecipano al progetto.

Terestchenko ha iniziato a promuovere iniziative sulla canapa in Ucraina quando si è trasferito dalla Francia a Hlukov, la sua città natale, nel 2002, avviando un’attività di coltivazione di canapa e lino nel 2008. Dopo la rivoluzione di Maidan, nel 2014, ha rinunciato alla cittadinanza francese e ha preso il passaporto ucraino. In seguito ha dato priorità alla creazione di un’economia locale della canapa quando è stato sindaco di Hlukov dal 2015 al 2020.

Hlukiv, vicino al confine con la Russia nel nord dell’Ucraina, è sede dell’Istituto di colture bastarde, che è stato chiuso a causa della guerra con la Russia.

Persistenza ostinata

L’industria ucraina della canapa ha persistito ostinatamente di fronte alle gravi sfide poste dalla guerra, lottando per procurarsi il carburante ed elaborare la logistica, con alcuni porti bloccati e le vie di fuga dal Paese intasate.

Molti progetti in cantiere sono stati interrotti perché i cittadini ucraini sono fuggiti dal Paese con i loro risparmi. Si prevede che le piantagioni di canapa scenderanno da circa 3.000 ettari (7.500 acri) nel 2021 a 2.000-3.000 ettari (5.000-7.500 acri) lo scorso anno.

A lungo termine, le parti interessate affermano che l’Ucraina ha bisogno di cofinanziamenti e di un trasferimento di tecnologia di alta qualità da parte di partner sia nazionali che globali.

In Ucraina possono essere coltivate e lavorate solo varietà di cereali e fibre di canapa, con licenze annuali rilasciate dal governo federale e un limite di THC dello 0,08%. Questo limite bassissimo, che si confronta con i limiti dello 0,2% e dello 0,3% di THC osservati nella maggior parte del mondo, significa che i coltivatori ucraini sono limitati alle varietà di canapa ucraine, circa una dozzina delle quali sono elencate nel registro ufficiale delle varietà vegetali del Paese.