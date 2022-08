I problemi giudiziari di Donald Trump continuano a occupare il centro della scena politica statunitense. Le audizioni della Commissione d’inchiesta del Congresso sui Capitol riots, il perdurare delle indagini aperte a New York sulla presunta frode fiscale a carico della Trump Organziation e, da ultimo, la perquisizione della residenza di Trump a Mar-a-Lago sono tutti fronti aperti per l’ex Presidente, fronti che, negli auspici dei suoi avversari, dovrebbero contribuire a impedire a quella che appare una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. Secondo le dichiarazioni dello stesso Trump, una decisione in tal senso sarebbe già stata presa e l’unico punto in discussione sarebbe quello legato alla data della sua ufficializzazione. È una possibilità che una parte del mondo democratico guarda con preoccupazione, alla luce degli effetti che potrebbe avere sulla già forte polarizzazione oggi esistente. È, tuttavia, una possibilità che guarda con preoccupazione anche una parte del Partito repubblicano, per il quale Donald Trump rappresenta un’eredità ingombrante e — per certi aspetti – pericolosa.

Indubbiamente, la popolarità dell’ex Presidente è, oggi, in calo anche presso l’elettorato conservatore, soprattutto a causa della risonanza che hanno avuto le audizioni delle scorse settimane sui fatti del 6 gennaio 2021. L’effettiva entità di questo calo è, comunque, da verificare e, secondo alcuni osservatori, potrebbe risultare, tutto sommato, limitata. Agli inizi di agosto, per esempio, un sondaggio ‘volante’ condotto in occasione della Conservative Political Action Conference di Dallas ha indicato Trump come il favorito per la prossima nomination repubblicana con il 69% dei consensi contro il 24% dell’attuale Governatore della Florida, Ron DeSantis, da più parti accreditato come uno dei candidati più probabili per la corsa presidenziale. Anche se nelle scorse settimane si è assistito, fra i candidati repubblicani alle prossime elezioni di midterm, a una sorta di ‘corsa allo sganciamento’ dall’ingombrante figura di ‘The Donald’ e anche se i ‘pesi massimi’ del partito hanno ormai preso nettamente e apertamente posizione contro di lui, l’ex Presidente continua, quindi, a disporre di un solido favore a livello di elettorato; un favore che le sue vicende giudiziarie non sembrano, per ora, in grado di intaccare.

Ciò che a molti elettori repubblicani appare una sorta di ingiustificato accanimento giudiziario concorre a spiegare questo risultato. La riservatezza che circonda le indagini in corso permette all’ex Presidente di ‘pilotare’ la narrazione di quanto avvenuto nel senso a lui più favorevole, rilanciando il tema della ‘caccia alle streghe’ già cavalcato con successo negli anni della presidenza. Parallelamente, le difficoltà dell’amministrazione Biden sembrano confermare l’idea che l’azione degli organi federali risponda, in primo luogo, alla volontà di distogliere l’attenzione pubblica dai problemi che la Casa Bianca e gli Stati Uniti stanno vivendo. L’argomento secondo cui la perquisizione della residenza di Mar-a-Lago sarebbe stata una mossa democratica per impedire a Trump di presentare la propria candidatura per le elezioni del 2024 si inserisce nello stesso filone. In questo senso, le vicende delle ultime settimane permettono all’ex Presidente di rigiocare quella che, nel 2016, è stata una delle sue carte forti: quella dell’outsider in lotta contro l’establishment di Washington e contro il deep state che questo controlla.

Ovviamente, questo non significa che una eventuale candidatura di Donald Trump alle presidenziali del 2024 sia destinata automaticamente a tradursi nella sua elezione o anche solo nella sua nomination. Tuttavia, appare chiaro come il consenso di cui l’ex Presidente gode presso una parte significativa dell’elettorato repubblicano sia più resiliente di quanto ipotizzato e relativamente insensibile alle sue difficoltà giudiziarie. La sfida – sia sul fronte democratico, sia su quello repubblicano – è quella di elaborare una proposta politica competitiva. Le primarie per il voto di midterm e le elezioni straordinarie che si sono svolte dopo le presidenziali del 2020 hanno restituito l’immagine di un GOP di fatto diviso fra trumpiani e antitrumpiani. Difficilmente i risultati di novembre riusciranno a sciogliere questo nodo. D’altro canto, appare altrettanto difficile che il ‘problema Trump’ possa essere risolto in un’aula di tribunale. Su questo sfondo, la proliferazione dei possibili avversari interni potrebbe concorrere anch’essa a rafforzare la posizione dell’ex Presidente, che, in questo ambito, potrebbe tornare a giocare la strategia del divide et impera che ha già applicato con successo nel corso delle primarie del 2016.