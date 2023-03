USA: Trump e quell’irresistibile voglia di ‘manette’

Da vari giorni, la possibilità che sia emesso un mandato di arresto a carico di Donald Trump catalizza l’attenzione dell’opinione pubblica statunitense. La notizia – annunciata dallo stesso ex Presidente alla fine della scorsa settimana – ha sollevato reazioni prevedibili nell’establishment repubblicano. Lo speaker della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, e l’ex vicepresidente, Mike Pence, sono solo due dei leader che hanno parlato della possibile iniziativa della procura distrettuale di Manhattan come di uno “scandaloso abuso di potere” e di un atto politicamente motivato da parte della “sinistra radicale”. La reazione della base del partito è apparsa, tutto sommato, moderata. Nonostante l’appello di Trump alla protesta, non si è avuta, sinora, alcuna vera mobilitazione, né vi sono stati gli incidenti temuti da alcune parti. Al contrario, negli ultimi giorni, la tensione sembra essere diminuita e se, da una parte, la questione è ancora lontana dall’essere risolta, dall’altra i tempi di un eventuale showdown paiono essersi allungati.

Gli scenari rimangono, comunque, incerti. L’arresto di un ex Presidente è un evento senza precedenti nella storia degli Stati Uniti. Le sue implicazioni sono, quindi, tutte da definire. Né un’incriminazione né una condanna impedirebbero a Trump di proseguire la campagna presidenziale. La legge non impedisce, infatti, a un candidato riconosciuto colpevole di un crimine di fare campagna elettorale né di servire come Presidente. Tuttavia, un arresto complicherebbe molto le cose. Se, da un lato, esso potrebbe spingere parte dell’elettorato a stringersi attorno al ‘suo’ candidato, dall’altro porrebbe ostacoli significativi agli impegni che condurre una campagna elettorale comporta. Inoltre, un arresto non potrebbe non approfondire le divisioni che esistono nel Paese. Come è emerso chiaramente in questi giorni, da parte repubblicana è forte, infatti, la convenzione che con l’ex Presidente sia stato usato un doppio standard di giudizio, mentre per il mondo democratico la procura distrettuale sarebbe solo applicando la legge ‘senza fare distinzioni’.

Intorno a questo punto si innesta la delicata questione dell’ordine pubblico. Come osservato, l’appello di Trump alla protesta non si è tradotto, sinora, in una particolare mobilitazione, anche se sembra avere portato a una significativa impennata nei finanziamenti offerti dai supporter. Altrettanto cauta sembra essere stata la risposta all’appello degli altri esponenti repubblicani che hanno invitato i loro elettori a reagire al possibile arresto dell’ex Presidente. Tratto comune a tutti questi appelli è stata la richiesta ai possibili manifestanti di tenersi strettamente nei limiti della legalità costituzionale. Tuttavia, secondo le agenzie per la sicurezza interna, la notizia del possibile arresto di Trump avrebbe portato a una recrudescenza della violenza verbale in vari forum on line e – pur in mancanza di conferme concrete – la possibilità che questa porti a violenze su larga scala non è esclusa. Per molti, il timore per un nuovo 6 gennaio rimane, quindi, sullo sfondo e rischia di condizionare le scelte dei diversi soggetti coinvolti nella vicenda.

Se e come il mandato di arresto contro Donald Trump si concretizzerà è una questione ancora al viglio della procura distrettuale di Manhattan. I legali dell’ex Presidente hanno già anticipato l’intenzione di collaborare con le autorità. Ci sono, quindi, le basi perché l’eventuale arresto avvenga in maniera concordata nei tempi e nei modi. Rimane l’interrogativo se non possa essere lo stresso Trump a volere puntare su una sua spettacolarizzazione, come in parte già fatto con l’annuncio della scorsa settimana. Un altro interrogativo riguarda l’impatto che i nuovi problemi legali dell’ex Presidente potranno avere sugli esiti del voto. È, infatti, opportuno ricordare come, in termini di consenso, la ‘congiura del deep state’ contro un politico ‘scomodo’ si è dimostrata, in passato, un argomento pagante per la propaganda trumpiana e come il fatto che l’ex Presidente sia ormai da tempo coinvolto in una mezza dozzina di cause civili e procedimenti penali non sembri avere mai seriamente intaccato la sua popolarità presso gli elettori.