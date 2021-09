La confusione normativa, spesso in conflitto in ogni singolo Stato ed anche a livello della Confederazione, negli USA, nel dirimere le soglie tra canapa e cannabis, nei livelli di CBD e THC sono oggi tutti oggetto di una profonda discussione. Il mondo della produzione della canapa sta cavalcando l’onda della crescita che, anche attraverso la pandemia, continua a pensare al proprio futuro recente nella dimensione della ulteriore crescita progressiva. I lacci e lacciuoli normativi, quindi, diventano un cappio di difficile risoluzione. Questa è la principale delle richieste della Hemp Industries Association esplicitata ufficialmente in una propria dichiarazione a sostegno della coltivazione e del trattamento di tutta e di ogni parte della pianta di canapa, compreso il tanto discusso 8 THC. I membri dell’industria della canapa affermano che l’approvazione dei farmaci è stata il principale ostacolo alla volontà della FDA di regolamentare il CBD come integratore alimentare o ingrediente e ha influito sulla decisione più recente dell’agenzia di rifiutare due nuove domande di ingredienti dietetici. I cannabinoidi minori, tuttavia, potrebbero non sperimentare le stesse difficoltà del CBD, perché non sono ancora stati approvati come farmaci da prescrizione. Le aziende di canapa e CBD sono in attesa di indicazioni sulle vendite da banco di CBD dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti da quando il Farm Bill del 2018 ha reso la canapa un prodotto legale quasi tre anni fa. Oggi ci si chiede: è necessaria una regolamentazione federale o il mercato del CBD può andare avanti e continuare a crescere senza di essa?

Stati Uniti

Terra di frontiera e pioneristica in materia di discussioni su limiti e legalità della coltivazione di canapa. Tutto il Mondo guarda con attenzione, Italia compresa

La Hemp Industries Association ha recentemente rilasciato una dichiarazione a sostegno della coltivazione e del trattamento di tutte le parti della pianta di canapa, incluso il delta-8 THC ed ha esposto le posizioni della HIA.

Che il Farm Bill del 2018 ha rimosso i cannabinoidi derivati ​​dalla canapa dal Controlled Substances Act.

Che la Drug Enforcement Administration non ha seguito la procedura richiesta per programmare nessuno degli oltre 100 cannabinoidi maggiori e minori derivati ​​dalla canapa.

Che, piuttosto che vietare i prodotti a base di canapa, gli Stati dovrebbero collaborare con l’industria per sviluppare un quadro per la loro regolamentazione basato sulla scienza e che dia priorità alla sicurezza dei consumatori.

La dichiarazione completa e un parere legale citato di Rod Kighte Philip Snow di Kight Law dicono molto di più, tra cui invitare le aziende ad adottare il più alto livello di sicurezza, etichettatura e pratiche di marketing ma questi sono i tre punti principali.

Sebbene da allora abbiamo ricevuto feedback di supporto da coloro che apprezzano la posizione sfumata della VIS, abbiamo anche riscontrato una certa confusione sulla dichiarazione. C’è da aspettarselo in parte, quando si tratta di complicate questioni legali e scientifiche. Per quanto riguarda, tuttavia, parte di questa confusione si riferisce a quanto affermato nella dichiarazione sulla legalità federale.

Poiché le aziende, gli agricoltori, i sostenitori e i consumatori della canapa hanno fatto affidamento sull’HIA per quasi 30 anni per informazioni accurate sulla politica della canapa e poiché l’educazione del mercato è al centro della nostra missione senza scopo di lucro, pensiamo che sia nostro dovere chiarire quanto segue punto: qualsiasi riferimento allo status giuridico dei cannabinoidi derivati ​​dalla canapa nel nostro comunicato stampa era limitato alla legge sulle sostanze controllate.

Mentre il Farm Bill del 2018 ha reso la canapa (compresi tutti i suoi derivati, cannabinoidi, isomeri, acidi, sali, ecc.) non più una sostanza controllata, altre questioni normative federali devono essere risolte per consentire lo scambio commerciale interstatale di tutti i prodotti di canapa. (I prodotti di consumo devono essere esplicitamente legalizzati ai sensi del Food Drug & Cosmetic Act, ad esempio).

Qualsiasi valutazione della legalità di una sostanza, o la decisione aziendale di produrre tali sostanze commercialmente, dovrebbe essere effettuata in consultazione con un consulente legale qualificato, poiché il mutevole mosaico di normative statali e nazionali crea rischi unici per le imprese di canapa.

L’HIA precede la legalizzazione del CBD e della canapa di oltre 20 anni, quindi forse non sorprende che molte persone non siano a conoscenza della storia rilevante, ma la realtà è che la Drug Enforcement Administration ha una lunga esperienza di bullismo contro l’industria della canapa da parte di tentando ripetutamente di aggirare il processo per la programmazione di una sostanza controllata quando si tratta di prodotti di canapa.

Nel 2001, quando la DEA ha emanato una norma che designava l’olio di canapa come narcotico della Tabella 1 e aggirava la corretta procedura di programmazione, la HIA l’ha impugnata in una corte federale. E dopo una battaglia di due anni abbiamo ottenuto un giudizio storico che ha aperto le porte agli alimenti di canapa e ai prodotti naturali negli Stati Uniti e ha gettato le basi per l’olio di canapa, le proteine ​​e i semi decorticati per ottenere in seguito lo status GRAS (generalmente riconosciuto come sicuro). dalla Food and Drug Administration.

Nel 2016, l’HIA e gli alleati hanno lanciato un’altra sfida legale in risposta al tentativo della DEA di programmare il CBD senza seguire la procedura corretta. Nonostante le richieste da alcuni angoli dell’associazione di assumere una posizione meno aggressiva, la nostra azione legale ha costretto a un accordo negoziato che ha tenuto il CBD fuori dai programmi del CSA. Se l’HIA avesse ascoltato gli oppositori allora, è del tutto possibile che l’industria del CBD come la conosciamo oggi non si sarebbe mai materializzata.

L’anno scorso, la DEA ha usato ancora una volta il suo potere normativo per saltare la procedura di programmazione federale richiesta, affermando che il materiale di canapa intermedio (IHM) e/o il materiale di canapa di scarto che superano il limite delta-9 THC, anche temporaneamente, sono sostanze di Tabella 1.

Data la quasi inevitabilità di quei sottoprodotti durante l’estrazione e la bonifica, la regola della DEA, se lasciata incontrastata, costringerebbe gli estrattori a ottenere una licenza di test della DEA o rischierebbe la responsabilità penale federale ai sensi del CSA. Ciò farebbe capovolgere il Farm Bill del 2018, che ha posto l’autorità per la regolamentazione della canapa con l’USDA e la FDA, sulla sua testa.

Quindi, nonostante una crisi sanitaria ed economica globale che ha costretto l’organizzazione a prendere misure drastiche solo per sopravvivere, e mentre i critici hanno affermato ancora una volta che eravamo troppo ostili, l’HIA ha deciso di riprendere il nostro ruolo storico di difensore della canapa e ha montato due cause federali (è possibile visualizzare un aggiornamento dello stato qui).

Il fatto chiaro è che nessun’altra industria nazionale è stata soggetta al livello di interferenza della DEA che l’industria della canapa ha sopportato per decenni.

Coloro che hanno fatto parte di questo settore abbastanza a lungo da aver assistito alle confische dei prodotti, all’applicazione selettiva e alle spedizioni sequestrate, comprendono che l’impatto nel mondo reale dell'”autorità” della DEA sulla canapa finisce sempre per essere dannoso per le imprese, gli agricoltori e consumatori allo stesso modo.

L’HIA crede che non dovremmo mai smettere di lavorare per creare l’industria della canapa che vogliamo, ma dobbiamo anche fare i conti con l’industria della canapa così com’è.

E la realtà è che, mentre hanno emesso una norma provvisoria e rilasciato dichiarazioni relative all’argomento, la DEA non ha programmato alcun cannabinoide di canapa.

Sosteniamo che, poiché la canapa (inclusi tutti i cannabinoidi, estratti e derivati) è stata espressamente esclusa dal controllo CSA dal Farm Bill del 2018, qualsiasi tentativo di riportare i cannabinoidi della canapa allo stato di controllo federale deve seguire legalmente il processo di pianificazione.

Qualsiasi cosa inferiore alle prove scientifiche, al contributo dell’industria e ai commenti pubblici richiesti dalla procedura di pianificazione federale sarebbe canapa a breve termine.

Grazie alla dedizione e alla perseveranza di innumerevoli attivisti e alleati, la canapa è stata rimossa dal CSA e (principalmente) liberata dagli ostacoli e dai pericoli che derivavano dallo status di Schedule 1 dal Farm Bill 2018.

La Hemp Industries Association è determinata a fare tutto il possibile per mantenere tale libertà e continuerà a lottare, supportata da leader del settore impegnati e competenti, per il pieno potenziale dell’intera pianta di canapa.

Quindi, quando diciamo che sta per tutte le parti della pianta di canapa, incluso D=delta-8 THC, è questo che intendiamo. Difendendo tutti i prodotti a base di canapa, difendiamo il principio che la canapa merita di essere regolamentata come la risorsa agricola che è, esattamente come prevedeva il Farm Bill 2018.

Stati Uniti

Raccomandazione moderata per l’uso di cannabis terapeutica nel trattamento del dolore cronico

Un panel internazionale di esperti in ambito medico non ha mostrato un sostegno particolarmente forte nei confronti del trattamento medico di pazienti sofferenti di dolore cronico nel corso dei loro trials scientifici a base di cannabis medicale non inalabile.

Parte delle motivazioni dietro la “raccomandazione debole” circal‘iniziativa Raccomandazioni rapide del BMJ nei confronti di tali medicinali è basata su revisioni di dozzine di studi che esaminano vari aspetti come benefici e danni e come sostituzione degli oppioidi.

Tra i risultati del panel:

• miglioramenti da piccoli a molto piccoli nell’intensità del dolore auto-riferito, nel funzionamento fisico e nella qualità del sonno, con zero miglioramenti nel funzionamento emotivo, di ruolo o sociale.

• non è stata trovata alcuna prova che colleghi la psicosi alla cannabis medicinale o ai cannabinoidi.

• un “rischio da piccolo a modesto” di danni per lo più autolimitati e transitori, come vertigini.

• mentre i potenziali danni gravi come la dipendenza da cannabis, il suicidio e l’ideazione suicidaria erano rari, questa prova è stata considerata solo “certezza molto bassa”.

• riguardo al potenziale di riduzione del consumo di oppiacei; di nuovo, prove di certezza molto basse.

Sulla base di questi e altri aspetti, la raccomandazione è “debole” per il dolore cronico dato lo stretto equilibrio tra i pro ei contro. È importante notare che la raccomandazione non si applica alla cannabis fumata, vaporizzata o ricreativa o ai pazienti che ricevono cure di fine vita.

«Questa nuova guida incentrata sul paziente può migliorare il processo decisionale condiviso: i medici dovrebbero enfatizzare i danni associati allo svapo o al fumo di cannabis e, come raccomandato da altre linee guida, suggerire prodotti con composizioni note come nabilone o nabiximols, scoraggiare l’automedicazione e prestare particolare attenzione alle popolazioni vulnerabili», afferma un editoriale correlato.

Il nabilone è un cannabinoide sintetico che imita il tetraidrocannabinolo (THC) e il nabiximols è un estratto di cannabis contenente THC e cannabidiolo (CBD).

Tra le linee guida menzionate c’è che i pazienti iniziano con cannabidiolo a basso dosaggio (prodotti, aumentando gradualmente la dose e il livello di tetraidrocannabinolo (THC) in base ai risultati. Per i pazienti più giovani o adolescenti, i preparati di CBD dovrebbero essere preferiti data l’incertezza sull’impatto del THC sullo sviluppo neurocognitivo.

Dato il numero di studi e altre ricerche che sembrano indicare che la cannabis medica può essere molto utile per i pazienti con dolore cronico, sarà interessante vedere la reazione generale al lavoro di BMJ e come si accumula qualsiasi dibattito.

BMJ ha lavorato con MAGIC per sviluppare Raccomandazioni rapide, progettate per accelerare la messa in pratica delle prove per rispondere a domande comuni e importanti per gli operatori sanitari.

Stati Uniti

Il compromesso della California sul CBD entusiasma alcuni ma non tutti, alcuni coltivatori meditano di presentare esposti e denunce

Un progetto di legge a lungo dibattuto per aprire i mercati della California al cibo e alle bevande al CBD sta riscuotendo il plauso degli attivisti nazionali della canapa e di molti operatori di marijuana che hanno guardato con disgusto i prodotti cannabinoidi a basso contenuto di THC inondare gli scaffali della California con poche norme di sicurezza.

Ma non tutti sono d’accordo con la misura, spingendo a parlare di una causa per bloccarla.

Molti affermano di essere lieti di vedere la California annullare il divieto del 2018 sul CBD derivato dalla canapa in alimenti, bevande e integratori alimentari.

«Questa è una grande vittoria», ha detto Patrick Goggin, consigliere capo del California Hemp Council, che ha previsto che il disegno di legge «aprirà il mercato, aprirà gli scaffali al dettaglio, aprirà opportunità per i piccoli agricoltori, così come imprese in tutto lo Stato».

E la nuova legge potrebbe aprire le porte alle aziende di marijuana per iniziare a vendere anche prodotti di canapa.

Questo perché un divieto temporaneo sui prodotti di canapa inalabili, inclusi vaporizzatori e fiori fumabili ricchi di CBD, significa che quegli articoli sono legali solo se derivati ​​dalla marijuana e venduti attraverso i canali di vendita al dettaglio di marijuana, potenzialmente 1 miliardo di Dollari di vendite aggiuntive, secondo una stima.

Ma la coalizione di coltivatori di canapa sta già preparando una causa, in gran parte sul percorso poco chiaro per due degli usi più redditizi per i fiori di canapa, i fiori di canapa fumabili e i vapori di CBD.

Sebbene la nuova legge consentirebbe ai coltivatori di canapa della California di vendere fiori fumabili fuori dallo Stato, i prodotti non potrebbero essere venduti nello stato fino a quando i legislatori non concordano su come tassarli.

I coltivatori di canapa potrebbero non essere in grado di aspettare così a lungo, ha affermato Josh Schneider, presidente della California Hemp Farmers Guild, aggiungendo che i legislatori hanno «sacrificato» i piccoli coltivatori di canapa a favore delle grandi aziende produttrici di CBD e che c’è già un «freddo sul mercato».

«Non conosciamo tutte le ramificazioni di questo disegno di legge, ma ci sono almeno altrettante cose veramente brutte che saranno causate da esso come una cosa buona», ha detto a Hemp Industry Daily.

Altri sottolineano che la legalizzazione ritardata è meglio di un divieto permanente dei vaporizzatori di canapa e dei fiori fumabili, la posizione reputata dell’amministrazione del Governatore della California Gavin Newsom, ha affermato l’avvocato della U.S. Hemp Roundtable Jonathan Miller.

«Non volevano aprire un nuovo mercato del fumo. Ma crediamo che sia essenziale per il futuro dei coltivatori di canapa avere questa opportunità», ha affermato Miller.

Effetti della marijuana

Non è ancora chiaro come verrebbero implementate le disposizioni dei nuovi requisiti. Ma la posta in gioco è enorme sia per gli operatori di canapa che di marijuana in California.

Il più grande per quelli nell’industria della canapa, ha detto Miller, è l’accesso legale al mercato della California, il più grande mercato statale del Paese.

«Il venti percento del mercato del benessere della Nazione è la California, e questo ora si aprirà a estratti di canapa, cannabinoidi e CBD, e questo significa enormi opportunità per gli agricoltori della California», ha detto Miller. «L’era della proibizione del CBD è finita. … Questo sarà un boom dell’oro».

Per le aziende legali di marijuana, il disegno di legge potrebbe significare un giro di vite sui negozi di CBD che hanno venduto illegalmente prodotti di canapa ad alto contenuto di THC e un potenziale aumento delle vendite di cannabis ad alto contenuto di CBD, ha affermato Jerred Kiloh, presidente della Associazione United Cannabis Business di Los Angeles.

Ciò, ha detto, potrebbe equivalere a un fatturato di oltre 1 miliardo di dollari che potrebbe tornare all’industria della marijuana legale.

«Oltre il 50% del mercato è costituito da fiori e inalanti», ha detto Kiloh, citando un’analisi legislativa che ha scoperto che il mercato statale per quei prodotti è già di 2 miliardi di dollari.

«Penso che 1 miliardo di dollari verrà reinserito nel mercato della cannabis, perché è l’unico posto legale in cui potrai trovarli», ha detto Kiloh, aggiungendo che i coltivatori di cannabis «potrebbero effettivamente iniziare a coltivare prodotti a base di CBD, perché sarà l’unico posto da cui potremo ottenerlo».

Ma molti coltivatori di canapa della California potrebbero finire senza lavoro, ha affermato Chris Boucher, CEO di Farmtiva, un produttore di canapa a Laguna Beach.

«Ci sono tutte queste aziende che hanno speso milioni e milioni di dollari per la genetica, la lavorazione e tutta la costruzione delle serre. Sono fuori mercato. Dovranno fare qualcos’altro», ha detto Boucher, facendo eco alla posizione di Schneider secondo cui una causa legale da parte degli agricoltori è quasi certa.

Un altro oppositore del disegno di legge, la Humboldt County Growers Alliance, che rappresenta i piccoli coltivatori di marijuana nella California settentrionale, nutre ancora preoccupazioni sui possibili standard di test per i prodotti di canapa da fumare.

«Vogliamo assicurarci nelle successive sessioni legislative che sia molto chiaro che un prodotto di canapa fumabile … sia testato secondo gli stessi standard della cannabis. In questo momento, il modo in cui è formulato il disegno di legge, non è affatto così», ha affermato il direttore delle politiche di HCGA Ross Gordon.

Prossimi passi

Mentre il Dipartimento della Sanità Pubblica della California dovrà promulgare regolamenti per attuare il disegno di legge nei prossimi mesi, il Dipartimento statale per il controllo della cannabis ha tempo fino al prossimo luglio per delineare come i nuovi prodotti di canapa legali possono essere incorporati nella catena di approvvigionamento della marijuana.

Inoltre, i legislatori devono discutere una nuova tassa per la canapa fumabile, un lavoro che potrebbe rivelarsi politicamente difficile, ha affermato Amy Jenkins, capo lobbista della California Cannabis Industry Association.

Un disegno di legge autonomo che stabilirebbe solo una nuova tassa sui prodotti di canapa fumabili, ha predetto Jenkins, «avrebbe un momento molto difficile» a causa dell’ampia opposizione repubblicana alle nuove tasse.

Ma, ha detto, se potesse essere confezionato insieme a una riduzione delle aliquote fiscali statali sulla marijuana – che è stato un obiettivo degli interessi della cannabis per anni – ciò potrebbe renderlo più fattibile l’anno prossimo.

«Potremmo in qualche modo usarlo per introdurre un disegno di legge che sia una riforma fiscale più ampia e penso che ci sarebbe più sostegno nella legislatura», ha detto Jenkins.

Stati Uniti

La legalizzazione federale della cannabis può influenzare l’approccio della FDA alla regolamentazione del CBD, affermano gli esperti

Quando la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato il CBD come ingrediente di Epidiolex, un farmaco su prescrizione usato per trattare l’epilessia grave, il percorso della molecola per i prodotti da banco è stato segnato.

I membri dell’industria della canapa affermano che l’approvazione dei farmaci è stata il principale ostacolo alla volontà della FDA di regolamentare il CBD come integratore alimentare o ingrediente e ha influito sulla decisione più recente dell’agenzia di rifiutare due nuove domande di ingredienti dietetici.

I cannabinoidi minori, tuttavia, potrebbero non sperimentare le stesse difficoltà del CBD, perché non sono ancora stati approvati come farmaci da prescrizione.

Ma l’approccio della FDA ai cannabinoidi minori e maggiori potrebbe cambiare, a seconda della legislazione che potrebbe portare a un’eventuale legalizzazione federale della cannabis.

Hemp Industry Daily ha chiesto ai produttori di prodotti e ad altri leader della canapa le loro opinioni su come i cannabinoidi minori come CBG, CBN, CBC e altri potrebbero essere influenzati dall’inazione della FDA sul CBD e cosa succede se la cannabis diventa legale a livello federale.

In che modo l’inazione della FDA sul CBD e la negazione del CBD NDI influenzerà il suo approccio ad altri cannabinoidi?

Mike Lewis, agricoltore biologico del Kentucky, presidente della Hemp Industries Association: «I rifiuti si basavano sul fatto che il cannabidiolo è l’ingrediente attivo del farmaco approvato dalla FDA Epidiolex, il che significa che la maggior parte dei cannabinoidi della canapa non dovrebbe essere soggetta al (Federal Food, preclusione del Drug and Cosmetic Act) allo stesso modo.

La mancanza di dati di ricerca continuerà a essere un ostacolo per i nuovi cannabinoidi della canapa, ma una regolamentazione chiara porterà grandi attori nel settore. E i grandi attori portano molte risorse, comprese le capacità di ricerca».

Klee Irwin, fondatore, Irwin Naturals, Los Angeles: «In realtà non dovrebbe avere un effetto di trascinamento su altri cannabinoidi. L’analisi della FDA sulla prelazione dei prodotti contenenti CBD e CBD si basa su una situazione specifica in cui stanno trattando il principio attivo nel farmaco approvato Epidiolex, una molecola di CBD isolata, come l’equivalente del CBD che si trova nei prodotti nutraceutici.

Non siamo a conoscenza di studi clinici per altri cannabinoidi istituiti prima della vendita di tali cannabinoidi negli Stati Uniti, quindi lo stesso insieme di fattori non dovrebbe essere in gioco».

Priyanka Sharma, co-fondatrice, Kazmira, Denver: «Non credo che influenzerà questo approccio, penso che esamineranno tutto caso per caso. Il punto in cui (gli imprenditori della canapa) devono essere molto istruiti prima di rivolgersi all’agenzia con altri cannabinoidi è capire come vengono prodotti, come li stanno purificando e poi di nuovo come li guardano dal punto di vista della sicurezza.

Molti dei cannabinoidi oltre al CBD che vengono prodotti oggi sul mercato sono per lo più prodotti in processi di produzione sintetici e penso che richieda molto feedback da diversi gruppi di tossicologia di sicurezza normativa per capire come potrebbe essere presentato all’agenzia».

Kelly Shea, Vicepresidente senior degli affari governativi e delle comunicazioni aziendali, Charlotte’s Web: «L’industria della cannabis, quando sarà legale a livello federale, dovrà affrontare la stessa situazione con il THC, che è stato approvato come farmaco. Altri cannabinoidi potrebbero essere nella fase NDI (applicazione sperimentale di nuovi farmaci). Questo è il motivo per cui HR 841 è l’atto legislativo preferito. Affronta la preclusione della droga con tutte le parti della pianta di canapa, non solo con il CBD».

Patrick McCarthy, CEO, ValidCare, Denver: «Se qualcuno va alla FDA e chiede la sua opinione, sarà istruttivo e dirà alla gente di seguire il processo NDI per qualsiasi (cannabinoide). Alla fine hanno detto in quelle lettere che se stai controllando un cannabinoide nel tuo prodotto (derivato dalla canapa), allora quello che stai effettivamente facendo è vendere quel cannabinoide e quindi diventa una droga, quindi è così che mi aspetto che agiscano.

Penso che sarebbe davvero intelligente per l’industria (membri), se vendessero un’alta concentrazione di CBD all’interno di un olio di canapa, per loro (investire in) scienza della sicurezza e assicurarsi che sappiano cosa c’è dentro, cosa fa, cosa non fa ea quali soglie potrebbero accadere cose che potrebbero essere considerate un effetto collaterale. E sii pronto, perché se va verso la droga, ne avranno bisogno.

Se alla fine, la FDA afferma in base a tutto ciò che serve per riconoscere le cose come un supplemento, avrai comunque bisogno di quelle informazioni.

Penso che se la gente vuole cercare di risolvere un problema, proprio lì c’è il problema che deve essere risolto per tutta la canapa, così come per gli integratori in futuro.

I consumatori come te e me meritano davvero di capire qual è veramente il profilo di sicurezza di tutti questi prodotti, quali sono i limiti superiori, cosa fanno, cosa non fanno e possono davvero aiutare con problemi di salute o meno, invece di affermazioni ambigue che sono state fatte per sempre. Penso che ci sia un’opportunità per chiarire le cose ed elevare l’intero settore».

In che modo la piena legalizzazione della cannabis potrebbe influire sull’approccio della FDA al CBD e ad altri cannabinoidi?

Sharma: «C’è una sezione nel Cannabis Opportunity and Administration Act… anche sul trattamento del CBD come integratore alimentare, quindi nella cannabis (sforzi), le persone pensano al CBD e ad altri cannabinoidi ancora nello stesso modo in cui sta pensando HR 841 a proposito. E quello che penso che farebbe è reindirizzare i cannabinoidi provenienti sia dalla cannabis che dalla canapa industriale alla competenza della FDA.

Quindi penso che forse andrebbe allo stesso modo… in base a determinati dati di sicurezza che puoi produrre intorno agli altri cannabinoidi. E possono essere a determinati livelli e prodotti, probabilmente li farebbe pensare allo stesso modo in cui pensano al CBD».

Lewis: «Mentre la riprogrammazione federale della cannabis rappresenterebbe senza dubbio un significativo guadagno netto per gli agricoltori americani, le imprese, la libertà individuale, la giustizia penale, la logica e la sanità mentale, molto dipenderebbe dalla forma che ha preso e da come è stata implementata.

Quello che sappiamo è questo: la pianta di cannabis offre un enorme potenziale come prodotto agricolo straordinariamente versatile. L’industria della canapa vuole solo vedere realizzato quel potenziale, che può accadere solo quando è in atto un quadro normativo federale chiaro, logico e coerente».

Irwin: «Uno degli ostacoli significativi per far sì che i regolatori federali vedano il CBD e gli altri cannabinoidi uguali a qualsiasi altro ingrediente botanico è lo stigma posto su di esso perché proviene dalla pianta di cannabis.

Come sapete, il termine regolamentato per la cannabis con meno dello 0,3% di THC è canapa. Se la cannabis è completamente legalizzata in tutte le sue forme, pensiamo che potrebbe fare molto per destigmatizzare la pianta e metterla in una luce diversa per il pubblico e i regolatori, il che consentirebbe discussioni più sensate sull’applicazione delle normative esistenti ai suoi usi».

Stati Uniti

Addetti ai lavori sulla canapa: le normative sul CBD promuoverebbero la qualità del prodotto, garantirebbero la sicurezza dei consumatori e ridimensionerebbero l’industria della canapa

Le aziende di canapa e CBD sono in attesa di indicazioni sulle vendite da banco di CBD dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti da quando il Farm Bill del 2018 ha reso la canapa un prodotto legale quasi tre anni fa.

Ma è necessaria una regolamentazione federale o il mercato del CBD può andare avanti e continuare a crescere senza di essa?

A seguito del rifiuto da parte della FDA di due nuove applicazioni di ingredienti dietetici ad agosto – un segnale che i prodotti CBD rimarranno legali secondo la legge federale solo su prescrizione negli Stati Uniti – l’industria sta valutando i prossimi passi.

Alcune aziende sostengono che le normative che la FDA ha bisogno di supervisionare il CBD derivato dalla canapa utilizzato come prodotto da banco esistono già ai sensi della legge attuale.

Hemp Industry Daily ha parlato con i membri dell’industria della canapa per ottenere la loro opinione sulla necessità di regolamentazione e quale supervisione dei regolatori statali e federali potrebbe contribuire al mercato del CBD derivato dalla canapa.

L’industria della canapa ha bisogno dell’approvazione della FDA per i prodotti CBD o può andare avanti commercializzandoli come altri integratori non approvati, come l’olio di pesce?

Klee Irwin, fondatore, Irwin Naturals, Los Angeles: il quadro normativo per gli integratori alimentari negli Stati Uniti non richiede la pre-approvazione per gli integratori alimentari, in particolare per gli ingredienti che sono stati utilizzati nel corso della storia del Paese.

Quindi, sebbene abbiamo presentato l’NDI alla FDA, è stato fatto come un gesto utile alla FDA per fornire i dati sulla sicurezza e sull’uso storico che hanno richiesto al pubblico negli ultimi due anni.

La nostra posizione è stata e continua ad essere, la canapa è stata consumata in questo Paese per decenni e l’uso di ingredienti derivati ​​dalla canapa è consentito dal Dietary Supplement Health and Education Act del 1994 DSHEA come un vecchio ingrediente alimentare di vecchia data.

Priyanka Sharma, co-fondatore, Kazmira, Denver: «Penso davvero che dobbiamo regolamentare, ed è duplice. Il primo è alzare l’asticella per la produzione e la produzione di qualità di questi prodotti e garantire che i consumatori ottengano il CBD e gli ingredienti derivati ​​dalla canapa più sicuri. Senza quel regolamento, il tipo di fabbricazione e la produzione saranno in gran parte trascurati e non credo che, a lungo termine, possano essere sicuri per i consumatori».

La seconda ragione per cui l’approvazione della FDA sarebbe molto utile è perché possono identificare il formato del prodotto che sarebbe più utile per il prodotto. Quindi, per esempio, se il Congresso dovesse approvare una legislazione che identifica il CBD come integratore alimentare, allora potrebbero esserci gli studi appropriati sulla sicurezza e sulla tossicologia e potremmo avere questo identificato e quei formati di prodotto, che saranno più utili per i consumatori, potrebbero essere accessibili a loro.

Jennifer Knaack, senior director of compliance and science, Koi CBD, Orange County, California: «Crediamo fermamente che i prodotti a base di canapa meritino la legittimità concessa ad altri integratori botanici, nonostante lo stigma federale contro la pianta di cannabis che continua a creare barriere al commercio, alla ricerca e investimento.

Sebbene l’industria degli integratori contenga una serie di prodotti non approvati, sarebbe di gran lunga preferibile che questo settore fosse supportato da normative fondate sulla scienza e che mettano al primo posto la sicurezza dei consumatori».

Se il CBD rimane non regolamentato, in che modo ciò influirà sulla concorrenza tra le aziende? La sicurezza dei prodotti?

Irwin: «Non siamo d’accordo con la premessa che il CBD o l’estratto di canapa non siano regolamentati. Gli alimenti, gli integratori alimentari e i cosmetici contenenti CBD ed estratto di canapa devono seguire le stesse norme di etichettatura, produzione e sicurezza degli altri prodotti della stessa categoria. E nella maggior parte dei casi, devono seguire più regole a causa del mosaico di vari regolamenti statali che sono stati implementati.

Ciò significa che se un consumatore acquista il proprio prodotto da un’azienda responsabile che segue la FDA e le normative statali e le attuali buone pratiche di produzione, quei prodotti di canapa e CBD sono sicuri quanto qualsiasi altro alimento, integratore o prodotto cosmetico che acquista.

Se un consumatore acquista prodotti da aziende là fuori per guadagnare velocemente e non seguire le stesse regole dei buoni cittadini del settore, quei prodotti non saranno altrettanto affidabili. Ma questo è vero indipendentemente dal tipo di prodotto che le persone decidono di acquistare».

Mark Montgomery, cofondatore e CEO, NuSachi Holdings, Nashville, Tennessee: «Allo stato attuale, un’ampia percentuale del settore è impegnata nell’autocontrollo secondo un elevato standard operativo in assenza di chiarezza da parte delle autorità di regolamentazione federali. Ma questo li svantaggia sul mercato perché quegli impegni (buone pratiche di fabbricazione, la tecnologia e il talento necessari per una produzione coerente e di alta qualità, il conseguimento di certificazioni, l’ottimizzazione dei metodi) sono investimenti importanti».

Lo status quo lascia troppe opportunità ai cattivi attori di cercare di fare soldi a spese dei consumatori e dell’industria della canapa».

Emily Leongini, procuratore di regolamentazione della FDA e partner di Arent Fox, Los Angeles: «Alle aziende piace avere prevedibilità per prendere decisioni aziendali. Vuoi avere prevedibilità su come sarà il panorama normativo e questo è uno dei rischi di essere in questo spazio è che è oscuro, imprevedibile e in continua evoluzione.

A livello statale, ci sono molti requisiti normativi. Una delle sfide che vedo affrontare molte aziende è che è molto difficile, se non impossibile, avere un unico tipo unificato di strategia di prodotto a livello nazionale perché hai i loro diversi requisiti di etichettatura in ogni stato. Quindi cosa farai avrai 35 etichette diverse per i tuoi prodotti? Probabilmente non è un’opzione commercialmente valida. Quale scegli e quali sono i rischi associati se sei etichettato come non conforme a determinati requisiti statali? Questo tipo di patchwork rende molto difficile fare piani aziendali e avere una strategia di prodotto unificata.

Continuerà inoltre ad esporre le aziende ai rischi di contenziosi di classe dei consumatori relativi alla commercializzazione di prodotti illegali nel settore degli integratori alimentari e del CBD. Ogni volta che c’è ambiguità o mancanza di chiarezza, allora è più facile per l’avvocato di un querelante del consumatore sostenere che il consumatore è stato danneggiato perché non ci sono regole chiare della strada, questo ha senso.

L’altra sfida riguarda l’acquisizione di investitori e la collaborazione con aziende affermate di beni di consumo confezionati, che non vogliono mettere a repentaglio i loro altri portafogli di prodotti e rischiare con il CBD. Ho visto clienti di CBD colpire i muri quando vogliono collaborare con queste affermate società di CPG e, a causa del vago status normativo legale, pensano che gli vengano negate opportunità che altrimenti potrebbero avere».

Deepank Utkhede, fondatore e direttore di Vantage Hemp Co., Vancouver: «La cosa bella del CBD è che è una molecola naturale, i nostri corpi sono fatti per questo. Offre ai consumatori l’opportunità di mettere a punto il dosaggio in base alla loro esperienza individuale, perché ogni esperienza è diversa.

Ma questo diventa molto più difficile da gestire se non hai alcuna fiducia in ciò che è in bilico, perché non è regolamentato, quindi il tuo dosaggio cambia in base a quale lotto o produttore. Tuttavia, se possiamo standardizzarlo in modo che tutti dipendano dalla parità di condizioni, allora avrai un’esperienza del consumatore molto migliore.

Rimanere senza regole è problematico. Solo il rispetto delle GMP, garantendo che il prodotto venga estratto, chiarificato e prodotto in un ambiente controllato con sistemi adeguati al fine di garantire coerenza e qualità da lotto a lotto è assolutamente fondamentale».