USA: tetto del debito, default inevitabile?

Negli scorsi giorni, il dipartimento del Tesoro ha annunciato il raggiungimento del tetto del debito (‘debtceiling’, attualmente fissato al 31,4 trilioni di dollari) da parte del governo degli Stati Uniti. Nella stessa occasione, il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha annunciato l’adozione di “misure straordinarie” (essenzialmente aggiustanti nelle poste di spesa) per fare fronte agli impegni immediati ed evitare il default del Paese. Non si tratta di un problema da poco. Se il governo federale dovesse trovarsi nella condizione di non potere onorare i debiti contratti (cosa che, alla situazione attuale, potrebbe accadere intorno al prossimo giugno), l’impatto sulla credibilità internazionale del dollaro sarebbe difficilmente prevedibile, la fiducia degli investitori nel paese ne uscirebbe fortemente intaccata e la capacità dell’amministrazione di raccogliere capitali con il debito pubblico risulterebbe molto diminuita. Alzare il tetto del debito costituisce quindi, oggi, una priorità per la Casa Bianca ma anche un’occasione per capire quali potranno essere – nei mesi a venire – le dinamiche di un Congresso profondamente diviso.

Al momento, le posizioni dell’amministrazione e della maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti sono distanti. Appellandosi al senso di responsabilità della controparte, la prima ha chiesto l’approvazione di un ‘semplice’ aumento del tetto di spesa per sostenere gli impegni assunti senza avviare un negoziato con il Congresso. Lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, al contrario, preme per l’apertura di un dialogo che porti a tagli significativi della spesa federale, anche se non è chiaro quale debba essere l’entità di questi tagli né se la maggioranza dell’assemblea sia davvero favorevole a un accordo su tali basi. Lo scenario di ‘governo diviso’, con la maggioranza del Senato nelle mani del Partito democratico, aggiunge un ulteriore livello di complessità. Qualsiasi accordo negoziato dalla Casa Bianca con la maggioranza repubblicana alla Camera deve, infatti, ottenere l’avallo anche di un Senato in cui la componente liberal ha un certo peso e nel quale è diffusa la convinzione che non ci siano molte possibilità di coinvolgere in un accordo gli elementi più filo-trumpiani del Grand Old Party.

Il timore di molti è che lo scontro in atto possa, quindi, politicizzarsi e che gli Stati Uniti possano rischiare il default per la polarizzazione della posizione delle parti. Varie figure del mondo politico (fra cui il leader dell’opposizione in Senato, Mitch McConnell) si sono affrettati a smentire questa eventualità, osservando, fra l’altro, come la scadenza di giugno offra tutto il tempo per trovare un accordo condiviso. D’altra parte, anche se, alla fine, il tetto del debito dovesse essere alzato, come si giungerà a questo risultato non sarà irrilevante. Anche un braccio di ferro prolungato potrebbe, infatti, tradursi in danni finanziari a lungo termine. Nell’agosto 2011, per esempio, proprio in occasione di uno scontro sul tetto del debito, Standard & Poor’s ha declassato per la prima volta il rating statunitense, portandolo da AAA (outstanding) ad AA+ (eccellente) con effetti pesanti sia sull’andamento dei mercati finanziari, sia sulla capacità di indebitamento del paese. Negli anni successivi, anche Fitch Ratings ha più volte annunciato possibili declassamenti del debito USA per il permanere di tensioni intorno a tema del debtceiling.

Sullo sfondo rimane la vexata quaestio dell’esistenza stessa di un tetto all’indebitamento pubblico. L’ipotesi di una abolizione tout court del debt ceiling torna in modo ricorrente nel dibattito politico statunitense almeno dalle metà degli anni Novanta. Secondo quanti (soprattutto nel Partito democratico) premono in questo senso, poiché il Congresso già approva tutta la legislazione riguardante la spesa pubblica e la tassazione, un tetto del debito separato che deve essere aumentato periodicamente avrebbe il solo effetto di produrre un’incertezza non necessaria e non rappresenterebbe un freno credibile alla crescita dell’indebitamento, una posizione, questa, condivisa anche da società di rating come Moody’s. È, tuttavia, difficile che si possa giungere in breve tempo alla soppressione di un istituto peraltro ampiamente ritenuto anacronistico. Con le sue risonanze emotive, il debt ceiling (così come, per altri aspetti, la minaccia dello shutdown) è uno strumento di pressione troppo importante perché il Congresso possa accettare a cuor leggero di rinunciarvi, indipendentemente da quello che sia il suo colore politico.