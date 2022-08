La visita della Speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, e di una delegazione del Congresso degli Stati Uniti a Taiwan ha portato a un apparente riacutizzarsi delle tensioni fra Washington e Pechino. Da quando la visita è stata annunciata, alla fine di luglio, le autorità cinesi hanno messo ripetutamente in guardia l’amministrazione sulle ricadute politiche che questa avrebbe potuto avere, in un crescendo di dichiarazioni che ha contribuito a caricare l’appuntamento di aspettative. Su questo sfondo, la mobilitazione militare degli ultimi giorni e l’avvio, da parte dell’Armata popolare di liberazione, di massicce esercitazioni a fuoco nel braccio di mare che separa l’isola dalla Cina continentale hanno catalizzato l’attenzione internazionale e fatto sembrare più vicina la possibilità di uno scontro diretto fra le due capitali. Anche se le esercitazioni continuano, la tensione sembra essersi attenuata. Tuttavia, anche in mancanza di dichiarazioni ufficiali, la visita dice molto sia di come si stanno evolvendo i rapporti fra USA e PRC, sia delle divisioni che continuano a esserci all’interno del Partito democratico.

Sin dall’inizio, la Casa Bianca ha espresso riserve sull’opportunità della visita. Viste le relazioni non facili fra Washington e Pechino e viste le difficoltà che l’amministrazione sta continuando a vivere sia sul fronte interno, sia su quello internazionale, sollevare la questione di Taiwan non rientrava fra le priorità del Presidente Biden e dei suoi collaboratori. L’ambiguità che circonda lo status attuale dell’isola (che, dal punto divista statunitense, si esprime nelle previsioni del Taiwan Relations Act del 1979) rappresenta infatti, sia per la Cina, sia per gli USA, il modo migliore di depotenziare un problema potenzialmente pericoloso per la stabilità della regione. Questa stessa ambiguità permette inoltre, a entrambi i Paesi, di perseguire senza eccessivi screzi i rispettivi obiettivi: dal lato statunitense, quello di mantenere un’influenza reginale capace di tenere sotto controllo le ambizioni di Pechino, da quello cinese, quello di proseguire nella propria opera di espansione, destinata a portare – in una prospettiva di lungo periodo – al pacifico riassorbimento della ‘anomalia taiwanese’ in seno alla Repubblica popolare.

La visita di Pelosi non scardina questa convergenza di interessi. Al contrario, sia il battage orchestrato intorno alla visita da parte statunitense, sia la risposta ‘sopra le righe’ data dalle autorità cinesi sembrano rispondere più a logiche immediate di politica interna che a un possibile cambiamento dello scenario internazionale. Con l’approssimarsi del congresso quinquennale del Partito comunista (che si svolgerà entro la fine dell’anno), una economia che mostra segni di rallentamento e l’apparente ripresa dei contagi da COVID-19, Xi Jinping non può permettersi di apparire troppo accomodante verso le prese di posizione di Washington. Allo stesso modo, con le elezioni di midterm ormai alle porte, l’amministrazione in costante difficoltà e una maggioranza congressuale sempre più sfrangiata, il Partito democratico cerca nella questione di Taiwan un possibile punto di convergenza fra le sue diverse anime, oltre che un’occasione per riaffermare la centralità dei temi della democrazia e dei diritti umani, che sin dall’inizio dell’amministrazione Biden hanno rappresentato una issue centrale nei rapporti con Pechino.

Dal punto di vista della Casa Bianca, la vicenda non è priva di conseguenze. Le riserve espresse dal Presidente sull’opportunità della visita e il suo successivo colloquio telefonico con il Presidente cinese, in cui Biden ha riaffermato la validità della tradizionale ‘One China policy’, suonano come una presa di distanza dalla scelta della Speaker. Di contro, la scelta di Pelosi di procedere con la visita nonostante le riserve espresse dalla Casa Bianca suona come un’inattesa affermazione del protagonismo del Congresso nel campo della politica estera e un segnale di come, anche in questo campo, vi siano forti divergenze rispetto all’amministrazione. È un’altra prova (se ancora fosse necessaria) di quanto profonde siano le divisioni che attraversano il Partito democratico e di come queste concorrano a indebolire la fragile posizione di Joe Biden. Sarebbe però un errore leggere in essa la volontà di abbandonare la linea di ambiguità strategica nei riguardi della Cina che gli Stati Uniti seguono ormai da anni e che la maggior parte del mondo politico, democratico e repubblicano, continua a considerare come la più pagante.